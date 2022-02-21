Что волнует душу казаха во второй декаде февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Если вы хотите одаренных и умных детей, то родители должны быть из разных жузов» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание Тогайбая НУРМУРАТУЛЫ о необходимости знания семи колен.

Автор отметил, что раньше наши предки запрещали обмениваться дочерьми до смены семи поколений. Эта традиция существует и в нынешнее время. Он подчеркнул, что если люди хотят одаренных, талантливых детей, то им стоит выбирать избранницу из другого жуза. В пример он привел случай из жизни, когда работал учителем истории в школе.

«Мне вечно не давало покоя, что в одном классе было 25 учеников, но с хорошей успеваемостью среди них была лишь парочка. Школа, общество, учитель, учебники, закон, страна ― все одинаковое, однако хорошо учатся лишь один-два ребенка. Особенно в школе доминировали казахские дети из Коргалжынского района Акмолинской области и казахи, приехавшие из Монголии. И когда в программе истории за 5 класс была тема о 7 коленах, я задал детям домашнее задание узнать имена 7 предков. Когда я обратил внимание на ру учеников с хорошей успеваемостью, оказалось, что у их родителей разные жузы», ― рассказывает Нурмуратулы.

«В Казахстане предложили перенести парламент в Мангистау, чтобы воспитать «народных депутатов»» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Олжаса АБИЛА о преимуществах переноса здания парламента в Актау.

Он упомянул, как после прихода к власти в Грузии Саакашвили возвел красивое здание в грузинском городе Кутаиси, который в советское время являлся «родиной воров», и перевез туда дом парламента.

«Скорее всего, он хотел оживить отсталый город. Депутаты Грузии с 2012 по 2019 год работали в Кутаиси. Но потом они снова переехали в Тбилиси. Как известно, самым политическим регионом в Казахстане являются мангистауские земли. Если бы в Актау построили такое здание парламента и переселили бы всех наших депутатов туда. мангистауский народ воспитал бы из них настоящих, народных депутатов», ― высказался автор.

Он подчеркнул, что в стране, где депутаты работают на совесть, население живет в достатке. Также автор отметил, что народ Озена и Актау стал бы «мощным допингом» для наших депутатов.

«Казахские национальные танцы теряют свою ценность» — На портале Zhasalash.kz было опубликовано интервью с танцовщицей «Казахсконцерта» Перизат ОМАРБЕКОВОЙ. По ее словам, любить и исполнять национальный танец может только тот, кто бесконечно любит свою нацию.

«Поскольку национальный танец считается классикой искусства каждого народа, он очень сложен. Молодые люди, конечно, предпочитают более легкие виды. Для того, чтобы заинтересовать будущее поколение, мы должны сохранить национальный танец в правильной форме, сохраняя первозданную красоту. Интерес молодежи будет расти, если мы сможем красиво передать и показать те детали, которые присуще нашей нации», ― подчеркнула она.

По словам Омарбековой, когда мы смешиваем его с танцами разных национальностей, танцуем как попало, подражая другим и нарушая то, что изначально присуще только нашей нации, то он теряет свой вкус. Не остается ничего интересного.

«Почему Макпал Жунусова преклоняется перед Мухамеджаном Тазабековым» — Мухамеджан ТАЗАБЕКОВ на страницах газеты Altyn-orda.kz объяснил, почему Макпал ЖУНУСОВА преклоняется перед ним. Ранее в социальных сетях шло бурное обсуждение фотографии, на которой известная казахстанская певица Макпал Жунусова преклоняется перед экс-директором телеканала «Асыл арна» Мухамеджаном Тазабековым. Тогда некоторыми пользователями соцсетей даже выдвигалось предположение о том, что Мужамеджан стал священником и поэтому Макпал, которая старше его по возрасту, преклоняется перед ним.

Как рассказал сам Мухамеджан Тазабеков, на свадьбе Макпал Жунусовой и покойного Заманбека Нуркадилова он по казахским традициям совершал обряд «бет ашар» – раскрытие лица невесты. Во время представления Макпал Жунусовой новой родне Мухамеджаном Тазабековым была исполнена традиционная обрядовая песня «Беташар жыры».

«Я не видел, чтобы Заманбек ага еще когда-нибудь так радовался, как в тот день… С тех пор в память о моем дорогом брате моя сноха Макпал Жунусова всегда с уважением относится ко мне и с особым вниманием здоровается со мной. В этом нет ничего предосудительного», – написал Мухамеджан Тазабеков.

«Самая большая коррупция – это политическая коррупция!» – статья под таким заголовком появилась на страницах газеты Abai.kz. В этой публикации известный журналист Амиржан КОСАНОВ поделился своими взглядами на коррупцию в казахстанском обществе, подробно описав, какие ее виды существуют у нас в стране.

Как признается сам Амиржан Косанов, ему весьма понравились идеи нынешней власти о том, как побороть коррупцию в обществе. Однако у него вызывает опасение возможность вмешательства в этот процесс влиятельных групп, которые могут «сбить» соответствующий настрой. Далее в статье автор перечисляет проблемы, связанные с коррупцией.

Также господин Косанов в своем материале позволил себе дать некоторые советы о том, как нужно решать подобные проблемы и вести борьбу с коррупцией. По его мнению, для этого у нас в стране должны появиться независимые суды, прокуроры, законодательный орган и СМИ.

Интернет-издание Qamshy.kz опубликовало материал, посвященный январским событиям в Казахстане. Как пишет издание, после произошедшей трагедии казахстанские журналисты и активисты создали социальный фонд «Тамшы», который занимается защитой граждан, подвергшихся гонениям и преследованиям со стороны правоохранительных органов.

По словам одного из организаторов фонда «Тамшы», журналиста Бакытжана КОСБАРМАКОВА, гонениям и преследованиям часто подвергаются верующие люди, репатрианты, представители малообеспеченных слоев населения и активисты. Многие из них в трагические дни января сидели дома, а вся их вина заключается лишь в том, что они читают намаз. Члены фонда помогают таким пострадавшим найти адвокатов, предоставляют материальную помощь многодетным семьям и стараются морально поддержать казахстанцев.

«На каждом втором слове говорит «Аллах» или «Иншаллах»: журналистка пристала к 9-летнему мальчику, которому подарили дом» – материал под таким заголовком был опубликован на страницах республиканской газеты Turkystan.kz. Издание рассказало, как видный общественный деятель и журналист Сауле АБДИЛДАХАНКЫЗЫ раскритиковала 9-летнего мальчика за то, что в его речи слишком часто звучат арабские слова.

Ранее в соцсетях появилось сообщение от мальчика по имени Мырзан ОРАЗЫМБЕТ, который просил дать ему денег на мечту – большой дом. Мырзан обещал, повзрослев, обязательно вернуть долг. Среди казахстанцев нашлись люди, которые, узнав историю мальчика из Туркестанской области, где он жил вместе с бабушкой, незрячей мамой и двумя братьями-инвалидами, подарили ему дом.

«Просто в этом видео с благодарностью меня задело то, что совсем маленький ребенок часто говорит арабские слова – «Аллах», «Иншаллах», «Машаллах»…» – написала Сауле Абилдаханкызы.

Исходя из этого, она пришла к выводу, что дом мальчику подарили «салафиты».

Досымжан НАУХАНОВ – «Арал потеряли, на очереди Сырдарья?» — Как пишет Skifnews.kz, вопрос дефицита воды в южных регионах поднял на заседании парламента депутат Мурат БАКТИЯРУЛЫ.

«На глазах одного поколения мы потеряли Аральское море. Теперь, если ситуация не изменится, мы может потерять реку Сырдарья. Это невообразимая катастрофа. Это значит, что долина от Туркестана до Актобе станет второй безводной степью», – сказал он. Депутат считает, что водный вопрос требует особого внимания.

«Минсельхоз предупреждает: летом ожидается засуха» — Министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ посоветовал фермерам запастись кормами заранее, пишет Zamana.kz.

В ходе рабочего визита в Мангистаускую область глава ведомства встретился с фермерами и осмотрел склады местных операторов. В регионе зарегистрировано 82 тыс. верблюдов и 114 тыс. лошадей. Численность мелкого рогатого скота превышает 360 тысяч.

Министр отметил, что обеспечение кормом домашнего скота является прямой обязанностью акимов районов, подчеркнув, что они по-прежнему пассивны в этом деле. По его словам, для недопущения дефицита кормов в Мангистауской области выделено 650 млн тенге.

«Государство может простить населению кредиты на 10 трлн тенге» — Так заявил экс-сенатор, экономист Уалихан КАЙСАРОВ, пишет Skifnews.kz.

Речь шла об экономическом потенциале Казахстана. И Уалихан Кайсаров оценил его достаточно высоко, отметив, что государство может без проблем списать долги населения, даже если они достигнут 10 трлн тенге.

Однако на вопрос журналиста, можно ли простить все долги народа, Кайсаров ответил: — С экономической точки зрения кредиты населению простить можно. Но как экономист я не считаю это правильным. Есть те, кто оплатил и закрыл кредит деньгами, заработанными трудом и потом. 12 процентов людей не в состоянии платить, 88 процентов выплачивают кредиты. Если долги тех, которые не могут платить, будут прощены, тогда те, кто выплатил, будут сожалеть, что «платили зря».

«158 тысяч тенге: реальный размер средней зарплаты» — Как пишет Stan.kz, журналисты КТК выяснили, почему реальная заработная плата казахстанцев ниже той цифры, о которой говорит официальная статистика.

По официальным данным, средняя зарплата в Казахстане сейчас составляет 275,5 тыс. тенге и постоянно растет. Глава государства ранее подчеркнул, что это не соответствует действительности. Он отметил, что доходы населения больше зависят от социальных пособий, чем от заработной платы. А эксперты объясняют разницу в цифрах следующим образом.

«Если мы возьмем доходы, то осенью, например, порядка 38% имели совокупный семейный доход от 100 до 200 тысяч тенге. Примерно 23% — от 200 до 300 тысяч тенге. Но это обязательно надо делить на коэффициент семейственности. Например, доход от 100 до 200 тыс. надо поделить на 4, получаем те 50 тысяч, о которых говорил президент», — сказала президент центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА.

Назира ДАРИМБЕТ – «Портрет Сары Назарбаевой требуют на уроках «Самопознания»» — На школьных уроках по «Самопознанию» говорили о любви, человечности, духовном развитии и служении обществу, передает интернет-сайт Bugin.kz.

Но учителя некоторых школ возмутились предстоящим уроком на тему «Жизнь во имя любви». Как они сообщают, декада самопознания традиционно проводится в Казахстане в период с 1 по 11 февраля. Урок посвящается общественной деятельности Сары НАЗАРБАЕВОЙ, супруги первого президента — Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Как сообщается, педагогов обязали размещать информацию о проведении урока в социальных сетях. А на занятиях они должны раскрыть детям смысл понятия «служение обществу» на примере деятельности автора программы — Сары Назарбаевой.

В СМИ также отмечается, что в школах распространяется методичка по проведению урока, в ней говорится о необходимости наличия портрета Сары Назарбаевой и видеороликов с ее участием.

Глава Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай УТПЕНОВ начал очередную акцию против журналистов, говорится в материале сайта Serke.org.

По словам автора материала Ораза АЛИМБЕКОВА, верховный муфтий намерен пожаловаться на журналистов президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Под жалобой должны подписаться около 100 «авторитетных аксакалов».

Автор утверждает, что, по информации источника близкого к ДУМК, текст письма президенту от имени «авторитетных аксакалов» уже готов.

«Казашек, вышедших замуж за иностранцев, требуют лишить гражданства» — Пользователь Facebook Жанибек ИМАНМАЗИР предлагает лишить гражданства и заклеймить позором жительницу города Кентау, вышедшую замуж за араба.

«Казахи должны показать свою нетерпимость к такому, поэтому все жители Кентау и близлежащих сел должны собраться возле дома этой девушки, устроить митинг со словами «Предательница!» и заклеймить таким позором. Если мы промолчим сейчас, то подобное предательство нации будет продолжаться. Мать девушки, отдавшая свою дочь за чужеземца, пусть тоже навсегда уезжает в арабские страны. Необходимо лишить их гражданства Казахстана. Предатели и изменники не вправе ходить по казахской земле».

Петиция с требованием отставки депутата мажилиса Дариги НАЗАРБАЕВОЙ активно распространяется в интернете, сообщает Malim.kz.

«В обществе идут дискуссии об отставке старшей дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Официальное заявление в Центральную избирательную комиссию от Дариги Назарбаевой еще не поступало. По словам ее помощницы, она до сих пор болеет коронавирусом. По другой информации, Назарбаева уехала в Дубай. Мы требуем ее отставки», — говорится в тексте петиции.

В течение получаса под петицией, размещенной 11 февраля после 12 часов дня, подписались около 200 человек. Напомним также, что депутат мажилиса Айдос Сарым на днях заявил, что Дарига Назарбаева должна подать в отставку добровольно, — отмечается в публикации.

«Известный продюсер хотел бы взять в качестве токал одну из сестер Жолдыбаевых» — Известный продюсер Амиржан МАУЛЕНОВ не прочь взять третьей женой одну из сестер-певиц Жолдыбаевых, пишет Elorda.kz.

Безупречные фигуры певиц Камшат и Алтынай Жолдыбаевых не перестают восхищать мужчин. Некоторые из них готовы взять их в токал. Например, шымкентский продюсер Амиржан Мауленов. На своей странице в Instagram он написал о своем желании взять одну из сестер-красавиц третьей женой.

Внеочередное общее собрание акционеров АО «Казахтелекома», назначенное на 14 февраля, так и не состоялось, сообщает интернет-издание Nege.kz. Причиной тому стала неявка Кайрата САТЫБАЛДЫ.

«Кайрат Сатыбалды — единственный учредитель компании Skyline Investment Company S.A, которая владеет 24 процентами акций АО «Казахтелеком». Ранее было отменено внеочередное собрание учредителей АО «Транстелеком» из-за неявки Нурали Алиева, внука экс-президента», — говорится в материале.

Газета «Тurkystan» выяснила, кто владеет самым крупным рынком в Алматы. По информации издания, владелец территории рынка «Алтын Орда» — ТОО «KURYLYS LTD», учредителем и руководителем которого указан Болат НАЗАРБАЕВ — брат экс-президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

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