«Nur Otan переименовалась в Amanat и теперь, по словам лидера партии, должна заработать совсем по-другому». «Думаю, появятся 5–6 новых партий». «Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны»

Сетевой Казахстан 2 марта 2022г.

TIME . KZ . «Ребрендинг без очковтирательства» — Nur Otan переименовалась в Amanat и теперь, по словам лидера партии, должна заработать совсем по-другому. Во вторник на XXII, внеочередном, съезде правящей парторганизации ее лидер Касым-Жомарт ТОКАЕВ разъяснил суть ренейминга и обозначил главные векторы деятельности. Не обошел вниманием глава государства ситуацию в Украине и дальнейшие действия Казахстана в условиях санкционного противостояния Запада и России.

«Не думайте о рисках с кондачка» — На фоне войны в Украине и санкций Запада против России в Казахстане разработали негативный, базовый и оптимистичный сценарии их влияния на отечественную экономику. План действий на один из возможных исторических поворотов кабмин уже претворяет в жизнь, правда, не объяснил, какой именно это поворот.

NOVGAZ . COM . «Партийный чемодан без ручки» — «И бросить жалко и нести тяжело». Примерно такими словами можно охарактеризовать отношение президента страны к политической партии «Нур Отан». 28 января глава государства подтвердил сомнения на счет своего членства и участия в работе партии власти, отметив, что «…через какое-то время, возможно уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в «Нур Отан».

KAZPRAVDA . KZ . «Олжас Сулейменов сообщил о возрождении общественного движения «Народный конгресс Казахстана»» — В Алматы известный общественный деятель, поэт, Герой труда Казахстана Олжас СУЛЕЙМЕНОВ сообщил о возрождении общественного движения «Народный конгресс Казахстана», а также провел встречу с активистами по случаю 33-летия международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск».

IA — CENTR . RU . «Завет от «Нур Отан» на будущее Казахстана» — Внеочередной съезд правящей и самой большой партии в #Казахстан’е от 1 марта 2022 года войдет в современную политическую историю РК. Как минимум, из-за ожидаемый смены названия, которое само по себе называют неожиданным выбором – из «Нур Отан» в «Аманат» (в переводе – «завет предков» и «наказ будущим поколениям»). Программа максимум для партии, чтобы этот день запомнился и как начало ее новой истории на пути к модернизации. Как главная партия Казахстана планирует отвечать на запросы общества и что еще интересного происходило на съезде «Нур Отан» 1 марта…

SPIK . KZ . «Думаю, появятся 5–6 новых партий — Максим Казначеев» — Если власти рассчитывают проводить досрочные парламентские выборы, то на эти досрочные выборы в любом случае необходимо выходить с новым составом политических партий. Поэтому я не исключаю возможности того, что в ближайшие недели, может быть, месяцы, пройдет большой процесс по регистрации новых партийных структур. И, вероятно, у нас в списках для голосования будет 10 или даже 12 политических партий. В совокупности вместе с шестью, которые уже зарегистрированы, я думаю, что появятся еще 5-6 новых партийных структур.

EXCLUSIVE . KZ . Рустем КАДЫРЖАНОВ — «Почему законы о пожизненном председательстве должны быть отменены» — Если мы хотим видеть Казахстан стабильным и сильным государством, то нам нужна демократия. Я не сомневаюсь, что Казахстан придет к демократии, но это долгий путь. Он предполагает принятие решений, которые преодолевают авторитарный путь и направляют на демократическое развитие. Одним из таких решений является отмена законов о пожизненном председательстве главы государства в государственных и негосударственных органах. Эти решения являются необходимыми, но не достаточными для демократического развития Казахстана. Но недооценивать их из-за этого было бы неправильно, наоборот, они нуждаются в правильной оценке и поддержке со стороны общества.

INFORMBURO . KZ . «Ерлан Карин: Планируемые президентские реформы – это часть долгосрочного плана обновления страны» — Глава государства объявил курс на проведение глубоких реформ во всех сферах жизни. Уже реализуется комплексный план по кардинальной трансформации экономики, направленный на повышение качества жизни граждан и устранение имеющихся дисбалансов. Как вчера было заявлено, 16 марта Президент представит масштабную программу политических преобразований, реализация которой задаст качественно новую динамику развития страны. Поэтому мы четко, шаг за шагом следуем своей повестке.

365 INFO . KZ . «Аудит электронного правительства выявил и минусы, и плюсы» — Из 572 выявленных цифровых ресурсов ревизия определила к списанию около 200 устаревших. Теперь система госуслуг готова к переходу на платформенную модель без балласта… Президент Интернет-Ассоциации Казахстана Шавкат САБИРОВ, который еще несколько лет назад призывал государство провести аудит цифровых возможностей, по итогам проделанной работы не столь категоричен, как финансисты.

«От войны санкций Казахстан может получить выгоды» — Главным образом речь идет о комиссионных за транзит по новым маршрутам, но может перепасть и производству. Обмениваясь санкциями, Россия и Европа закрыли воздушное пространство для авиакомпаний друг друга. Стороны начали искать альтернативные маршруты и часть из них пролегает через Казахстан. Мы поинтересовались у экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА, какие еще выгоды могут достаться Казахстану от войны санкций?

LITER . KZ . «Охота на «серых»: Почему майнерам в Казахстане выгоднее работать нелегально?» — В Казахстане остро встал вопрос по регулированию и развитию сферы майнинга. Одна из причин тому – произошедший в начале 2022 года блэкаут на юге страны. Однако выясняется, что данная отрасль поделена на два лагеря – белых и серых. Первые исправно соблюдают установленные в государстве правила, а вот вторые работают, не принося в бюджет республики ни тиына. Почему о тех, кто ведет теневую деятельность, узнаем только сейчас и есть ли будущее у “белых” майнеров…

QMONITOR . KZ . «Не в коня корм…Зимний спорт в Казахстане: деньги идут не туда, куда надо» — За последние полтора десятилетия Казахстан «вбухал» значительные бюджетные средства в создание инфраструктуры зимнего спорта. Вспомните, сколько дорогостоящих объектов было построено к Азиаде 2011-го и к Универсиаде 2017-го. По объёмам таких вложений на душу населения мы, возможно, входим в тройку мировых лидеров, наряду с Россией и Китаем. Но если наши северные и восточные соседи на завершившихся недавно Играх завоевали рекордное для себя количество медалей, то результаты казахстанских «зимников» оказались едва ли не худшими за всю историю. И самое печальное – нет никаких оснований надеяться на то, что в обозримой перспективе ситуация станет лучше.

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