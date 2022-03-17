Неужели экономика становится первичной?

Экономические смыслы в речи Токаева – по версии нашего обозревателя

Политологи уже препарируют Послание президента. Как много или, наоборот, как мало он пообещал политических преобразований. Они заняты арифметической оценкой, хватит ли этой порции для того, чтобы страна выбралась из застоя и, наконец, встала на траекторию цивилизованного развития.

Токаев, кстати, так и сказал про застой: «Скажу откровенно, некоторые эксперты и государственные служащие советовали мне не торопиться, отложить эти планы до лучших времен. (…) Но я твердо убежден: нашей стране все же нужны кардинальные реформы. В противном случае – застой. Его разрушительные последствия мы видели из недавней советской истории. Да и январские события в некоторой степени стали следствием отечественного застоя».

Кроме воодушевляющих изменений – вроде того, что для создания политических партий численность инициативной группы снижена с 1 тыс. до 700 человек, а для регистрации нужно будет собрать не 20 тыс. подписей, как раньше, а всего 5 тыс., – общество не получило шансов на развитие нескольких очень важных идей, на которые рассчитывало.

Эксперты еще долго будут дискутировать, почему до сих пор не отменен закон о первом президенте, почему Токаев не признал своей ошибкой переименование Астаны в Нур-Султан, почему действующий парламент не распущен, почему Сенату предстоят лишь косметические процедуры, а не его упразднение, почему глава государства допускает возможность лишь «косвенных» выборов акимов и пр.

На часть из этих вопросов Касым-Жомарт Токаев дал ответы, но не на все.

Нас же интересует, какие политические изменения – в кои-то веки, наконец, о них заявлено, – повлияют на экономическое развитие страны и рост благополучия казахстанцев.

Акимы сдадут партийные билеты

Честно сказать, многие вещи приходится читать между строк, вылавливать экономические смыслы.

Глава государства, кажется, намерен бороться с очковтирательством: «Практика, когда декларируемые на бумаге успехи не имеют ничего общего с реальностью, осталась в прошлом. Народу нужны не отвлеченные идеи и обещания, а ощутимые перемены к лучшему».

До сих пор народу внушали, что еще никогда раньше он не жил хорошо так, как живет сейчас, а теперь? Как измерить степень правды и вранья? Как сделать так, чтобы чиновники говорили правду и не боялись брать на себя ответственность? Выполнимая ли это задача для искушенных в бюрократических играх и интригах чиновников? Одни вопросы…

Видимо, наконец хоть что-то начнет делать правительство для разгосударствления: «Важно обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии как в экономике, так и в политике. Рост благосостояния народа возможен только в условиях подлинной конкуренции».

По сути, это может означать только одно: мощный по административному ресурсу, но малоуправляемый и малоэффективный квазигосударственный сектор должен быть преобразован, начиная с холдингов и заканчивая небольшими компаниями, которые принадлежат государству.

В таком случае уже в ближайшее время следует ожидать реконструкции существующей модели экономики. И уж точно сократить бюрократический аппарат главного холдинга страны – ФНБ «Самрук-Казына» — это слишком мало. Здесь должны быть другие действия.

Будет деполитизирована исполнительная власть на местах. Как заявил президент Токаев, акимы и их заместители уже скоро не смогут занимать партийные должности в филиалах партий – последует прямой законодательный запрет.

Конечно, это в первую очередь будет сделано в политических целях – для формирования многополюсной партийной системы. Но это маленький шаг к тому, чтобы превратить акимов из партийных карьеристов в обычных проводников правительственных решений. Если это будет так, то уже неплохо.

Правда, прямых выборов акимов не будет – только косвенные. Так, глава государства будет рекомендовать местным маслихатам выбрать акима области и городов республиканского значения из не менее чем двух кандидатур. Хорошо, если среди них хотя бы один будет не махровый функционер, а человек с опытом работы в государственном управлении, бизнесе.

Будет усилен парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Президент предложил преобразовать Счетный комитет в Высшую аудиторскую палату, а ее председателя обязать два раза в год отчитываться перед депутатами нижней палаты. Для поднятия престижа мажилиса.

В настоящее время Счетный комитет возглавляет Наталья Годунова, которая за 4 года работы в этой должности подняла статус ведомства на невиданную высоту. Если бы еще все замечания и рекомендации главных аудиторов страны выполняло правительство, а все расследования по злоупотреблениям и хищениям заканчивались бы в суде… Но пока, увы, приходится использовать сослагательное наклонение.

Астане вернуть ее имя, Нур-Султаном назвать Шымолган

Отдельной главы заслуживает решение о создании трех новых областей. Так, на карте страны появится Абайская область, центром которой станет город Семей.

«Знаю, что жители региона уже давно поднимают этот вопрос. Сегодня там много нерешенных проблем, к примеру, устаревшая инфраструктура. Не радует и состояние города Семей, бывшего в свое время центром движения Алаш, — заявил Касым-Жомарт Токаев. — Мы должны восстановить историческую справедливость и возродить этот сакральный край, подаривший нашему народу немало великих сынов нашего народа».

Город Жезказган опять станет областным центром, а сама область будет называться Улытауской. Так что Карагандинская область, в состав которой мае 1997 года вошла Жезказганская область, утратит звание самой крупной в стране.

В свою очередь, Алматинская область будет разделена на две — на Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, а Жетысуской – Талдыкорган.

Более того, предполагается переименование города Капшагай в Кунаев. Новость хорошая. Капшагай, Баканас — это действительно любимые места Динмухамеда Кунаева. Но слишком мелкий масштаб для такой исторической личности. Если следовать логике Акорды, тогда нужно Астане вернуть ее имя, а Нур-Султаном назвать родной для первого президента Шымолган…

Президент понимает, почему города, потерявшие областной статус, пришли в запустение. Теперь власть, наконец, снова начала думать не о призрачной экономии, а о людях, живущих там.

«Административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции», — считает президент.

Кажется, эту работу нужно продолжить и вернуть десятки районных центров в глубинке, которые также были бездумно упразднены. Главное, чтобы новые решения не плодили чиновничью гвардию, а были направлены ради одной цели – комфорта и удобства для жителей аулов и сел.

«В ближайшее время мною будет подписан Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов», — пообещал глава государства.

P.S. В общем, кажется старая, набившая оскомину, формула, которую нам вдалбливали в течение 30 лет «Сначала экономика, а потом – политика», наконец, начала меняться. Пока еще на уровне надежд, но все же…

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