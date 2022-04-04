Наша новая чемпионка мира среди юниоров, «валидольный» успех футбольной сборной РК, очередные допинг-разоблачения в тяжёлой атлетике и пораженческие настроения баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл: золотая медаль после двух серебряных

Анастасия Городко, которой в мае исполнится 17 лет, стала главной героиней завершившегося в Кьеза-ин-Валмаленко (Италия) чемпионата мира среди юниоров. Она завоевала медали во всех трёх дисциплинах, в которых приняла участие. Как сообщалось в обзоре недельной давности, 26 марта наша юная соотечественница была удостоена «серебра» по итогам соревнований в олимпийском могуле. Затем она вместе с Фёдором Бугаковым получила медаль такого же достоинства за выступление в командных соревнованиях по параллельному (неолимпийскому) могулу. Наконец, в заключительный день мирового первенства, когда состоялись индивидуальные состязания в параллельном могуле, Анастасия поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта.

На снимке; Анастасия Городко (фото с сайта FIS)

Её соперницами по турнирной сетке поочерёдно становились кореянка Шин Ё-Юн, шведка Моа Густафссон, канадка Линнетт Конн. Успешно пройдя их, Городко сошлась в финальном заезде с американкой Элизабет Лемли, которая несколькими днями раньше стала чемпионкой мира в олимпийском могуле, совсем ненамного опередив Анастасию, получившую «серебро». На сей раз победа была за казахстанской спортсменкой, и она впервые получила золотую медаль ЧМ.

Тяжёлая атлетика: снова поймались на допинге

В начале прошлой недели на сайте Федерации тяжёлой атлетики РК появилось официальное сообщение, в котором говорится, что допинг-пробы шестерых членов национальной сборной дали положительные результаты. Речь идёт об Игоре Соне, Алексее Дроздове, Аблае Ауельханове, Матвее Мокрушине, Юлии Протасовой и Руфине Чалкаровой. Все они представляют Алматинскую область.

На снимке: Игорь Сон (фото с сайта НОК)

Наибольшее внимание обращают на себя две первые фамилии. 23-летний Игорь Сон летом прошлого года был единственным казахстанским участником олимпийских соревнований в Токио среди мужчин-штангистов и стал бронзовым призёром летних Игр в весе до 61 кг. А в 2019-м он был удостоен «серебра» чемпионата мира. Что касается 20-летнего Дроздова, то минувшей осенью он, выступая в этой же весовой категории на чемпионате Казахстана, поднял в сумме 295 кг – на килограмм больше, чем Сон на Олимпиаде, и на семь килограммов больше, чем победитель состоявшегося через месяц мирового первенства.

Пробы у спортсменов были взяты в ходе внесоревновательного допинг-контроля. О том, какие санкции будут к ним применены, пока неизвестно.

Футбол: избежали вылета в низший дивизион

С огромным трудом и в немалой степени благодаря спортивному фарту национальная сборная Казахстана сумела-таки сохранить прописку в дивизионе «С» (третьем в «иерархии») Лиги наций УЕФА. Теперь она выступит в одной группе с командами Словакии, Беларуси и Азербайджана. Турнир начнётся уже через два месяца, 3 июня. А вот проигравшая ей по сумме двух матчей молдавская дружина отправится в низший дивизион «D», в компанию европейских футбольных «карликов».

На снимке: сборная Казахстана перед матчем с командой Молдовы (фото с сайта КФФ)

Напомним, что в первом стыковом поединке, состоявшемся в Кишинёве, наша сборная, показав весьма посредственную игру, тем не менее, одержала победу со счётом 2:1. На «Астана-Арена» она снова выглядела хуже, чем команда Молдовы, особенно до перерыва, и пропущенный на 13-й минуте гол стал вполне закономерным следствием игрового преимущества гостей. Во втором тайме подопечные Андрея Карповича наконец-то стали создавать острые моменты у чужих ворот, но поразить их так и не смогли. В дополнительное время счёт не изменился (0:1 в матче и 2:2 по сумме двух встреч), поэтому победителя пришлось выявлять в серии пенальти.

Первым из вратарей удар соперника отразил Игорь Шацкий, однако судья посчитал, что он раньше времени сделал движение вперёд, и молдавский футболист со второй попытки пробил точно. Затем уже голкипер гостей отбил 11-й метровый, исполненный Абзалом Бейсебековым, причём сделал это, не нарушив правила. Впрочем, вскоре и Шацкий великолепно среагировал на удар соперника, чем уравнял шансы команд. А следующий игрок сборной Молдовы отправил мяч выше перекладины. Теперь судьба противостояния зависела от бившего последним Георгия Жукова – и он не промахнулся!

Футбол: первый балл в активе «молодёжки»

В этот же день, 29 марта, на Центральном стадионе в Алматы, где в это время шёл сильный дождь, превратившийся затем в снегопад, молодёжная сборная Казахстана (U-21) набрала первое очко в отборочном турнире к чемпионату Европы. Первое в шести матчах – до этого она дважды проиграла бельгийской команде и по разу датской, турецкой и шотландской.

Шотландцам наши футболисты уступили в ноябре прошлого года на их поле. А теперь уже сами были в роли хозяев. В середине первого тайма они пропустили первый гол, вскоре после перерыва – второй. Но нашли в себе силы и волю переломить ход неудачно складывавшегося матча. За двадцать минут до конца игры отлично проявил себя Еркебулан Сейдахмет, тот самый, которого несколько лет называли «казахстанским Месси», но который не сумел оправдать выданные ему авансы. Он заработал пенальти и сам же его реализовал. А в конце поединка наша команда устроила настоящий штурм чужих ворот, и на 5-й компенсированной минуте Абылайхан Жумабек сравнял-таки счёт – 2:2.

Турнирное положение в группе «I»: Бельгия – 19 очков (после 7 матчей), Дания – 10 (5), Турция – 7 (6), Шотландия – 5 (6), Казахстан – 1 (6). Оставшиеся две игры наша «молодёжка» проведёт в гостях: 4 июня в Дании, 10 июня в Турции.

Футбол: неожиданный лидер первенства

Вчера состоялись пять матчей 4-го тура чемпионата Казахстана. Главным событием стала победа актауского «Каспия» над шымкентским «Ордабасы» – благодаря ей клуб с запада страны возглавил турнирную таблицу. Правда, сегодня его могут догнать алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол», если первый выиграет в Уральске у «Акжайыка», а второй дома возьмет верх над туркестанским «Тураном».

Зафиксирована первая в нынешнем чемпионате победа с крупным счётом. Отличилась «Астана», разгромившая в гостях «Мактаарал». Два мяча забил Эуженио Педро, один – Марин Томасов.

«Каспий» – «Ордабасы» 2:1

«Мактаарал» – «Астана» 0:3

«Актобе» – «Шахтёр» 1:1

«Тараз» – «Атырау» 0:1

«Кызылжар» – «Аксу» 2:1

Турнирное положение: «Каспий» – 10 очков (после 4-х матчей), «Кайрат», «Тобол» и «Шахтёр» – по 7 (3), «Атырау» – 7 (4), «Астана» – 6 (4), «Тараз» – 5 (4), «Аксу» – 4 (3), «Ордабасы» и «Актобе» – по 4 (4), «Кызылжар» – 3 (4), «Туран» –1 (2), «Мактаарал» – 1 (4), «Акжайык» – 0 (2).

Баскетбол: выход в «плэй-офф» уже не светит

На минувшей неделе «Астана» проиграла ещё два матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Таким образом, она, потерпев уже семь поражений подряд, идёт на исторический антирекорд. Большинство легионеров покинуло команду, два оставшихся американца играют только время от времени. Так что выход в «плэй-офф» практически невозможен.

На выезд в Краснодар к местному «Локомотиву» казахстанский клуб отправился без заокеанских баскетболистов. И проиграл, что, называется, без шансов. Уже после стартовой четверти «Астана» уступала 24 очка, а концу игры этот разрыв увеличился более чем в два раза – 57:107. Самыми результативными в составе нашей команды стали Максим Марчук и Марк Тихоненко, записавшие в свой актив соответственно 14 и 10 очков.

А вчера «Астана» принимала (не у себя, а в Алматы) «Нижний Новгород», который тоже давно не выигрывал. В случае успеха нашей команды она вплотную приблизилась бы в турнирной таблице к клубу с берегов Волги (отставание от соперника, занимающего 8-е место, дающее право на выход в «плэй-офф», сократилось бы до одной победы). Но в вязкой игре с большим количеством неточных бросков баскетболисты «Астаны» опять проиграли – 49:69. Лучший среди них, Марчук, набрал 14 очков, Рустам Мурзагалиев – 16.

С двумя победами в пятнадцати проведённых матчах казахстанская команда занимает 10-е, последнее, место. Располагавшаяся ниже польская «Зелена Гура» вслед за эстонским «Калевом» по политическим причинам снялась с чемпионата.

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