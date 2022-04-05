«Вторую неделю в Казахстане все обсуждают интервью Тимура Сулейменова». «Қонақ экономикасы – или какие выводы надо сделать из санкций». «Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность». «Полный город, все таксуют»

Сетевой Казахстан 5 апреля 2022г.

AZATTYQ . ORG . ««Болтаться без внятной позиции». Связаны ли заявление Сулейменова в Европе и поимка «агента-русофоба»?» — Политолог Димаш АЛЬЖАНОВ объясняет, почему Казахстан не может перестать «дружить» с Россией и какой посыл заключен в поимке «агента иностранной разведки», который якобы готовил покушение на ТОКАЕВА и формировал в обществе «русофобские взгляды».

Фото умаров

NOVGAZ . COM . «По струйке ходят» — Вторую неделю в Казахстане все обсуждают интервью Тимура Сулейменова первого замглавы администрации президента Токаева, который в беседе с европейскими СМИ заявил, что республика не позволит использовать себя в качестве обходного пути для России, чтобы та могла уйти от санкций. Интервью политолога Темура УМАРОВА — Я бы не сказал, что Казахстан раньше это так четко озвучивал. В принципе, все [сказанное] и так было понятно до этого заявления — и не только с Казахстаном, но и с Узбекистаном, и вообще с любой околосоюзнической страной. Никто, к примеру, так и не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, ни Крым — но напрямую это никто не говорил, все старались промолчать и не поднимать вопрос про целостность стран. То, что мы видим сейчас — это четкое проговаривание всех этих умолчаний.

EXCLUSIVE . KZ . «Тимур Сулейменов: секретное оружие президента» — Первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур СУЛЕЙМЕНОВ оказался самой упоминаемой персоной последних дней в связи с серией своих интервью европейским изданиям. Несмотря на обтекаемость формулировок, аудитория решила, что политик озвучил окончательную позицию Казахстана в российско-украинском военном конфликте. Но даже весьма расплывчатые формулировки вызвали нервозность российских политиков.

LITER . KZ . «Когда насос не нужен» — Почему на фоне разговоров о демонополизации Казахстан не может избавиться от операторов и других структур, паразитирующих на целых отраслях экономики? Отвечает экономист Айдархан КУСАИНОВ — Нужно просто убирать всех операторов, они не имеют смысла, и для этого необязательно создавать комиссию. В этом и есть проблема Казахстана. Почему возникает оператор? Потому что государство с одной стороны хочет зарегулировать что-то, а с другой – ему, грубо говоря, хочется поучаствовать в бизнесе. Не надо снижать цены для “СК Фармации”, думайте о том, как, во-первых, проводить нормальные, законодательно отрегулированные закупки, а, во-вторых, не надо делать какие-то субсидии через таких операторов. Если вы заботитесь о нормальном социальном Казахстане, вы не раздаете субсидии в отдельных направлениях. То есть идея операторов отпадает сама собой.

QMONITOR . KZ . «Казахстан в годы пандемии: и бэби-бум, и избыточная смертность» — Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2021 году в Казахстане были достигнуты два исторических максимума: один со знаком плюс, другой со знаком минус. В первом случае речь идёт о рекордном количестве появившихся на свет младенцев (450,7 тысячи), во втором – о рекорде, а точнее об антирекорде по числу умерших (183,4 тысячи). Эти показатели, характеризующие динамику демографических процессов в нашей стране, заслуживают того, чтобы поговорить о них подробнее.

IA — CENTR . RU . «Есть ли альтернативы у КТК? Спойлер: нет» — Во всем мире набирает обороты энергетический кризис. Наблюдается рост цен практически во всех сегментах энергетики: дорожает газ, нефть, уголь и даже себестоимость объектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии). На нефтяном рынке наблюдается особенно напряженная ситуация, свой вклад в подорожание нефти внесла и авария на инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. По КТК в основном транспортируется нефть из месторождений #Казахстан’а.

MK . RU . «Казахстан выразил намерение принять и уходящие из России предприятия, и специалистов» — У Казахстана наступило время возможностей. Изменения на мировым рынке, а также санкционные ограничения для России могут открыть новые перспективы для экономики этой страны. Чем соседи и намерены воспользоваться. Кроме предприятий, уходящих из России, Казахстан готов принять и российских специалистов. Причем, не только востребованных работников IT-сферы, но и таких редких сейчас «профи», как геологи и геофизики…

TURANPRESS . KZ . Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Қонақ экономикасы – или какие выводы надо сделать из санкций» — Гостевой характер российских производителей – когда можно свернуть производство за неделю и за полгода оборудование придет в негодность – является важным обстоятельствам для дальнейшего планирования развития экономики Казахстана. Мы не просто должны иметь это в виду, а изучая судьбу многих производств в РФ – должны не наступать в эти ловушки. Казахстанское содержание – данное словосочетание приобрело новый смысл, глубже канцелярского. И вот почему. Когда после объявления санкций иностранные компании начали уходить из России, самый неприятный сюрприз был не для Казахстана, а для самого российского правительства.

TIME . KZ . «Где чья вина?» — Продолжаются громкие задержания, связанные с январскими событиями. На днях обвинение предъявили высокопоставленному сотруднику департамента полиции Жамбылской области и его коллеге из линейного отдела аэропорта Алматы. Одна из главных загадок произошедших в январе беспорядков — поведение силовиков в некоторых регионах. Следствие все еще выясняет, по чьей команде покинули свои рабочие места полицейские в Жамбылской и Алматинской областях, в результате чего без защиты остались местные госорганы, а участники беспорядков получили доступ к оружию.

«Лептоспироз с энтеротоксемией при осложнении ринотрахеитом и блютангом» — Депутаты мажилиса предложили учредить День ветеринара, а министр сельского хозяйства Ербол КАРАШУКЕЕВ призвал ввести новое звание — заслуженный ветеринарный врач. Чем вызвана такая острая необходимость, обсудили в понедельник на правительственном часе в нижней палате парламента. В Казахстане катастрофически не хватает ветеринаров, особенно в сельской местности. Глава Минсельхоза считает: дефицит кадров связан с тем, что профессия ветеринарного врача не в почете.

CARAVAN . KZ . «Почти 246 лет должен работать среднестатистический казахстанец, чтобы заработать 1 млн долларов» — Аналитики Picodi.com посчитали, за сколько лет граждане разных стран могут заработать 1 миллион долларов, получая при этом официальную среднемесячную зарплату. Казахстан оказался на 87-м месте из 102. Житель нашей страны, получая среднестатистическую зарплату, сможет заработать 1 млн долларов за ни много ни мало 245 лет и 11 месяцев.

FORBES . KZ . «Мы то, чем мы дышим: как бороться с загрязнением воздуха в Алматы» — Казахстанские эксперты рассказали, как концепция снижения вреда, созданная для минимизации рисков в различных областях, может повлиять на улучшение экологической ситуации в Алматы. По данным ВОЗ, если от системы здравоохранения здоровье человека зависит только на 10%, то от экологии – на 20%. Одна из самых глобальных экологических угроз – это загрязнение воздуха. Алматы попал в число 100 самых опасных для экологии городов мира, заняв в нём 95 место ещё в 2019 году, и с тех пор экоактивисты не перестают бить тревогу.

TENGRINEWS . KZ . ««Полный город, все таксуют». Жизнь в регионах глазами таксистов» — Нет человека осведомлённее таксиста. Здесь уместно маленькое уточнение — интересующегося таксиста, так как все-таки таксист таксисту рознь. Речь пойдет как раз о тех, кому небезразлично положение дел в стране и мире. У каждого казахстанца, который когда-то доезжал из пункта А в пункт Б на машине, пойманной с бордюра, вызванной по телефону или при помощи мобильного приложения, есть опыт общения с водителем, который легко может поддержать любую тему и имеет свою точку зрения на практически любой жизненный вопрос. Корреспондент записал несколько бесед с таксистами в разных регионах страны.

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