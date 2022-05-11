Две медали юниорского чемпионата мира по тяжёлой атлетике, новый рулевой футбольной сборной РК, «Астана» на «Джиро д’Италия», перенос Азиатских игр и предстоящее мировое первенство по хоккею

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжёлая атлетика: у Казахстана – «серебро» и «бронза»

В Ираклионе (Греция) вчера завершился чемпионат мира среди юниоров. Казахстан делегировал на него шестерых парней и двух девушек.

В весовой категории до 73 кг наш 18-летний соотечественник Алексей Чуркин в соперничестве с Райаном Генри Гримсландом из США завоевал «серебро». Набрав в сумме 327 кг (124+183), он выиграл у американца два килограмма. Его товарищ по сборной РК Пётр Хребтов стал 5-м (среди 22-х участников). А звания чемпиона удостоен безусловный фаворит соревнований индонезиец Риски Джунинсиа, которому принадлежит юниорский мировой рекорд – 349 кг. На сей раз он поднял в сумме двух упражнений меньше (341 кг), зато побил высшее мировое достижение в толчке для взрослых (199 кг), которым владел действующий олимпийский чемпион в этом весе китаец Ши Чжиюн.

На снимке: Алексей Чуркин (фото с сайта Международной федерации тяжёлой атлетики)

Вчера, в заключительный день первенства, в самой тяжёлой весовой категории у девушек (свыше 87 кг) бронзовую медаль получила Айсамал Сансызбаева. Здесь тоже была штангистка, которой все заранее прочили чемпионство, – Хю-Чжон Парк из Южной Кореи. А вот её соотечественница Хю-Юн Ким навязала казахстанской спортсменке борьбу за второе место. В первом упражнении – рывке – Айсамал выиграла у соперницы, но в толчке её заключительный подход судейское жюри не засчитало (хотя она вроде бы зафиксировала штангу над головой, и двое арбитров из трёх первоначально признали попытку успешной). В итоге Сансызбаева, набрав в сумме 252 кг (112+140), уступила главной конкурентке один килограмм и выиграла у ставшей 4-й мексиканки Луго Родригес лишь за счёт меньшего собственного веса. Кстати, на прошлогоднем юниорском ЧМ Айсамал завоевала «золото» с результатом 258 кг.

В медальном зачёте лучшими по итогам мирового первенства стали сборные Турции (2 золотые, 3 серебряная и 1 бронзовая награды), Армении (2-2-1), Узбекистана (2-1-1) и Украины (2-1-1). На чемпионат не приехали китайцы, сильнейшие на планете, а также россияне.

Велоспорт: «Астана» потеряла своего лидера

6 мая стартовала первая в нынешнем году супермногодневка – «Джиро д’Италия». Велогруппа «Astana Qazaqstan Team» выставила на эту престижную гонку итальянцев Винченцо Нибали, Валерио Конти и Фабио Феллини, колумбийцев Мигеля Анхела Лопеса и Харольда Техаду, американца Джо Домбровски, испанца Давида де ла Круса, а также казахстанца Вадима Пронского.

Капитанский номер достался опытнейшему Нибали, двукратному победителю «Джиро» (в 2013-м и 2016-м, причём оба раза в составе «Астаны»), но главная ставка делалась на более молодого Лопеса, который в 2018-м становился на этом гранд-туре 3-м. Однако вчера на четвёртом этапе колумбиец вынужден был сойти с гонки из-за травмы. Сможет ли 37-летний Нибали заменить его в роли лидера команды и побороться за высокое место в генеральной классификации – большой вопрос.

Основными фаворитами нынешней супермногодневки считаются триумфатор «Джиро-2019», победитель прошлогодней олимпийской групповой гонки эквадорец Ричард Карапас из «Ineos Grenadiers» и британец Саймон Йейтс из «BikeExchange-Jayco». На высокие места в общем зачёте претендуют также француз Роман Барде из DSM, португалец Жоао Алмейда из «UAE Team Emirates», испанец Микель Ланда из «Bahrain Victorious», голландец Том Дюмулен из «Jumbo-Visma»…

Первым серьёзным испытанием для «генеральщиков» стала состоявшаяся в субботу гонка с раздельного старта на 9,2 километра по окрестностям Будапешта (именно в столице Венгрии стартовала нынешняя «Джиро»). Выиграл её Йейтс. Пять секунд уступил ему Дюмулен, 18 – Алмейда, 19 – Нибали, 24 – Барде, 28 – Карапас, 33 – Ланда (называем только фаворитов общего зачёта). Завершится супермногодневка 22 мая.

Футбол: неоднозначное кадровое решение

Новым главным тренером национальной сборной РК назначен 44-летний Магомед Адиев. Это решение Казахстанской федерации футбола вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию у болельщиков.

На снимке: Магомед Адиев и Адилет Барменкулов (фото с сайта Казахстанской федерации футбола)

Адиев не обладает достаточным опытом: на протяжении десяти лет своей тренерской карьеры он работал в основном либо ассистентом, либо с молодёжными клубными командами. Только в 2018-м ему доверили махачкалинский «Анжи», выступавший в российской премьер-лиге, но тот сезон сложился для команды неудачно – она заняла предпоследнее место и покинула высший дивизион (правда, нужно отметить, что в немалой степени этому поспособствовал финансовый кризис, в который попал «Анжи»). Затем Адиев тренировал «Чайку» из Ростовской области, игравшую в третьем (!) российском дивизионе. А чуть больше года назад он получил приглашение в карагандинский «Шахтёр», клуб, совет директоров которого возглавлял Адилет Барменкулов.

В конце февраля с.г. Барменкулов был избран президентом Казахстанской федерации футбола, а теперь его протеже назначен главным тренером национальной сборной. Посмотрим, что из этого выйдет. Уже совсем скоро, с 3 по 13 июня, главная команда страны проведёт сразу четыре матча в Лиге наций УЕФА – со сборными Азербайджана, Словакии (дважды) и Беларуси.

Азиатские игры: пандемия спутала планы

На минувшей неделе было объявлено, что летние Азиатские игры, которые намечалось провести в период с 10 по 25 сентября с.г. в китайском городе Ханчжоу, перенесены на неопределённый срок. Решение принято в связи с новой волной пандемии коронавируса, которую власти КНР пока не могут остановить. Беря во внимание то, что Китай – чуть ли не единственная страна мира, придерживающаяся политики нулевой терпимости в отношении COVID-19, можно предположить: в нынешнем году континентальные Игры не состоятся. Между тем, руководством казахстанского спорта они рассматривались как приоритетные для наших атлетов-«летников» соревнования 2022-го, и именно с акцентом на Азиаду строилась их подготовка.

Эти Игры проводятся раз в четыре года, а дебют Казахстана состоялся в 1994-м. На первой для себя Азиаде и трёх последующих наша делегация неизменно занимала в медальном зачёте 4-е место (если учитывать результаты, показанные в олимпийских видах спорта) – после Китая, Японии и Южной Кореи. В 2010-м она опустилась на 5-ю позицию, пропустив вперёд себя Иран, в 2014-м вернулась на 4-ю, а в 2018-м откатилась на 8-ю. Помимо большой азиатской тройки, выше, чем Казахстан, расположились Индия, Иран, Узбекистан и Северная Корея.

Футбол: лидерство «Каспия» и провал «Кайрата»

В чемпионате Казахстана после 10-го тура снова сменился лидер. На первую строчку турнирной таблицы вернулся актауский «Каспий», который благодаря двум голам, забитым в заключительные десять минут матча, выиграл у «Актобе». Кстати, в последнем чуть раньше сменился главный тренер: вместо Владимира Муханова, трижды приводившего клуб к золотым медалям (впрочем, это было в конце «нулевых» годов), назначен Андрей Карпович. Оставленный Карповичем «Кызылжар» тем временем дома отобрал очки у «Тараза» (1:1), что и позволило «Каспию» сместить команду из Жамбылской области с лидирующей позиции.

После неудач в предыдущих турах реабилитировались перед своими болельщиками чемпионы страны предыдущих лет «Астана» и «Тобол». Столичная дружина на 5-й компенсированной минуте вырвала в Шымкенте победу у местного «Ордабасы» (2:1). Нападающий хозяев поля Серж Ньюадзи забил свой 7-й мяч в нынешнем первенстве и по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров. А клуб из Костаная в родных стенах довольно уверенно взял верх над павлодарским «Аксу».

В затяжной кризис угодил алматинский «Кайрат». Теперь он потерпел крупное поражение на своём стадионе от «Атырау» (0:3). Уже в первом тайме клуб из южной столицы остался в численном меньшинстве из-за удаления одного из футболистов и пропустил три мяча. Нужно сказать, что «Кайрат» испытывает серьёзные кадровые проблемы, вследствие чего главному тренеру Курбану Бердыеву приходится выпускать на поле много молодых и необстрелянных игроков. А если учесть ещё и арест хозяина клуба Кайрата Боранбаева, то можно смело прогнозировать, что команде в нынешнем году мало что светит. В предстоящий уик-энд ей предстоит матч с «Астаной» в Нур-Султане.

«Каспий» – «Актобе» 2:0

«Кызылжар» – «Тараз» 1:1

«Кайрат» – «Атырау» 0:3

«Ордабасы» – «Астана» 1:2

«Тобол» – «Аксу» 2:0

«Туран» – «Шахтёр» 2:0

«Акжайык» – «Мактаарал» 0:0

Турнирное положение после 10 туров: «Каспий» – 19 очков, «Тараз» – 18, «Астана» и «Атырау» – по 17, «Тобол» – 15, «Ордабасы» и «Актобе» – по 14, «Шахтёр» – 13 (один матч в запасе), «Кайрат» – 13, «Туран» и «Акжайык» – по 11 (по одному матчу в запасе), «Аксу» – 10 (один матч в запасе), «Кызылжар» – 8, «Мактаарал» – 6.

Хоккей: задача-минимум и задача-максимум

Послезавтра, 13 мая, в финских городах Хельсинки и Тампере начнётся чемпионат мира. Сильнейшие на планете национальные сборные, кроме российской и белорусской (их отстранили от участия в ЧМ), на первом этапе распределены по двум группам. Казахстанцы попали в одну компанию с хоккеистами Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Италии и Франции. Состав другой группы выглядит посильнее: Финляндия, США, Швеция, Чехия, Латвия, Норвегия, Великобритания и Австрия.

Задача-минимум, стоящая перед нашей командой, – сохранить прописку в высшем дивизионе, для чего нужно занять в своей группе любое место, кроме 8-го, последнего. А задача-максимум – пробиться в «плэй-офф», куда попадут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Первый свой матч казахстанские хоккеисты проведут 14 мая с датчанами. Назавтра они сыграют с французами, 17 мая – со швейцарцами, ещё через два дня – с канадцами, потом – со словаками, немцами и итальянцами.

По пути в Финляндию наша сборная сделала остановку в Риге, где 8 и 9 мая провела две контрольные встречи с командой Латвии. И в обеих проиграла, причём крупно – 0:5 и 1:5.

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