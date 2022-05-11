Война Миров. Путин эксплуатирует время лучше, чем Запад

Фактор времени работает на Кремль и против коллективного Запада

Стало понятно, почему Россия не предприняла военную операцию против Украины в 2014 году. Аналитик Андрей Школьников сообщил, что если бы тогда Москва ввязалась в полноценную войну на территории Незалежной, то даже половины введенных в 2022 году санкций против Российской Федерации хватило бы для парализации экономики в течение двух месяцев. За прошедшие годы Кремль стал сильнее, а коллективный Запад слабее. Да и в текущей ситуации время работает на Россию и против США с их союзниками.

Обычному человеку трудно играть в долгосрочные проекты, поскольку жизнь коротка, а стратегия часто требует очень продолжительного времени. Своего рода эталоном стратегического подхода к вещам и явлениям считается французский военачальник Юбер Лиоте. Как-то раз, изнывая от жары в Северной Африке, он приказал подчиненным начать обсаживать дороги деревьями. Генералу возразили, что результат будет только лет через пятьдесят. «Именно поэтому работу нужно начать сегодня же», – ответил Лиоте.

Мы не знаем, заглядывает ли Владимир Путин настолько далеко, однако контраст сил и возможностей России в 2022 году по сравнению с 2007-ым (год мюнхенской речи) совершенно очевиден. Москва за прошедший период стала сильнее, а Запад слабее. Сильно изменилась глобальная среда, в которой протекают события текущего года.

Совершенно очевидно, что в 2014-ом Россию не поддержал бы Китай. Потому что президент Дональд Трамп еще не успел развязать против КНР экономическую войну. Сами США тогда не погрузились в глубокий раскол из-за президентских выборов 2020 года. Да и позорного бегства из Афганистана еще тоже не просматривалось.

В 2014 году лидеры нефтяных монархий Аравийского полуострова не позволяли себе не брать трубку во время телефонного звонка из Белого дома. Американские пожелания об увеличении нефтедобычи рассматривались как приказ и их открытое игнорирование вело к очень строгому наказанию.

Показательная казнь Муаммара Каддафи была еще свежа, а спасение россиянами режима Башара Асада в Сирии пока не состоялось. А ведь для Большого Ближнего Востока тот факт, что сирийский лидер получил «черную метку» от Запада, но при этом остался у власти – это событие из разряда тектонических геополитических сдвигов.

Накануне 9 мая было полно предположений, будто в День Победы президент Путин объявит о частичной мобилизации. Если следовать классическому пониманию того, как должна вестись большая война (достаточно почитать труды Карла фон Клаузевица), то операция по демилитаризации и денацификации Украины явно затянулась. На негативные последствия продолжительных военных действий указывает и Александр Лукашенко, который в прифронтовой Беларуси четко отслеживает почти весь «букет». Российские военные отмечают, что 155-мм артиллерийские снаряды (натовский стандарт) заметно осложняют ход боевых действий.

Однако у Владимира Путина в ходе Украинской кампании доминируют политические соображения над военными. Мышление населения мирного времени и военного сильно отличаются, во многих вопросах кардинально. Соответственно, чем дольше затягивается война, тем более глубинные перемены происходят в российском обществе. Фактор войны, среди прочего, позволяет производить активное тестирование союзников по ОДКБ и ЕАЭС на самые разнообразные темы.

Спор о том, что лучше для армии – один котрактник или три призывника – бессмысленный. В вооруженных силах, тем более ведущих боевые действия, нужны и те, и другие. К тому же современная армия – это далеко не только участники боевых действий на передовой. Нужны люди для охраны объектов в тылу, поддержания порядка на освобожденных от нацистов территориях, всевозможных снабженческих, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ.

Умеренный масштаб боевых действий позволяет российскому военному и политическому руководству обходиться добровольцами, которых в военкоматах вполне хватает. Пилоты самолетов и вертолетов, в свое время по циркулярному графику проведенные через Сирию, сделали так, что все бои в воздухе российские ВВС выиграли всухую.

Война вполсилы и наличие мощных подготовленных резервов создают возможность в любой момент усилить давление на избранном направлении. Попытка ВСУ отвоевать остров Змеиный привела не только к потерям в авиации и боевых катерах, но и к шестикратному увеличению прилетов ракет по Одессе и ее окрестностям. В ход идут «Искандеры», «Калибры» и авиационные «Х-101».

Когда начиналась российская кампания в Сирии, то после выпущенных крылатых ракет из акватории Каспийского моря одноименная флотилия стала располагать только 26 «Калибрами». Потому что производственные мощности по данному виду крылатых ракет еще не вышли на большие объемы. Теперь по «Калибрам» никаких ограничений нет и они летают по самым разнообразным целям.

Длительная война позволяет использовать ее как фактор давления на противника. Сегодня уже очевидно, что одним из таких объектов выступает Европа. А вот европейские лидеры не могут себе позволить политические решения, сильно растянутые во времени. Совместная пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца стала своего рода призывом поскорее навязать Киеву и Москве мир, который устроит Запад и Украину.

С точки зрения человеческой психологии установка более чем понятная, но как ее добиться – совершенно не ясно. Даже обильные поставки тяжелого вооружения со складов НАТО не способны переломить ход боевых действий. По тем районам, где ВСУ пытаются контратаковать, немедленно происходит наращивание огневого давления с российской стороны. К тому же война в полсилы, которую продолжает вести президент Путин, не позволяет наступающей стороне проиграть генеральное сражение.

Западные военные эксперты признают, что полноценного российского наступления на Донбассе так и не началось. Продолжается медленное прогрызание украинских боевых порядков на основе превосходства в огневой мощи и господства в воздухе. Когда дни складываются в недели, то получается, что части ВСУ в 1-2 бригады оказываются в окружении, и вынуждены отступать или погибать под планомерным огневым давлением.

Действующие западные политики по долгу службы молчат о негативных последствиях санкций в отношении России, тогда как отставные министры и прочие функционеры сопоставимого ранга пополняют рубрику «не могу молчать». Главный посыл их выступлений в том, что от санкций должно становиться больнее Российской Федерации, а не Европейскому союзу, чего они никак не наблюдают.

Ленд-лиз для Украины от президента Джо Байдена вызвал мощную критику не только со стороны республиканцев, но и внутри лагеря демократической партии. Пакет помощи в десятки миллиардов долларов превосходит многие важные социальные и инфраструктурные программы федерального правительства. Американское общество тем временем информационный интерес к украинским событиям сильно утратило. Как результат, претензии в адрес 46-го президента США нарастают, а промежуточные выборы в конгресс тем временем приближаются.

Эксплуатация фактора времени со стороны Владимира Путина позволяет активизировать линии раскола в лагере Запада. Одна из них пролегла в сфере оплаты поставок природного газа за рубли, вторая по теме эмбарго на российские энергоносители. Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму тоже вносят раздрай как между членами НАТО, таки и внутри отдельных европейских государств, в том числе между группировками правящей элиты.

В дополнение к мудрой фразе старшины Федота Васкова из художественного фильма «А зори здесь тихие», о том, что на войне побеждает тот, кто передумает своего противника, можно добавить о выигрывающих с помощью более долгой линейки действий по времени. Как показывают события новейшей истории, разные страны и политические лидеры показывают неодинаковые результаты в вопросах эксплуатации времени.

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