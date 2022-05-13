Переупакуем, будем жить?

Есть ли смысл Казахстану заняться «серым» импортом в Россию?

В России легализовали параллельный импорт для более чем 200 брендов. Наш ближайший сосед и торговый партнер не собирается мириться с жесточайшими санкциями и намерен действовать дерзко. Понятно, что для «серого импорта» он будет использовать возможности своих соседей.

На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio.

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– Как часто страны используют метод наполнения своего рынка таким «серым» способом?

– Само понятие «серости» импорта или его параллельности, зависит от определения последнего в законодательстве конкретного государства. Центральным в этом вопросе является принцип исчерпания исключительных прав, который может быть национальным, региональным и международным.

Скажем, в Китае, Бразилии, США, Индии действует международный принцип исчерпания исключительных прав. Это значит, что если товар был выпущен правообладателем на рынок любой из стран мира, то импорт этого товара на территорию стран с международным режимом исчерпания исключительных прав, с возможностью его перепродажи и других операций, не является «серым» или параллельным.

До 2012 года в Казахстане, кстати, также действовал международный принцип.

В Евросоюзе действует другой тип принципа – региональный, это принцип исчерпания исключительных прав. Это значит, что если в одной из стран ЕС импорт конкретного товара был осуществлен правомерно, то остальные страны блока могут импортировать этот же товар на законных основаниях, не получая от правообладателя согласия.

Кстати, в ЕАЭС с 2015 года действует именно региональный принцип.

И наконец национальный принцип исчерпания исключительных прав, подразумевает, что на каждый ввозимый товар в страну необходимо отдельное разрешение правообладателя. Если его нет и товар не является контрафактным, такой импорт будет считаться «серым» или параллельным.

Национальный принцип действует в Казахстане, России и во многих других странах.

– Как интересно, однако…

– Да. То есть, при соответствующих изменениях национального законодательства, «серый» или параллельный импорт в страну, где действовал национальный режим исчерпания исключительных прав, достаточно «легко» превращается в «белый» и законный. А потому решение России воспользоваться такой лазейкой для восстановления импортных поставок, выглядит как вполне логичная и эффективная мера противодействия ограничений Запада.

– А как же тогда решается эта коллизия в рамках ЕАЭС?

– Да, это важный вопрос. Он заключается в том, что подобное решение может подрывать принятый странами ЕАЭС режим исчерпания исключительных прав, где участники союза при импорте из стран, не входящих в ЕАЭС применяют национальный принцип исчерпания исключительных прав, а в торговле друг с другом региональный принцип, что обеспечивает как защиту общего рынка, так и равные экономические условия для всех.

Теперь же при легализации «серого» или параллельного импорта в России, экономические условия для российского бизнеса могут оказаться более выгодными. А потому для выравнивания ситуации необходимо либо легализовать параллельный импорт и в других странах ЕАЭС как в России, либо внутри союза приостановить действие регионального принципа исчерпания исключительных прав.

– Вот так поворот! И, как по-вашему мнению, будет развиваться эта ситуация?

– Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, однако, судя по заявлениям представителей Евразийской экономической комиссии, выборочная легализация параллельного импорта, как в России, является базовым вариантом, который странами ЕАЭС сейчас активно прорабатывается и в конечном итоге будет принят.

Своих прогнозов в этом отношении давать не буду, но хочу надеяться, что даже в таких сложных обстоятельствах стороны найдут компромиссы.

– Могут ли наступить какие-либо последствия (судебные иски и пр.) для Казахстана?

– Попытки обжаловать решения, конечно, могут быть, но, во-первых, судебные иски, если они будут, будут направлены в отношении конкретных компаний импортеров.

Во-вторых, важно понимать одну простую вещь. Сам иностранный бизнес, который из-за политического давления ограничивает свою работу в России, будет выступать, не публично, конечно, за продолжение поставок своих товаров. Для него это выгодно и архиважно.

Россия, конечно, не самый большой рынок, но достаточно крупный (11 место по номинальному ВВП в мире), чтобы бизнес был заинтересован в своей представленности на нем. Это, кстати, хорошо видно и по тому, что еще ни одна из компаний, попавших в список параллельного импорта минпромторга России, даже не попыталась из него выйти, не оповестив об этом российское руководство, не сделав публичное заявление о таком намерении.

– Есть ли экономический смысл для Казахстана стать переупаковщиком таких товаров?

– Если смотреть только на цифры, то смысл, конечно, есть. По некоторым оценкам, импорт из стран дальнего зарубежья в Россию в 2022 году сократился на 30-40%, при том, что объем импортной продукции, поставляемой в Россию в 2021 году, составил $261 млрд.

Это значит, что речь сейчас идет о перенаправлении товарных потоков на сумму $80-100 млрд. Если через Казахстан будет проходить даже четверть этого объема, то при ВВП РК в $180-185 млрд. это будет хорошей возможностью в кризис не упасть. Понятно, что изменения импортной логистики могут носить временный характер, но даже несколько лет такой конфигурации, способны стать для бизнеса Казахстана хорошей антикризисной возможностью.

– Ваши прогнозы по ситуации, как она будет развиваться дальше? Какие риски и наоборот плюсы для Казахстана? Какие новые возможности открывает?

– В мировой экономике начался экономический спад, который способен превратиться в глобальный кризис. Поэтому политикам очень скоро придется переключаться с внешней повестки на решение внутренних проблем. В такой обстановке санкции, которые заметно ухудшили состояние мировой экономики, будут задвинуты в долгий ящик, как неэффективный инструмент политики.

А позже, во второй половине 2022 года, мы можем даже увидеть, как снятие ограничений с России, Китая, Ирана и других стран, которые мешают мировой торговле, будут представляться как антикризисные меры. Поэтому для Казахстана схемы проведения параллельного импорта в Россию являются вполне безопасными.

К тому же в глазах Запада они выглядят вынужденными для РК, потому что Казахстан состоит в ЕАЭС, где действует региональный принцип исчерпания исключительных прав и схемы импорта в Россию через РК, в текущих условиях становятся естественными, а возможно даже безальтернативными.

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