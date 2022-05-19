Что волнует душу казаха (во второй декаде мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Были представлены на звание Героя Советского Союза. Но не получили его» — Прошедшая неделя началась с великого праздника – Дня Победы – 9 Мая. Нельзя Помимо ученых, молодежь из западных, южных и восточных регионов страны создала «Казахскую народную латиницу», которая отвечает требованиям QWERTY сказать, что материалов, так или иначе связанных с этой датой, было вот прямо весеннее половодье. Но некоторые из них мы рассмотрим. В данном случае критерием в выборе объектов для обзора стали те статьи и исследования, в которых есть интересный фактаж, нетривиальная информация.

Например, в Тurkystan опубликовано было обширное интервью с Асылбеком ТОЛЕШОВЫМ под названием «Әлия мен Мәншүктей ерлік көрсетсе де, елеусіз қалғандар бар» – «Алия и Маншук проявили мужество, про них знают – но о многих ничего неизвестно». Начинается оно с того, что из России постоянно приходят вести об обнаружении останков, документов погибших во Второй мировой войне советских солдат, родом из Казахстана. Потомки таким образом обретают своих погибших в ту лихую годину родственников. И во многих случаях, связанных с возвращением солдатских имен, стоит рядом имя нашего современника Асылбека Төлешова. Почему?

Дело в том, что в свое время, проходя стажировку на кафедре труда и охраны окружающей среды Московского института стали и сплавов, а потом поступив в аспирантуру этого известного учебного заведения, он остался жить и работать в Москве. И помимо своей преподавательской и научной деятельности, он, будучи человеком с активной гражданской позицией, стал заниматься такой благородной общественной работой, как поисками родственников павших в ту страшную войну земляков. С середины нулевых годов текущего века Асылбек тесно занимается такими вопросами. Он сидит в архивах, работает по запросам, сам находит родственников (если есть). Часто приходится выезжать на место, т.е. далеко за пределы Москвы. Всю эту работу энтузиаст ведет за свой счет….

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Портал Adyrna опубликовал увесистый опус Амантая Шәріпа про выдающихся снайперов-казахов, которые по мнению автора были несправедливо обделены званием Героев Советского Союза: «Мергендер мәртебені көздемейді»-«Мергены (перевод: охотники, меткачи) не метят в славу». Автор вспоминает легендарных советских снайперов…

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Празднование 9 Мая, которое состоялось очень ярко и крупно в Алматы, родило на неделе полновесный хайп, прокатившийся по соцсетям, сайтам и газетам. Причина этого – тот факт, что у мемориала Славы и Вечного огня в парке имени 28 панфиловцев кто-то принес два больших портрета – Сталина и Берии. Это крупные государственные деятели, создавшие по сути СССР, руководившие государством в военное и немного послевоенное время.

По этому поводу были заданы вопросы, в том числе и депутату Мажилиса Газизу КУЛАХМЕТОВУ. На что последний ответил в том духе, что это были, по всей видимости, «военные пенсионеры, и у них есть моральное право на это. Сейчас много обиженных военных пенсионеров, им есть с чем сравнивать, так что это их выбор, я не могу их винить».

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«В Казахстане обучение на казахском языке качественнее, а в русских школах не хватает толковых учителей» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Серика Ергали о ситуации с языковым скандалом вокруг астанинских школ ― он напомнил о борьбе за судьбу 93 новых школ, которые открываются в столице.

— Около десяти казахских женщин начали говорить о своих правах и требовать открытия русских классов. Услышав это, группа из столичной интеллигенции, мажлисменов и чиновников вынуждена была противостоять скандалу. Тогда я поинтересовался у них, зачем им учить детей на русском. И они ответили, что не понимают учебники на казахском и что учиться на казахском сложно,― рассказал автор.

По его словам, причиной страха молодежи перед обучением на казахском является то, как языку обучали в течение 30 лет, а также отсутствие контента, его плохое качество.

— К тому же мы напугали всех, трижды предлагая әліпби на латинском языке. Все это не прошло бесследно. Но мы признали это и рассказали о положительных изменениях. Ораторы объясняли, что в стране образование на казахском языке гораздо качественнее, и что для обучения на русском в стране недостает толковых учителей, ― поделился Серик Ергали.

Он также отметил: несмотря на то, что многие матери смогли изменить свое мнение, пара из них все же остались непреклонны.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Кастая ДАСТАНА о том, что для развития Казахстану необходимо строить дружественные отношения с Японией и Кореей.

— Наблюдая за тем, что не все нынешние соглашения решаются в пользу казахов, могу отметить, что на данный момент, нам выгоднее вести братские отношения с Турцией и союзные с Японией. И мы никак не проиграем, если реформируем под себя национальные модели Японии, ― высказался автор.

Автор отметил, что Турция несколько отстает в сфере информационных технологий. И добавил, что по сравнению с ней в Казахстане гораздо лучше развиты цифровые и диджитал-инновации. По его словам, большая часть молодежи стремится уехать за границу, а наука и образование в Турции не рассматриваются как основной фактор развития общества.

— Здесь также хромает и национальная идеология. Если мы хотим расти и развиваться, то должны подружиться с Кореей и Японией. Сейчас времена, когда необходимо думать о себе и своей стране. Нам не стоит поступать как утопающие, хватающиеся за соломинку. Стоит быть ближе к странам, от которых идет польза, ― резюмировал Кастай Дастан.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Айгерим БАСШЫБЕК о казахских девушках, которые носят хиджаб. По ее словам, это настоящая проблема, к которой нельзя относиться с безразличием.

— Казахские девушки не носили хиджаб. Это является истиной. Недавно я ощутила себя очень странно, после того как увидела, как две девочки (7-8 лет) гуляли в хиджабе вместе с матерью. Маленькие девочки, ничего не понимая, укутываются и оставляют открытыми только глаза, ― рассказала автор.

Она отметила, что не только прохожие на улице, но и популярные блогеры ставят в пример ношение хиджаба.

— Я понимаю, когда читающие намазы просто прикрывают волосы платком. Я не имею ничего против этого. Но если они хотят превозносить нацию и превращать религию в обычаи, почему бы не вспомнить о казахских костюмах. Ведь есть наши красивые тюбетейки и бешпеты, ― резюмировала она.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Сергазиева и Абдрасилов недостойны быть госслужащими» — Поведение заместителя главы Агентства РК по делам государственной службы Айнур СЕРГАЗИЕВОЙ снова стало поводом для бурного обсуждения, пишет Ulusmedia.kz.

На этот раз пользователей возмутили фотографии, где она обнимается со своим бывшим руководителем Арманом АБДРАСИЛОВЫМ, председателем правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Издание поинтересовалось у экспертов, соответствует ли подобное поведение этике государственных служащих.

Служебная этика государственного служащего должна подчиняться принципам общества, считает заместитель руководителя аппарата акима города Нур-Султан Нурлыбек ЖЕНИСБЕК.

«Существует стереотип, что госслужащий не имеет права на личную жизнь, на ошибку. И если госслужащий где-нибудь «споткнется», то общество осуждает и обсуждает его с ног до головы, очерняет. Может, это и правильно. Но, думаю, СМИ неприлично обсуждать личную жизнь человека, выворачивая нижнее белье, как «желтые» издания. Также, как и вы, я узнал об отношениях Сергазиевой и Абдрасилова из СМИ. Но я не могу их оправдывать или осуждать. Согласно Конституции, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства», — считает Нурлыбек Женисбек.

Издание отмечает, что было бы неприличным осуждать Сергазиеву и Абдрасилова, если бы их служебные пути не пересекались. Дело же в близких отношениях руководителя и подчиненного, что бросает тень на компетентность Сергазиевой. К тому же, этот фактор наталкивает на мысли, что в национальном холдинге процветает коррупция.

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Беременная актриса Жания ДЖУРИНСКАЯ ответила своим критикам, осудившим ее за фотографии в социальных сетях, сообщает Stan.kz.

Джуринская выложила фото, оголив живот, за что получила порцию осуждающих комментариев, но она не верит приметы и объясняет почему.

«У меня такой вопрос: почему только жителей стран СНГ можно сглазить? Например, беременную Рианну нельзя сглазить, а если я не прикрою живот, то меня сглазят. Мое мнение — кто в это верит, того и можно сглазить. Вы сами своими мыслями даете такую энергию и притягиваете это. Поэтому нужно мыслить позитивно.

Если вобьете себе в голову, что вас сглазят, так и будет. А еще узнаете, что ваша соседка ходила к гадалке, навела порчу. Потому что, веря во всякие сглазы, порчи, вы подсознательно даете своему мозгу команду: «Я верю в это, и это сбудется». Вы можете силой мысли изменить свое окружение и все вокруг. Верить в сглазы, порчи — это только ваш выбор», — написала она в ответ тем, кто раскритиковал ее за обнаженный живот.

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Досымжан НАУХАНОВ – «В Атырау потеряли памятник Хиуаз Доспановой» — Как пишет Skifnews.kz, памятник участнице Великой Отечественной войны, летчице Хиуаз ДОСПАНОВОЙ поставили в городском парке в 2010 году. Это излюбленное место отдыха горожан, поэтому в минувшие выходные пропажу скульптуры они заметили сразу.

Акимат не стал торопиться просвещать активистов о судьбе памятника. Зато местные «детективы» провели собственное расследование и все-таки его нашли. Оказалось, что культурную реликвию перенесли на территорию школы, которая носит имя Хиуаз Доспановой.

А сделали это в честь 70-летия образования школы и 100-летия со дня рождения Доспановой. В школе состоялась торжественная презентация памятника. В мероприятии принял участие сын летчицы Ерболат Амиров.

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«Депутата можно будет лишить кресла за неисполненные обещания» — Malim.kz сообщает, что у народа появится инструмент влияния на эффективность депутатов.

В настоящее время государственными органами совместно с общественными организациями прорабатывается вопрос введения императивного мандата. Вице-министр юстиции Алма МУКАНОВА разъяснила, что это такое.

«Например, был поднят вопрос об отзыве депутата областного маслихата. Механизм, вероятно, будет следующим: если он не выполнил предвыборные обещания, народ, избравший его, сначала создаст инициативную группу, которая пройдет регистрацию. Затем дается определенное время на агитацию и выдвижение инициативы по лишению депутата мандата за неисполнение им своих обязательств. Если наберется необходимое количество голосов, депутатский мандат будет отозван», — сказала Алма Муканова.

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«Стране предложили подумать над «народной латиницей»» — В материале на портале Abai.kz известный казахский литературовед Абил-Серик АЛИАКБАР рассказал о «Казахской народной латинице».

Помимо ученых, молодежь из западных, южных и восточных регионов страны создала «Казахскую народную латиницу», которая отвечает требованиям QWERTY. Теперь по просьбе автора проекта мы представляем на суд общественности алфавит, отредактированный нашим фонологом-корреспондентом, который унифицировал национальный алфавит и попросил не называть его имени:

Аа — Aa, Әә — Ae, Бб -Bb, Гг-Gg ,Ғғ-Xx, Дд-Dd, Ее-Ee, Жж-Zh, Зз-Z, Ии-Jj, Кк-Kk, Ққ-Qq, Лл-Ll, Мм- Mm, Нн-Nn, Ңң-Ng, Оо-Oo, Өө-Oe, Пп-Pp, Рр-Rr, Сс-Ss, Тт-Tt, Уу-Ww, Ұұ-Uu, Үү-Ue, Шш-Cc, Ыы — Yy, Іі- Ii.

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