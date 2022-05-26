Тень не исчезает в полдень

Корень проблемы теневой экономики растет не снизу, как принято в природе, а сверху. Эдакое перевернутое «денежное дерево»

Работники уходят в тень из-за непомерно высоких налогов. Именно такую мысль на днях озвучила управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Айдана Тогизбаева.

1 января 2023 года бизнесу опять предстоит раскошелиться. Он будет обязан перечислять в ЕНПФ взнос в размере 5% от дохода сотрудника из собственных средств. Речь идет об обязательных пенсионных взносах за счет работодателей (ОПВР).

Соответствующий закон был принят ещё 2 августа 2015 года. Внедрить систему планировали в 2018 году, но из-за ввода обязательного социального медстрахования оплату обезличенных пенсионных взносов отложили.

НПП напоминает, что еще в 2014 году она организовала широкое обсуждение положения о введении ОПВР с бизнес-сообществом в регионах, проведены общественные слушания с участием отраслевых ассоциаций и предпринимателей и подготовила отрицательное заключение по вопросу внедрения ОПВР.

Однако потом сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год.

«При принятии данной отлагательной нормы президент поручил создать рабочую группу и вернуться к пересмотру пенсионной системы. Однако данное поручение было выполнено не в полной мере. Норма о введении ОПВР предусмотрена и в Концепции проекта Социального кодекса, на которую «Атамекен» в очередной раз дало отрицательное заключение», — рассказала Айдана Тогизбаева.

Казалось бы, можно поставить точку в этом вопросе. НПП уже несколько раз, изо всех сил нажимала на тормоза. Но паровоз уже разогнался, несется по инерции, несмотря ни на что.

НПП вовсе не упирается, и не перестраховывается. У этой нормы слишком большие риски.

На сегодняшний день в Казахстане уже установилась высокая нагрузка на фонд оплаты труда. Сейчас за каждого наемного работника бизнес, как налоговый агент, уплачивает 5 платежей: индивидуальный подоходный налог, социальный, взносы в единый накопительный пенсионный фонд, также фонды государственного социального страхования и социального медицинского страхования, общая нагрузка составляет 34%. Введение ОПВР вкупе с увеличением ставки ОСМС — это рост нагрузки работодателей на фонд оплаты труда до 41%.

Столь значительное повышение налоговой нагрузки может спровоцировать уход бизнеса в тень. Айдана Тогизбаева подчеркнула, повышение налогов заставит часть предпринимателей всеми возможными и доступными способами сокращать издержки. Один из вариантов — снижение заработной платы сотрудников на 5%, что может вызвать социальную напряженность.

«Одна из важных задач ЕНПФ — охват населения накопительной пенсионной системой. Однако предложенная мера эту цель не решает. По предварительным данным, из 8,8 млн. занятых казахстанцев почти 4 млн. – неформально занятые. Часть из них перекредитована и из-за коллекторов и судебных исполнителей скрывают доходы и предпочитают зарплату в конверте и увеличение пенсионных выплат в будущем не заставит этих работников выйти из тени», — считает Айдана Тогизбаева.

Более того, данный вид пенсионных отчислений носит условно-накопительный характер (например, отсутствует капитализация, нет института наследования пенсионных взносов и пр.), что меняют сущность заработной платы и демотивируют работников.

Но несущийся на всех парах паровоз, видимо, уже не остановить…

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То, что теневая экономика в Казахстане не только существует, но и процветает, это не секрет. И периодически эта тема всплывает на самых разных уровнях власти – от президента до местных акиматов.

Но, удивительно, та боль, которая о себе давала знать на протяжении 30 лет, не купирована. Эти болевые точки как будто и не мешают жить: есть бизнес, который можно в очередной раз выдоить, до капли; есть вдруг ставший доступным Национальный фонд; есть сырьевой сектор, который по-прежнему наполняет бюджет и кажущееся благополучие все еще продолжается…

Ну и, конечно, есть рандомные основания считать тот период, в котором мы живем, вполне благополучным. А заглядывать вперед, на пять-десять лет, далеко не каждый может. А правительство, как видим, и не старается этого делать.

Вся система государственной власти и время накопления личных капиталов 30 лет строились именно на том, чтобы не задевать интересы правящей элиты. И корень этой проблемы растет не снизу, как принято в природе, а сверху. Эдакое перевернутое «денежное дерево».

Самые главные теневые бизнесы – по экспорту и импорту товаров, приграничная торговля, оплата всевозможных сборов, взять тот же утильсбор, автостоянки, крупнейшие рынки, комиссии за платежи, «распределение» престижных городских земель и оформление в собственность огромных приграничных территорий, и пр., пр. Это далеко не полный список, о чем нам стало достоверно известно.

Теневой бизнес – если не сгущать краски. А если называть все своими именами, то вполне себе состоявшиеся преступные синдикаты. До января 2022 года сложно было себе представить степень превращения национальной экономики в сферу обслуживания высоких запросов высочайших особ.

И по сравнению с теми масштабами теневого бизнеса, которыми владела (а многим она продолжает владеть и поныне) правящая верхушка, Семья, разговоры о теневом бизнесе на нижнем уровне (дескать, самозанятые – самая большая прослойка теневиков) представляются смешными. А именно об этом говорили и пытались с этим бороться.

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В Алматы, например, в 2022 году пообещали снизить долю ненаблюдаемой экономики с 26,5% в 2021 году до 24,5%. Разбег, прямо скажем, разочаровывает. Тем более, что в век цифровизации выявлять и расследовать экономические преступления (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, экономическая контрабанда, незаконный отток капитала, хищение бюджетных средств, незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, пресечение фактов организации незаконного игорного бизнеса, занижение налогооблагаемой базы, отсутствие кассовых аппаратов и пр.) – дело техники.

И здесь, скорее, все зависит от желания или нежелания бороться с тенью.

В 2017 году, посчитали до сотых, доля теневой экономики в целом в стране составляла 28,75%, в 2018-м – 27,02%, в 2019-м – уже 23,69%. В 2021 году она снизилась до 20,23%.

Сегодня в повестке дня стоит задача снизить теневую сторону нашей Луны до 15%.

Жонглирование цифрами, и не более того.

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