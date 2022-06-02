Что волнует душу казаха (в конце мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Шаткое положение госязыка? А тут еще и массовое прибытие россиян…» — Качество и состояние казахского языка, подчеркнем, государственного языка – это вечнозеленая тема казахскоязычных СМИ и интернет-пространства. В социальных сетях в каком-нибудь обмене мнений вы обязательно, почти со стопроцентной долей вероятности, увидите замечание к дискутирующим, мол, «пишите на казахском!».

Надо сказать, что в общественном мнении, если брать за основу соцсети и ресурсы, которые можно отнести к СМИ, существует две точки зрения.

Первая состоит в требовании-совете «пишите на казахском!» как констатации и убеждении, что сегодня все вокруг уже казахское, включая численность казахскоязычных граждан. Мол, чем быстрее, тем удобнее, ну и соответственно лучше для всех. Стержнем такого отношения поведения является непреклонная убежденность в том, что казахский язык в качестве государственного объял все сферы жизни, науки, производства, управления – в общем, отвечает всем параметрам, предъявляемым к любому состоявшемуся государственному языку.

Вторая точка зрения как бы огорченно-пессимистическая, суть которой можно описать следующим образом. Да, нас, казахов, теперь больше чем других, страна приближается к некому общеказахскому знаменателю – а вот с казахским языком у нас полный швах.

В итоге слияние этих двух точек зрения дает эффект, что со всех интернет-углов, в прессе, накал и общий объем мнений по госязыку остается одним из самых дискурсных тем. Главная мысль такова этого хора в том, что бы вынести за скобки, прежде всего из Конституции, какую бы то ни было ссылку (отсылку) на… русский язык. В этом убеждены и русскоязычные казахи, чья коммуникация есть в том же Фейсбуке. Это подтверждает «Жас Алаш». В этом издании вышел материал Айбара ОЛЖАЯ «Мен президент бола алмаймын!» Неге?» – «Мне невозможно стать президентом. Почему?».

Айбар Олжай описывает незавидную судьбу казахского языка, дав слово казахскому интеллектуалу Эльдару КНАРУ, выступающему в том же Фейсбуке на прекрасном русском языке…

На этом фоне, конституционная норма, введенная в 2009 году и предписывающая, что претендентом на пост президента может стать лицо, которое в обязательном порядке должно иметь пятилетний стаж государственной службы. К чему это ведет? Визави автора статьи продолжает по этому поводу: «Это же узурпация власти бюрократическим аппаратом, это диктатура классовой бюрократии. О какой республике можно говорить, когда в нашей Конституции стоит эта норма? Почему на предстоящем референдуме не поднят этот вопрос? Получается, коррупционная и диктаторская система прямо запрещает любому гражданину Казахстана быть президентом согласно этой конституционной норме! Шанс стать президентом будет предоставлен только бюрократам, которые живут в своей системе, растут в своей системе, воспитываются в ней».

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Портал Dalanews приводит из газеты DAT статью за подписью самого Ермурата БАПИ – известного всему Казахстану организатора оппозиционной прессы, общественного и местами политического деятеля под названием «Ресейліктер Қазақстанға қаптап жатыр…» – «Россияне наводняют Казахстан».

Размышления Е. Бапи начинаются с небольшого расследования: «На прошлой неделе в гостиницах Алматы не было свободных мест. Мы специально обошли несколько и услышали лишь одно: «места нет!». Далее сообщается, что, например, россияне наводнили самую большую гостиницу (в Алматы). Заезды от минимум 10–15 дней и до месяца.

Да, по официальной информации, с февраля, когда Россия начала войну с Украиной, Казахстан посетили 160 тысяч россиян. А по неофициальной информации число приближается к 250 тысячам… А по договору Евразийского экономического союза, в состав которого входит Казахстан, между двумя странами нет «визового» режима.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Не окажутся ли среди россиян, сбежавших в Казахстан, «зеленые человечки?»» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Ермурата БАПИ о массовом въезде граждан России в Казахстан после начала войны с Украиной.

«По договору Евразийского экономического союза, мы не можем остановить это: между двумя странами нет «визового» режима, нельзя ограничивать передвижение граждан союза между двумя странами. Так как же остановить россиян, бежавших от войны своей страны? Не окажутся ли среди них «зеленые человечки», которые начнут сеять раздор в Казахстане?» ― задался вопросом автор.

Ермурат Бапи также подчеркнул, что на данный момент нет ни одного государственного органа, который бы ответил на эти вопросы.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Куаныш АБИЛДАКЫЗЫ о поправках в казахстанскую Конституцию и игнорировании проблем с государственным языком.

Раз уж проводится всенародный референдум, на который из казны выделяется 16,4 млрд тенге, почему бы с его помощью также не исправить положение государственного языка, задалась вопросом автор.

В этой связи автор привела в пример слова политолога Самата Нуртазы о том, как «самые разные национальности всего за 2-3 поколения превращаются в «настоящих граждан Америки».

«Это показатель гигантской силы государственной идеологии США. Будь ты желтым, черным, белым ― все равно твой внук будет выть, «смотря на Вашингтон». Будь твой дед Мао, Кенесары, Мандела или Николай II – все равно сердца твоих потомков будут биться ради «Америки». На мой взгляд, за 30 лет и Казахстан мог бы проделать то же самое со 130 национальностями. Только главным препятствием является язык. Из года в год убеждаюсь, что только язык, может сплотить народ Казахстана. Даже если вы создадите не одну, а 10 ассамблей, ничего не изменится, пока не предприняты смелые решения в языковой политике. 30 лет прошло, а у нас в мажилисе есть и депутаты, которые не говорят по-казахски, есть и министры, и послы, и акимы», ― процитировала автор политолога.

Она также задалась вопросом, почему никто не обращает внимания на то, что на самом деле решение многих проблем ― это язык.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Айбара ОЛЖАЕВА о ситуации с казахстанской экономикой и курсом тенге.

По словам автора, в этом году казахстанская экономическая независимость стала более крепкой и Казахстан начал освобождаться от влияния рубля.

Олжаев отметил, что нужно учитывать, как российский импорт «приходит под ручку с курсом рубля и инфляцией». Поэтому сокращение импорта ослабляет нашу привязку к рублевому курсу. Он также подчеркнул, что уход от экономического влияния России очень важен для Казахстана: последствия дефолта в России (банкротство контрагентов) могут нанести по стране серьезный удар.

«Диверсификация импорта невозможна без Китая, Турции, Индии, Ирана, Узбекистана. Поэтому давайте не будем смотреть только на Россию и вспомним о других соседях», ― подытожил Айбар Олжаев.

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Досымжан НАУХАНОВ – «От общественных туалетов за 38 млн тенге пользы нет» — Как пишет Stan.kz, пять общественных туалетов акимат города Атырау приобрел в 2020 году. Эти сооружения, которые в народе прозвали «золотыми уборными», установили в местах массового скопления людей. Однако использовать их по назначению не удается.

Кроме того, некоторые туалеты, приобретенные на бюджетные средства, акимат передал частникам. А те сделали их платными. Состояние же немногих действующих — это сплошная антисанитария: неприятный запах, двери и сливные бачки сломаны, а вода из крана еле течет.

В акимате говорят, что все туалеты работают, но… по графику и днем. Вот только народ почему-то предпочитает гулять поздно вечером.

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«Ледовая площадка за $2 млн оказалась не готова к повышению температуры» — Техническое оснащение площадки не соответствует требованиям, пишет Adyrna.kz cо ссылкой на Elitar.kz.

В строительство катка в Уральске 2 млн долларов инвестировала иностранная компания, которая осваивает Карачаганакский рудник в ЗКО. Планировалось, что площадка будет работать даже при плюсовой температуре, однако с приходом весны каток закрылся.

Выяснилось, что не только холодильное оборудование низкого качества, так еще компания-подрядчик проложила кабель, не соответствующий техническим требованиям.

А еще проблема в том, что спрашивать собственно не с кого. Глава компании, ответственной за прокладку кабеля, уже находится в тюрьме за хищение бюджетных средств на сумму 1,5 миллиарда тенге.

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«Мы сами снимаем фильмы, высмеивающие казахов» — Abai.kz опубликовал пост казахского литературоведа Абил-Серика АЛИАКБАРА, который обратил внимание на высказывания пользователей соцсетей об отечественном кино.

«Фильмы, высмеивающие казахов. Вопрос в социальной сети поднял Мурат Есжан. Теперь давайте перейдем к этой записи:

Я не очень люблю жаловаться, но кое-что продолжает мозолить глаза. Почему в комедиях, которые снимают казахи, казахскоязычные персонажи бедны, глупы, неграмотны. Это чернорабочие, многодетные, бездомные, которые не могут прокормить своих детей. А между тем русскоязычные герои богатые, умные и современные.

Я не думаю, что кто-то делает это намеренно. И все-таки когда снимают такие фильмы, почему ни один человек, будь то режиссер или актер, не скажет: «Стойте, почему мы показываем нас такими?»…

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