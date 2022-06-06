«Шаткая многовекторность»

Сетевые СМИ о будущем Казахстана

Данияр АШИМБАЕВ – «О нажиме на Казахстан» — Прозападная и оппозиционная пресса вновь усилила нажим на руководство Казахстана с требованиями занять откровенно проантироссийскую позицию и выйти из всех интеграционных объединений, включая ЕАЭС и ОДКБ. Речь дошла уже до прямых оскорблений в адрес президента ТОКАЕВА и его команды.

Проблема в том, что в решении социально-экономических вопросов и противодействии геополитическим рискам союз с Россией критически важен для Казахстана. Это касается и проблемы Афганистана, которую в нынешних виде создали сами США, и в паритете сфер влияния в Центральной Азии (Западу принципиально важно, чтобы Казахстан стал проблемой безопасности для России и Китая, несмотря на наше стратегическое сотрудничество).

Вопрос в том, что казахстанская экономика критически уязвима перед возможными санкциями, а США и ЕС кроме деклараций нечего предложить.

Казахстан, чтобы не рисковать социальной сферой, вынужден затягивать следствие по январским событиям, ибо обнародование информации о причастности западных спецслужб к попытке госпереворота сделает страну стороной глобального конфликта.

Касым-Жомарт Токаев как опытный политик и дипломат прекрасно эти риски понимает и аккуратно, но решительно отводит Казахстан от прямого конфликта, поддерживая беспрецедентно высокий уровень политического и экономического сотрудничества со всеми партнерами страны.

Вопреки истеричным требованиям руководство страны сохранило принципиальный курс на евразийскую интеграцию, но с естественными корректировками на санкционное противостояние и его негативное воздействие.

Токаев и его команда активизировались при этом на всех ключевых направлениях, занимая четкую позицию приоритета государственных интересов. Большие усилия вкладываются в минимизацию негативного воздействия на внутриполитическое пространство, что сильно осложнено последствиями январских событий и социально-экономической обстановкой.

Асель ОМИРБЕК – «Сезон охоты на президента открыт. Кто и зачем демонизирует Касым-Жомарта Токаева?» — Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ объявлена информационная война. Это факт, не требующий доказательств. Информационное поле сегодня переполнено критикой, прямыми оскорблениями в его адрес и разного рода «сенсационными» вбросами, к реальности не имеющими ровным счетом никакого отношения. И если раньше в подобного рода словесной схоластике упражнялась преимущественно блогосфера и отдельные, так называемые политические активисты, то теперь эстафетный флажок перехватили официально зарегистрированные и действующие на территории Казахстана средства массовой информации. Такой коленкор – весьма тревожный симптом, явно свидетельствующий о том, что кто-то умышленно ведет игру, направленную на понижение доверия к власти и государственным институтам. А какой конец может быть у таких «игрищ», мы все прекрасно знаем на примере январских событий.

Сеансы громких разоблачений, так или иначе, связанные с именем главы государства, постепенно становятся устойчивым информационным трендом, который, как можно спрогнозировать, в ближайшей перспективе будет только усиливаться. Одна из главных причин того, почему это будет происходить, заключается в беспрецедентных и бескомпромиссных решениях, принятых президентом по наведению порядка в стране. Несмотря на решительность, демонстрируемую в этом направлении Токаевым (что не просто говорит, а кричит о том, что возврата к старому, к жизни «по понятиям», не будет), до некоторых «товарищей» этот непреложный постулат так еще и не дошел: обращаться в новую веру под названием «Жана Казахстан» они явно не спешат, а может, и вовсе не собираются.

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что уровень противодействия шагам, предпринимаемым властью, с их стороны будет высок, а практикуемые ими методы и технологии далекими от норм не только морали, но и закона. Они из всех сил будут стараться раскачать пресловутую «лодку» только что восстановленной стабильности и максимально пытаться демонизировать источник своих собственных бед…

Сегодня часто можно услышать рассуждения о том, что Казахстан у нас новый, а методы старые. Так и есть. Причем, речь не только о методах, которые практикует система государства. Мы, общество, как видно по сегодняшним попыткам наступить на те же самые грабли, от которых еще не зажил лоб, тоже живем еще по старым методичкам. Ничего не изменилось, кроме, пожалуй, одного: теперь мы на собственном опыте знаем, как короток путь от революций, вершащихся в информационном пространстве, до бунтов на улицах…

Сауле ИСАБАЕВА – «Сердцу не прикажешь. Почему казахстанцы любят старые праздники и равнодушны к новым?» — В Казахстане сложилась любопытная ситуация: наиболее популярными и любимыми в народе остаются старые праздники, тогда как к новым, появившимся после обретения республикой независимости, граждане относятся равнодушно – просто как к выходным дням. Хотя при должном подходе они могли бы стать серьёзным инструментом формирования национального сознания, сохранения исторической памяти и культуры народа, а также нести важную воспитательную и консолидирующую функцию.

К примеру, не так давно в стране с размахом отметили День Победы. Особенно многочисленной была акция «Поклонись героям» в Алматы, которая, вопреки усиливающимся с каждым годом призывам так называемых национал-популистов отказаться от празднования 9 мая, собрала, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч участников. Или возьмите Новый год, который затмевает Наурыз. А ещё есть 23 февраля, по популярности, как минимум, не уступающий 7 мая – Дню защитника отечества. Мы уже не говорим о Дне единства народа Казахстана, Дне столицы, Дне Конституции, Дне первого президента, даже Дне независимости, отношение к которым со стороны большинства жителей страны можно назвать индифферентным. И тем более не прижились праздники вроде Ұлттық ғашықтар күнi – на их фоне так называемые импортированные Хэллоуин и День всех влюбленных выглядят в глазах молодёжи куда более привлекательными.

Чем можно объяснить невостребованность новых казахстанских праздников и сохраняющуюся популярность старых, доставшихся нам в наследие от советской эпохи? Можно ли заставить людей забыть о последних? И как сделать так, чтобы новые «красные даты» заняли достойное место в нашей жизни?

Зира НАУРЫЗБАЕВА, культуролог — Да, ко многим казахстанским праздникам в нашем обществе сложилось формальное отношение. К примеру, ко Дню столицы, ассоциирующемуся с первым президентом, и соответственно у граждан нет желания отмечать его день рождения. Или ко Дню Конституции, которую сто раз переписали, и теперь праздник этот выглядит как насмешка. Его, кстати, и в советское время особо не жаловали. Двойственные чувства сформировались и ко Дню независимости, который, во-первых, переносили, а, во-вторых, на него отбрасывают тень декабрьские события 1986 года.

Другое дело – праздники, являющиеся неотъемлемой частью культуры народа. К ним, прежде всего, относятся Наурыз и Айт, которые, к примеру, в моем кругу общения гораздо более популярны, чем даже Новый год или День Победы. Хотя назвать их новыми нельзя. Помню из своего детства, что в Алматы, тогда столице республике, Айт праздновали в основном бабушки (дедушек-казахов в городе практически не было), а мы помогали им накрывать на стол. У меня есть эссе «Я помню другой Айт», в комментариях к которому многие читатели рассказывают, как ходили (айттап) по гостям, пели Жарапазан. Но, скорее всего, они жили в отдаленных от столицы местах, где были менее жесткие порядки. Сегодня же Айт активно празднуют люди всех возрастов, в том числе молодежь, которая нынче чересчур религиозная. А еще очень быстро набирает силу Амал, или Көрісу (буквальный перевод – «свидеться»), который отмечают 14 марта, пусть даже это не выходной день. Раньше он существовал во многих регионах Казахстана, но помнили его в основном только на западе. Сейчас он вновь к нам возвращается.

Как мне кажется, причина популярности этих праздников заключается в том, что они не связаны с какими-то туманными политическими делами, не придуманы, а входили в нашу жизнь естественным образом…

Куат КУНБЛАТОВ — У казахов есть пословица «Елу жылда — ел жаңа» (буквальный перевод – «народ обновляется каждые пятьдесят лет»). То есть требуется время, чтобы сменилось поколение и, соответственно, сознание общества. Не зря же Моисей водил свой народ по Синайской пустыне 40 лет, хотя за эти годы можно было пересечь её вдоль и поперёк много раз. Смысл был именно в создании абсолютно нового народа с иным мышлением. Конечно, это не говорит о том, что нужно сидеть сложа руки и ждать, когда всё поменяется естественным путём. Любые процессы можно ускорить, примером чему служат катализаторы в химии.

Так вот, если мы хотим скорее забыть прошлое и внедрить в массы новое, то должны сделать акцент на следующих вещах. Дело в том, что наш мозг – очень ленивый и энергозатратный орган, который не любит тратить время и усилия на создание новых нейронных путей (то есть познавать новое), ему легче выполнять привычные ежедневные задачи. А это значит, что мы должны это «новое» – в данном случае государственные праздники — сделать максимально привычными. Каким образом? Конечно же, через такие эффективные инструменты воздействия на общественное сознание, как телевидение, которое в основном смотрит старшее поколение, и Интернет, без которого молодое поколение уже не представляет свое существование.

Земфира ЕРЖАН — В последние годы в гуманитарных науках широкое признание и популярность получила концепция воображаемых сообществ или конструирования наций. В её основе лежит представление о том, что элиты общества способны сознательно проектировать образ нации, используя для этого культурные институты, систему образования, формируя необходимые национальные мифы. Праздники в этом проекте занимают особо важное место, поскольку служат объединению общества, создают ценный «банк» позитивных эмоций. Французская революция, а затем и советское государство задолго до появления современных теорий нациестроительства активно и успешно использовали эти стратегии.

В независимом Казахстане появились свои национальные праздники. И они уже давно служат чётким страновым маркером. К примеру, с нынешней Россией у нас совпадают лишь 9 мая и частично Новый год (у наших соседей новогодние каникулы длятся гораздо дольше). Лучше всего о праздниках в разных странах мира осведомлены люди, работа которых предполагает международное сотрудничество, поскольку они следят за графиком рабочих и выходных дней своих партнеров.

Думаю, представление о том, что у нас особо живучи традиции советских праздников, преувеличено. Последние сохраняют свою важность для поколений, живших в СССР, но не имеют значения для тех, кто родился позже. К примеру, 23 февраля отмечают лишь те, кто когда-то служил в рядах советской армии (об этом можно судить по социальным сетям).

Наурыз давно сравнялся по своей популярности с Новым годом. При этом он имеет свои особые характеристики – это праздник, укрепляющий семейные и родственные узы. О важности и ценности Наурыза свидетельствует то, что ныне его календарные границы в массовом сознании (не будучи утвержденными официально) расширяются. Так, в последние годы повсеместно отмечается день Амал, праздник встреч и прощения обид. Причем эта инициатива, зародившаяся в западных регионах страны, вскоре стала общенациональной.

Данияр АШИМБАЕВ – «О «кантарской» мифологии» — Интересно наблюдать за развитием мифа о январских событиях как о «народном восстании» — оно же «антиназарбаевская революция» или «Кантар» (с заглавной буквы).

Частью мифа являются образы «массовых пыток», «расстрела и арестов мирного населения» и «иностранных оккупантов». Зачинателями этого образа стали те же лица и СМИ, которые явно были задействованы в информационно-пропагандистском сопровождении попытки государственного переворота, а дальше он по законам жанра стал развиваться по собственной логике. Тезис активно развивается национал-популистскими и либеральными кругами, прозападными структурами и СМИ, нацеленным на «буржуазную революцию» мелким олигархатом, пытающимся «войти в тренд» политиками-популистами, а также частью правящих элит, заинтересованных в переделе собственности и сфер влияния. По внутри- и внешнеполитическим причинам власть затягивает расследование, чтобы не попасть под санкции со стороны стран, активно заинтересованных в свержении действующей власти и дестабилизации региона. «Кантарская» мифология легко наложилась на новую информационно-политическую войну в контексте военных действий на Украине и глобального экономического противостояния, и с учетом совпадения целевых аудиторий и применяемого инструментария, думается, можно предположить, что все эти события являются частью одной кампании.

Сауле ИСАБАЕВА – «Шаткая многовекторность. С кем Казахстану выгоднее дружить в условиях «новой реальности»?» — Казахстан всегда придерживался принципа многовекторности как во внешней политике, так и в сфере внешнеэкономических отношений. Однако в сложившейся сегодня крайне непростой геополитической ситуации существует серьезный риск того, что наша страна откажется от этого курса и вынужденно перейдет к режиму двухвекторности — в пользу России и Китая. О том, в каком случае это может произойти и какими последствиями обернуться, рассуждает Руслан ИЗИМОВ, директор Центра изучения Китая и Центральной Азии «Синопсис».

— По крайней мере, сегодня мы действительно наблюдаем устойчивую тенденцию к разрушению привычной системы баланса. Этому способствуют как целенаправленные действия внешних игроков, так и наши собственные недоработки.

И, наконец, в-третьих, многовекторная внешняя политика, которую Казахстан проводил на протяжении трех десятилетий, все же была избирательной. Да, мы декларировали принцип многовекторности, но на деле, особенно в геоэкономическом плане, отдавали предпочтение КНР и РФ. В итоге крупнейшие активы в энергетическом секторе оказались под контролем китайских и российских компаний, что, естественно, усиливает политическое влияние Москвы и Пекина на Казахстан. Иными словами, наш многовекторный курс был недостаточно эффективным.

По сути, мы уже наблюдаем эту тенденцию. С точки зрения геополитики, наиболее ярким доказательством сказанного стали события января текущего года в Казахстане. Масштабный внутриполитический кризис в нашей республике продемонстрировал все наши уязвимые места и зависимость от России в плане обеспечения безопасности.

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