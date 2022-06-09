Как вернуть вкладчикам 68 млрд. тенге

Надо ли назвать имена тех, кто увел деньги с пенсионных счетов казахстанцев?

68 млрд. тенге не может востребовать ЕНПФ с компаний, которые объявили дефолт 10-15 лет назад.

Итак, интернет-газета ZONAKZ писала о том, что компания номер 44 в рейтинге Forbes Kazakhstan «Топ-50 частных компаний Казахстана» по версии 2021 года АО «Имсталькон» не спешит возвращать свой долг перед пенсионным фондом.

ЕНПФ, конечно, надеется получить свои инвестиции обратно, но реалии таковы, что вернуть 3 млрд. тенге или хотя бы их часть можно лишь принудительно-ласкательным способом, включив административную машину.

А что же с другими должниками? ЕНПФ сообщил порталу LS, что есть группа эмитентов, в отношении которых осуществляется либо претензионно-исковая работа, либо исполнительное производство. В этом ряду: «Альтернативные Финансы», «РЭМИКС-Р», «Казнефтехим», «Астана-Недвижимость», «Комбинат стройматериалов и конструкций-2», АО «Mineral Resourses of Central Asia», «ТЕМА Ко», HOMEBROKER, АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық», «Корпорация «АПК-Инвест», «Холдинг «КАЗЭКСПОРТАСТЫК», «Атамекен Агро». Их общий долг перед будущими пенсионерами – 44,4 млрд. тенге.

Также есть еще одна крупная группа эмитентов, в отношении которых осуществляется процедура банкротства или принудительной ликвидации: АО «Валют-Транзит-Банк», GLOTUR, Qazaq Banki, АО «Эксимбанк Казахстан», АО «РОСА». Общая сумма задолженности данной группы составляет почти 21,1 млрд. тенге.

Однако хотя бы приблизительно оценить процент возврата не представляется возможным. Очень многое зависит от ликвидационной массы. Если кредиторов и обязательств окажется больше, чем активов, то надежды вернуть инвестиции окажутся призрачными.

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Рассмотрим пару примеров из этого ряда, просто для наглядности, что это за должники.

Компания HOMEBROKER выпустила облигации, и удивительным способом их купил в свое время один из частных НПФ — 99,95% из числа облигаций в обращении! Диверсификация? Нет, не слышали!

Компания, кстати, с вполне современной специализацией – осуществляла операции по проектному финансированию (выдача займов на реализацию проектов в нефтегазовом секторе и секторах недвижимости и промышленности), занималась инвестиционной деятельностью.

Прежде чем облигации были исключены из списка KASE, эмитент не исполнил свои обязательства и по облигациям был допущен дефолт по выплате вознаграждения за 13-й, 14-й и 15-й купонные периоды. В итоге 10 сентября 2014 года облигации компании стали «черными».

В декабре 2014 года эмитент подал исковое заявление о признании компании банкротом. АО «ЕНПФ» выразил свое несогласие с данной позицией в судебном порядке. 2 марта 2015 года СМЭС г.Алматы вынес решение о признании данного эмитента банкротом. Фондом направлена кассационная жалоба на данное решение суда 1-й инстанции. Решением Кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда от 2 июня 2015 года кассационная жалоба ЕНПФ удовлетворена.

Однако денег как не было, так и нет. Одним словом, бывшая «дочка» Казкоммерцбанка очень удачно объявила дефолт.

И второй пример. При объединении частных НПФ в ЕНПФ оказался балласт от АО «Казнефтехим». 53,11% из числа облигаций, находящихся в обращении, были куплены на пенсионные сбережения казахстанцев. Компания объявила дефолт, и 1 февраля 2010 года облигации исключены из торговых списков биржи. И спустя столько лет инвестиции остаются невостребованными.

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При изучении списков компаний-должников бросается в глаза как минимум две выразительные детали.

Первая: эти инвестиции сделали частные НПФ еще до их объединения в ЕНПФ. И вторая: как правило, пенсионные фонды скупали облигации одного и того же эмитента ажиотажно, как горячие пирожки в базарный день.

Так, например, у АО «Mineral Resourses of Central Asia» были выкуплены и простые, и привилегированные акции, и облигации. Но если первых – всего 4,83% от общего количества, то вторых – более 44%, а третьих – более 38%.

У АО ««Горно-обогатительный комбинат «Төрт-Құдық» было выкуплено 24,45% облигаций одного выпуска.

Пенсионные фонды «спонсировали» и АО VITA – доля ЕНПФ в совокупности составляет 62,6% от общего выпуска облигаций, и АО Трансстроймост – куплено почти 59% облигаций одного выпуска, и некое АО Тема Ко — 90% от общего количества облигаций в обращении было приобретено неким НПФ.

К сожалению, информации, какие именно НПФ создали эти многомиллиардные убытки, нет. Почему бы ее не опубликовать?

Лишь в одном случае ЕНПФ упоминает, что жадно скупленные 19,28% облигаций одного выпуска ТОО «Комбинат строительных материалов и конструкций-2» достались ему в наследство от НПФ «Астана». Но и ситуация здесь как бы не безнадежная.

«05.11.2015г. с эмитентом заключено Соглашение о рассрочке погашения задолженности перед Фондом. В настоящий момент эмитент осуществляет погашение задолженности согласно утвержденному графику погашения задолженности», — значится на сайте ЕНПФ.

Это исключение из правил, можно сказать.

Но в целом ситуацию можно охарактеризовать так: история, кто именно, по каким причинам и почему покупал облигации тех или иных компаний, которые в итоге оказались неплатежеспособными, умалчивает. А там могло бы свершиться много открытий…

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На днях Банк развития Казахстана принял беспрецедентное решение открывать информацию о конечных бенефициарах своих заёмщиков. То есть, чтобы было понятно, какие люди стоят за той или иной компанией, которая кредитуется за счет бюджетных средств.

Точно так же было бы неплохо знать конечных владельцев компаний, которые листингуются на фондовой бирже и получают финансирование от ЕНПФ. Действуй это правило 10-15 лет назад, многих ошибок, в том числе и убытков, обусловленных дефолтами, можно было бы избежать.

Может быть, и сейчас еще не поздно?

Если ЕНПФ получит исчерпывающую информацию о дефолтных компаниях и их собственниках, обнародует ее, то всплывет много знакомых имен, которые продолжают «делать бизнес», нисколько не переживая за вкладчиков с их потерями в десятки миллиардов тенге. Может быть, хотя бы репутационные риски заставят их отдать то, что они должны народу? Ведь эти люди – небедные.

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