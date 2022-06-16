Что волнует душу казаха в середине июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Пресса «питается» соцсетями и ютуб-каналами» — Как известно, в текущие времена традиционные СМИ уходят в виртуальную действительность. Многие бумажные газеты превращаются в «чистой воды» онлайн-порталы. Эти перемены начинались с того, что те же бумажные СМИ и даже телевидение стали заимствовать информацию, которую доставали электронные медиапроекты. Потом это стало обыденностью, причем с прямой отсылкой, откуда была взята новость, слух – в общем, уже законченный, обработанный материал. И даже те, у которых еще остается даже традиционный, то есть «бумажный» аналог, могут делать материал, отталкиваясь от чужого контента.

Такой тренд сегодня существует и не выглядит уже чем-то из ряда вон выходящим, разве что где-нибудь какой-нибудь редактор посетует, что его ленивые журналисты «опять» надергали новости из интернета. А информационные порталы (включая и старые газетные бренды), в свою очередь, пасутся в просторах социальных сетей (social networks). Да, справочники вам укажут, что социальная сеть это всего лишь онлайн-платформа, которая используется для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми… На самом деле эти платформы, включая видеохостинги – сами по себе уже стали больше, чем средства коммуникации по интересам или еще каким-то причинам. Соцсети «запитывают» СМИ, а есть мнение в профессиональных корпоративных кругах (в той же журналистике и PR), что это и есть, по сути, глобальные… СМИ. Кольцо замкнулось.

Поэтому неудивительно, что в славном и древнейшем (издание существовало еще в эпоху СССР, правда, под другим названием) «Жас Алаш» журналист строит свой материал на мнении, высказанном другим журналистом на ютуб-канале «KZ Пульс», где выступил по теме прошедшего недавно референдума… И так, Әділ АҚЫЛБАЙ в своем материале «Референдум өткен екен…» («Ну вот и референндум прошел…»), приводит рассуждения Мухтара Туменбая (кстати, некогда работника телеканал «Хабар» – прим. авт.), высказанные им на вышеупомянутом ютуб-канале.

По мнению М. Туменбаева, чтобы начать политические реформы, необходимо было хоть с чего-нибудь начинать. Токаев решил начать с поправок в основной закон государства. А для чего в принципе нужны реформы? Да потому что страна находится на грани и это показали события января текущего года. И дело тут не только в бедности народной; обрыдла сама система, созданная предыдущим правлением. «Наша элита во власти оказалась на грани беспредела. Одни грабили казну, другие откровенно шантажировали население, представителей бизнеса. Установилось господство беззакония, а не закона. В результате доверие населения к будущему было утрачено. Это недоверие и безысходность, поглощенные сознанием, ввергли страну в состояние беззаботности и нищеты. Царит бессмысленная, бессмысленная, бесцельная жизнь. Вот оно, самое главное наследие эпохи Назарбаева, оставленное казаху».

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Выше мы уже говорили, что контент многих электронных СМИ формируется зачастую из содержимого социальных сетей. Одной из главенствующих тем в последние полторы-две недели идет широкое обсуждение, даже больше референдумного дискурса – это разрешения министра образования на ношение платков школьницами Казахстана… Речь идет о первоклассниках, так и о старшеклассницах. Причем эта тема – воистину одна из самых топовых в казахскоязычных СМИ и соцсетях. Ведь речь идет о религии – т.е. девочки в школах, ровно как и в других общественный местах с покрытыми платками головами – это люди, которые показывают свою особую приверженность к Исламу… Ни больше и ни меньше. Между тем люди пишут, что казахи уже много столетий являются приверженцами Ислама, но маленькие девочки и взрослые девушки, еще не вышедшие замуж, не носили платков, т.е. платки были, но они не являлись религиозным символом, а уж тем более казашки никогда не носили хиджабов и паранджу. Другие же пишут, что платок для девочек и женщин необходим, коли казахи входят в умму (мусульманский мир)…

Одним словом – суждений по сему поводу буквально море. Возьмем в этом ракурсе только портал «Алаш айнасы» (аlashainasy.kz), который дает мнения людей, высказавшихся по этой теме. Причем ФИО людей не указывается, но есть их фотопортрет и, собственно, сам пост, который они дали в сети Facebook… Портал, правда, для привлечения внимания аудитории еще к перепечатанному посту придает свой заголовок.

Один молодой мужчина пишет (заголовок реплики: «Родители, отправляющие дите в платке в школу – преступники») следующее: «Не могу понять логику отправки 6-летней девочки в школу в платке. Я считаю, что большинство родителей, которые отправляют своих дочерей в школу в платках, это эгоисты, которые не хотят ни о чем думать.

Подумайте сами, у девочек во всей школе волосы открыты. Многие из них не в курсе религиозных вопросов. В класс вошла девушка с покрытой головой. Как отреагируют другие дети? Конечно, они будут далеко ходить от такой одноклассницы. Да и дома им родители могут сказать: «Держитесь от нее подальше…». В результате маленькая девочка, только что побывавшая в школе, изолируется от общества и начинает впадать в депрессию, чувствуя себя чужой. А учитывая, что это период становления детей, подумайте, какое будущее у этой девочки. Эта девушка в будущем ни с кем не будет общаться. Попробуйте посчитать, к чему приведет наличие определенного комплекса и обид, застрявших в сознании ребенка, когда он подрастет и придет время войти в взрослую жизнь, и как она устроится в обществе». После прочтения такого рода выводов, понимаешь, что в чем-то человек очень даже прав. Но ведь ситуация может когда-нибудь обернуться и в другую сторону, учитывая, что экзальтированных последователей религии становится все больше и больше…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Демографический взрыв в Казахстане может стать серьезной проблемой» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Карлыгаш ЗАРЫККАНКЫЗЫ о положительных и отрицательных сторонах роста демографии в Казахстане.

По мнению экономистов, с ростом рождаемости в Казахстане станет все труднее регулировать экономические и социальные условия. В целом, если обратиться к статистике рождаемости в стране, то с 2020 года в Казахстане резко возросли демографические показатели. В 2021 году в стране родилось 446,5 тыс. детей, что на 4,6 % больше, чем в 2020 году.

«Если рождаемость будет выше экономического роста, ВВП на душу населения снизится. Это также приведет к увеличению расходов на строительство инфраструктуры, а также медицинских учреждений, школ, детских садов и грантов, выделяемых вузам», ― отмечается в материале.

Как утверждают специалисты, с точки зрения экономики рождение большего количества детей в стране имеет как преимущества, так и недостатки: «Недостаток ― рост нагрузки на бюджет, а также рост молодежной безработицы, что уже является большой проблемой для Казахстана».

По словам экспертов, позитивным фактором является рост внутреннего рынка и появление новых трудовых ресурсов для поддержания экономического роста. Но для этого необходимо сбалансировать уровень доходов, рост экономики и нужна более эффективная система социальной поддержки.

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На портале Ernur.kz было опубликована заметка об отношениях в семейной жизни Кайрата НУРТАСА и Жулдыз АБДЫКАРИМОВОЙ. В последнее время ходят слухи и о «второй жене» популярного певца. На интересующие народ вопросы ответила мать Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова.

«Говорят, что Жулдыз развелась из-за наличия второй жены. Ой, боже, что вы еще придумали? Нет у него никакой жены. Все разговоры о том, что у него есть вторая жена и Жулдыз их словила ― лишь хайп и интрига. И потом, все ли девушки, которые были на дне рождения Кайрата на Мальдивах, должны быть его женами? И про дочь моей подруги написали, что она его жена. Видимо, они думают, что все самки, которые там были, его жены», ― высказалась продюсер.

После ее комментарий бурно обсуждался в сети. «Что значит самка? Разве это слово не используют в отношении зверей или скота?», «Разве она не может разговаривать более культурно и не называть никого скотом», ― возмутились казахстанцы.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Аймагамбетов должен уйти в отставку — блогер» — В казахстанских школах могут разрешить девочкам из религиозных семей носить платки, сообщает Stan.kz.

Министерство образования РК намерено облегчить правила для учениц, которые не ходят в школу из-за запрета носить платки в учреждениях образования. По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, этот вопрос дискутируется не только в Казахстане, но и во многих странах.

«Казахстан — светское государство, школы тоже светские заведения. С 2016 года есть приказ, требования по школьной форме. Тем не менее мы понимаем, что важно обеспечить инклюзию различных групп. К примеру, рассмотреть вопрос о том, что девочки, которые носят платки, не ходят в школу. И если по этой причине они не учатся или вынуждены учиться удаленно, это сказывается отрицательно. Мы должны стремиться к инклюзивному обществу», — заявил глава МОН в интервью СМИ.

Между тем слова министра вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Например, известная блогер и юрист из Шымкента Айгуль ОРЫНБЕК считает, что министру нужно уйти в отставку после этого заявления.

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Заслуженный мастер спорта и экс-председатель Комитета по делам спорта Минкультуры РК Даулет ТУРЛЫХАНОВ рассказал о своей встрече с Арманом ДЖУМАГЕЛЬДИЕВЫМ.

По словам заслуженного тренера, он встречался с Джумагельдиевым известным под прозвищем «Дикий Арман» в Сербии.

«В то время в Белграде проходил крупный Конгресс федерации борьбы, также шел мировой чемпионат по боксу. Внизу в ресторане отеля случайно встретил Армана. Он подошел, поздоровался. Мы вместе сфотографировались. Позже узнал, что он вручал призы боксерам. Сейчас не могу ничего плохого сказать про Дикого Армана, потому что ничего не видел своими глазами. Я не верю разным разговорам, слухам», — заявил он в интервью проекту Talk Like на YouTube.

По мнению Турлыханова, таким людям, как Дикий Арман, нужно дать возможность участвовать в политике.

«Таким гражданам, как Арман, да и другим, кто даже похуже его, нужно давать возможность в политике. Потому что за подрастающим поколением нужно присматривать. Если не будет контроля, то молодежь будет сама объединяться, появятся всякие группировки. К сожалению, сейчас мы никого не можем назвать героем, это упущение государства», — считает он.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Преподавать в начальной школе исключительно на казахском предложил сенатор» — Как пишет Baq.kz, на пленарном заседании сената Мурат БАКТИЯРУЛЫ затронул проблему трехъязычия.

«Безусловно, требование, чтобы наша молодежь знала английский, продиктовано временем. Но разве глубокое владение этим языком одинаково необходимо всем 3,5 млн школьникам страны? Какая потребность в обучении сразу трем языкам казахских малышей в детском саду, в первом классе, у которых еще не полностью сформирована система мышления?».

«Студентам будут отказывать в кредите» — Как пишет Skifnews.kz, рассматривается вопрос о непредоставлении кредитов казахстанским студентам без согласия родителей.

«Мы сейчас стараемся наладить более тесные отношения со студентами. Раньше мы переживали, что молодежь пьет и курит. Сейчас другая проблема: почти у всех студентов есть кредиты, и родители об этом не знают.

Чтобы избавиться от долгов, студенты делают ставки в букмекерских заведениях или сдают личные вещи в ломбард. Мало того, пользуясь доверием друзей, они умудрялись брать кредит и на них.

Мы подняли этот вопрос перед правительством. Есть ли возможность принять закон, чтобы не выдавать кредиты молодым людям со статусом студента без разрешения родителей?» — сказал директор департамента молодежи Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жамбыл ТЛЕПОВ.

«Хиджаб в школе: тупиковый вопрос» — Директор столичной гимназии, известный учитель Аятжан АХМЕТЖАНУЛЫ высказался о плюсах и минусах хиджаба как части школьной формы. Его пост опубликовал Abay.kz.

«Сегодня одна из самых сложных проблем в школе — проблема формы одежды. Школьная форма у нас утверждена, но у каждого человека разные религиозные взгляды и разные убеждения. Именно из-за этого сейчас идет очень громкий спор. Лично я столкнулся с этим вопросом в прошлом году, когда школьники с онлайн обучения вернулись за школьные парты. Раньше особо не обращал внимания».

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