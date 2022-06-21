О чём Путин и Токаев договорились за ужином

Сергей Станкевич комментирует некоторые итоги экономического форума в Петербурге

– Сергей Борисович, на прошлой неделе президент Токаев очень ярко выступил в Петербурге на международном экономическом форуме. Так ярко, что информационное пространство до сих пор гудит. Украинские пропагандисты в восторге: как он отчитал этого Путина! Казахские патриоты тоже очень довольны. Рамзан Кадыров, наоборот, призвал «одэкбэшников» определиться: с Россией они или с кем-то ещё… А вы что скажете?

– Вся эта буря в медийном стакане содержательно не принесла ничего нового. Но в эпизоде были важные детали, заслуживающие внимания нашей с вами квалифицированной аудитории.

Для начала напомню, что республики Донбасса, как и новый статус Крыма, не признала ни одна из стран ОДКБ, даже ближайшая к Москве Белоруссия. Странно и неуместно вдруг чего-то, опережающего всех, «требовать» от Казахстана.

Теперь о «весёлой науке» геополитики. Термин, кстати, от одноимённой книги Фридриха Ницше, который славил «веселость после долгого воздержания и бессилия, ликование возвращающейся силы, пробудившейся веры в завтра и послезавтра, внезапного чувства и предчувствия будущего, близких авантюр, наново открытых морей, вновь дозволенных, вновь позволенных целей…». Ну и так далее. Весёлость такого рода пьянит, кружит голову и чревата попаданием в ловушки, в том числе смертельные.

Мы видим почти классический случай столкновения жесткого атлантического союза с одинокой Россией. Вокруг неё нет ни одного полноценного военно-политического союзника — только мягкая размытая коалиция партнёров, вращающихся на орбитах разной степени близости. Белоруссия близка как Луна (хоть и с оборотной стороной). Остальные партнёры дистанцированы в меру взаимного притяжения. Но они тем не менее важны каждый в своём качестве.

Россия как республика с имперскими функциями (то есть со сферой влияния-притяжения) вышла на линию огня. На мой взгляд, сделала это не подготовленной и преждевременно. Вышла и подставилась, не будучи вполне готовой добиваться надёжного результата без риска надорваться.

Что остаётся делать близким и дальним партнёрам, чтобы не подставиться? Они еще менее готовы к жесткой конфронтации, чем Россия. У них иные роли и мотивации. Стало быть, они выбирают… своё «дуло». Так на жаргоне глубинных конфликтологов именуется «дозированная управляемая лояльность». Тактика дозированной управляемой лояльности предусматривает согласие партнёра с лидером коалиции в одних вопросах, несогласие в других, двусмысленность в третьих, показательные споры в четвёртых… Важно, что страна при этом вращается на своей эллиптической орбите, сближаясь или отдаляясь, но не отрываясь от коалиции вовсе. Оставаясь в системе.

Такую позицию, например, занимает Сербия. Она не участвует в антироссийских санкциях. А тот же Китай в рамках своего дозированного союзничества не признаёт республик Донбасса, частично участвует в санкциях, но активно скупает «токсичную» российскую нефть.

Свой особый набор позиций и инструментов в духе «дозированной управляемой лояльности» занимают все страны Центральной Азии. Причём границы тут подвижны: дальновидные лидеры государств могут их корректировать вручную.

На мой взгляд, Казахстан как раз даёт пример быстрых и точных государственных решений – в пространстве от известной специальной операции ОДКБ в январе до другой специальной операции по состоянию на лето сего года.

Путин и Токаев обменялись рукопожатием перед началом форума. (Фото: АП / БТА)

В подходе к своим коалиционным партнёрам Россия должна проявить понимание и гибкость, а вовсе не какую-то повышенную обидчивость. Нам не надо гнобить своих ограниченно лояльных общему делу союзников какими-то ультиматумами и обвинениями. Ценить то, что нас сближает.

– Военная операция на Украине идёт уж четыре месяца. Не очень успешно идёт. Местами совсем не успешно. Но раз ввязались в дело, надо побеждать. Русские почти никогда не выигрывают войн влёгкую. И тут важна сплоченность, поддержка союзников. Тем более, что Россия этим союзникам помогала. Но союзники, те государства, которые входят с Россией не только в единые экономические сообщества, но и в одну военную организацию – вдруг заявляют, что они просто соседи. Во многом не согласные с политикой, которую проводит Россия. Отодвигаются. И Россия, стало быть, должна реагировать на это с пониманием. А может и корректировать свои военные планы с учётом новых обстоятельств. На мой взгляд, это уже попахивает сползанием к поражению. А на ваш не попахивает?

– У России сейчас действительно нет пути назад, нет другого выхода. Ей сейчас не дадут просто выйти из игры, забрав выигранные фишки со стола. Поэтому, коль скоро игра зашла так далеко, надо доигрывать до конца. Но мы не можем требовать, чтобы такие же жертвы несли и все страны, которые находятся с нами в дружественных отношениях. Чтобы они во всём так же поступали. Это будет неразумно, если мы будем испытывать их лояльность на прочность. Они сейчас обозначили некую допустимую для них форму ограниченной лояльности. Пусть остаются в сфере нашего понимания и преимущественно закулисного влияния. У нас ведь сохраняются с ними непубличные отношения, достаточно тесные и, я думаю, более откровенные.

С тем же Токаевым Путин же не случайно несколько часов говорил не на сцене. Даже отдельно там у них ужин был. А ужин в дипломатической практике это самая доверительная форма застолья. Уверен, что они в непубличном формате обозначают много важных вещей для России. А публичная демонстрация определенных дистанций выручает сам Казахстан, потому что ему еще предстоит преодолевать тяжелые последствия январских событий. Токаев вовсе не смог еще консолидировать свой режим. Не успел ещё пересобрать и во многом создать с нуля новую машину власти. А власть должна работать как машина. Пока он скорее такой одиночка, бенефициар уходящего транзитного кризиса. И Токаеву еще работать и работать над властью и страной.

Причем его же проблема никуда не денется. Казахстан как был, так и останется аппетитной котлетой между двумя батонами – Россией и Китаем. Может лучше сказать, аппетитной котлетой между медведем и драконом. И эту его геостратегическую позицию ничто не изменит. Токаев должен понимать, что нужно и с той стороной, и с этой находить баланс интересов, и никакая Америка из западного полушария его не спасет, если эти две ближайших сверхдержавы вдруг ощутят серьёзную угрозу и придут к необходимости противодействия.

Не может быть никакого геополитического отрыва Казахстана от России и от осевого евразийского тандема Россия – Китай. Никакой вашингтонский бык не похитит казахскую красавицу и не увезёт её на спине за океан. То, что во имя самозащиты и чтобы выиграть историческое время делаются определенные символические жесты, на мой взгляд вполне оправдано. У Токаева это получается вполне достойно, рационально и без перехлестов.

– Я как раз собирался перейти к наиболее интересной части этой темы, но тут вы сами перекинули к ней мостик. Сказали, что кроме публичной сферы российско-казахстанских отношений есть непубличная. Та, которая обсуждается за ужином. И что публичная сторона в какой-то степени демонстрационная, они именно для публики и для зарубежных партнеров.

Причём, мы ведь не знаем, в какой именно степени она демонстрационная. Может и в решающей. Я уже высказывал в фейсбуке предположение, что весь демарш Токаева – а это безусловно демарш, тут вы меня не переубедите – это постановка. И причины, по которым она состоялась, в значительной степени внутренние, казахстанские. На Касым-Жомарта Кемелевича в последние месяцы со страшной силой наседают национал-патриоты и те, кто за ними стоит. Токаева называют кремлёвской марионеткой, убийцей невинных мальчиков. Ему припоминают, что учился в МГИМО, что был женат на русской, что сын занимается бизнесом в Подмосковье. И вот Токаев едет на экономический форум в Россию и вот так выступает. И злобный антитокаевский вой в казахстанских соцсетях сменяется возгласами восторга. Очень дружными. Полагаю, в значительной степени искренними. Не все же блогеры там проплаченные.

Как думаете, может быть именно такое развитие событий Токаев просчитал и обсудил с Путиным за одним из ужинов накануне экономического форума?

– Можно спросить ещё грубее и конкретнее: нет ли здесь тоже признаков демонстративной спецоперации, о которой два лидера договорились за ужином? А потом разыграли как по нотам?

Почти уверен, что такой прямолинейности не было. Это не сделка. Уровень, характер и горизонт отношений совсем другие. Счёт идёт на эпохи. Новая эпоха формируется и в истории Казахстана, и в российско-казахстанских отношениях. Такая работа не терпит суеты.

Но Москва вновь, второй раз после января, безусловно показала готовность беречь Токаева и ценить особые отношения с ним. Будет сделано всё, чтобы он усилил свои позиции. В том числе смог доказательно заткнуть рот самым оголтелым критикам, кричащим про «колониальный режим».

– При этом для России и для Путина выступление Токаева, безусловно, «в минус». Геополитические расклады и тенденции, которые очевидно просматриваются за выступлением, ослабляют Россию, но поделать с этим она сейчас ничего не может. А Токаев не может занять другую позицию, более пророссийскую. Его просто снесут. И вот два лидера, имея на руках не очень хорошие карты, договорились распорядиться ими таким образом.

– Все эти плюсы и минусы сугубо ситуативны. Сейчас дистанция между союзниками может быть несколько больше, чтобы под вторичные санкции не попасть. А для Казахстана они могли бы быть очень чувствительными, особенно в финансовой сфере. Казахстан – очень экспортозависимая экономика. Представьте себе перекрытие валютных расчетов. Это тяжелейший был бы удар сейчас. У Казахстана нет таких страхующих и замещающих возможностей, которые есть у России.

В то же время никто не роет рвов и не выстраивает стен. Дистанция между «дозированно лояльными» странами управляема и зависит от положения на военных и геополитических фронтах. Вот, например, к нынешней осени ситуация во многом принципиально изменится. Военные действия на территории Украины вступят в фазу материального, дипломатического и психологического истощения. Разразится колоссальный шторм — наложение энергетического и продовольственного кризисов. Великие державы перейдут к установлению мира на основе баланса интересов. Тогда и «дуло» можно пошевелить, и дистанцию сократить.

– То есть в любом случае это общая российско-казахстанская тактика.

– Да. Это стратегически согласованная линия. Такая же линия, как я понимаю, была согласована и с Вучичем в Сербии. Там это чуть более явно было сделано, потому что Вучичу труднее выживать во внутренней и внешней осаде. Но особая модель «дозированной управляемой лояльности» там ещё ранее была согласована.

А для казахстанских радикалов Токаев в любом варианте своим не станет. Всё равно ему не простят тех родимых пятен, о которых вы сказали: учеба в МГИМО, глубокое погружение в русскую культуру и глобальность мышления. Всё это националистам поперёк горла, и они его своим всё равно не признают. Но в данной ситуации им может показаться, что Токаев подвинулся, он теперь якобы может стать объектом выгодного для радикалов давления. Могут возникнуть планы взять Токаева в определенные тиски, даже загнать в сужающийся коридор. Пока более приемлемой для националистов ставки нет, они могут попытаться использовать «вдруг открывшееся» после Петербурга окно возможностей.

Если так, то они ошибаются.

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