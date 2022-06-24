Годится ли Казахстан на роль «старшего брата»

Сможет ли Казахстан извлечь хоть какую-нибудь экономическую выгоду из сегодняшней непростой геополитической ситуации?

О России, ее санкционных буднях, о новых открывающихся возможностях для Казахстана говорим с нашим экспертом. На вопросы интернет-газеты ZONAKZ отвечает аналитик компании Esperio Нурбек Искаков.

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– Насколько отрезанной от цивилизации оказалась Россия?

– Если в качестве меры доступности благ внешнего мира для России использовать показатель объема импорта, то тогда с учетом падения этого индикатора на 40-60% (точной цифры нет из-за закрытости российской статистики), можно говорить об аналогичном уровне текущей «отрезанности» российской экономики от остального мира.

Естественно, «волшебная сила» высокой нормы прибыли сделает свое дело и новые логистические ручейки иностранных товаров, превратившись в крупные потоки в течение следующих 4-6 месяцев, восстановят импорт в Россию.

Было бы здорово если значительная их часть прошла через территорию Казахстана, а не только через Китай и Турцию.

Для экономики РК это стало бы хорошим подспорьем в условиях надвигающейся глобальной рецессии.

– И тем, не менее, какой самый опасный удар получила Россия?

– Стоит вспомнить, что всего за несколько месяцев до санкционной бомбардировки российской экономики, международные организации и агентства в один голос говорили о «финансовой неуязвимости» России.

В качестве главных факторов неприступности российской «финансовой крепости» назывались низкий госдолг, критическая зависимость Запада от российских энергоносителей, которая обеспечивала стабильные доходы российского бюджета и огромные золото-валютные резервы (ЗВР), позволявшие компенсировать потери от новых санкций Запада в течение 2-4 лет.

Три этих столпа позволяли России не беспокоиться о западных санкциях. Однако, Западу удалось выбить один из них, с помощью заморозки половины российских ЗВР.

Такой шаг значительно снизил устойчивость финансовой системы России и сделал ситуацию гораздо вариативней. Поэтому именно блокировка российских ЗВР представляется самым опасным шагом, как для России, так и для Запада, потому что именно после него появилось множество опасных вариантов развития геополитических событий.

– Сможет ли в какой-то перспективе компенсировать утрату западного рынка продажа нефти и сырья в азиатском направлении?

– Мировой рынок энергоносителей не на столько эластичен, как это представляется западным политикам, которые, вводя санкции в отношении поставок российских энергоносителей, считают, что они смогут их выдавить с рынка и при этом компенсировать свои потребности поставками из других стран.

Это работает не так. Если Запад отказывается от российских нефти и газа, и начинают покупать их на Ближнем Востоке, это значит, что российские поставки должны будут уйти в другие регионы, например, в Азию. А если для этого нет необходимой логистики, то тогда потребители в Азии поднимут цены и тем самым перенаправят поставки с Ближнего Востока к себе.

Так что либо Россия захочет найти необходимые мощности для перенаправления поставок из Европы и ряда других прозападных стран в Азию, либо мир будет жить при более высоких ценах на энергоносители со всеми вытекающими инфляционными и социальными последствиями.

Россия пока что решения находит, но, естественно, когда эмбарго стран ЕС заработает в полную силу, перенаправлять нефть в другие регионы будет сложнее.

На полную перестройку логистики в азиатском направлении может потребоваться несколько лет, а может быть и больше времени. И представители российских нефтяных компаний уже выражают сомнения в коммерческой целесообразности сохранения физического объема поставок, когда более высокие цены дают ту же прибыль, что и при более высоких объемах поставок.

– Насколько рискованно для географических соседей России иметь экономические контакты и связи — могут ли они попасть, и при каких условиях, под вторичные санкции?

– Руководство Казахстана очень внимательно подходит к оценке рисков вторичных санкций, поэтому вероятность их применения против РК представляется очень низкой.

Что касается наиболее уязвимых сфер, где Казахстан могут «поймать» на попытках обойти санкции Запада против России, то ими является банковская деятельность и поставки западных технологий. Это наиболее острые для западных стран истории, поэтому по ним стоит соблюдать максимальную осторожность.

Особенно, учитывая раздражение и уязвленность политиков стран Запада из-за экономических и внутриполитических проблем, которые вызывает специальная военная операция России в Украине и санкционный размен.

– Удается ли России обходить политико-экономические запреты — в каких направлениях?

– Если в качестве индикатора успеха обхода санкций Запада Россией брать объем российского экспорта, то с учетом неофициальных оценок о его росте на 7-9% с момента начала военной специальной операции, то действия России можно считать вполне успешными.

Понятно, что основная часть прироста связана с подорожанием энергоносителей, но, с другой стороны, странно было бы ожидать от сырьевой страны успехов в других направлениях.

– Сможет ли Казахстан извлечь хоть какую-нибудь экономическую выгоду из сегодняшней непростой геополитической ситуации?

– Конечно, все будет зависеть от умелости действий руководства Казахстана, но очевидно, что роль РК для России в условиях сохранения конфронтации с Западом резко возрастает.

Это не значит, что от России теперь можно требовать принятия не выгодных для нее решений. Однако Казахстан теперь может занять гораздо более важную роль для российской экономики и в логистике, и в производственной деятельности.

Если именно так и произойдет, и Казахстан станет важным логистическим и производственном звеном российской экономики, то низкий обменный курс тенге к рублю сделает преимущества казахстанской площадки еще более очевидными и привлекательными. А это производительные рабочие места, компетенции, диверсификация экономики и рост реальных доходов граждан.

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