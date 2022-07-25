«Касым-Жомарт Токаев совершил умру». «Встреча несогласных. Как прошел саммит лидеров стран Центральной Азии?». «Какое будущее готовит нам «Жаңа Қазақстан»?». «Казахстанские инвесторы не могут вернуть зависшие в России миллионы»

Сетевой Казахстан 25 июля 2022г.

KAZPRAVDA . KZ . «Касым-Жомарт Токаев совершил умру» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ совершил умру (малый хадж) в главной святыне ислама – городе Мекка. Президент был удостоен особой чести – он вошел внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана, отметили в пресс-службе.

AZATTYQ . ORG . «Встреча несогласных. Как прошел саммит лидеров стран Центральной Азии?» — 20–21 июля в городе Чолпон-Ате на берегу Иссык-Куля состоялась 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Она прошла на фоне особой геополитической обстановки из-за вторжения России в Украину. Введение санкций против России, в результате которых сузились транспортные пути, побудило страны региона искать альтернативные варианты. До чего договорились президенты? В Чолпон-Ате лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана встретились отдельно, президенты Таджикистана и Туркменистана присоединились к ним днем позже. По итогам встречи президенты первых трех стран подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Таджикистан и Туркменистан, как сообщалось, согласны с договором, но подпишут его «после завершения внутригосударственных процедур в их странах».

TIME . KZ . «Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской Аравии» — Программу второго дня официального визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию открыл инвестиционный круглый стол с представителями деловых кругов страны. Ключевой темой встречи стало укрепление взаимодействия двух стран в сферах инвестиций, экономики, торговли и финансов.

«Минздрав рекомендует» — В столице рассказали, куда делась вакцина “Спутник V”, кто сейчас чаще болеет COVID-19 и поставили точки над “i” — обязательно ли носить маски жителям, попавшим в “желтую” зону? По информации Минздрава, за последнюю неделю заболеваемость в стране выросла в 3,2 раза. Если неделю назад зарегистрировали 2558 случаев коронавируса, то на этой неделе уже 8156. В сутки фиксируется до 2400 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ.

QMONITOR . KZ . «Ожидания и реальность. Какое будущее готовит нам «Жаңа Қазақстан»?» — Новая идеологема «Жаңа Қазақстан», которую президент провозгласил в своём Послании народу после трагического января, достаточно быстро закрепилась в массовом сознании, но пока лишь как абстрактный лозунг и даже повод для стёба, но без глубокого осмысления сути. В целом в обществе есть понимание, что это образ будущего страны, но нет представления, куда мы держим путь. В связи с этим на страницах QMonitor нами инициирована новая дискуссия о том, каким должно быть это будущее, допустим, к 2030 году (эту дату власти РК всегда рассматривали как некий рубеж) и каким оно будет, если мы не приложим соответствующих усилий? Слово нашим постоянным экспертам Амиржану КОСАНОВУ, Куату КУНБОЛАТОВУ и Чингизу ЛЕПСИБАЕВУ.

IA — CENTR . RU . «Развитие Афганистана в новых условиях: вызовы и возможности для Казахстана» — #Казахстан всегда выдвигал передовые инициативы в сфере региональной безопасности. Кроме того, страна имеет свои экономические интересы в Афганистане и шире – в Южной Азии. Потому Афганистан как экономический партнер Республики Казахстан (РК) и важное звено в контексте региональной связанности остается одним из приоритетных направлений для казахстанской внешней политики. Об экономическом и гуманитарном взаимодействии РК с Афганистаном, и видении «афганской угрозы» – в материале Эдуарда ПОЛЕТАЕВА.

FORBES . KZ . «Казахстанские инвесторы не могут вернуть зависшие в России миллионы» — Противостояние России и «коллективного Запада» затягивается, при этом постоянно ожесточаясь. Линия фронта проходит не только по украинской земле, она охватила всевозможные сферы жизни. Финансовые рынки в этом плане находятся в авангарде событий. Между карающим мечом санкций и щитом ответных мер попали десятки казахстанских компаний, вложившихся когда-то в бумаги российских эмитентов. Аскар АЙТКОЖА, председатель правления брокерской компании «Евразийский Капитал», рассказывает о ловушке, в которой оказались казахстанские инвестиции в РФ.

KURSIV . MEDIA . «Какой бизнес пользуется услугами полиграфологов и зачем» — В ФНБ «Самрук-Казына» уже четвертый месяц кандидатов, которые претендуют на позиции менеджеров уровня СЕО-1 (замруководителя, директор департамента, отвечающий за закупки), проверяют на полиграфе – детекторе лжи. Вместе с комплаенс-проверкой и составлением психологического портрета соискателя проверка на детекторе лжи вошла в комплексную проверку в 33 компаниях фонда, в том числе в QazaqGaz, «Самрук-Энерго», Kcell, «Казахтелекоме», Qazaq Air, «Казпочте», KEGOC, «КазМунайГазе» и других.

SPIK . KZ . «7 лет обещаний, или Как воровали «водные» деньги…» — Одной из острейших проблем Казахстана является нехватка чистой питьевой воды. Эта проблема касается даже такой самой крупной городской агломерации страны, как Алматы… Для примера возьмем Бостандыкский район, хотя бы по той простой причине, что именно здесь находятся масса объектов «Алматы су» (прежний «Водоканал»)… По иронии судьбы именно на юге Бостандыкского района, аккурат между реками Есентай и Малой Алматинкой, южнее (или как говорят алматинцы: «выше») проспекта Аль-Фараби – находится практически отдельный жилой массив, состоящий из объектов ИЖС, из ведомственных и дачных поселков, учреждений, домов отдыха и т.д. с центром в поселке Ерменсай (бывшая Ремизовка).

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Махамбет Абжан: «токсичный» и безголовый» — Если вы хотите стать успешным и уважаемым человеком, никогда не поступайте так, как это делал известный криминальный элемент, работавший под «крышей» журналистики. Каждое знаковое преступление, если оно сопровождается наказанием, дарит вдумчивой общественности определенную мудрость. Задержание уголовника-рецидивиста Махамбета АБЖАНА, долгие годы работавшего под прикрытием политической, общественной, правозащитной и журналистской деятельности, за вымогательство 50 млн. тенге – это важный урок. «Нельзя брать деньги с тех, против кого ты работаешь» – стоит написать завсегдатаю мест лишения свободы над своей шконкой.

EXCLUSIVE . KZ . «Что происходит на рынке труда Казахстана» — В Казахстане растет количество трудоспособного населения. На рынок хлынул поток миллениалов и поколения «Z». К 2030 годам их количество достигнет 80%. Тем временем, уже сейчас в стране почти полмиллиона безработных. Правительство пытается ответить на эти вызовы.

LITER . KZ . «Издевательство или благо: педагоги высказались о продлении учебного года в Казахстане» — Ранее на открытых НПА появился проект приказа о продлении учебного года для школьников. Как объяснили в Министерстве просвещения РК, это должно снизить нагрузку на учеников в течение года. Однако и приказ, и его обоснование вызвали бурное обсуждение среди населения. О том, как к этому отнеслись педагоги страны, в материале…

CARAVAN . KZ . ««Наверное, кредит возьму»: казахстанцы в шоке от того, сколько стоит собрать ребенка в школу» — В школьный чат пришла рассылка от учителя: “Уважаемые родители! Пока есть возможность, закупайтесь тетрадями, к сентябрю прогнозируют их подорожание до 90 тенге”. Речь не о навороченных, лощеных, с красивыми рисунками на обложке, а об обычных – в 12 листов, которые еще весной стоили по 25 тенге максимум. Но, к сожалению, в этот раз страшилка оказалась реальностью.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.