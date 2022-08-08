Ошибка Медведева?

Сетевые СМИ о посте в аккаунте Медведева, который провисел в общей сложности около 10 минут и был удален

Вячеслав ПОЛОВИНКО – «В Россию вселился Димон» — Пост на странице Дмитрия МЕДВЕДЕВА о желании захватить Грузию и Казахстан вызвал дикий скандал. Но Кремль и вправду так думает, и мнение соседей им уже не интересно.

Бывший премьер-министр России, а теперь заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, когда-то первый либерал на деревне, сейчас являет собой одно из олицетворений ястребиной политики Кремля. Он регулярно нападает в своих постах в социальных сетях то на Европу, то на США, то на внутренних врагов — тех же самых либералов и «иноагентов». Поэтому, когда поздно ночью 2 августа на странице Медведева во «ВКонтакте» появилась запись с фактически артикулированным желанием восстановить СССР и оскорблениями в адрес бывших советских стран — никто особо и не удивился. Разве что стилистика немного странная, без свойственного экс-премьеру филологического выпендрёжа. Досталось и Украине, и Грузии, и Казахстану.

«Казахстан — искусственное государство, бывшие русские территории, например, город Гурьев, Семипалатинск, даже Алма-Ата, до 1924 года она называлась город Верный. В нынешнем веке власти Казахстана начали реализовывать инициативы по переселению внутри республики разных этнических групп, которые можно квалифицировать, как геноцид русских. И мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет», — пишется, например, на странице Медведева.

Пост провисел десять минут, потом был удалён, а утром помощник замглавы Совбеза заявил, что дело было во взломе страницы, и злоумышленника уже ищут «администрация соцсети и те, кому положено». Сам Медведев пока отмалчивается, а ведь мог бы что-нибудь и сказать: с тем же Казахстаном его всегда связывали весьма тёплые чувства, а в республике этот пост вызвал дичайший скандал.

Даже мирно пребывающая в анабиозе политическая оппозиция в виде партии «Ак жол» заявила, что подаст официальный запрос в министерство иностранных дел. В социальных сетях множатся теории: от «кто из нас не без греха — в разном состоянии можно разное написать» до того, что этот пост был согласован с АП и лично Кириенко (хотя Медведев не у него в подчинении), но был выпущен просто чуть раньше времени, и пришлось отыгрывать назад.

Почему всех так задел этот пост? Всё дело в том, что он слишком похож на настоящий.

О своей ностальгии по СССР две недели назад говорил министр обороны Сергей Шойгу, про отношение лично Путина к этому и так все знают из мема «крупнейшая геополитическая катастрофа». Ну, и война в Украине и фактическое внешнее управление Беларусью кажутся частью плана по восстановлению хоть какой-нибудь Империи. Ничего, кроме агрессии, от России по периметру больше не ждут. А уж Казахстан так и подавно: импульсивное высказывание президента республики Касым-Жомарта Токаева на ПМЭФ о том, что, мол, всякие российские пропагандисты позволяют себе максимально некорректные высказывания в адрес страны — это ровно про то же самое. Был муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, который называл казахов «хитрожопыми» и говорил, что им пора определяться, с кем они (Кеосаяну после этого запретили въезд в страну). Было высказывание депутата Затулина о том, что Казахстан может стать второй Украиной (в контексте выглядело очевидной угрозой). Кроме того, несколько недель назад Институт стран СНГ под руководством того же Затулина начал собирать в бывших республиках СССР опрос на тему того, как в странах ущемляют русских. И это еще никто не вспоминает какого-нибудь полоумного Лимонова, Жириновского (что с мёртвых взять) или ту же Симоньян, которая после вывода войск ОДКБ из Казахстана в январе (их вводили, чтобы справиться с массовыми протестами, переросшими в массовые беспорядки; погибло не менее 200 человек), фактически назвала казахстанское руководство «предателями».

««Кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят?» Скандальный пост в аккаунте Медведева и реакция на него» — В аккаунте бывшего президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в соцсети «ВКонтакте» появился пост, в котором Казахстан назван «искусственным государством» и «бывшими русскими территориями». Публикация была удалена. Пост, появившийся, по словам помощника Медведева, в результате взлома, бурно комментируют в казахстанском сегменте социальных сетей. И не только в казахстанском.

Автор скандального поста обвинил власти Казахстана в «геноциде русских» и пообещал вернуть «отобранные земли». В числе таких земель указаны Грузия и, вероятно, другие постсоветские республики, поскольку написавший анонсирует «поход для восстановления границ нашей Родины», которые, «как известно, нигде не заканчиваются». Развал СССР, произошедший более трех десятилетий назад, назван в публикации «ошибкой», которая нуждается в исправлении.

Dosym Satpayev: Содержание поста вполне укладывается в тот пропагандистский маразм, который сам Д.Медведев довольно активно озвучивает с момента начала войны в Украине, делая провокационные заявления по отношению к разным странам в рамках пропагандистской вакханалии и лозунга «собирания земель». Даже без этого поста бывший российский президент и нынешний зам.председателя Совета Безопасности РФ с февраля мало чем стал отличается от симонянов, кеосаянов и соловьевых. Дмитрий Медведев вполне четко позиционирует себя как ярый сторонник конфронтационной внешней политики России, и можно согласиться с той точкой зрения, что таким образом он всеми силами пытается застолбить себе место в списке возможных преемников В.Путина (особенно это важно для него, на фоне явного снижения аппаратного веса в последние годы), где уже идет конкуренция «падальщиков», мнящих себя ястребами. Вот и Шойгу недавно ностальгировал по Союзу. Ведь многие их заявления в первую очередь адресованы внутренней аудитории, особенно той ее части, которая давно уже заражена пропагандой войны с выдуманными «внутренними» и «внешними врагами». И эта эскалация требует все больше угля в топку ненависти, которую Кремль использует как инструмент мобилизации общества перед лицом всяческих угроз.

Sergey Duvanov: Что там такого, о чем они с Путиным, Шойгу и депутатами Думы не давали повода предполагать раньше? Все, чем они занимаются в последние 15 лет, добросовестно описано в этом тексте. Просто убрали всю дипломатию и назвали вещи своими именами. Прозвучало то, что должно прозвучать. Прямым текстом! Мол, чего стесняться. Вы там все никто и звать вас никак, а потому мы вернем вас в наше имперское стойло. Разве кто-то сомневался, что в Кремле этого хотят? Имперское давно уже перло изо всех щелей. И не только в Кремле. Реваншистские настроения были не менее чем у 70% россиян, у доброй половины русских в странах бывшего Советского Союза и у очень многих проживающих на Западе. Имя им легион. Все они рукоплещут Путину в его попытках восстановить былое российское величие? Не понимая, что поддержка имперских амбиций Кремля это поддержка фашизма в России. А это, как учит история, хорошим не кончается.

Пост в аккаунте Медведева провисел в общей сложности около 10 минут и был удален. Однако в Сети сохранились скрины. Выпады в адрес соседнего государства (союзника, между прочим) российские политики допускали и ранее, заявляя территориальные претензии и обвиняя Казахстан в ущемлении русскоязычного населения. Но то были депутаты Госдумы, бывшие и действующие чиновники разного уровня. Нур-Султан и Москва говорили, что подобные точки зрения не отражают официальной позиции Кремля. Медведев же — совсем не чужой для Кремля человек: бывший президент, бывший премьер-министр, а сейчас глава партии власти «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности страны. На это тоже обращают внимание комментаторы.

Мұхтар Тайжан: Ничего удивительного в вероятно удаленном посте о планах по отношению к Казахстану Дмитрия Медведева, бывшего президента России, я не вижу. Это логично и закономерно. Смогут ли наши власти адекватно отреагировать, сомневаюсь. Там собрались слабые и трусливые люди, так как последние 20 лет туда отбор шел по другим качествам — лояльности Назарбаеву и его семье и подхалимажу начальству. Нужна смена элит, у руля власти вместо компрадоров и приспособленцев должны встать националисты в правильном понимании этого слова — патриоты Казахстана.

Жанна Ильичёва: Ну, ок, взломали, так взломали, с кем не бывает. Хотя я плохо представляю, что Твиттер Токаева вдруг начинает нести пургу в адрес соседних государств. Оставим это объяснение на совести объясняющих. Мне другие интересно. Кто удалил пост Дмитрия Медведева через 10 минут после его размещения? Сам Медведев или его пресс служба? Справились с взломом за 10 минут и удалили пост? Но почему тогда через эти же десять минут не последовало разъяснение на восстановленном аккаунте Дмитрия Медведева? Типа: мой аккаунт был взломан и враги успели разместить провокационный пост. Аккаунт восстановлен, врагов ищем, все будет кока-кола, извините за причинённые неудобства. Почему надо было ждать до утра, чтобы объявить о взломе страницы? А, если бы волна возмущения в соцсетях не поднялась и все бы промолчали, то никаких объяснений бы и не последовало? Странная история, конечно. Очень хотелось бы верить, что страницу реально взломали, но меня терзают смутные сомнения…

Амиржан КОСАНОВ – «Хотят ли русские войны?» — Известная песня ныне звучит совсем по-другому…

Мне кажется, что стараниями Кремля и его околовластных институтов у нас, казахстанцев, появилось устойчивое чувство опасения и перманентного ожидания очередной провокации от российских деятелей разных мастей. Что же еще они могут придумать, чтобы до конца испортить наши отношения?

Сегодня ночными откровениями «Вконтакте» поделился и экс-президент России, ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и по-совместительству весьма активный блогер.

По сути, ничего нового, Медведев не написал. Все те же, изрядно поднадоевшие, антиказахстанские мантры в стиле его преемника на президентском посту.

Но хочу обратить внимание на чрезвычайно наступательный характер этих откровений. Такое ощущение, что эти тезисы регулярно проговариваются в тишине кремлевских кабинетов, и может быть даже, окончательно утверждены.

Где гарантии, что эти безумные и, способные до конца испортить отношения между соседними странами, бредовые измышления не станут идеологической основой для новой доктрины Кремля на постсоветском пространстве. Утвердил же Путин на днях новую Морскую доктрину РФ, в которой уже есть отражения новых притязаний России на некоторые океанические и морские территорий.

Хватит ли у Кремля сил начать новые войны на территории бывшего СССР? Понимает ли Медведев, что на ней давно уже сформировались вполне себе независимые государства, в которых появилось новое, не терпящее неуважения к себе, национальное самосознание? Видимо – нет. Поэтому, он, подобно Путину, возомнив себя историком привел пример из начала XVII века, когда русские основали первые поселения на землях Северного Казахстана…

Однако, спасибо юристу Медведеву, за то, что он легимитизирует казахское начало наших территорий: «На протяжении трех веков продолжался процесс колонизации русскими этой территории». Значит признает сам факт колонизации, и то, что эти земли до колонизации были заселены не русскими, а казахами.

Из каждого свинства можно получить кусочек ветчины: в такого рода антиказахских выпадах и действиях есть и свои «плюсы». Они консолидируют плюралистическое казахстанское (не только казахское!) общество. Не только казахи, но и представители других национальностей, населяющих территорию от Атырау до Алтая, от Арки до Алатау дают в эти дни гневные отповеди экс-президенту России.

Учитывая, что пост Медведева был через некоторое время удален, автор или наутро одумался и понял свою ошибку, осознав ответственность за сказанное, или же его неадекватные размышления – результат пресловутой «болезни впечатлительных натур» от чрезмерного употребление горячительных напитков.

Когда я уже подготовил эту колонку, пришло заявление помощника Дмитрия Медведева о том, что страницу зампредседателя Совбеза взломали, и последний пост там был про праздник ВМФ, передает РИА Новости.

Но если это был фейк, то Медведев должен выступить с публичным отречением от озвученных в нем, бредовых идей. Увы, пока не выступил.

««Геноцид русских в Казахстане»: Досым Сатпаев ответил Дмитрию Медведеву» — «Это конечно вызвало большой негативный резонанс. Даже после заявления админов соцсетей и помощника Медведева о том, что якобы был взлом. Почему? Дмитрий Медведев даже без этого поста многими давно позиционируется как активный сторонник агрессивной внешней политики России. С февраля этого года, с момента начала войны, Медведев уже не сильно отличается от таких российских пропагандистов, как Симоньян, Кеосаян, Соловьев, Скабеева и т.д.

Заявления сделаны не самим Медведевым, обратите внимание, а его помощником, админами соцсетей о том, что был взлом. Но, по сути, это никак не меняет ситуацию. Ведь Медведев с начала войны в Украине сделал уже немало провокационных заявлений по отношению к другим странам.

Сам пост, который появился на его страничке, а потом был удален, по сути напоминает винегрет из всех российских пропагандистских штампов начиная от президента Путина, который очень любил использовать тезис об «искусственных государствах» и по отношению к Украине, и к другим странам, заканчивая претензиями к северным территориям Казахстана.

Об этом говорил и покойный Жириновский, всякие депутаты российской Госдумы – Никоновы, Федоровы и так далее. То есть этот пост, по сути, отражает всю эту кремлевскую тусовку, всех тех людей, которые сейчас формируют всю российскую пропагандистскую машину, пичкая ее разными штампами, которые определяют внешнюю политику России, которые относятся к миру как к театру военных действий.

Поэтому даже если бы этот пост не появился, отношение к Медведеву здесь уже давно сформировалось, как к активному стороннику конфронтационной политики. При этом я согласен с теми, кто говорит, что Медведев, позиционируя себя ура-патриотом активно борется за власть. Возможно, пытается войти так в список преемников Путина», — заявил Сатпаев в интервью YouTube-каналу «BILD на русском».

Айнур КУРМАНОВ – ««Случайный пост» Медведева довел правящую «элиту» Казахстана до настоящей истерики» — Пост, появившийся утром во вторник на 10 минут на странице Дмитрия Медведева «ВКонтакте», вызвал. нешуточную реакцию в СМИ и социальных сетях Казахстана. Наибольшую активность, как и следовало ожидать, проявили провластные блогеры и политики.

Напомним, речь идет о публикации на странице экс-президента России, где Казахстан был назван «искусственным государством» и говорилось, что после «освобождения Киева и всех территорий Малороссии», Россия пойдет отвоевывать другие свои земли.

Несмотря на то, что помощники Дмитрия Медведева уже сообщили, что его страница была взломана, это не остановило штатных и профессиональных русофобов всех мастей. Первым отреагировал, как уже всем известно, Азат Перуашев, глава праволиберальной парламентской партии «Ак жол» («Светлый путь»), члены которой постоянно ратовали за переименование всех русских названий городов и принятие закона о «голодоморе».

В этот раз он разразился истерикой о том, что в ответ Казахстан мог бы потребовать у России возврата дани за 500 лет как данника Золотой Орды, но не делает этого. Поэтому такие выражения об искусственности казахстанского государства несправедливы.

Подобные словесные излияния номинального руководителя марионеточной партии были продиктованы животным страхом правящей элиты, который и ретранслировался через этого политика, выдвинутого еще Назарбаевым…

Так, глава пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров несколько охладил горячие головы, признав, что у Нур-Султана попросту нет возможных рычагов воздействия на Москву.

«‎Вы хотите, чтобы мы прокомментировали удаленный пост? Может, дождемся комментариев от них и не будем бежать впереди паровоза? Если пост удален, то ждите объяснений от него сперва. Если ничего не будет, тогда обращайтесь к нам«, – ответил на запрос журналистов и депутатов Смадияров.

Тем временем отреагировали «цепные псы» Акорды – придворные национал-патриоты. Так, деятель национал-экологического движения «Антигептил» Мухтар Тайжан, заявлявший неоднократно об уходе из политики, вдруг осмелел и заговорил о необходимости прихода к власти истинных радикальных националистов. Видимо, себя имел ввиду…

Другой нацик – Арман Шораев, бывший в политсовете правящей партии Нур-Отан, возглавлявший телеканал КТК, работавший в главном государственном телеканале «Хабар», являвшийся в одной из кампаний начальником предвыборного штаба Нурсултана Назарбаева, и ближайший соратник старшей дочери Елбасы Дариги традиционно и ожидаемо обвинил Россию в многолетнем геноциде казахского народа. Якобы в течения 300 лет колонизации со стороны Москвы погиб цвет нации.

«Вы пытались истребить мой народ, вы убивали его, морили голодом, миллионами, сотнями тысяч, но мы выжили, мы выстояли. Я могу сказать, все твои страшилки – хрень собачья«, – истерит Шораев.

В конце он буквально требует от властей принятия скорейших мер в отношении Дмитрия Медведева: «Я думаю, что здесь наша Генпрокуратура, наше Министерство иностранных дел должно сделать все, чтобы этот идиот принес извинения. A то, что его якобы взломали – это все бред «сивой кобылы«…

Вообще, данная история со «случайным постом» Медведева оказалась вольно или невольно могучим сигналом компрадорской и продажной правящей элите Казахстана, решившей сыграть на стороне Запада, и которая уже не может его игнорировать. Самое смешное, что власти РК не могут даже ничего официально сказать в ответ, так как нет никакого реального повода, и вынуждены использовать своих придворных нациков, «политологов» и «блогеров» для выражения своего страха и ненависти к России.

«Пять лет колонии получили супруги, призывавшие присоединить Северный Казахстан к России» — В Петропавловске семейная пара, предлагавшая в социальных сетях присоединить Северный Казахстан к Российской Федерации, получила по пять лет колонии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении супругов по части 2 статьи 180 Уголовного кодекса (Пропаганда нарушения унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории и дезинтеграции государства, совершенная группой лиц, с использованием сетей телекоммуникации).

Как следует из материалов дела, супруги в социальных сетях публиковали «социально-опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан» по поводу присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к Российской Федерации. Подобные призывы они высказывали, в частности, в приложении «Чат Рулетка» — популярном сервисе, который позволяет общаться с помощью видеосвязи с пользователями со всего мира.

«Пост про Казахстан: Дмитрий Медведев заявил об «информационной войне»» — Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что «вражеским странам не удастся поссорить Россию с друзьями из СНГ», передает Tengrinews.kz.

На своей странице во «ВКонтакте» Дмитрий Медведев опубликовал фрагменты из его интервью РИА Новости.

В частности, политик опубликовал свой ответ на вопрос агентства: «Недавно был взломан и ваш аккаунт в социальной сети. Был опубликован пост, в котором содержались резкие выпады в адрес бывших республик СССР. Как этому противостоять?«.

— Такие взломы случаются не впервые. От них никто не застрахован. В свое время, когда я занимал пост председателя правительства, мне доводилось сталкиваться с подобными атаками. Это проявление той самой информационной войны, о которой мы только что говорили. Могу еще раз подтвердить: администрация социальной сети и компетентные службы ведут свою проверку. Виновные безнаказанными не останутся…

Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь…

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