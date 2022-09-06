«Арсенал из семи тысяч снарядов и мин с ядерной начинкой, хранящийся с советских времён, может стать для Москвы последним «аргументом гнева и отчаяния»

Сергей Станкевич – о возможных и невозможных сценариях развития конфликта на Украине

– Сергей Борисович, два дня назад украинцы отбили посёлок Высокополье в Херсонской области. Киев ликует. В Москве многие вполголоса говорят, что уже понятно: без мобилизации Россия не победит. По крайней мере, не победит в ближней перспективе. Но мобилизация может покачнуть внутреннюю стабильность. А мириться, похоже, никто не собирается. Значит, «спецоперация» растянется на долгие годы? Но тут Песков опять сказал, что Россия готова к переговорам.

– Да, ситуация зависает на зыбком балансе. Военный конфликт на территории Украины длится уже более шести месяцев и переходит в осень. В последнее время украинские фронты – при всей ожесточённости локальных столкновений – по большому счёту топчутся на месте. Внимание государственных лиц, мировых СМИ, всевозможных экспертов, комментаторов и массовой публики, ежедневно бороздящей просторы интернета, всё больше занимает вопрос: когда и чем всё это закончится?

Как и популярному куплетисту Соеву, разоблачавшему поджигателей войны в прекрасном фильме Михаила Козакова «Покровские ворота», массовой аудитории требуется Финал. Пусть даже отодвинутый во времени, но реальный и понятный, чтобы к нему можно было готовиться, привыкать и приспосабливаться.

Каким же видится желаемый финал для основных участников развернувшейся исторической драмы?

Сложнее всего говорить что-то определённое о планах на финал у Кремля. Здесь всё делается для долгого сохранения стратегической неопределённости. На стамбульских переговорах госделегаций России и Украины в марте 2022 года речь вроде заходила о возможности на согласованных условиях вернуться к ситуации до 24 февраля. Потом Киев прервал переговоры, а Москва вскоре дала понять, что никакого «возврата статус-кво» обсуждать уже не будет.

С тех пор из Москвы не было заявлено – ни устно, ни письменно – никакой формулы общего урегулирования конфликта. На рабочем уровне то выдвигались, то уводились в тень идеи о проведении референдумов по вопросу о присоединении к России отдельных территорий. Но то, как Москва мыслит себе мир на следующий день после войны, по-прежнему остаётся загадкой.

– Наверное потому, что до сих пор сохраняются надежды на решительный перелом в ходе военных действий. Если украинцы побегут, начнут массово сдаваться, как много раз было предсказано – одна история, одни условия мира. Если нет, другая история.

– Да, в России многие ожидают повторения «коренного перелома» в двух битвах – по аналогии с Великой Отечественной. Только порядок событий другой. «Разгром» наступления ВСУ под Херсоном трактуется как аналог «Курской битвы» летом 1943 года. А ожидаемое к зиме взятие в клещи донецкой группировки ВСУ сравнивают со Сталинградским сражением 1942 года.

В ожидании перелома Москва использует сознательную тактику уклонения от ультиматума, оставляя в резерве максимально широкий список вариантов Финала. Но не исключено, что у Кремля на самом деле нет ясности, где следует остановиться и какой формулы окончательного урегулирования надо добиваться. Идём вперёд по максимуму, пока не упрёмся?

Есть, впрочем, важное ограничение: вариант со сменой режима в Киеве путём силового занятия столицы ушёл, по-видимому, безвозвратно. Представить себе новый штурм Киева войсками РФ, доведённый до конца, на мой взгляд, уже невозможно. Следовательно, Кремлю придётся в финале иметь дело с выжившей Украиной. Значит, где-то в кабинетах обсуждаются варианты раздела её нынешней территории. Например, по Днепру, как уже было в 17 столетии.

Тогда махровый сепаратист Богдан Хмельницкий, перешедший от Варшавы к Москве, спровоцировал 12-летнюю войну (1654-1667 гг) между Речью Посполитой и Россией за контроль над территорией, ныне входящей в Украину. Когда военные действия зашли в прочный тупик, стороны достигли перемирия и приступили к переговорам. В результате 6 мая 1686 года был подписан (вот горькая ирония) «вечный мир». Со стороны России договор подписал глава Посольского приказа князь Василий Голицын. А от Речи Посполитой подпись поставил воевода Кшиштоф Гжимультовский, благодаря чему среди польских историков документ известен как «мир Гжимультовского».

В договоре из 33 статей стороны делили нынешнюю территорию Украины по Днепру. Судьба Киева решилась на коммерческой основе. Русское государство выкупило у западного соседа все права на этот город с его окрестностями за 146 тысяч рублей серебром и таким образом официально закрепило за собой «мать городов русских». Утверждалось, что земли влево от Днепра «до их Царского Величества належать вечно». Но нет ничего более хрупкого, чем мнимое «вечное».

Хочет ли ныне Москва вернуться к условиям и границам того договора, уплатив вдобавок к давнему серебру новую цену? Пока этого не знает никто. Но день публичного объявления московских претензий неумолимо близится.

– А в Киеве сейчас говорят о близкой победе. Полной и окончательной.

– В Украине летом и в начале осени 2022 года возобладали победоконечники. Устами этой группы утверждается, что Киев обязан победить в войне, то есть освободить силой все территории в границах 1991 года, включая весь Донбасс и Крым. Мало того, Россия должна быть повержена (лучше расчленена), ибо без окончательного решения «российского вопроса» война неизбежно возобновится. Эта теория становится официальной государственной доктриной воюющей Украины.

Понятно, что доктрина победоконечников исключает любое договорное урегулирование. Стимулом для переговоров может быть разве что шоковое изменение обстановки на поле боя. Либо решительная миротворческая инициатива со стороны евроатлантических союзников Киева. В конце концов, Киев держится на постоянной подпитке из двух труб: по одной с Запада текут деньги, по другой оружие. Достаточно прикрутить кран хотя бы на одной трубе, чтобы всё захлебнулось. А команда «стоп» на две трубы сразу – как рывок ручного тормоза.

Атлантическому штабу сегодня тоже нужен Финал. Срочно требуется приемлемый сценарий выхода из горячей фазы конфликта. Причём такой сценарий, который обеспечит Западу максимально выгодную постконфликтную ситуацию и рычаги для дальнейшего управления ею.

– Но зачем англосаксам выход из горячей фазы? Почему не «война до последнего украинца»?

– Представим себе карту негативных и позитивных интересов Запада: чего условный атлантический штаб боится и хотел бы исключить, а к чему он, напротив, стремится и желает для себя гарантировать. Рискну сделать несколько довольно жёстких утверждений.

Главная мысль: Западу не нужна ничья «полная победа» – ни России, ни Украины.

Победа России означала бы окончательный упадок и крах глобального однополярного проекта Pax Atlantico. Крушение миропорядка, в котором США и их ближайшие союзники определяют правила, контролируют институты, отбирают отдельные страны либо в состав элиты, либо в ученики с испытательным сроком; награждают новичков за лояльность и наказывают еретиков за отступничество. Pax Atlantico сейчас осыпается и отступает, но его окончательный уход ещё можно попытаться замедлить.

А что же с альтернативой? Полная победа Украины в войне заведомо невозможна по многим самоочевидным причинам. Но даже значительные локальные победы ВСУ с последующим наступлением вглубь территорий, которые Россия уже считает своими, создаёт две неприемлемых для Запада угрозы. Первая – втягивание в конфликт сил НАТО в случае ударов ВС РФ по поставщикам оружия из коалиции Рамштайна. Вторая – применение РФ на поле боя тактического ядерного оружия. Арсенал из более чем семи тысяч артиллерийских снарядов и мин с ядерной начинкой, хранящийся с советских времён и вполне работоспособный, может стать для Москвы последним «аргументом гнева и отчаяния». А тех, кто утверждает «да они блефуют, они не смогут», можно отослать к дискуссиям до 24 февраля 2022 года. Тогда буквально все, включая меня, считали, что масштабные военные действия в Украине невозможны. Ещё раз ошибёмся?

– Думаю, решиться на «спецоперацию» и решиться на применение ядерного оружия это всё-таки разные вещи.

– Это работает как воронка, которая затягивает с ускорением. Немыслимое вчера становится единственно возможным послезавтра. И если в войне перейдён ядерный порог, пусть даже на уровне снарядов и мин, дальше спиральная эскалация неостановима. Вплоть до Апокалипсиса. Мы же помним президентский афоризм «зачем нам мир, в котором не будет России?». Подходящая реплика для гранд-финала с закрытием занавеса.

Запад не может допустить, чтобы Украина «допобеждалась» до этого исхода. А вовремя остановить фанатично настроенные батальоны, если они опьянеют от наметившегося призрачного успеха, не смогут ни Вашингтон, ни Брюссель.

Тогда может быть, атлантическому штабу нужна боевая ничья? Чтобы вконец истощённые противники, Украина и Россия, обессиленно повисли друг на друге, едва топчась на одном месте?

Есть немало публикаций в пользу именно такого финала. Чаще всего в этой связи упоминается исторический прецедент – «корейская ничья». Во время войны 1950-1953 гг. на корейском полуострове южная и северная армии по миллиону человек каждая, боролись за контроль над всей страной. После серии наступлений-отступлений противники зашли в прочный тупик. Даже замаячило в качестве финала применение Вашингтоном ядерного оружия. Но обошлось.

По предложению Индии тогда было заключено соглашение о прекращении огня. Его, кстати, так и не подписал представитель Южной Кореи, которая считала себя жертвой агрессии и упрямо желала воевать до победы. Вместо южных корейцев подпись в итоге закономерно поставил американский генерал. Фактической линией разграничения двух Корей с 1953 года выступает 38-я параллель, а мирный договор между ними так до сих пор и не заключён.

Не исключено, что «корейская ничья» рассматривается кем-то из американцев, хорошо с нею знакомых, как маловероятная, но допустимая модель для финала войны в Украине. Вряд ли, однако, этот вариант устроит ключевые страны Европы: надолго сохранять необезвреженной такую взрывоопасную мину в центре субконтинента слишком рискованно. И уж конечно, на фактическую заморозку конфликта без каких-либо письменных и признаваемых ООН договорённостей не согласится Москва. Вряд ли Кремль привлечёт перспектива перевести страну лет на 70 на северокорейский образ жизни.

– Какой, по-вашему, вариант финала для Запада основной?

– Вы, возможно, удивитесь. Запад устроит ограниченное и контролируемое «поражение» Украины на поле боя. Используется термин «мягкая посадка» (soft lending). Не спешите возражать. Вдумайтесь.

Глубинные штабные стратеги Запада трактуют события вокруг Украины как эпизод долгосрочного геополитического конфликта с триадой Китай-Россия-Иран за право формировать новый миропорядок как минимум в Евразии. Региональное столкновение в Украине не должно в понимании американских «глубинников» смешать карты и поставить под удар главные стратегические цели ХХI века. Затягивание прямых и горячих боевых действий на территории Украины для атлантического лагеря опасно и невыгодно.

Если Россия всё-таки добьётся значительных военных успехов и возьмёт под контроль до половины территории Украины (например, по границам былого «вечного мира»), это даст ей «неприемлемые» (с точки зрения Запада) преимущества в послевоенном урегулировании. Кроме того, чем дольше длится военный конфликт, тем больше риск его срыва в неуправляемую эскалацию. И тем труднее будет перевести горячий конфликт в холодную фазу, которую атлантический штаб твёрдо рассчитывает выиграть.

Для Запада крайне важно завершить в Украине нынешнюю «войну без выигрыша» как можно раньше, желательно до тяжелейшей зимы, первой зимы дороговизны, бедности и холода. Завершить войну до новых территориальных и всех прочих потерь для Киева. До наступления таких последствий в Украине как инфраструктурный коллапс, распад госуправления, междоусобное насилие.

Контролируемое «приземление» Киева (даже трактуемое кем-то как «поражение») рассматривается атлантическим штабом как приемлемая жертва в геополитическом гамбите. Необходимая для того, чтобы на следующих этапах конфронтации с Россией взять верх, введя в действие самые мощные средства.

Главное оружие атлантического лагеря в этой исторической конфронтации с Россией вовсе не системы залпового огня, на которые порой так гротескно молятся в Киеве. Главная ставка делается на долговременное поэтапное удушение изолированной России – экономическое, торговое, логистическое, технологическое, дипломатическое. И особенно финансовое. Не удивлюсь, если в конце будет применён подготовленный заранее «внезапный» полный запрет на любые вообще операции в долларах, евро, франках, фунтах и иенах. Тотальный запрет! Для всех компаний и лиц, связанных с Россией.

А дальше (по плану стратегов Запада) возникнет другая Россия, которой можно будет продиктовать условия нового миропорядка.

Для подготовки этого главного наступления атлантическому штабу необходимо время – года три-четыре, никак не меньше. Нужно, в частности, перестроить весь свой сырьевой и энергетический баланс, принять связанные с этим глубокие шоки и пройти избирательные циклы 2022-2024 годов в США и Британии. И всё это время они хотели бы видеть под боком Украину – выжившей и подконтрольной.

Можно заключить, что на сегодня все варианты Финала, предъявляемые Украиной, Россией, атлантическим штабом, выглядят размыто или иллюзорно, зачастую сугубо пропагандистски. По всем законам геополитической драматургии, чтобы выбить ситуацию из наступающего тупика, нужен переломный момент, который обнулит риторику победоконечников.

Близкая зима, судя по всему, станет фоном для серии шоковых событий и воздействий – военных и невоенных, – которые вынудят сценаристов войны остановить бои в Украине на невидимых ещё рубежах и на неясных пока условиях.

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