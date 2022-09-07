Когда своя ноша тянет

Акимат Алматы возвращает себе детский сад, переданный в частные руки больше 10 лет назад. Зачем муниципалитету понадобился хлопотный и затратный социальный объект, и означает ли это, что бизнес не справляется с задачей по организации дошкольного образования?

Детсад «Айгерим» по улице Бегалина, 121 пока работает: каждое утро принимает детей и возвращает их вечером родителям. Хотя юридически места у него больше нет, и воспитанников принимать негде. Еще в мае администрацию дошкольного учреждения предупредили, что продлять сроки найма помещения с ней не будут, а в июле попросили «с вещами на выход». Но ни родители, ни педагоги не согласны с такой постановкой вопроса.

Для ясности картины скажем, что здание на Бегалина, 121 – муниципальная собственность. С 2009 года его арендовал учредитель «Айгерим», профессиональный педагог Хансулу Утекова. И все это время отношения владельца и нанимателя недвижимости складывались как нельзя лучше. Акимат таким образом исполнял программу передачи госзаказа в конкурентную среду. Хансулу Утекова занималась любимым делом на основании лицензии на право ведения деятельности по дошкольному воспитанию.

Тучи над детсадом сгустились пару лет назад, на его территории стали появляться представители строительного подрядчика, посланные акиматовским управлением госактивов, чтобы что-то измерить и проверить.

— Но все-таки договор с нами продляли. Теперь мы узнаем, что здание в аварийном состоянии, его нужно закрывать на капремонт, а после переоформлять сад в государственный. Зачем? Почему? — спрашивает Хансулу Утекова.

Мы передали эти вопросы в городское управление образования и получили исчерпывающую информацию, которая подтверждает подозрения заведующей.

Первой причиной к завершению отношений с частным бизнесом в ведомстве называют «недоукомлектованность» детского учреждения. Сейчас его посещают 95 детей, в то же время проектная мощность здания рассчитана на 280 мест – вот он, резерв.

— Странно, но в управлении образования не знают, что в здании постройки 1972 года не предусматривались спальные места. Мы их создали, и теперь при всем желании столько детей здесь не поместятся. И если уж так необходимо, я могу увеличить количество воспитанников, но мне трудно представить, как втиснуть в наши группы вместо 15-ти 30 ребятишек, — продолжает заведующая.

Следующим пунктом обозначен капремонт с сейсмоукреплением дома. В общем, хороший пункт, и совершенно нормально, что работы эти берет на себя муниципалитет – бремя содержания собственности лежит на плечах собственника.

— Хотя мы всегда сами проводили текущий ремонт помещений, сделали бы и капитальный, будь у нас долгосрочный договор аренды. А так я не могу вкладывать средства в то, чего легко лишиться. Как это теперь и происходит, — парирует учредительница детсада. – И насчет сейсмоусиления, по-моему, кто-то лукавит. По проекту здание строилось по всем правилам сейсмостойкости и может выдерживать 9-балльное землетрясение.

Самый убедительный аргумент от горуправления образования выглядит так: в радиусе более 1 км от «Айгерим» нет государственных детсадов. И это действительно нехорошо. Помимо нехватки мест в дошкольных учреждениях, у жителей района немного возможностей для выбора: либо возить ребенка далеко от дома, либо записывать его в платный садик.

Но почему и эта проблема, и все остальные исправляются исключительно за счет бизнес-структуры, к которой до сих пор не было претензий: частный детсад исправно исполнял госзаказ по программе «Балапан» и главное – вполне удовлетворял запросы своих услугополучателей: детей и их родителей?

Как утверждает Хансулу Утекова, в этом году в похожую историю попали несколько ее коллег. Собственникам 11 частных учреждений образования – 4 детсадов и 7 школ отказывали в продлении договора аренды и предлагали освободить казенные здания.

«Айгерим» пока открыт, его учредитель пытается отстоять в суде право на продление аренды, а родители-активисты – право на лучшие условия для своих детей в частном, а не государственном садике. Хотя шансов, видимо, у тех и других не так много.

В электронной базе очередности на получение мест в детских учреждениях Алматы зарегистрированы более 42 тысяч детей от 1 года до 6 лет, это только официально признанный дефицит. Сюда можно прибавлять малышей на воспитании бабушек и дедушек и тех, кого родители водят в нелегальные группы в обычных коммунальных квартирах. И еще важные цифры. Из 866 действующих в городе дошкольных организаций только 192 государственные, остальные 674 – частные.

Эта статистика наверняка изменится уже через полгода – с вступлением в силу обязательного лицензирования деятельности детских садов. Не будем гадать, как именно, ясно одно: частников на рынке окажется сильно меньше, а дефицит мест в садах станет сильно больше.

Детские дошкольные учреждения позарез нужны постоянно растущему мегаполису, но решать этот вопрос методами неглубокой вскопки становится опасным. В микрорайоне «Самал» ради увеличения вместимости реконструировали два садика. За 2,5 года над каждый надстроили по этажу, расширив их таким образом сразу на несколько групп, показательно увеличилось количество «охваченных» детей. Вот только земельные участки у детсадов ниоткуда не приросли, а значит, реального пространства для прогулок и игр на воздухе детсадовцев стало меньше. Но кого это трогает?

По соседству с садом на Бегалина, 121 известный отечественный девелопер развернул большую стройку. Нет-нет, не нового детсада, а ЖК в несколько очередей. К его завершению должны успеть «уплотнить» и довести до комплектности старый садик по соседству.

«Уплотнение» — слово для алматинцев ругательное, потому что оно всегда означает только одно – ухудшение условий жизни: тесноту, перегруженность инфраструктуры и все более жестокие соседские войны. Но одно дело, когда жизненное пространство горожан ужимают ненасытные застройщики, и совсем другое – когда в ту же игру включается городская власть.

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