Что волнует душу казаха в первой декаде сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Внутри общества, социума происходят всякого рода «коммуникации»» — Как известно на прошлой неделе глава государства выступил с очередным Посланием, а заодно объявил о досрочных президентских выборах. Но на момент, когда делался обзор, по этой теме шторм начался лишь в социальных сетях, прежде всего в facebook. Зато на казахскоязычных информационных порталах и сайтах печатных газет были лишь сухие одинаковые сообщения, информационные заметки и довольно редки сколь-нибудь обширные материалы…

Одним из первых, кто ринулся в бой против такой трактовки, стал один из руководителей партийной фракции бывшего «Nur Otan», а ныне «Аманат» в парламенте Еділ Жаңбыршин, депутат Мажилиса. Он написал большой и бойкий пост (а скорее – полноценную статью). Данный текст «Ескі биліктің ендігі ойы ана бір әйелді, немере, күйеулерді билікке әкелу – депутат Жаңбыршин»-«Депутат Джанбурчин: У представителей старой власти теперь одно на уме – попытаться провести к власти <надо понимать в «новую власть»> своих родственников – жен, внуков, зятьев» от 3 сентября мы нашли на портале Dalanews.

Понятное дело, сначала депутат обрушивается с критикой на недавнее прошлое и поэтому на нелегкую кризисную действительность. Он обращает внимание на тот факт, что коррупция буквально как рак пронизала все государство и общество. Вследствие чего общество стало хиреть, а ныне разоблачаемые представители прежней власти, определенный круг, бесстыдно наживались на гребне расцвета этого негативного явления, которое еще не побеждено.

Более того, депутат указывает на такую опасность, что если выборы проводились не как внеочередные, а в 2024 году, те вышеупомянутые «нехорошие люди», не потерявшие неправедно заполученные ресурсы, могли бы за счет них сильно попытаться вернуть былое влияние… Поэтому он верит действующему президенту, в его провидение. И отдаст все силы за победу К.К. Токаева имея в виду, что все задуманные реформы можно будет четко и поступательно реализовать в предстоящие 7 лет.

Так же он прошелся по обострившимся геополитическим моментам, упомянув при этом «Медведя» (Россия) и «Дракона» (Китай). Намекая на то, что президент с таким (дипломатическим) бэкграундом необходим как никогда…

К слову этот депутат – один из тех, кто поднял вопрос о возвращении столице названия «Астана».

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Не выборами едино жив человек. Внутри общества, социума происходят всякого рода «коммуникации». Известный историк Жамбыл Артыкбаев вспомнил очень громкое заявление бывшего председателя КНБ Карима Масимова, который в 2016 году громко объявил о том, что он найдет и привезет в страну останки хана Кенесары (чингизид, воевавший с Россией – Ред,). Нетрудно вспомнить, что обещания своего Карим Кажимканович так и не выполнил.

Далее историк сказал журналисту Экспресс К Серікқазы АЯЗБАЕВУ: «У нас есть много вещей, которые превращаются в популизм. Некоторые люди, чтобы заработать якобы авторитет у народа, вдруг кидаются громкими заявлениями: «я сделаю то-то и то-то». Но они не могут уразуметь, что истинные, национальные ценности не оцениваются деньгами, властью. И пытаются именно за счет власти и денег что-то из себя корчить. Но ведь Масимов – не тот человек, который всю жизнь изучал Кенесары. Кто-то, у кого есть небольшое знание из истории, сказал: «Если вы добудете прах Кенесары, вы сильно понравитесь казахам». Он как-то даже издавал на книгу об Абае. Всегда для таких дел найдутся подсказчики».

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Известный блогер Мұрат Әбенов очень подробно и едко обрушился на акима Карагандинской области Жениса Касымбека. Пересказ всей этой блогерской ярости с цитатами вышел на портале Dalanews. Ее вызвал старинный, видимо, оставшийся еще с советских времен стандартный бетонный пьедестал перед въездом в Темиртау. На этом пьедестал вооружены такие же бетонные покрашенные буквы, которые складываются в название города. Перед буквой «Т» еще бетонная штуковина – это увеличенный в размерах контур и рисунок герба СССР.

«Кто это мечтает о Советском Союзе? Почему аким Карагандинской области Женис Касымбек не обращает на это внимание? Трудно что ли убрать свастику советских времен от слова Темиртау? До каких пор мы будем под этой тенью СССР? Так как же будет в таком разе развиваться казахский язык, государственная позиция? Как мы учим молодежь гордиться своей Родиной?».

Далее бывший заместитель акима области, бывший депутат от партии «Нур Отан» и экс-вице-министр Мұрат Әбенов горюет, что с такими огрехами мы вряд ли построим «Новый Казахстан». И припоминает, что назарбаевские чиновники – а понятно, что в назарбаевские он записал акима области – всегда преклонялись (готовы были упасть на колени перед ним?) перед… орысами. Т.е. перед русскими, перед всем русским! Это к тому, что эти чиновники видимо всегда боялись убрать «свастику» (?), потому каких-нибудь четыре русских, живущих в Темиртау (интересная деталь – и правда всего четыре русских? – Ред.) и возможно примкнувший к ним казах начнут возмущаться (!). Ну далее в таком же духе…

Но самый важное почти в конце – блогер (или его пересказчики?) вытачивает мысль о том, что ничего удивительного в потакании «свастике» акимом Карагандинской области нет, ибо он же из «назарбаевской шинели». Ведь он целых 30 лет воспитывался в назарбаевском духе и верить, что он может уничтожить «свастику» на вверенной территории, наверное, не стоит. С такими молодыми чиновниками, боящихся орысов (написано еще жестче – Ред.) мы никогда не построим «Новый Казахстан». В общем, суровый «наезд» получился…

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Их нельзя назвать беженцами»: в Казахстане предложили ограничить массовый наплыв россиян» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Мухтара Тайжана о большом наплыве граждан России в Казахстан. Он подчеркнул, что наблюдает, как Казахстан заполонили россияне.

«Мы писали о том, что такое может произойти, еще зимой. Теперь возникает вопрос: что об этом думает правительство? Есть ли какой-то конкретный план? Скольким еще россиянам будет открыт путь в Казахстан? 10 тысячам? 100 тысячам? Одному миллиону? 10 миллионам? Скольким еще?» ― задался вопросом автор.

Он подчеркнул, что в России нет никакой войны. То есть россиян, приезжающих в Казахстан, нельзя назвать «беженцами».

«Боевые действия начали они сами, Российская Федерация. Инфраструктура Казахстана ограничена, поэтому эту тенденцию необходимо взять под контроль. Почему только мы должны напоминать об этом властям?» ― посетовал Мухтар Тайжан.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Жолымбета Макиша об отрицательных сторонах стремления казахстанцев к высшему образованию.

Автор рассказал о двух знакомых, которые в прошлом году выпустились из учебного заведения. Один из них открыл бутик и работает на базаре.

«Второй также работает не по профессии. Пригоняет машины из-за рубежа и зарабатывает, продавая их. Такое ощущение, что они оба обучались не ради образования, а просто, чтобы не отставать от других», ― посетовал он.

По словам Жолымбета Макиша, казахстанцев погубит эта психология, когда родители пытаются получить для детей дипломы юристов и экономистов, даже если те не заинтересованы в учебе.

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На портале Аlashainasy.kz было опубликовано высказывание Диаса Нуракына о религиозном скандале на алматинской барахолке.

«Знаменитая барахолка в Алматы, кажется, находится под контролем религиозных фанатиков. Моя знакомая, работающая охранником на рынке, рассказала, что для того, чтобы получить зарплату, нужно выучить наизусть суры Корана и аяты. То есть каждый месяц, когда приближается время зарплат, на рынок приходит молда и берет экзамен у охранников. Если кто-то сбивается с суры или аята, у него удерживают 5 тысяч тенге с зарплаты», ― заявил автор.

По его словам, тех, кто часто ошибается, сразу увольняют с работы. Говорят, что молда, который проводит экзамен у охранников, приходит из мечети, а руководители рынка платят ему зарплату. Также охранников заставляют читать намаз.

«В светском государстве никто не должен посягать на религиозные убеждения любого гражданина. Также необходимо проверить молду из мечети Жанатурмыс. Может быть, это кто-то под прикрытием имама, кто не имеет отношения к муфтияту?!» ― задался вопросом автор.

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Назира ДАРИМБЕТ – «У казахов развился комплекс «белого человека»» — Портал Alashainasy.kz публикует мнение политолога и блогера Самата Нуртазы, который осуждает казахов, стесняющихся своей внешности.

«Почему казахи обижаются на слова «Қысықкөз» (узкоглазый), «Табақбет» (широколицый), «Қазанбас» (большеголовый), «Маймақ» (кривоногий), «Монголоид»? Разве все казахи большеглазые, европеоидные, светлые и с прямыми ногами? Судя по всему у нас развился комплекс «белого человека». Никто не хочет себя считать монголоидом, узкоглазым, широколицым. Все подряд видят себя словно они Дольф Лундгрен, Бред Питт, Анджелина Джоли или Селин Дион. Если в крови есть кровь другой национальности, гордятся этим. «У меня бабушка татарка», «у меня прабабушка русская», — говорят словами человека, который отказывается принимать свое происхождение.

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Накануне послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева интернет-сайт Nege.kz провел опрос среди певцов и артистов, как выяснилось, многие из них не знали об этом. Похоже, представители шоу-бизнеса считают себя «вне политики и общественной жизни». Многие из них не в курсе политических процессов в стране, к примеру, они не знали, что президент обратится с посланием к народу Казахстана, пишет издание.

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Народная певица Макпал Жунусова в сети обругала своего подписчика в ответ на нелицеприятный комментарий, пишет «Экспресс К».

Макпал Жунусова, у которой более 2 миллионов подписчиков, привыкла делиться моментами своей жизни в социальных сетях. На днях она опубликовала фотографию в Instagram с неизвестной молодой женщиной, за что получила от пользователя нелестный комментарий.

«Эта Макпал, вечно эта баба с каждым в обнимку… Правильно сказала Зейнеп-апа (Ахметова — Прим.Total.kz) про нее — «албасты» (мерзкая)», — написал он под фото.

Певица не оставила этот комментарий без внимания.

«Кто бы ты ни был, говори что хочешь. С кем попало я не фотографируюсь. Следи за языком, сорлы (несчастный)», — ответила певица ему.

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Газета «Қазақ Үні» опубликовала обращение депутата мажилиса от партии «Ак Жол» Казбека Иса, который возмущен тем, что новую школу в городе Талгаре Алматинской области хотят сделать со смешанным языком обучения.

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Досымжан НАУХАНОВ – «Рост цен на дизель — это неприкрытый саботаж политики Токаева» — Депутаты требуют провести проверку производителей и продавцов ГСМ, пишет пишет Abai.kz.

Депутат мажилиса Ерлан Саиров на заседании палаты зачитал запрос в адрес генерального прокурора и председателя Агентства по защите и развитию конкуренции о проблеме дефицита и резкого подорожания дизтоплива.

«Дефицит и резкий рост цен на горюче-смазочные материалы стали привычным явлением в весенне-осенних посевных кампаниях. В этом году ситуация повторилась!

Дизельное топливо местами достигает 500 тысяч тенге за тонну! Для крестьянских хозяйств и фермеров, которые и так страдают от дороговизны, это, несомненно, «дополнительный удар»!

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«Атырау оказался не готов к учебному году» — Родители школьников озабочены безопасностью детей и отсутствием учителей, пишет Stan.kz.

Шум подняли родители учеников атырауской средней школы №2 имени Жумекена Нажимеденова. По их словам, в учебном заведении не созданы условия для школьников — начальные классы учатся в третью смену. Родители постоянно вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы хотя бы проводить своих детей до школы, а вот возвращаться младшим школьникам приходится уже в сумерках.

Кроме того, родители утверждают, что учебное заведение оказалось совершенно не готово к новому учебному году.

«Учителя физики не было с первого дня, а ведь у школьников начинаются основные предметы. Почему нет учителей? Также мы поднимаем вопрос, что детям тяжело учиться шесть дней, ведь они ходят еще и на дополнительные занятия, и занимаются спортом вне школы», — возмутилась одна из родительниц Акмаржан Бисенгалиева.

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