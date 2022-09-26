«Кто готов бороться с Токаевым на предстоящих президентских выборах»

Сетевые СМИ о внеочередных выборах

«Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана» — В обществе имеется четкое понимание логики и перспектив наших планов трансформации политической системы. Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов Президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

«Внеочередные выборы после очередной переделки Конституции. Экскурс в историю» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ назначил на 20 ноября досрочные выборы главы государства через несколько дней после подписания поправок к Основному закону. Азаттык собрал информацию о предыдущих президентских выборах, посмотрел, как перед ними переписывали Конституцию и почему так получилось, что претендовать на высший государственный пост может узкий круг людей.

Впрочем, семилетний срок — далеко не новое явление для Казахстана. Такую продолжительность уже прописывали в Конституции в 1998 году, но затем вернулись к пятилетнему мандату.

Всего за 31-летнюю историю в Казахстане президентские выборы проходили шесть раз, пять раз они были досрочными и лишь один раз состоялись в срок…

В 2018 году в законодательство внесли очередные изменения, которые де-факто отрезали самовыдвиженцев от участия в выборах президента. Правом выдвинуть кандидатуру наделили только политические партии и зарегистрированные республиканские общественные объединения. Требования к кандидатам подверглись ужесточению. Так, обязательным условием стало наличие как минимум пятилетнего стажа на государственной службе или выборной должности. Некоторые предполагали, что поправки являются подготовкой к передаче поста от Назарбаева его ставленнику, транзит задумывался как управляемый.

В феврале 2019 года Назарбаев обратился в Конституционный совет за разъяснением пункта 3 статьи 42 Конституции, которая касается условий прекращения президентских полномочий. Назарбаев заявил, что обращение — вопрос рутинный, поводов для паники нет, досрочные выборы стране «не грозят».

В марте того же года первый президент передал пост своему ставленнику Касым-Жомарту Токаеву, спикеру сената. Назарбаев сохранил в руках широкие полномочия, многие в стране считали, что он по-прежнему руководит страной.

В апреле 2019-го Токаев объявил досрочные выборы, назначив их проведение на 9 июня. Партия Назарбаева, «Нур Отан», выдвинула Токаева своим кандидатом. ЦИК зарегистрировала семь претендентов. Кандидатом от оппозиции позиционировался журналист Амиржан Косанов, который еще до опубликования официальных результатов голосования поздравил Токаева с победой, несмотря на колоссальное недовольство избирателей выборами. В день выборов и в последующие дни страна была охвачена массовыми протестами, полиция задержала тысячи их участников, многие были отправлены под административные аресты как нарушители закона о порядке проведения мирных собраний…

В январе 2022-го Казахстан охватили массовые протесты. Митинги, начавшиеся на западе страны из-за скачка цен на газ, перекинулись на другие регионы, тысячи людей выдвигали политические требования, говорили о социальной несправедливости и скандировали «Шал, кет!», требуя ухода Назарбаева из политики. В разгар Январских событий, которые обернулись кровопролитием (по официальным данным, погибли 238 человек) Назарбаев покинул кресло председателя влиятельного Совета безопасности, передав должность Токаеву, вскоре родственники бывшего президента остались без высоких постов, некоторые из них были помещены под стражу как подозреваемые в хищениях и рейдерстве. После «кровавого января» Токаев, по мнению экспертов, консолидировал власть в своих руках и сейчас собирается получить новый мандат, независимый от поддержки предшественника.

Он уже объявил о намерении участвовать в выборах, исход которых аналитики считают предсказуемым. Пока неизвестно, кто может составить ему формальную конкуренцию.

Данияр АШИМБАЕВ – «О предстоящих выборах» — Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит, фрондирующей общественности и внешних игроков, которые неспешно могли бы выступить против него. По сути, президент выступает в двух ипостасях — власти и одновременно альтернативы. Сделав новый срок последним, Касым-Жомарт Токаев снимает вопрос о личных амбициях на пожизненное правление и получает возможность заняться намеченными преобразованиями страны и общества, которые отчаянно нуждаются в серьезной модернизации.

Глава государства сейчас находится не просто в хорошей форме, прежде всего политической. Он показал себя в этом году как жесткий и решительный руководитель, инициировал широкомасштабные политические реформы, стал в определенном смысле не преемником, но и победителем «Старого Казахстана». Обширная международная программа даже последних недель (визиты Папы римского, председателя КНР, съезд религий, саммит ШОС и поездка в Нью-Йорк) показали огромный авторитет президента в мире.

Внутри страны у Токаева нет серьезных соперников, а большинство тех, кого рассматривают в качестве кандидатов от разношерстной оппозиции, представляют собой откровенно комичное зрелище. Кое-кто, понимая свои мизерные шансы, грамотно обзавелся судимостью, чтобы списать свое неучастие в выборах на «происки режима». Некоторые активно пытаются торговаться с властью на предмет участия в качестве оплачиваемого спаринг-партнера, помня, что не менее половины «протестного» электората 2019 года — это «дар свыше».

Токаев, сдвинув выборы на два года вперед, срывает планы по возможной консолидации опальных элит, фрондирующей общественности и внешних игроков, которые неспешно могли бы выступить против него. По сути, президент выступает в двух ипостасях — власти и одновременно альтернативы.

Юлия КИСТКИНА – «Оппозиция в Казахстане авторитарна и неконкурентоспособна» — Не успел президент инициировать проведение внеочередных выборов, как внутриполитическое поле неистово забурлило. Оживившиеся оппозиционные силы по давней традиции тут же кинулись объединяться для предстоящей борьбы. Но вряд ли стоит питать иллюзии на этот счет: и порознь, и вместе они сегодня в принципе неспособны конкурировать с главой государства, предложившим полноформатную программу преобразования страны. На что при таком раскладе могут рассчитывать оппоненты действующей власти, какая им уготована роль в текущих политических процессах? Об этом наш разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.

— Поскольку оппозиции как единого субъекта не существует, а оппозиционное поле достаточно фрагментировано, то вполне логично, что общественные деятели, гражданские активисты, представители политических партий с альтернативной точкой зрений предпринимают шаги к сближению для выработки стратегии и тактики совместных действий во время президентских и парламентских выборов. Пока, надо сказать, безуспешно. Причин тому несколько. К числу объективных можно отнести довольно длительный межэлекторальный период, вследствие чего перед теми, кто оппонирует власти, не стояло задачи выработать какие-то единые подходы. А субъективные факторы – это разность их взглядов и наличие у каждого собственных амбиций, что в принципе не способствует формированию общего видения даже по ключевым вопросам.

Что же касается характеристик, которые можно дать оппозиции в Казахстане, то, наверное, прежде всего, следует сказать о её генетическом «авторитаризме». Борясь всё время с авторитаризмом реальным, она не могла не перенять некоторые присущие ему черты. Для наших оппозиционеров демократия – это когда она может победить на выборах и прийти к власти. Что-либо иное – уже не демократия. Еще можно отметить тот факт, что никто из них не видит и не чувствует страну в целом, во всех ее проявлениях. А в отсутствие такого целостного стратегического видения они неспособны выработать какую-либо внятную программу развития, альтернативную официальному курсу. Оппозиция сконцентрирована в мегаполисах, у нее нет разветвленных филиалов по стране, она не знает, как и чем живут регионы, с какими специфическими проблемами сталкивается население в малых городах и аулах. То есть, с ее стороны не наблюдается фундаментального подхода…

Судить о том, какую она имеет степень электоральной поддержки, очень сложно. Глубоких социологических исследований на этот счет лично я не видел. Что же касается перечисленных выше хронических проблем, с которыми сталкивается уже не первое поколение оппозиционеров, то они могли бы быть частично перечеркнуты с появлением общепризнанного, авторитетного, харизматичного лидера. Но такого лидера мы тоже не видим.

К тому же сегодня политическую повестку в большей степени формирует действующая власть в лице президента. Глава государства настроен решительно, он последовательно претворяет в жизнь озвученные реформы, и оппозиции стало очень сложно подвергать его шаги сомнению. Вопросов, на которых она сегодня может набрать очки в свою пользу, не так много, поле для маневров у неё стало слишком узким…

Есть такое понятие, как «протестный электорат» — это люди, готовые при любых обстоятельствах голосовать за представителей оппозиции и против действующей власти. Но судить о том, насколько он велик, опять же не представляется возможным по причине отсутствия соответствующих исследований. Хотя предыдущая президентская кампания показала, что в условиях существования социальных сетей и применения определенных технологий протестный электорат является нестабильной массой – он может как промолчать, так и активно включиться в процессы. Всё зависит от эмоционального настроя. Например, многие избиратели, проголосовавшие на прошлых выборах за оппозиционного кандидата Амиржана Косанова, в большинстве своем его даже не знали. Это своего рода электоральный феномен той кампании. Может ли он повториться снова, мне пока сложно сказать из-за отсутствия вводных данных…

В предстоящий электоральный период маятник может качнуться в любую сторону, поскольку эмоциональный фон непредсказуем. Непонятно, что способно стать спусковым крючком к изменению настроений в обществе. В то же время, как показал опыт и земельных митингов, и январских событий, реакция может быть молниеносной и охватить всю страну сразу. Пока социально-экономическая ситуация, на мой взгляд, у нас стабильная, но как она будет складываться в ближайшей перспективе, предугадать довольно сложно.

Оппозиция не то чтобы не повзрослела – она, скорее, постарела. Вместе с существовавшим 30 лет режимом. И речь здесь не о возрасте, а о психологическом состоянии.

«Косанов снова решил податься в президенты» — Народная партия Казахстана (НПК), которую возглавляет Ермухамет Ертысбаев. В НПК заявили, что партия полностью поддерживает политические преобразования, озвученные президентом в послании, полагая, что они заложат прочный фундамент в построении нового Казахстана. Кроме того, на внеочередных президентских выборах НПК не будет выставлять от себя кандидатуру, а поддержит Токаева.

А вот общественный деятель Амиржан Косанов, который в 2019 году уже баллотировался в президенты Казахстана и набрал 16,2% голосов, снова готов выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики, о чем и заявил на своей странице в Facebook.

«Как гражданин РК, который занял формальное второе место (16,2 процента) на прошедших в 2019 году президентских выборах, заявляю о своем намерении участвовать на объявленных сегодня президентом Токаевым внеочередных президентских выборах», — написал Косанов.

«Кто готов бороться с Токаевым на предстоящих президентских выборах» — Что касается Демократической партии Казахстана «Ак жол», то ее председатель Азат Перуашев заявил, что партия готова выдвинуть со своей стороны кандидата на пост президента страны.

«Партия «Ак жол» всегда готова к выборам. Мы полностью выполняем свой долг перед избирателями, но это непросто, так как членов нашей партии мало в парламенте. Там всего 12 наших депутатов. Несмотря на это, мы работаем… Вопрос об участии в президентских выборах будет решаться только уставом партии. Конечно, мы обязаны это обсудить», – сказал депутат после совместного заседания палат парламента…

В Общенациональной партии социал-демократов еще не определились, будет ли она отправлять своего представителя на предстоящие внеочередные выборы. Лидер оппозиционной партии Асхат Рахимжанов сообщил, что новость о выборах стала для него полной неожиданностью. Примерно такая же позиция у партии «Ауыл».

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