Что волнует душу казаха в первой декаде января

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Сквозной герой – служитель культа» — Речь идет об имаме одной из мечетей Панфиловского района Алматинской области по имени Нурлан Байжигит-улы. Слава его проповедей, растущая популярность этой личности сделали этого имама (настоятеля мечети) известным всей стране священнослужителем, прежде всего огромной казахскоязычной аудитории. Он с ранней юности приобщился к религии, закончил медресе и курсы обучения религиозной психологии при МГУ (Москва), одним словом, стал высокопрофессиональным служителем культа.

В чем основная фишка этого человека, этого имама? Не только в том:

– что он обладает всеми необходимыми знаниями для того, что бы быть настоятелем головной мечети не самого маленького района в стране (по количеству населения то же самое).

– что он знает практически все языки тюркской группы и может беседовать, общаться на любые темы, в том числе и богословские с узбеком, киргизом, азербайджанцем. Причем Нурлан-кажы (он совершал хадж и поэтому он Нурлан-кажы – прим.) изучил эти языки не только сугубо для работы, а для выказывания уважения к носителям того или иного языка. Более того – в школе он изучал немецкий, а сейчас старается освоить английский.

– что он поработал во многих частях республики, на Востоке, на Западе и вот теперь вернулся на Юг (сам он выходец из Мерке, Жамбылская область) и везде снискал добрую славу

– что он участвовал в дебатах с представителями ЛГБТ и всегда взывает к тому и убеждает в том, что Всевышний может простить признавшего свои ошибки человека, а вера поставит на праведный путь. И в целом он не отказывается от общения с масс-медиа. И вот здесь мы подходим к главному. Этот имам имеет, фактически самую большую паству среди всех своих коллег! Каким образом?!

Так вот, его прихожанами являются не только те, кто приходят в его мечеть – «Зәм-Зәм». Его слова ждут и общаются с ним множество верующих, которых не то что в десятки раз, в десятки тысяч больше чем вмещает мечеть или целый район. Дело в том. что его в народе давно зовут… Тик-ток Имам! Нурлан кажы читает наставления, общается с народом используя мобильную платформу Тик-Ток для вертикальных коротких видео. Заметим, что это самое загружаемое неигровое приложение в мире!

***

Надо сказать, что во второй части обзора нам невольно придется продолжить рассказ о Нурлане кажы. Дело в том, что казахскоязычные Youtube-каналы, другие и такие же мощные (более 400 тысяч подписчиков!) также выбрали этого человека в качестве спикера. Т.е. имам сравнительно небольшой сельской мечети и одновременно мощный тик-токер с неимоверным количеством подписчиков, что называется, засветился сразу на нескольких Youtube-платформах.

Если Нартай Аралбай назвал его тружеником, показал его в движении: на проповеди в мечети, за рулем авто, обедающим в семье, общающегося с прихожанами, привел мнение о нем из первых уст от жителей села, перебивая вставками со своими монологом об своем герое, то Нурсеит Жылкышбай глава популярного Youtube-канала «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» – «Время покажет…» провел интервью. В своем стиле, с острыми и прямыми вопросами…

И «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» показал аудитории несколько иного имама. Не просто подкованного религиоведа, авторитетного священнослужителя, хорошего психолога, человека с активной гражданской позицией, умеющего использовать социальные сети… а человека который не зря оказался сегодня в сельской мечети… Оказывается, есть интрига! И какая! Человека, который был главным муфтием области (Восточно-Казахстанской) – а это большая должность, если иерархически считать – муфтий областного масштаба. Потом в Актобе он возглавлял самую большую городскую мечеть и… потом такое. В общем-то, говоря светски, большое понижение. Но сам Нурлан кажы заметил, что в Исламе и для него самого – нет такого понятия как большая мечеть или нет.

***

Казахский имам рассказал, при каких случаях по шариату можно давать взятку, пишет газета Adyrna.kz. По словам имама, при определенных случаях человек, дающий взятку, остается чистым, грешен тот, кто берет. В целом, по шариату нельзя давать взятку.

Известный казахский имам Кабылбек Алипбайулы объяснил, при каких обстоятельствах давать взятку не грех.

«Единственный случай, когда можно давать взятку. Это когда ты работаешь по своей профессии, но приходит начальник и требует взятки. В противном случае вам необходимо будет освободить занимаемую должность, придет другой человек на это место. По шариату, при таких случаях взятку можно давать, чтобы сохранить свое рабочее место. Для того чтобы прокормить семью, детей. В таких случаях можно давать взятку, ты не грешишь в таких случаях, грешит тот, кто просит взятку», — сказал имам.

***

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Африканские страны обогнали Казахстан в рейтингах по развитию науки» — На портале Аbai.kz была опубликована статья Мурата Койшыбая о проблемах казахстанской науки.

Две-три недели назад был опубликован рейтинг под названием «Место науки в мире». Согласно ему, среди 180 проанализированных стран Казахстан занимает 36-е место по степени технического развития, 125-е ― по затратам на научные изыскания и конструкторские работы, 145-е ― по патентной активности, 103-е ― по статьям, опубликованным в соответствии с требованиями индекса ХИРШа.

«В 2021 году на финансирование сферы образования в Казахстане было выделено 3,7 триллиона тенге, то есть около 5 % от ВВП, в Намибии этот показатель составляет 9,41 % , в ЮАР ― 6,84 %. По сравнению с прошлым годом финансирование сферы образования в 2023 году вырастет на 1,2 триллиона. Часть средств должна быть направлена на строительство новых школ. В крупных мегаполисах, особенно в Астане, в связи с ежегодным увеличением количества учащихся обучение проходит в три смены. В некоторых населенных пунктах, особенно в южном регионе, часто встречаются старые школы, которые за последние тридцать лет не получали должного ремонта», ― сетует автор.

По данным Национального статистического управления, в 2022 году на финансирование науки было выделено 84 млрд (0,13 % ВВП), общее количество ученых и научных работников составило 21 600 человек.

***

На портале Еrnur.kz была опубликована статья о выходе в прокат нового казахоязычного фильма продюсера и ведущего Нурлана Коянбаева «Бизнес по-казахски в Индии». По словам Коянбаева, в стране за год из 230-240 фильмов лишь 2-3 выпускается в прокат только на казахском языке.

На этот раз фильм Коянбаева был снят в Индии. Первая часть фильма «Бизнес по-казахски» вышла в 2016 году. Позже появились части «Бизнеса по-казахски» в Америке, Корее, Африке и Турции.

Многие казахстанцы выразили свое мнение относительно нового фильма.

«Ты уже отправил бизнес в разные страны, выпусти уже что-то новое», «Фильм не совсем казахоязычный», «Эпоха бизнеса уже прошла, пора придумать новое», ― пишут пользователи Сети.

***

«Казахские буквы находятся на грани исчезновения из-за преобладания русского языка» — На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Ауыта Мукитбека о проблеме правильного использования казахских букв.

По мнению автора, казахская буква «Ң» находится на грани исчезновения. Мухитбек считает, что в течение 30 лет не выговаривать и не прописывать эту букву превратилось в общий недуг всей нации.

«Лауреат Государственной премии Утеген Оралбаев писал, что «это признак преобладания русского языка, и следом в эту группу могут войти буквы Қ, Ү,Ұ, Ө. Это очень важный вопрос в судьбе нации. Если будучи независимой страной, мы не сможем сохранить всего 28 казахских звуков, это будет ставить под вопросом нашу государственность!» ― заявил Ауыт Мукитбек.

Для решения данной проблемы автор предложил посвятить 2023 или 2024 год букве «Ң». Делать наименования улиц с буквой «Ң» во всех областях Казахстана, в частности в местностях с густонаселенными представителями других диаспор, а также проводить ежегодные олимпиады среди школьников и студентов.

***

На портале Adyrna.kz было опубликовано интервью руководителя Управления по развитию языков и архивного дела города Астаны Сакена Есиркепа.

«Почему мы, казахи, не можем объединиться в вопросах, касающихся языка? Вместо того, чтобы поддерживать друг друга, наши мнения расходятся, и мы спорим. Если бы мы могли объединиться и поставить свои требования, многие вопросы, связанные с языком, давно были бы решены», ― посетовал Есиркеп.

Чиновник напомнил о случае, когда в акимате Сарыаркинского района они встретились с руководителями кооперативов собственников квартир. Причиной послужило то, что все объявления, уведомления и даже оповещения в домовых чатах приходили на русском языке. Несмотря на возмущение домовладельцев и то, что около 70 % руководителей КСК были казахами и только 30% ― представителями других этносов, многие казахи выступили против этого требования.

«7-8 казахских женщин объединились, чтобы сказать: «Сначала начните с властей, пусть сначала чиновники заговорят на казахском, а нас не трогайте». А представители других этносов сидели спокойно и молчали. Позорная ситуация. Как можно не возмущаться в такой ситуации? Почему наши же казахи выступают против нашего языка?» ― задался вопросом Сакен Есиркеп.

***

Виктор МАЙЛИН – «Кантар: это был народное волеизъявление или все-таки организованные беспорядки?..» — Однако есть в нынешнем январе и горький осадок – ни снег, ни звон бокалов не могли затмить в памяти события годичной давности, которые как раз уместились примерно в этом же отрезке времени. Известные события прокатились тогда практически по всей стране. А в Алматы они «стартовали» 4-го и закончились как активная фаза примерно к 8-му числу, а если считать аресты активных участников, оккупировавших отель «Казахстан» и ряд других гостиниц, мародеров, сбившихся с вынесенными из магазинов вещами на съемных квартирах, то аккурат к 10-му января…

Казахская редакция «ГиперБорея», известного ютуб-канала который ведет Вадим Борейко рассмотрела юбилей сквозь два кинофильма, касающихся темы Кантара. Один на казахском, другой на русском, которые были сняты для кинофестиваля молодых кинематографистов «Байконыр». Но их так и не показали зрителям и теперь можем посмотреть на названном канале. Журналист Асем Жапишева представляя фильм Әлішера ЖӘДІГЕРОВА «Кантар», сделала с создателем фильма интервью. Молодой кинорежиссер много рассуждал о страхе власти, о том, что он хотел сказать, но каков запал и о чем фильм можно понять по первым же кадрам.

Он начинается с записи телефонного разговора между молодым человеком и его матерью на фоне знаменитых кадров уплотняющейся на глазах толпы, которая формировалась вечером 4 января 2022 года у стадиона «Халык Арена» на северо-западе Алматы. Эта точка, к слову, находится довольно на большом расстоянии от центра города, куда, как известно, двинулась множащаяся толпа на площадь перед акиматом Алматы. Сын объясняет матери, что он находится в гуще событий. На вопрос мамы, зачем он там и на просьбу (приказ) вернутся домой, он ей отвечает в том духе, что вот он является живым свидетелем того, что казахи обрели некое прозрение, к ним вернулся (проснулся) великий дух и он даже под страхом смерти домой не придет.

***

В печальному юбилею многие YouTube-каналы обратились к этой теме. Так, Генеральной прокуратурой республики был подготовлен к показу для мажилисменов фильм «Қаңтар оқиғасы: Дерек пен дәйек», на него дали ссылку многие СМИ, включая сайт «Жас Алаш». Хронология развития событий годичной давности, цифры по жертвам, в общем, фильм получился краткий, не растянутый по времени. В нем один из задержанных «активистов» «кантарской революции» сильно кается и грешит на провокаторов, которые, мол, оказались неожиданно среди мирных демонстрантов и… своими поведением и вручением оружия (!) всех сбили с толку и начались безобразия и нарушения законов. Так и сказал: «Вдруг откуда не возьмись появилось огнестрельное оружие, да еще и много…».

Понятно, что в Кантаре было катастрофически много не просто антигосударственных, антиобщественных и просто бандитско-экстремистских действий со стороны толпы и как-то все эти речи о «мирных демонстрантах» меркнут перед тем, что творили демонстранты, которые «провокаторы».

YouTube-канал «NartayNews» устами своего фронтиэна Nartay Aralbayuli так же поддерживает точку зрения, что де прошлогодние события – это есть национальный порыв против несправедливости (богатая страна – но казахи при этом бедны…) и это настоящее проявление воли народной… которую, да, все же испортили нехорошие люди. Придерживаясь этой нити, живо комментирует события и факты, перемежая своими комментариями в кадре различные видео-сюжеты, в том числе и из вышеуказанного ролика…

Наиболее взвешенным можно назвать ток-шоу «KOREMIZ» – это изначально формат телешоу на «Первом канале Евразия» и имеющего раскрученный YouTube-канал (свыше двухсот пятьдесят тысяч подписчиков). 9 января состоялась телепередача, в которой обменивались мнениями свидетели, пострадавшие. Вывод по телепередаче таков: беспорядки были соответствующим образом подготовлены и заряжены. Ни о какой мирной миссии вести речь просто смешно. Подчеркнем – такое впечатление создалось после любопытных и подробных свидетельств. Вплоть до таких – некие молодые люди, среди которых были девушки, давали пить из пятилитровых резервуаров. И было сразу заметно, что выпившую эту «воду» человек на глазах менялся. Разумеется – не в лучшую сторону… Хотя никто не отрицает, что были волонтеры с нормальной водой, едой и т.д.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.