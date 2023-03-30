Что волнует душу казаха в конце марта

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Неожиданные признания в священный месяц Рамадан…» — В стране состоялась выборная кампания. Разумеется, большинство СМИ, куда мы теперь относим сайты, и социальные сети, различные youtube-каналы – были так или иначе вовлечены в эту кампанию. Начался священный мусульманский пост Рамадан – пошли косяком материалы про то, как надо соблюдать пост, по всей стране наступило время ифтаров (по-казахски «ауыз-ашар») – когда держащие пост с наступлением темных времени суток могут принять пищу, выпить воды. Это тоже активно освещается, показывается. Но, как всегда, самые большие рейтинги набирают материалы, которые так или иначе про жизнь – про жизнь известных личностей, звезд эстрады.

Так, уoutube-канал«Уақыт Көрсетеді…», владельцем и бессменным ведущим которого является независимый журналист Нурсеит Жылкышбай, встретился с одной из известнейших певиц современной казахской эстрады Динарой Альжан. Ролик называется: «болат Назарбаевтың тоқалы кімге өкпелі?»– «Токал (младшая жена – Прим.) Болата Назарбаева на кого обижена?». На текущий момент за пару суток ролик собрал свыше четырехсот тысяч кликов и кучу комментариев.

Талантливая девушка (1987 г.р.) из далекого Актау в свое время перебралась вместе со своей дочерью в Алматы. Как певица, актриса, музыкант, автор-исполнитель она успешно начала свою карьеру. В 2016 году молодая женщина познакомилась с Болатом Назарбаевым, который взялся ей помогать, после чего они совершили обряд «неке» (это мусульманский обряд, своеобразный религиозный ЗАГС) и стали супругами. Он подарил ей огромный особняк с большой придомовой территорией в черте города Алматы, давал крупные суммы в иностранной валюте. Динара за счет этих средств помогла куче родственников закрыть кредиты, купила матери квартиру. В гору шла ее карьера.

Но беда пришла с другой стороны. Понятно, что творческая среда имеет свои специфические особенности, ее герои чаще всего играют в азартные игры, балуются наркотиками. Динара не раз вытаскивала из трудных ситуаций коллег (называются известные «звездные» имена), перебарщивавших в казино. Сама же в этой кутерьме подсела на дорогие наркотики. Она честно рассказала обо всем этом в беседе с Нурсеитом Жылкышбаем, ни разу не кинув ни в кого грязь, виня в этом лишь себя…

Динара самостоятельно бросила принимать кокаин. Но ей пришлось прервать отношения с братом первого президента и, разумеется, она потеряла средства, дом, ореол близкого к элите человека. Вокруг образовалась пустота, но Динара, собравшись с духом, дала обещание матери снова подняться; к тому же до приезда в Алматы она вполне удачно занималась бизнесом и в целом была уверена в своих силах. На этих словах первая часть этого любопытного со всех точек зрения интервью закончилась. В дальнейшем мы обязательно сделаем обзор завершающей части этой беседы.

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Главный муфтий страны предупредил имамов, общающихся с паствой в Тик-токе. Да, именно так – как сказано в заголовке, а по-казахски это звучит: «Бас мүфти тиктоктағы имамдарға ескерту жасады» – портал Abai.kz поведал в канун священного месяца Рамадан своим читателям о том, что глава всех мусульман Казахстана строго предупредил неких имамов, которые напрямую, в видео-чатах того же Тик-тока раздают советы и отвечают на вопросы, которые им задаются. И муфтий опасается, что такой способ таит угрозы ошибочного толкования тонкостей Ислама… И даже разрешает таким имамам повременить с ответом, и даже разрешает им признаться, если вопрос сложен, отложить вопрос, и сказать что надо «позже» (?).

Но в пожелании Бас муфтия – Главного муфтия сокрыта некая закавыка. Во-первых, имамы выступают в чате Тик-тока в режиме реального времени. И если он сразу что-то не ответит и тем более признается в том, что он что-то не знает – это ситуация не в пользу служителя культа, а следовательно, и Ислама как такового… Во-вторых, имамы взявшие на себя такой груз – отвечать на вопросы граждан, наверное, не стали бы заниматься таким общением, если бы не были уверены в своих знаниях? И потом. Самое смешное заключается в том, что различные вопросы обычно напрямую задают те, кто, допустим, приходит в пятницу в мечеть. И есть ли инструкция для имамов мечети, к которым обращаются, что называется, вживую мусульмане и… имам им в ответ говорит: я не знаю, как вам ответить, в следующую пятницу я подготовлюсь и вот тогда то и поговорим?!.. Как видим, тут есть определенная абсурдность. К тому же, слыша во множественном числе «имамы», люди, посвященные в предысторию вопроса прекрасно понимают, что, скорее всего, речь идет всего лишь об одном казахстанском имаме. Единственном в своем роде.

В одном из прошлых своих обзоров мы уже рассказывали аудитории о таком знаменитом имаме одной из мечетей, которая расположена вблизи Алматы. Напомним, что о нем писалось: «его прихожанами являются не только те, кто приходят в его мечеть – «Зәм-Зәм». Его слова ждут и общаются с ним множество верующих, которых не то что в десятки раз, в десятки тысяч больше чем вмещает мечеть или целый район. Дело в том. что его в народе давно зовут… Тик-ток Имам! Нурлан-кажы читает наставления, общается с народом, используя мобильную платформу Тик-Ток для вертикальных коротких видео».

Другими словами Главный муфтий предупреждает на самом-то деле… всего одного конкретного имама! Из чего следует вывод: в муфтияте Нурлана-кажы особо не любят, если уместен такой оборот… А между тем Тик-ток-Имам все набирает и набирает обороты и популярность. Интересно: прислушается ли к своему начальству Нурлан-кажы?.. А его паства гораздо шире того количества верующих, которые ходят в красивую поселковую мечеть «Зәм-Зәм», где он является имамом…

Кстати, надо отметить одну важную деталь. Дело в том, что портал Abai.kz, в свою очередь, свой небольшой материал сделал на основе интервью, которое Бас муфтий дал… youtube-каналу Qasqa Jol / Қасқа жол! И портал Abai.kz почему-то взял тот кусок интервью, который касается «имамов» из Тик-тока. Хотя на самом деле известен широко всего лишь один имам. А ведь в видео-интервью Бас муфтий рассказывал о многом. Например, в чем была суть молитвы в Мекке, которую произнес Касым-Жомарт Токаев? О чем он просил Бога? Об этом Abai.kz не стал писать. Следует ли из этого, что портал… тоже против имама Нурлан-кожи и что-то имеет против него? Это трудно понять.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ — «В Казахстане есть тысячи заведений, которые стыдятся оказывать услуги на казахском языке» — На портале Zhasalash.kz была опубликована статья Еркенур Конысбай о ситуации в сети баров «Пинта» и статусе казахского языка в законодательстве.

«Недавно мы всем народом попытались отыграться за наш родной язык, который уже тридцать лет никак не может обрести свой статус. Хоть мы и обрадовались нашей маленькой победе, но на самом деле в стране есть тысячи заведений, которые так же стыдятся оказывать услуги на государственном языке. Однако не совсем верно идти к кому-то и заявлять: «Это Казахстан, говори на казахском», тогда как даже наш закон работает не в наших интересах», ― заявила автор.

Согласно информации, распространенной в соцсетях, в сети баров «Пинта» было запрещено исполнять песни на казахском языке. Однако, по словам юриста Карибая Тасшабаева, законодательством Казахстана не предусмотрено наказание за то, что «не ставят песни на казахском языке». То есть ни в законе «О языке», ни в каком либо другом законе это не указано. Это решение администрации ресторана и является их внутренними делами.

В статье отмечается, что за курение в запрещенных местах гражданам грозит штраф в размере 51 750 тенге (15 МРП). За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф – 69 000 тенге (20 МРП).

«Штраф за нарушение законодательства о языке составляет 10 МРП, за курение в запрещенных местах 15 МРП. То есть интересы языка целого государства оцениваются даже ниже чем правила о курении в общественных местах», ― подытожила автор.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Онгара Кабдена о разнице между казахами и украинцами.

Автор напомнил о видео, присланном Аидой Хаметжановой из Украины.

«Парень попробовал пару ложек плова, который раздавали рядом с казахской юртой и все остальное передал своей маленькой дочери. Когда же ему предложили еще одну тарелку, он отказался, сказав, что свое он уже получил, а в казане доля других людей. Тогда я был очень удивлен. Мне было очень неудобно, когда перед глазами предстал наш народ, который боролся за плов. Несмотря на войну, украинцы не растеряли свою честь и достоинство. В кого же превратились мы за 30 лет. Не стоит оправдываться тем, что народ голодает и бедствует, поскольку за тарелку с едой так не дерутся даже голодающие в Африке», ― отметил автор.

По его словам, необходимо прекратить всевозможные акции по бесплатной раздаче еды. Лучше относить еду в детские дома, дома для престарелых.

«Накрывайте дастархан в мечетях, чтобы у людей была возможность есть сидя за столом. Иначе это никуда не годится. Видео с дерущимися за еду казахами разошлось по всему миру. Знакомые из Украины остались от него в шоке», ― посетовал автор.

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Гульзат АКЖОЛОВА – «Бизнес по-казахски: африканский сом из Кызылорды» — Предприниматель из села Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области выращивает рыбу, которая водится только в жарких странах, пишет газета Айкын.

Мурат Калиев говорит, что прежде чем заняться разведением африканского сома в не совсем подходящем климате Сырдарьи, довольно долго изучал вопрос. В конце концов он пришел к выводу что адаптировать вид рыбы, которая водится преимущественно в жарких странах сложно, но возможно.

— Африканский вид сома мы получили по специальному заказу из соседнего Узбекистана, там его разведение уже хорошо развито. В августе 2022 года я купил 2500 мальков, сделал специальный бассейн во дворе своего дома и стал выращивать», – рассказал предприниматель.

Африканский сом — рыба мясная, при хорошем уходе набирает вес до трех килограммов. Эксперимент прошел успешно и у предпринимателя большие планы по развитию бизнеса.

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«Несправедливость: закон о семипалатинском полигоне требует пересмотра» — Жители города Семея заявили, что закон, принятый в 1992 году, не соответствует сегодняшним требованиям, пишет портал Мassaget.kz.

По закону о Семейском полигоне пострадавшими считаются только те, кто родился или проживал на этих территориях до 1991 года, говорят активисты и спрашивают: «А те, кто родился после 1991 года, им что делать? Разве они не прямые потомки тех, кто пострадал от испытания, и разве на их здоровье не отразились последствия ядерных испытаний?»

«О них в законе ничего не говорится. Кроме того, права людей, работавших, служивших в армии в этих местах или тех, кто учились и переехали из этого региона в период с 1949 по 1991 годы, также не защищены», – говорит член комитета «Полигон 21» Роллан Машпиев.

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«Алкоголь и прощение: в стране стремительно растет бытовое насилие» — По оценкам экспертов, в 2019 году причинение тяжкого вреда здоровью в результате бытового насилия составляло 11%. За пять месяцев 2022 уже 36%, пишет газета Жас Алаш.

Всего в 2022 году в полицию поступило более 100 000 звонков, связанных с семейными ссорами. Большинство инцидентов было вызвано употреблением алкоголя мужчинами. Однако во многих случаях потерпевшие забирали заявления, а через какое то время снова обращались в полицию, и так по кругу.

Еще одним фактором роста преступлений, связанных с бытовым насилием, является отсутствие лечебных учреждений для алкоголиков. К тому же, по словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, в Казахстане не хватает минимум 30 вытрезвителей, которые в первую очередь несут профилактические функции. Поскольку чрезмерно пьяный человек, попадая в вытрезвитель, лишается возможности проявлять агрессию на улице или в семье.

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«Род великого Абая почти угас» — Портал stan.kz опубликовал пост поэта, публициста Жанарбека Ашимжана.

Прапраправнук великого Абая Кунанбайулы, то есть потомок в пятом поколении, работает дворником в Алматы, написал Жанарбек Ашимжан.

«Познакомились поближе. Побеседовали. На казахском говорит очень плохо. Но чувствуется благородство, интеллигентность, аристократизм, как никак потомок великого Абая. Есть огонь в глазах.

Он будто похож на своего великого предка. Говорит, что вредных привычек не имеет. Работает дворником в одном из ресторанов вдоль «Арбата» в Алматы. Заработная плата 150 тысяч тенге. Когда я услышал это, сердце закололо и настроение упало».

Айдос Акылбаев рассказал, что родился в Алматы в 1967 году, учился в авиационном училище в Кривом Роге, но на момент окончания университета распался Советский Союз. С тех пор он зарабатывает где может, все время трудится, но не по профессии. Единственная дочь Александра живет в Саратове.

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