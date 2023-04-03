«92% казахстанцев, по официальным данным, говорят по-казахски: что не так с этой цифрой»

Сетевые СМИ о казахско-русском языке в РК

Бауыржан МАХАНОВ – «Лукавая цифирь. Казахским языком владеет больше граждан РК, чем русским?» — Три с лишним года назад была утверждена государственная программа по реализации языковой политики в РК, рассчитанная на период с 2020-го на 2025-й. Ответственным за её исполнение было назначено Министерство образования и науки, но после его разделения на два самостоятельных ведомства эта функция перешла к Министерству науки и высшего образования (МНВО). Недавно новый «оператор» на своём официальном сайте опубликовал отчёт-информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных программой на прошлый 2022-й год.

Одним из главных индикаторов того, насколько успешно реализуется госпрограмма, является доля населения, владеющего государственным языком. По состоянию на 2020-й этот показатель оценивался разработчиками документа в 90,5%. В прошлом году его планировалось довести до 92-х процентов, и именно эта цифра фигурирует в отчёте, размещённом на сайте министерства. Вроде бы стоит порадоваться – всё-таки мы движемся если не семимильными шагами, то довольно быстро к конечной цели. Но смущает одно обстоятельство.

Полгода назад Бюро национальной статистики обнародовало краткие итоги всеобщей переписи населения, проведённой в 2021-м. И, как тогда отмечалось, лишь 80,1 процента жителей страны сообщили о том, что они владеют государственным языком. При разработке же госпрограммы её авторы исходили из того, что ещё в 2018-м доля таких людей составляла 85,9, а через год, по их оценкам, должна была достичь отметки 90 процентов, которая и была взята в качестве отправной точки. Откуда они черпали столь оптимистические исходные данные, на чём был основан их прогноз относительно более чем четырехпроцентного прироста всего за один год (с 85,9 до 90,0) – тайна, покрытая мраком.

Словом, разница между «стартовой позицией», выбранной разработчиками документа, и тем, что показала всеобщая перепись населения (а её итоги заслуживают куда большего доверия, поскольку она охватила всех жителей страны, тогда как авторы опирались на результаты социологических опросов, в которых участвовало ограниченное число респондентов), составила более чем 10 процентов. Применительно к рассматриваемой теме это огромная величина. Можно ли после столь значительного расхождения в цифрах, допущенного ещё на стадии подготовки документа, относиться к нему с полной серьёзностью?..

Доля казахскоязычного контента в государственных СМИ тоже растёт быстрее, чем планировалось: вместо 76 процентов она в прошлом году достигла 83-х. В частности, на большинстве телеканалов, входящих в состав ТРК «Казахстан» («Qazaqstan», «Balapan», «Abai TV»), удельный вес передач на казахском составляет от 84,6 до 100, а на тех, которые вещают под крышей агентства «Хабар», — от 52,2 до 79,5 процента. Применительно к печатным изданиям этот показатель вырос до 85, к Интернет-ресурсам – до 87 процентов. Значит, стенания некоторых радетелей за казахский язык, в том числе и наших коллег по журналистскому цеху, относительно того, что государство финансирует казахскоязычные СМИ хуже, чем русскоязычные, не имеют под собой никакой почвы?..

Что касается использования казахского языка в сфере обслуживания населения, включая образовательные и медицинские учреждения, торговые точки, банки, общественный транспорт, парикмахерские и т.д., а также показа в кинотеатрах фильмов на «ана тілі» в прайм-тайм (в самое удобное и «смотрибельное» время) и целого ряда других пунктов госпрограммы, то в информации министерства скупо указано: «приняты соответствующие меры». Но хотелось бы всё-таки узнать, что это за меры, какой характер они носили – организационный, разъяснительный или административно-обязывающий, в чём конкретно они заключались, каким был эффект от них. А так звучит слишком размыто и неубедительно.

Нет смысла останавливаться на всех пунктах 60-страничного отчёта, подготовленного в МНВО. Скажем только, что немалая их часть так и осталась невыполненной. В основном это те, которые так или иначе связаны с переводом казахского языка на латинскую графику. Все помнят, что в июне прошлого года глава государства подверг резкой критике то, что делалось до сего дня в данном направлении, и назвал это «издевательством над нашим языком». После чего призвал не торопиться с реформой алфавита и поручил отнестись к ней со всей серьёзностью.

Но, судя по всему, власти охладели к этой затее. Да и внутри самого казахского общества нет единства мнений по поводу «латинизации». А главное – до сих пор не прозвучало убедительных аргументов в пользу перехода на новый алфавит. Впрочем, работа в этом направлении продолжается, на неё выделяются значительные государственные средства. Возможно, она окажется не напрасной…

Ахмет ТАЛАПУЛЫ – «92% казахстанцев, по официальным данным, говорят по-казахски: что не так с этой цифрой» — К слову, работа Комитета языковой политики часто подвергалась критике со стороны автора «Ситуативного казахского» и эксперта Каната Тасибекова. В частности, писатель не раз высказывал недовольство по поводу неоправданно завышенных и надуманных цифр по части владения госязыком в стране. В сегодняшнем материале Caravan.kz Тасибеков рассказал, почему эта ситуация вызывает у него негодование, и чем опасно такое заигрывание с цифрами.

— «Конечно же, данные о том, что более 90% населения Казахстана владеют государственным языком – ужасающая вещь. Потому что процент владения – важная цифра, это отправная точка для планирования работы. Она важна в любом процессе, будь то технологический или бизнес: сколько человек нужно научить языку, сколько для этого нужно ресурсов, человеческих и материальных. И выходит, что отправная точка – неверна. А если она неверна – значит, вся работа впустую. То есть с самого начала вся работа комитета языковой политики основана на ложном постулате, на ложных цифрах, весь план никуда не годится, и это перечеркивает всю его работу.

Меня смущает то, что работа ведется навскидку. Здесь по-прежнему главная проблема заключается в том, что языковой проблемой занимается государство и занимаются энтузиасты, люди из народа – работой в соцсетях, курсами, бизнес-курсами и т.д. Но все это никоим образом не пересекается – работа чиновников и работа людей из народа. Те люди, которые получают за это заработную плату, деньги, наши с вами, между прочим, – дают дутые цифры, занимаются очковтирательством. Это первое. Второе – с них никто не спрашивает. Всем ясно, что данные липовые, но никто не обращает на это внимания. Выпускают словари, которые никто не видел, курсы, которые никто не посещал. Деньги исправно осваиваются, люди получают зарплаты, премии, ездят в загранкомандировки (изучать опыт внедрения латиницы), и они довольны. А чего им быть недовольными? И это может продолжаться бесконечно. Более тридцати лет уже ведутся разговоры насчет перехода на латиницу, и вопрос отодвигается еще дальше. Да, вроде с таким важным процессом спешить не надо, конечно, но все может оттягиваться до бесконечности. Люди, которые получают за это зарплату – их абсолютно устраивает такое положение вещей. Они сидят, отсчитываются, беря цифры с потолка, им платят деньги за эти цифры, и все. Создается впечатление безвластия и равнодушия, хотя на самом деле языковой вопрос – один из самых острых и насущных.

Разделить на уровни и прочее – это на самом деле казуистика. Человек либо владеет языком, либо не владеет. Естественно, из владеющих есть те, кто может написать грамотно и литературно – это вопрос таланта и работы над собой. Но если человек может пару слов сказать, к примеру, на французском – это же не значит, что человек владеет французским языком. Тут должен быть четкий и правдивый ответ. Знать язык – это уметь разговаривать хотя бы на базовом разговорном уровне, уметь на нем коммуницировать, вести диалог, отвечать на вопросы.

Я считаю, что языковая проблема – одна из самых важных. Приходится повторять такие банальные вещи: язык – это душа народа; есть язык – есть народ; нет языка – нет народа; нет народа – нет государства. Теряя язык, мы теряем свою государственность. Именно язык определяет мировоззрение, отношение к жизни. Язык делает русского – русским, казаха – казахом, и т.д.

Ахмет ТАЛАПУЛЫ – «Разрешит ли Комитет языковой политики все проблемы вокруг казахского языка» — На днях стало известно, что Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования возглавил Ербол ТЛЕШОВ.

Проблемы вокруг работы комитета также становились предметом обсуждения в СМИ и экспертной среде. К примеру, в одном из прошлых материалов Caravan.kz мы затронули вопрос соответствия цифр по владению казахским языком в стране. Но сможет ли ситуация измениться в лучшую сторону? Ведь языковой вопрос в Казахстане до сих пор остается одним из самых важных и насущных, и Комитет языковой политики, как ответственный орган, должен играть заглавную роль в развитии госязыка. Сможет ли новый глава комитета выстроить работу в верном направлении и добиться положительных результатов?

«Да, я всегда говорил о том, что именно назначение человека, имеющего большой авторитет в обществе, какой-то знаковой фигуры, конечно, подняло бы статус комитета, — прокомментировал Caravan.kz Канат Тасибеков. — Господина Тлешова я могу только поздравить с назначением. Он – человек из этой же системы, я его знаю лично и встречался с ним. Институт имени Шаяхметова, который он возглавлял, рассматривал третий том моего «Ситуативного казахского», и Тлешов значится редактором этого тома.

Николай ИВАЩЕНКО – «Русский язык в Казахстане: развивается или исчезает?» — Ровно 85 лет назад, в марте 1938 года, советская власть сделала русский язык обязательным предметом в школах по всей стране. С тех пор позиции русского языка менялись, сегодня он перестал быть государственным во многих постсоветских республиках, а сфера применения сократилась. Каково положение русского языка в Казахстане, каковы его перспективы?

По итогам исследования в 2012 году, среди стран Центральной Азии в Казахстане была наиболее высокая доля граждан, владеющих русским языком – 84%. В Кыргызстане, где русский язык также имеет официальный статус, этот показатель составил 49%. В Узбекистане русским языком владел 41% населения, в Таджикистане – 33%, в Туркменистане – 18%.

С тех пор во всех странах региона, кроме Казахстана, русское языковое пространство сильно сжалось. У нас, вопреки оттоку славянского населения, напротив, выросло число людей, говорящих на русском. Для сравнения, в 1989 году русским языком владели 62,8% казахов, сейчас – 70%.

По мнению политолога Данияр АШИМБАЕВА, популярность русского языка в Казахстане обусловлена и историческими, и культурными факторами.

— В советское время в Казахстане процесс русификации опережал другие республики. В госаппарате, в общественной и культурной жизни русский язык был на лидирующей позиции. С одной стороны, это была политика центра. С другой стороны, в соседних республиках такого тотального перехода на русский не было. Конечно, свою роль сыграл миграционный фактор, но есть еще один важный момент: казахская интеллигенция активно переходила на русский язык. Помимо карьерных преимуществ, это, например, давало доступ к образованию в лучших вузах Москвы, Ленинграда и так далее, а понятие престижа в казахском менталитете сложно переоценить.

При этом нельзя оголтело говорить, что казахский язык угнетался. Были казахоязычное образование, кино и театры, литература и искусство, но население продолжало переходить на русский язык, особенно в больших городах.

С обретением независимости казахский язык стал государственным, русский получил статус официального. Но даже после этого популярность русского языка среди казахстанцев сохраняется. Об этом свидетельствуют данные, например, о поисковых запросах в сети, выбор языка для государственных услуг и даже такой показатель, как язык, который люди предпочитают в меню банкоматов…

Также Ашимбаев уверен, что значительный рост доли казахов в составе населения не приводит к перелому в языковой среде. Многие предпочитают двуязычие или же переходят на русский язык.

– Понятно, что сила казахского языка растет, но достаточно посетить любой книжный магазин, чтобы увидеть: нет ни научной, ни популярной литературы на государственном языке. Растет объем казахоязычного контента в соцсетях, однако там, в основном аудио и видео, а текстового наполнения почти нет. Плюс ко всему – качество учебников, которые постоянно критикуют, и отсутствие эффективных методик обучения казахскому языку, – считает Ашимбаев. В общем, по его мнению, в Казахстане сложилось уверенное двуязычие.

– Ситуация такая: есть прослойка казахоязычных, есть прослойка русскоязычных, и они дискутируют между собой о языке. Есть львиная доля билингвов, которых дискуссии вообще не интересуют, а язык они выбирают по принципу удобства. На мой взгляд, русскому языку в Казахстане ничего не угрожает, – заключил Данияр Ашимбаев.

Протоиерей православной церкви Казахстана Александр СУВОРОВ также отмечает, что русский язык в Казахстане находится в комфортных условиях, хотя на этом и пытаются спекулировать определенные силы.

– Русский язык активно распространялся на территории Казахстана не только при советской власти, но и до революции 1917 года. О важной роли русского языка говорили такие великие казахские классики, как Абай Кунанбаев и Ыбрай Алтынсарин, выдающийся ученый Шокан Уалиханов.

Сейчас, к сожалению, некоторые считают, что развитию государственного языка якобы мешает распространение русского языка. Мне кажется, что это совершенно не так: казахский язык активно развивается. При этом, судя по мировой практике, многоязычие не является помехой для развития страны – в Канаде, например, два языка, в Швейцарии – и вовсе четыре. Поэтому такие заявления я считают политическим популизмом, – отметил отец Александр.

Сауле ИСАБАЕВА – ««Кто кого ущемляет?» Эксперты развенчали мифы о русском языке в Казахстане» — С российской стороны всё чаще звучат опасения относительно судьбы русского языка в нашей республике на фоне расширения сферы применения казахского. И в этом есть немалая «заслуга» разного рода провокаторов, которые сознательно обостряют языковой вопрос с целью расколоть казахстанское общество на «своих» и «чужих». Хотя по факту позиции «великого и могучего» в стране по-прежнему сильны и будут ещё долго оставаться таковыми, выполняя важную функцию её проводника в мировую культуру и науку…

Это один из выводов, к которому пришли участники международной дискуссии за «круглым столом», состоявшейся на площадке информационно-аналитического портала «Стан-Центр». Они специально приехали в Калининград из Казахстана, Германии, Болгарии, Сербии с целью обсудить сегодняшнее состояние русского языка не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе, которая во второй половине XX века находилась в орбите влияния СССР. Мероприятие прошло 5 марта в рамках Года русского языка как языка межнационального общения на пространстве СНГ.

Особенно ярко и эмоционально выступил старший преподаватель факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби Арман Кудабай, который занимается изучением языковых тенденций в РК. Он развенчал несколько мифов о русском языке, периодически циркулирующих в России. В том числе главный из них – о том, что в Казахстане им уже давно не пользуются.

«Это чушь полнейшая! – заявил Арман Кудабай. – Казахи довольно свободно переходят на русский язык на улице, в магазинах, госучреждениях… Те же оралманы, переехав к нам из Турции, Монголии, Ирана, Афганистана, Китая, через три-четыре года уже осваивают десяток фраз, в состоянии познакомиться с кем-то на русском языке. То есть даже они, может быть, нехотя, но изучают его. Конечно, были провокации. Например, попытки внедрения «языковых патрулей» по типу украинского или прибалтийского сценариев, но, надо сказать, поддержки у нас они не получили».

Другие мифы, по словам Армана Кудабая, связаны с английским языком: якобы он вытеснил русский в роли инструмента межнационального общения, и казахстанская молодёжь владеет им лучше. «На мой взгляд, тот, кто распространяет эти мифы, выдаёт желаемое за действительное, — отметил эксперт. — На самом деле английским владеет лишь незначительная часть населения РК. Даже в вузах большинство не говорит на нём. Например, в нашем университете освоившими его можно считать от силы 5-7 процентов студентов и преподавателей. Тогда как на русском свободно изъясняются 98-99 процентов. К тому же, скажем честно, качество преподавания языков, в том числе английского, в казахстанских вузах оставляет желать лучшего. А русскому языку люди учатся с детства, общаясь на улице, на работе, с клиентурой…».

По мнению преподавателя КазНУ, все эти мифологемы сейчас достаточно активно внедряются в идеологическую и информационную стратегии. Вопрос в том, кому и зачем это надо? И над этим, считает он, следует серьёзно задуматься…

Также в Калининград по приглашению «Стан-Центра» прилетел казахстанский писатель Мади Раимов, автор книг «Последний оплот тюрков», «Молитва», «Однажды в Грузии». В ходе дискуссии с коллегами он заверил, что Казахстан очень толерантен по отношению к представителям других национальностей, свидетельством чему является и тот факт, что русский язык, согласно Конституции РК, имеет статус официального.

«Всё остальное — просто раздувание. Более того, ни в одной другой азиатской стране русский язык не чувствует себя так вольготно, как в нашей. Девять казахов из десяти отлично говорят на обоих языках! У нас книжные магазины почти на 80 процентов заполнены книгами на русском, на нём в кинотеатрах идёт большинство фильмов… О каком ущемлении можно говорить?», — задался, по сути, риторическим вопросом литератор.

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