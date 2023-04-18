Там, где с двух сторон есть материальная заинтересованность, препятствия врагов гораздо легче преодолеваются

Высокопоставленные функционеры из США, Евросоюза и Великобритании по циркулярному графику не вылезают из Акорды. Ключевая задача западных бюрократов и политиков: сократить объемы параллельного импорта в Россию через территорию и инфраструктуру Казахстана. Процесс «отстыковки» не движется, поскольку «большие мужчины» Нового Казахстана имеют личный интерес в схемах поставок.

Одна из карикатур Кукрыниксов сопровождена надписью: «Восседает доллар важно и ведет себя спесиво. Там, где в мире все продажно, он и в самом деле сила». Говорят, что доллар уже не тот – токсичный и слишком быстро для мировой валюты подтачивается инфляцией. Однако даже ослабевший «бакс» сами американцы на просторах Казахстана методами политического давления «забороть» не могут.

Долларами получают те бизнесмены и государственные управленцы, которые заняты в процессе параллельного импорта санкционных товаров через территорию Казахстана в Российскую Федерацию.

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Данный механизм называется «параллельным», так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров. В случае с западными санкциями против Москвы многие официальные производители формально поставки прекратили, поэтому граница между параллельным импортом и контрабандой стала пунктирной. В общем, по российским нормативам все законно, а по европейским и «штатовским» не очень.

Какое значение имеет параллельный импорт для РФ можно понять на примере «Камаза». В 2021 году крупнейший российский производитель грузовиков выпустил 45 тысяч автомобилей. С марта 2022 года немецкая компания «Daimler Truck AG» прекратила поставки комплектующих и производство «Камазов» в рамках совместного предприятия «ДК Рус» в Набережных Челнах. Тут и выяснилось, что на 70% «Камаз» – это «Мерседес».

В мае 2019 года началось производство кабин поколения К5 на новом заводе, построенном совместно с компанией «Daimler». Доли партнеров распределись следующим образом: 80% готовой продукции получает КамАЗ и 20% Mercedes. По официальным данным после разрыва с «Daimler», «Камаз» перешел на изготовление кабин предыдущего поколения, но это не объясняет, почему за 2022-ой год предприятие продало 43 тысячи машин. А вот параллельный импорт объясняет.

В Казахстане и Кыргызстане сейчас нет свободных складских помещений для железнодорожных, автомобильных и авиационных поставок. В Узбекистане и Таджикистане тоже, хотя они не члены ЕАЭС, а потому схемы с параллельным импортом осуществлять несколько сложнее. Во всех странах Центральной Азии (включая Туркменистан) резко увеличились инвестиции в создание новых складских помещений. Все указывает на то, что всплеск параллельного импорта пришел на просторы региона не разово, а на продолжительный срок.

У Казахстана есть явные преимущества перед другими торговыми игроками (включая Турцию и Армению), поскольку он является территориальным соседом России. Про членство в Евразийском экономическом союзе мы уже сказали.

Будь у рычагов государственного управления «большие мужчины» из Старого Казахстана, такого расцвета могло бы и не произойти. Дело в том, что у них счета в банках, недвижимость, акции и члены семей находятся в государствах коллективного Запада, а потому и рычагов давления со стороны Вашингтона, Лондона, Брюсселя и Женевы гораздо больше. Хотя как знать, в США одного дефицита алкоголя во времена «сухого закона» оказалось достаточно для создания организованной преступности. А тут многие сотни товарных позиций.

Люди Нового Казахстана не обременены старыми активами на Западе, тогда как конвертация власти в собственность ни куда не делась – рыночные отношения на дворе. Поэтому получается, что они одновременно под давлением США и ЕС вводят препоны для затруднения перетока товаров из РК к российским потребителям и тут же создают механизмы их преодоления. Все это сложновато для людей с разрушенной системой образования за спиной, однако мотивационные механизмы в лице доллара насущного работают мощно.

Довелось пообщаться с функционером, который перекупает блогеров и тик-токеров, «топящих» за выход Казахстана из ЕАЭС и присоединение Астаны к антироссийским санкциям. Он жаловался, что «создатели контента» на контрактах с прозападными структурами. То есть это у них не порыв души, а проплаченная деятельность со всеми положенными обязательствами перед заказчиком. В общем, факт перепродажности ЛОМов (лидеры общественного мнения) никто не отрицает, но бюджеты нужно увеличивать.

Есть еще категория деятелей информационного пространства, которые в своеобразном СТОП-списке. В общем, деньги они любят, но имеют четкое реноме невменяемых. Таким можно заплатить денежные знаки, а потом получить еще больше проблем, чем за бесплатно. Поэтому с ними на контакт не идут, относя на «неизбежные потери». В общем, кто не чтит заповедь Золотого Тельца «что оплачено – то свято» в каноническом трактовании – теперь за бортом.

Платежеспособный спрос создает мощную гравитацию, которая подчиняет себе массу вещей, обстоятельств и структур повседневности. Деньги у россиян имеются, причем какие хочешь, а параллельный импорт – это совершенно богоугодное дело по сравнению с торговлей наркотиками, например. Торговцы продают все всем по своей сути, а чиновники всегда могут сказать своей совести, что работают на благо экономического развития и процветания Казахстана. Говорить своему страху вообще ничего не надо, если на Западе не хранятся твои активы и не мотаешься по государствам с плохой репутацией.

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