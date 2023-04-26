Зачем французскому блогеру Аблязову АЭС, кто руководил Масимовым и раздал школьником грязные секс-методички

Обзор Telegram и Youtube каналов

Продолжаем изучать мир казахстанских Telegram-каналов. За последние пять дней телеграмеры постарались собрать самые скандальные, поучительные и эксклюзивные новости и комментарии. Правда, много экстравагантного тут пока не найдете, но это с лихвой компенсируется искренностью и талантами авторов ТГ.

Главные темы недели – приговор Кариму Масимову, Тик-Ток выступление Аблязова в роли французского блогера, введение 4-х дневной рабочей недели, санкция-фобия по-казахстански, шокирующая новость из села Текели области Жетысу, где школьникам раздали пособия для проституток, протест сына Болата Назарбаева против многожёнства отца, кризис в сфере образования…. Вектор тем широчайший. И да, выступление Президента Токаева на прошлой недели телеграмеры все-таки растащили на цитаты и проанализировали. Итак, проваливаемся в наши Telegram-каналы.

Цезий-137 и крах доллара

Злобная татешка –121 679 (+36 124) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

ТГ «для связи и инсайда» как и многие авторские Telegram-каналы не смог обойти появление в соцсетях очередного видеоролика в Тик-Токе теперь уже французского блогера Мухтара Аблязова. Если кто не знает, французы отказались экстрадировать Аблязова и даже предоставили ему политическое убежище, но обвинили в хищении 7,5 млрд долларов и «злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах».

Автор видеоролика решил заключить пари с Касым-Жомартом Токаевым и попросил передать ему в доверительное управление ни много ни мало, а целый Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК). Всего на полгодика – дистанционно.

«Ну, что Касым-Жомарт, готов показать, что ты действительно думаешь о людях? Готов рискнуть?, — цитирует Аблязова ТГ.

Зачем беглому банкиру понадобился атомный реактор, злобствует Злобная татешка. По ее данным в спецхранилищах МАЭК находятся очень опасные радиоактивные отходы.

«С 1 мая 2003 года владельцем и оператором энергетического комплекса МАЭК стало ТОО «МАЭК – Казатомпром» — 100% дочернее предприятие Национальной атомной компании «Казатомпром». И кому, как ни Аблязову, бывшему министру энергетики, не знать, что в настоящее время в спецхранилищах МАЭК находится около 3 тыс. куб. м. жидких радиоактивных отходов, среди которых натрий и цезий-137. Но и это еще не все. Как известно, в МАЭК установлен РУ БН-350 — первый в мире опытно-промышленный энергетический реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем», — приоткрывает тайны МАЭК ТГ.

В 1999 году постановлением Правительства РК установку вывели из эксплуатации. По официальной версии, это было связано с выделением США средств на новое опреснительное и отопительное оборудование, и с утилизацией оставшегося топлива. В действительности же реактор остановили из-за того, что он мог нарабатывать оружейный плутоний-239 — опасались, что он может попасть в нечистоплотные руки. Ядерное топливо с МАЭК вывезли, а ядовитые отходы остались.

«Самое страшное, что атомный реактор, где хранятся эти емкости, расположен на побережье Каспийского моря. …Масштабы трагедии могут быть сопоставимы лишь с катастрофой на Чернобыльской АЭС и «Фукусима-1», — предупреждает ТГ.

Если хотите заглянуть в будущее доллара, найдете здесь одну из ключевых во всемирной паутине тему — приближающегося заката эпохи доллара. Все больше стран переходит во взаимной торговле на свои национальные валюты. Доля доллара в мировых валютных резервах за последний год упала почти на 9%, до $6,47 трлн, пишет ТГ.

Следом ТГ предлагает тему системной коррупции в сфере образования – проблема уверено занимает первые места в казахстанских медийных Telegram- каналах.

«За выпускниками казахстанских вузов никто не «охотится» из международных компаний, их не умоляют поехать работать в международные офисы. Казахстанские ученые не купаются в золоте. Слышали ли вы про грандиозные научные открытия в последнее время?», — цитирует ТГ слова известного бренд-амбассадора образования, специалист по PR Нуркене Халыкбергенова.

Спикер предлагает задуматься, что вы лично знаете о финансировании в области образования? Куда идут финансовые потоки в этой отрасли?

«Эта отрасль непрозрачна, сложна, запутана, потому что это выгодно коррупционерам», — резюмирует он.

Совокупный ежегодный бюджет образования в Казахстане насчитывает порядка 5-6 млрд $ США. В 2021 году Казахстан свалился на 96 место в рейтинге качества образования, а в 2022 году оказался уже на 99 месте — рядом с Сомали, Гаити и Суданом.

Да, вкусы разные

НЕхабар — 78 784 (- 598) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nehabar

Telegram- канал обращает внимание на дефицит проявления человечности, но и дает хорошие примеры. Пять лет у властей Атырау не доходят руки до строительства спортплощадок для детей. Зато тут резво строят крупные объекты.

«Хан Шатер, Астана Опера, Барыс Арена и самая большая мечеть в центральной Азии были построены меньше чем за 5 лет. Пока акимат и компания-подрядчик ТОО «Фирма Лан» обвиняют друг друга, дети остаются без спортплощадок», — возмущается телеграмер.

Тут же новость о поступке АО «КазМунайГаз» — компания приобрела квартиры для девяти семей, потерявших жилье после взрыва дома в Жанаозене. Людям купили две двухкомнатные, пять трехкомнатных и две пятикомнатные квартиры.

«По прямому поручению Президента мы приобрели квартиры для всех семей, оставшихся без жилья. Это меньшее, что мы могли сделать для вас в этот трудный час», — обратились руководители компании к пострадавшим семьям.

После таких слов так и тянет попросить еще что-то для жанаозенцев.

Но «едем» дальше. Настоящими страстями наполнена жизнь частого героя мессенджеров — Болата Назарбаева. Ну, что ж поделаешь – фамилия-то больно известная. В этот раз ТГ сообщает, что старший из сыновей Болата Назарбаева подал в суд на своего отца и его третью жену Гульнур Дуйсебаеву. Ему не до смеха — он подал иск в Карасайский районный суд Алматинской области о признании брака между отцом и мачехой недействительным. Дело в том, что Болат Назарбаев несколько лет был одновременно женат на трёх женщинах — Гульжан, Майре и Гульнур Назарбаевых. Предварительное судебное заседание назначили на 21 апреля 2023 года. Другие подробности — в ТГ.

«По неофициальным данным, у младшего брата экс-Президента родилось около 20 детей от разных женщин», — подкинул «дровишек» ТГ.

Скандальная новость – открыто уголовное дело в отношении должностных лиц «ОзенМунайГаза» по статье 189 УК РК (присвоение или хищение чужого имущества). Агентство по финансовому мониторингу ведет расследование в отношении должностных лиц компании «БерАли Мангистау Company» и АО «ОзенМунайГаз», — именно их бывшие работники и приезжали бастовать в Астану.

Говорят, похитили — около 200 млн тенге. По сравнению с миллиардными хищениями в сфере образования – мелочь, конечно. Деньги были выделены на подземный ремонт скважин путем заключения фиктивных договоров с аффилированными лицами, сообщает телеграмер со ссылкой на свои источники.

Telegram-канал, наконец, предлагает перекус — ощутите вкус жизни через вкус к еде. Гурманы готовьтесь к празднику! В Алматы на гастрономический фестиваль Crossroads by abr приезжают мировые звёзды!

«Впервые в Центральной Азии — Crossroads и Nomad Bar Show объединяются, чтобы привезти в Алматы шефов гида Michelin и барменов The World’s 50 Best Bars», — объявляет телеграмер.

Кто в селе скотина?

Kozachkow offside -75 807 837 (+ 30) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@kozachkow

Журналист Михаил Казачков взрывает ТГ возмутительной новостью.

Детям с 7 по 10 классы из глубинки — школы № 8 поселка Текели области Жетысу, кто-то раздал методички, с советами извращенных способов интимной близости. Дети принесли их домой – родители фото брошюр выложили в общей группе WhatsApp с ненормативной лексикой в адрес учителей. Позже оказалось, что брошюры предназначены для секс-работниц. Как это могло произойти, и кто выступил в роли секс-лоббистов в сельской школе выяснит, видимо, ювенальная полиция и прокуратура. Вот хорошо бы в команду правозащитников включить и психиатров.

«Я рассказал, что страну, судя по следственному изолятору, накрыла волна синтетических наркотиков. 40-50% тюремного населения — закладчики и варщики. А управляют ими ребята поумней, сидящие за рубежом. Мне весь день пишут родственники осужденных, просто неравнодушные люди, оказывается, многих эта проблема затронула. У нас даже есть сообщество хакеров, ведущих борьбу с распространением наркотиков в телеграм. Кому интересно, вот их канал https://t.me/KazHack_news/14», — также сообщает телеграмер.

Практически не один автор ТГ не обошел сообщение об аресте журналистов Владимира и Наргиз Северных. И их обвинили в вымогательстве, а дети супругов вынуждены рассылать видео с просьбой о помощи и поддержке. Накануне задержания журналисты опубликовали посты, где сообщали об угрозах в их адрес.

«Фонд «Әділ сөз» держит связь с семьей и адвокатом Северных. Насколько нам известно, он на связи со своими подзащитными, но подписал документ о неразглашении. Это создает вакуум информации, в результате которого, снижается доверие общественности к следственным действиям», — передает ТГ.

Telegram- канал, судя по контенту, обещает быть интересным. Вот еще эксклюзивчик.

«Накануне активно разгоняли информацию о смертельной болезни подсудимого (Карима Масимова — авт.) и предлагали деньги телеграм-каналам, чтобы опубликовать пост на эту тему. Поскольку дело засекречено, вряд ли где-то появится точная информация, что именно натворили чекисты. Но в столичных гостиных ходит байка, что не все зампреды принимали участие в заговоре с целью захвата власти. Одного из них наказали за другое — при обыске у него обнаружили какую-то неприличную кучу денег, объяснить происхождение которой оказалось невозможно. Даже если сложить все зарплаты офицера за всю жизнь и прибавить туда все его стипендии курсанта, все равно получится намного меньше найденного. И это только один зампред», — закручивает сюжет телеграмер.

Браки рушатся не на небесах

EL.INFO — 77 439 (- 2315) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elinfo_kz

После таких новостей впору хвататься за сердце (читай выше -авт.). Тут, кстати информационно-разъяснительный ТГ EL.INFO советует оценить прорыв талантливых казахстанских врачей — погрузиться в фильм с уникальными кадрами трансплантации сердца «На грани жизни».

«Картина о борьбе за жизнь и самопожертвовании…, и о командной работе специалистов, причастных к трансплантологии», — сообщает телеграмер.

Фильм подготовлен АО «Qazcontent», научным кардиохирургическим Центром и Центром по координации трансплантации.

У неравнодушных граждан наверняка защемит сердце от растущего числа разводов. ТГ предлагает анализ — в каком регионе Казахстана их больше всего.

«В СКО распадается почти каждая вторая супружеская пара. … Удивляет молниеносная скорость, с которой рушатся браки. В департаменте юстиции СКО рассказали — бывают случаи, когда пары расходятся в течение недели после свадьбы», — пишет ТГ.

Ну, как тут не вспомнить три не расторгнутых брака Болата Назарбаева?

Плохая перспектива у членов Петропавловского «Народного Совета». ТГ сообщает: им грозит до 10 лет лишения свободы. Прокуратура Северо-Казахстанской области сделала заявление по нашумевшему собранию «Народного Совета».

«Месье, это невозможно!»

«Черный лебедь, рак и щука» – 1 262 (+73) подписчика на этой неделе,

https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Автор ТГ «об экономике, как она есть» журналист Анель Давлетгалиева решила заглянуть в криптокошелек, кого бы вы думали? Конечно, Аблязова, чей ролик в Тик-Токе широкими шагами гуляет по просторам казахстанского Интернета.

«Мсье, это невозможно! Снос режима отменяется. Мы проверили криптокошелек Мухтара Аблязова, адрес которого он любезно разместил в соцсетях. Счет открыт в апреле 2021 года, по нему произведено всего 35 транзакций. Мухтар Аблязов получил 5 419 долларов на свой биткоин-кошелёк за два года. В общей сложности у беглого банкира есть 0.10360455 BTC, в начале апреля сочувствующие задонатили ему дополнительно 0,00028 биткоинов (7,78 доллара). Напомним, он краудфандит (собирает средства через интернет – авт.) 500 тысяч долларов на «снесение режима в этом году», — иронизирует телеграмер.

А знаете, почему советников и помощников в госструктурах решили сократить до 4 единиц? Агентство по делам госслужбы исправило диспропорции в управленческих звеньях. Это мало что дает рядовому казахстанцу, но чуть снизит бюджетные расходы. Мелочь, а приятно.

«Теперь соотношение исполнительских должностей к руководящим должно составлять не менее 3 к 1. Численность вспомогательных должностей — не более 25% от общей численности должностей корпуса «Б». Эти Правила не распространяются на должности в АП, в аппаратах Правительства, палатах Парламента, правоохранительных, специальных госорганов и Министерства обороны. Там помощников и советников может быть сколь угодно», — сообщает телеграмер.

О проблемах развития отечественной железной дороги, предлагает также порассуждать автор.

«О важности развития железнодорожного сообщения с соседями говорил недавно Касым-Жомарт Токаев. Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии и Каспийском регионе. Особое значение придается железной дороге «Казахстан-Туркменистан-Иран» — это важная транспортная артерия всего коридора «Север -Юг», — сообщает ТГ.

Самым важным участком железной дороги между Казахстаном и Ираном является отрезок Жанаозен – Горган протяженностью около 700 км, введенный в эксплуатацию в 2014 году. Стоимость проекта оценивается в 620 млн долларов. По мнению специалистов, пропускная способность Восточной ветки МТК оценивается в 35 млн тонн в год, пишет Telegram- канал.

Скоро осень

Политолог Данияр Ашимбаев – 7 463 (+52) подписчика на этой неделе

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

В канале политолога найдете свежие рассуждения о недавнем выступлении Президента страны.

«Претензии к некоторым (чиновникам — авт.) есть и у Акорды, и у населения. Но задача стоит не увольнять и менять, а заставить их работать. …К работе Ербола Карашукеева, министра сельского хозяйства, претензий много, но зачастую мы видим, что немалая часть критики исходит от тех, кто хотел бы работу субсидий сельского хозяйства забрать в свои руки. У Президента информация есть: Карашукеев далеко не самый сильный министр, но это тот случай, когда необходимо аграрному лобби работать не просто на субсидиях, а заниматься производственными комплексами», – пишет Ашимбаев.

При этом политолог не исключает дальнейшие кадровые перестановки.

«Думаю, осенью какие-то изменения возможны, даже очевидны. Но так, как все были недавно переназначены, получив мандат доверия от Главы государства, – от всех требуется показать работу…», – говорит политолог.

На суд читателя телеграмер предлагает проблему поставленную Азатом Перуашевым:

«К сожалению, в спорах инвесторов с госорганами, суды нередко выносят решения руководствуясь не законом, а «интересами бюджета». Этим пользуются должностные лица контролирующих органов, выдумывая несуществующие нарушения, будучи уверенными, что ссылка на «государственные интересы» перевесит любые аргументы бизнеса. На этой почве получили широкое распространение доначисления налогов и целенаправленное доведение успешных предприятий до банкротства; рейдерские захваты бизнеса, да и просто сведение счетов».

Вы удивительно открыты

Chukin Live – 741 подписчик на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@chukin_live

Известный экономист Алмас Чукин имеет немного подписчиков, но много интересных постов, где простым языком разъясняет, что такое казахстанская экономика и «с чем ее едят». Авторский Telegram-канал «об экономике и политике в Казахстане и Евразии».

«Меня часто спрашивают, а ты откуда это знаешь, тебе кто-то эту инфу даёт? Да все дают. У нас удивительная открытость на самом деле. Вот поучаствовал на днях в совещании экспертов, которые Нацбанк проводит по итогам совещания по базовой ставке. Много чего рассказали. И на вопросы ответили. Но дальше немножко надо голову приложить и всё понятно. Это как у доктора, смотрит он на ваши анализы и всё про вас рассказывает. Так и у экономистов, смотришь на цифры, спрашиваешь мнения людей, и более-менее понятно», — пишет телеграмер.

На этой неделе эксперт рассуждает о новой госинициативе: на сленге автора — «ГазМяс». Казахстан открывает совместные экспортно-импортные компании в трех странах для поставок продуктов питания и удержания цен на них.

«Желание наших госчиновников поиграть в бизнес не знает границ. Только успешно закрыли гигантский проект плодоовощных хранилищ в каждой области, выходит новая инициатива – госзакупочные конторы. Бывают ситуации «win-win» – это когда две страны объединяют усилия и строят, например, транзитную дорогу. Обеим странам хорошо — растут доходы у чужих, и своим неплохо, удобнее ездить другу к другу. Но есть и «lose-lose» — ты мне не продаёшь один товар, а я тебе свет отключу. С этим гос Газмясом в большом проигрыше все одновременно. Во-первых, бюджет, в который он залезет за финансами на закупки и свой аппарат. Во-вторых, если они будут более-менее успешно торговать (слово даже странное, торговая госконтора), то плакать будут бизнесмены от несправедливой конкуренции», — предупреждает телеграмер.

Это невиданная питательная среда для коррупции на каждом шагу этого процесса – от закупа, доставки, хранения, и продажи избранным или неизбранным покупателям, которым в случае чего повезёт купить дешёвого винограда из Узбекистана или финики из Пакистана, убежден экономист.

«Говорим одно, а делаем всё то же. И всё под лозунгом борьбы с инфляцией и снижения цен. В каком учебнике по экономике такие методы борьбы с инфляцией записаны?», — разочарован телеграмер.

Смотрим какие главные выводы делает автор:

«1. Рубль закончил свои приключения и вернулся в родной коридор 5.5-5.6 тенге.

Инфляция замедляется и, пожалуй, вернётся в район 10-12% за 2023 год. Курсу доллара в этом году ничто не грозит. Как обычно, к августу вырастет где-то в район 470-480, а потом к концу года откочует обратно к 450 плюс/минус».

Там же найдете тезисы, какие факторы, повлияли на это мнение автора. И советы журналистам: как правильно писать про экономику. Советы хорошие.

О детях, войне, вагнеровцах и…

PRO кадры KZ – 27 177 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@prokadrykz

Авторы этого Telegram-канала позиционируют его как «Агрегатор политических новостей в Казахстане и мире». Размытыми текстами вы тут не утомитесь, а вот интересные цитаты найдете.

Например, угадайте сколько стоят сервисы Aviata и Сhocotravel? Скандально известный предприниматель Рамиль Мухоряпов продал свою компанию «Chocotravel» компании Freedom Holding Corp, которая принадлежит Тимуру Турлову. Сделка завершится до конца года.

«Freedom Holding приобрел 100% доли в сервисах Aviata и Сhocotravel. Сумма сделки, которая будет выплачена прежнему владельцу — $32,3 млн», — сообщает ТГ.

«Число сексуального насилия и издевательств над детьми растёт в Казахстане», — авторы предлагают убийственную по содержанию инфографику.

«Ребята, это не ваша война» – слова прессека МИД Айбека Смадиярова растащили буквально по всем казахстанским Telegram- каналам.

ТГ, сообщает: «Он обратился к казахстанцам, желающим вступить в иностранные конфликты. Напомнил об уголовке. И подтвердил, что Маргулана Бекенова, студента ТГУ из KZ, ставшего вагнеровцем, она тоже ждет».

«Россияне забронировали отели Актау до конца лета. Туроператор Fun&Sun с конца апреля запускает чартерные программы в Актау (Казахстан). Путевки в Актау россияне бронируют до конца августа. В турагентстве отметили, что 90% спроса приходится на пятизвездочный отель Rixos Water World Aktau. Стоимость туров в июне на семь ночей на двоих — от 216,4 тыс. рублей (около 1,3 млн тенге)».

«Европейский суд по правам человека признал путь от дома до работы частью рабочего дня».

«Потери государства от серых схем ввоза сотовых телефонов составляют 221,7 млн долларов в год».

Узнаете также, что ответил вице-премьер Алтай Кульгинов на вопрос о приписках в системе медстрахования. Фонд медстрахования выявил 52 тысячи приписок в казахстанских больницах на сотни миллионов тенге.

Парад остается в душе

ABISHEV ANALYTICS – 9 473 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@gaziz1984

В авторском ТГ политолога Газиза Абишева только свои посты и топики. Ничего лишнего – например, ссылок на другие каналы, авторов и СМИ, вы не найдете.

«Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за деяния, описываемые ёмким английским словом treason. В 2007 году Масимов стал самым молодым главой правительства в истории Независимого Казахстана, на момент назначения премьером ему был 41 год. Далее — 5,5 лет премьерства, полтора года руководства АП и снова 2,5 года руководства правительством. Экономика, финансы, антикризисный менеджемент, управление государственными и частными активами. В 2016 году Масимова назначили в КНБ. С конституционной должности ответственного за экономику на ключевую позицию в широком силовом блоке исполнительной власти. Представлялось, что объём и содержание задач были Масимову по зубам, что он тот самый survivor, который считает игровые линии надёжнее остальных. Однако, в power struggle самое важное — не переоценивать себя, не недооценивать окружающих и не полагаться на случай. Сколько не перемигивайся, в конечном счёте каждый сам за себя», — пишет телеграмер.

О деталях деяний, за которые Масимов получил свой срок, общественность узнает после того, как с дела будет снят гриф секретности. Досидит ли Масимов 18-летний срок до конца? — ставит эти и другие вопросы политолог.

Мысли по поводу отмены Военного Парада на 9 Мая – новость, которую обошли многие ТГ:

«Казахстан по праву может считать себя одной из стран-победителей в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах. Вместе с тем, в 2023 году (как и в 2022) проведение военного парада 9 Мая в честь Великой Победы на фоне кровопролитной войны между двумя крупнейшими этносами, принимавшими участие и добывавшими победу в ВОВ со стороны Советского Союза, может рассматриваться в качестве неуместного бряцания оружием. Отмена военного парада — своего рода жест пацифизма, знак протеста против войны между нациями-победителями».

Вместе с тем, отмена военного парада не означает, что отменяется сам праздник. 9 мая по-прежнему — красный день календаря, пишет политолог. И цветы к Вечным огням политики принесут в обязательном порядке. У подавляющего большинства из них отцы и деды воевали с настоящими фашизмом и нацизмом.

«Наши города выглядят очень плохо, это надо признать», — цитирует телеграмер Президента Токаева.

«А вообще, надо, конечно, выявлять и наказывать. Публичная артикуляция — кого, на каком участке и за что наказали — поможет чиновникам сохранять трудовой тонус», — предлагает политолог.

Или вот: «Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись», — еще цитата из выступления Касым-Жомарта Токаева.

«В переводе: чиновники попытались переложить ответственность за дома на собственников квартир. Оказалось, что игры в демократию на таком уровне приводят к сомнительным результатам. Коммунальным хозяйством нужно управлять централизовано жёсткой административной рукой», — наводит порядок автор ТГ.

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Удачной всем недели! Помогайте людям и будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, ищите полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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