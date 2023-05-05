Как вакцинацию назвали сексдомогательством, кто предлагает журналистам компромат на Токаева, и как Казахстан «отбрил» Запад в ответ на угрозы санкций

Обзор Telegram и Youtube каналов

Бодренько завершается эта неделька: Telegram- каналы после небольшого «перекура» в строю и что там ни тема, то чуть ли не кармические события или взрыв мозга. Общенациональному буллингу подверглась вдруг ставшая известной предпринимательница, экс-депутат маслихата Алматы Анна Башинская — ей и ее ироничному комментарию явно приписали слишком много полномочий.

Телеграмеры неожиданно сообщили: журналистам поступают коммерческие предложения опубликовать сведения, компрометирующие Президента Касым-Жомарта Токаева. А заодно предупредили: живём под Яндекс-колпаком — «агрегатор о нас знает всё!». Между тем, казахстанские спортсмены дают фору своим зарубежным коллегам, показывая отличные результаты.

Ну что, садимся на телегу и поехали?

У взрослых дефицит, у молодых — утечка

ORDA – 126 558 (+1017) подписчиков на это неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Трудолюбивый Telegram-канал в курсе почти всех событий центра и регионов Казахстана. Из свеженьких новостей и комментариев:

4 млрд тенге похитили на ТЭЦ в Жамбылской области. Богатырь-младенец, весом 6,500 (!) кило родился в Шымкенте. В Астане запустят единый Telegram-канал вакансий — с актуальными рабочими вакансиями и краткосрочным обучением по требованиям и стандартам лидеров отраслей.

В Казахстане заблокируют «серые» телефоны. Давно не читали о Болате Абишевиче? Пожалуйста: продолжение судебной истории об имуществе, которое он нажил со своими жёнами.

«На одной стороне Болат Назарбаев, а на другой – его третья жена и двое несовершеннолетних детей. Став официально многоженцем, младший брат экс-президента увеличил количество наследников в несколько раз. Теперь бизнесмен из Каскелена пытается аннулировать свой третий брак. В этом ему помогают старшие дети от первой жены…», — уникальное дело рассматривается в Карасайском райсуде Алматинской области, пишет телеграмер.

Профессор философии из Nazarbaev University Минеа Капрару вдруг сделал запоздалое заявление — сравнил вакцинацию с сексуальным домогательством. Как указано на сайте университета, он исследует философию языка, разума и философию когнитивной науки. Учёный утверждает: с моральной точки зрения работодатели не должны принуждать сотрудников к вакцинированию и называет это «медицинским проникновением», цитирует ученого ТГ.

Новый корпус депутатов мажилиса продолжает удивлять своей активностью и социальными запросами. Вот представитель фракции «Ауыл» Серик Егизбаев предложил сократить территорию военных полигонов, арендованных Россией, а освободившиеся земли передать казахстанским фермерам. По его данным, с 1995 года Россия арендует у Казахстана под военные полигоны более 8,5 млн га или 86 тысяч км2 за символическую плату в 1050 тенге за 1 га, которая не изменялась с 2005 года.

«Кто и по какой методике оценил стоимость земли, когда закончится срок аренды, хватит ли одной тысячи тенге для полной рекультивации одного га полигона или это все ляжет на бюджет республики?», — цитирует депутата телеграмер.

Другой депутат — от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов, на заседании мажилиса 3 мая предложил вернуться к вопросам утечки мозгов и притока в Казахстан неквалифицированной рабочей силы. Он считает, что зарубежные вузы ведут целенаправленную политику переманивания лучших казахстанских школьников. А потеря одного образованного человека — шутка ли, эквивалентна $1 млн!

Подайте Интернету!

EImedia –2 485 (+25) 514 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Телеграмер сообщает, что международная правозащитная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала индекс свободы прессы за прошлый год. В нем Казахстан на 134 месте. Представьте, рухнул сразу на 12 пунктов! А ведь в последние годы РК поднималась в этом рейтинге.

«Впрочем, давить особо было не на кого (всех уже к моменту транзита власти выдавили), поэтому и рейтинг повышался», — вставляет шпильку телеграмер.

В отчете собрали все – там говорится о стремлении Правительства контролировать информационное пространство, наличии цензуры, хотя она запрещена Конституцией, арестах, нападениях, отключении интернета («чтобы не допустить освещения крупных событий, таких как беспрецедентные антиправительственные протесты») и так далее, рассказывает ТГ.

Подхватывает канал и главную тему недели всех телеграмеров – вторичные санкции. Об вероятности получить их Казахстан пугают западные чиновники, финансовые институты и крупные консалтинговые компании.

«Брюссель рассматривает возможность ограничения экспорта, чтобы закрыть лазейку в российских санкциях», — пишет ТГ, со ссылкой на Financial Times.

Мол, Еврокомиссия исследовала юридический механизм, который позволил бы ей ограничить продажи небольшой категории продуктов в определенные третьи страны.

«…Подобный шаг усилил бы действия Евросоюза по пресечению обхода санкций на фоне многомесячных попыток Брюсселя и его союзников убедить такие страны, как Турция и ОАЭ, а также государства Центральной Азии принять более жесткие меры по недопущению обхода РФ западных санкций», — цитирует телеграмер.

Санкционные хороводы

Нурсултанский соловей – 74 987 (+ 2 710) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

ТГ, конечно, в курсе всех закулисных интриг и тайн. Вот про санкции вроде все знают, да не очень понимают. А если верить «соловью», то Запад всем готовит сюрприз.

«Страны так называемой «Большой семерки» всерьез приступили к обсуждению возможности запретить поставлять в Россию все товары, кроме тех, для которых американские и европейские чиновник сделают исключения. Если это произойдет, то ограничения могут затронуть лекарства, продукты питания, сельхозпродукцию, которая сейчас все еще поставляется на российский рынок, как напрямую, так и через третьи страны», — сообщает ТГ.

Телеграмер ссылается на источники агентства Bloomberg:

«Предлагаемый подход полностью изменит существующий режим санкционных ограничений в отношении России, и запрет коснется не только всего экспорта, направляемого в Россию, но сделает невозможным практически любой реэкспорт подсанкционных товаров», — предупреждает Telegram-канал.

А, как известно, пишет автор, с момента введения санкций в отношении России кабмин РК принял Постановление, которое разрешает законно проводить параллельный импорт. Решение приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка. Параллельный импорт позволяет продавать товары в обход запретов со стороны производителей — продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Товары в Россию доставлялись через Армению, Кыргызстан, Казахстан и напрямую из Китая.

«К концу прошлого года в результате параллельного импорта в Россию было ввезено более 2 млн тонн товаров на сумму, превышающую 20 млрд долларов, при этом основным логистическим хабом стал Казахстан, через который поставляется наибольший объем товаров из недружественных государств. Наибольший рост реэкспорта наблюдался в категориях, связанных с машиностроением и электроникой, более чем в 300 раз был наращен реэкспорт полупроводников, передовых чипов и интегрированных схем, которые необходимы российскому машиностроению», — сообщает ТГ.

Ну и, если кто еще не знает, — американцы привезли с собой в Астану обширное досье с фактами, свидетельствующими о нарушениях санкционных ограничений как казахстанскими госструктурами, так и казахским бизнесом.

Но и наши-то правители не лыком шиты! Казахстанская сторона дала понять, что введение «вторичных санкций» — пустая угроза, и подобные действия со стороны США лишь развернут Казахстан в сторону России и Китая.

К тому же, ставится под угрозу работа в Казахстане европейских и американских нефтяных компаний — они будут вынуждены покинуть страну, а это, как минимум, грозит сбоями в поставках казахстанской нефти на мировые рынки! Словом, всем будет «весело», если что.

Но можно ли снять угрозу введения «вторичных санкций» и сохранить экспортный потенциал Казахстана? Версии есть в этом ТГ.

Телеграмер вновь обращает внимание на дезинформацию о смертельной болезни и тяжелом состоянии бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова. Инициаторами стала его пиар-служба, которая опубликовала заявления врача 57-летнего экс-главы КНБ, доктора Эрнеста Брауна, утверждает ТГ. Поддерживать работу пресс-службы из СИЗО могут позволить себе лишь олигархи, тем более, информация о якобы тяжелом состоянии бывшего главы КНБ, широко тиражируется на коммерческой основе. Заметим, многие авторские ТГ воспользовались этим предложением.

«За минувший год пресс-служба экс-главы КНБ, по разным подсчетам, затратила уже несколько сотен тысяч долларов на размещение публикаций, которые призваны убедить общественность в надуманности обвинений, предъявленных Масимову», — заявляет телеграмер.

Более того, доктор Браун не мог быть лечащим врачом Масимова. А сам он чувствует себя хорошо, занимается йогой в тюремной камере, имеет доступ к обширной библиотеке и свежей прессе, регулярно встречается с женой и детьми. В общем тайн тут еще — пруд-пруди.

«Из информации, присланной анонимным источником на почту Telegram-канала «Нурсултанский соловей», следует, что целому ряду казахстанских журналистов, ранее уличенных в размещении заказных коммерческих публикаций, в последнее время стали поступать предложения опубликовать некие сведения, компрометирующие действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, членов его семьи, а также ряд госслужащих страны, которых можно назвать ближайшими соратниками Президента» — сообщает далее ТГ.

И, наконец, заговор нового политического сценария. Фамилия генсекретаря ОДКБ в стала часто звучать в качестве потенциального преемника действующего Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Последние «вбросы» про особую роль генсекретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, как будущего Президента страны, осуществлены бывшим казахстанским журналистом Ахасом Тажутовым на страницах американского издания «Eurasia Review» при одном из американских аналитических центров. Затем эти тезисы растиражировал интернет-портал «Радио Азаттык» — подразделение «Радио Свобода», попечителем которого является Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

А что знает Яндекс?

Выход к правде — 85 832 (+ 382) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

В подборке новостей этого Telegram-канала событийная информация:

1 мая в Алматы прошел митинг организованный силами ДВК — у центрального парка культуры и отдыха. А ДВК запрещена казахстанским судом, как экстремистская. Протестующих начали разгонять, были задержания. За что митинговали? За отмену безвизового режима с Китаем.

3 мая около 15 безработных нефтяников собрались у здания городского акимата и объявили голодовку в Жанаозене – они требуют хорошо оплачиваемую работу.

По делу Astana LRT вынесли приговор. Девять фигурантов, в том числе самые скандальные, — экс-замакима Астаны Канат Султанбеков и экс-председатель правления ТОО «Astana LRT» Талгат Ардан, получили по 7 лет лишения свободы.

«Что интересно, главные фигуранты в лице Адильбека Джаксыбекова и Нурали Алиева к делу никак не были привлечены», — замечает телеграмер.

По экс-депутату Анне Башинской, как тяжелым катком, прошлись почти все телеграмеры: «Не только сложила депутатский мандат, но и решила самоликвидироваться из партии Amanat….».

«Казахстанская нефтяная столица прославилась своими экологическими проблемами. Однако, в последний месяц вопрос экологии в Атырау перешёл в разряд критических», — телеграмер рассказывает о санкционированном митинге, на котором жители областного центра заявили, что им нечем дышать, требуя признать свой населённый пункт зоной экологического бедствия.

ТГ не обошел и тему друзей Карима Масимова.

«Некие силы инициировали серию публикаций, осуждающих власти Казахстана за его арест, и призвали на помощь рабочую группу ООН. Кто они – истинные друзья и единомышленники Карима Масимова?», — ответ на вопрос искал корреспондент Ulysmedia.kz.

Живём под Яндекс-колпаком: что знают российские сервисы про Казахстан?

Телеграмер проанализировал возможности транснациональной корпорации «Яндекс» на территории РК и заявил: казахстанцы оказались под настоящим колпаком.

«Агрегатор о нас знает всё», — что именно, узнаете в канале.

ТГ также публикует предсмертную записку курсанта Академии КНБ:

“… я готов поплатиться за этот грех своей жизнью. В воскресенье меня настигнет первая просрочка по новым кредитам, это и будет сигналом для моего финиша….», — трагичное и страшное по безысходности письмо, объясняет причину трагедии.

От спорта не уйти!

Дядя Ваня – 1118 (-5) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@uncle_Vanja

Движение — жизнь! Даже если и не захочешь, то спортивный телеграмер Ваня все равно промотивирует задуматься над этой установкой. Один только рейтинг спортивных событий, чего стоит.

«Казахстанский боксёр Ангелина Лукас в 10-раундовом поединке нанесла поражение мексиканке Ане Аррасоле. Вечер бокса прошел в Стамбуле. На кону стоял вакантный титул чемпионки WBC International.

В ночь с 6 на 7 мая в американском Ньюарке казахстанец Жалгас Жумагулов сойдется с бразильцем Рафаэлем Эстевамом. В предварительном карде пройдут еще 9 боев.

Двукратного чемпиона Олимпийских игр Романа Власова регулярно приглашают выступать в самые престижные лиги по смешанным единоборствам. Предлагают фантастические гонорары. Однако, от заманчивых предложений дебютировать в ММА он всякий раз отказывается. Почему? А «Дядя Ваня» задал ему этот неудобный вопрос: интервью в ТГ.

В Астане завершился исторический матч за звание Чемпиона мира по классическим шахматам. По итогам драматичного марафона титул завоевал Дин Лижэнь из Китая, обыгравший россиянина Яна Непомнящего в четвертой партии тай-брейка. По результатам матча победитель заработал 1,1 млн евро, проигравший – 900 тысяч.

Телеграмер попросил прокомментировать итоги эпического противостояния казахстанского гроссмейстера Болата Асанова.

ЧМ по боксу среди мужчин в Ташкенте: Сагындык Тогамбай (86 кг) одержал досрочную победу над Натаном Нланду Мбели (Конго) и вышел в 1/8 финала.

А в это время футбольная лига РК выбрала нового рулевого.

«В профессиональной футбольной лиге Казахстана избран новый президент. Решением клубов-членов ПФЛК им стал Рафаэль Гарибян. Глава ПФЛК в прошлом выступал за алматинскую «Цесну» и юношескую сборную РК», — сообщает ТГ.

«Дядя Ваня» не обошел и житейский пласт спортивной жизни — в ближайшие время мастеров большой ракетки ждет хорошая прибавка к доходам. Но не всех. К слову, Елена Рыбакина за четыре месяца нынешнего года заработала уже 3 188 905 долларов призовых.

Удачной всем недели! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом и будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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