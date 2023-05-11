«Вопросы по делу Масимова»

Сетевые СМИ о суде над Каримом Масимовым

«Кариму Масимову вынесли приговор» — В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова, Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии.

Дело судом рассмотрено под грифом «Совершенно секретно».

Карим Масимов и Ануар Садыкулов обвинялись в государственной измене (ч.1 ст. 175 УК), насильственном захвате власти в РК (ч. 3 ст. 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК).

Даулет Ергожин – в насильственном захвате власти в РК (ч. 3 ст. 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК).

Марат Осипов – в превышении власти и должностных полномочий (ч. 3 ст. 362 УК).

По решению суда Карим Масимов признан виновным по ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ануар Садыкулов признан виновным по ч. 1 ст. 175, ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Даулет Ергожин признан виновным по ч. 3 ст. 179, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Марат Осипов признан виновным по ч. 3 ст. 362 УК и ему назначено наказание – три года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.

Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий – генералов и государственных наград.

Амиржан КОСАНОВ – «Совершенно секретный суд» — Суд прошел в закрытом режиме, под грифом «совершенно секретно» и потому мы не имеем возможности анализировать и давать соответствующие оценки доводам сторон и самому приговору и вынуждены лишь дать не правовую, а политическую оценку этому факту.

А она такова. Этот приговор замалчивает место и роль самого Нурсултана Назарбаева во время трагического Кантара. А ведь именно он, несмотря на то, что в 2019 году уступил президентство Токаеву, определив его своим преемником, до 5 января был де-юре и де-факто полновластным председателем Совета безопасности! И КНБ, глава которого признан виновным в насильственном захвате власти, напрямую подчинялся именно Назарбаеву. Все мы помним кадры хроники, когда во время заседания Совбеза президент Токаев сидел не во главе стола (как положено президенту), а как рядовой член Совбеза, подчиненный Назарбаева! Этим фактом всесильный елбасы давал понять всем, кто в стране настоящий хозяин. Так пусть теперь «хозяин» и отвечает за последствия своего руководства Совбезом.

Это формальная, функциональная часть вопроса. Но есть и иная, затрагивающая основы созданного Назарбаевым режима личной власти. Речь о том, что в этой уродливой системе, где все и вся под колпаком спецслужб, без поручения или соизволения тогдашнего елбасы никто не имел возможности даже подумать о государственном перевороте.

И вопрос в том, стоит ли сам Назарбаев за такой попыткой или же он просто был в курсе? На мой взгляд, и то, и другое подлежит суду.

Не забываем и о том, что в «своей» Конституции, которая действовала на момент Кантара, Назарбаев был фактически неподсуден и мог быть привлечен к ответственности только за одно деяние – государственную измену. Думаю, не зря в приговоре Масимову эта статья УК приводится первой: такое ощущение, что рано или поздно она может быть применима и к первому президенту, речь может идти только о времени и политической воле второго президента.

Особенность нашей византийской системы власти еще и в том, что непотизм стал решающим фактором политической и экономической жизни, включая и транзит власти. Все мы были свидетелем того, как члены семьи Назарбаева активно, не взирая на законы, вели окологосударственный бизнес. Они считали себя выше конституционных институтов власти. Не исключаю, кровавый Кантар стал их ответом на решение Назарбаева определить своим преемником не своего родственника, а Токаева. Не верится, что другой, не член семьи елбасы возглавил бы заговор по смещению действующего президента: ни у кого не было бы таких беспрецедентных финансовых и политических ресурсов. Вывод: при всей своей номинальной всесильности, не родственники президента — всего лишь рядовые исполнители его или другой, непотической воли. Масимов – один из первых в этом ряду.

Почему же их, членов семьи Назарбаева, нет в судебном процессе? А осуждение Масимова (вместе с его замами) – не результат ли неких договоренностей между Назарбаевым и Токаевым по уводу елбасы и членов его семьи от уголовной ответственности (в новейшей истории Казахстана были и такие факты).

По большому счету, процесс над главой КНБ должен был расставить все точки над «i» о причинах, вдохновителях, организаторах и конкретных исполнителях попытки свержения Токаева с должности. Где пресловутые «20 тысяч террористов»? Если эту цифру президенту предоставили подчиненные, так и надо сказать. Мы не услышали показаний не только первого, но и второго президента. Повторюсь: не из уст чужеродного журналиста и отечественного чиновника, а из уст самого Токаева должна прозвучать вся правда о Кантаре! Он мог бы выйти в эфир и буквально по минутам расшифровать хронологию событий тех трагических дней. Уверен, такой шаг народ оценил бы по достоинству: ибо кому нечего скрывать, тот будет максимально откровенен перед согражданами.

В оглашенном приговоре есть уроки и для нас, непричастных к заговорам, но пожинающим их плоды, казахстанцев. Чтобы дворцовый переворот был не возможен нужна подлинно демократическая, открытая и потому подконтрольная гражданам система управления государством. Необходим цивилизованный баланс между ветвями власти, чтобы впредь никто не мог узурпировать ее. Для этого нужен истинно многопартийный, дееспособный парламент.

Необходимо пересмотреть место и роль спецслужб и правоохранительных органов, в первую очередь, КНБ, в жизни государства. Опыт показывает опасность их подчинения только президенту. Нужен парламентский контроль за их деятельностью. Будучи вне контроля КНБ или тот же Антикор (недавний глава которого, кстати, возглавил администрацию президента) могут стать инструментами в руках заговорщиков. Имея материалы (в том числе и компроматы на действующих чиновников) руководители этих ведомств могут шантажировать и вовлекать их в свои неоднозначные планы. А это — прямая угроза национальной безопасности.

А приговор Масимову урок для всех чиновников – былых, нынешних и будущих фаворитов и любимчиков: никогда безрассудно, попирая законы, не сотрудничайте с властью. Каких бы высот вы ни достигали при своем патроне, выполняя его самые изощренные поручения, какие бы планы ни строили – конец один: как минимум 18 лет тюрьмы с конфискацией «нажитого непосильным трудом» имущества и всеобщее осуждение. Особо подчеркиваю это, ибо, судя по всему, в новом Казахстане опять формируется неприкасаемая каста, теперь уже, фаворитов Токаева. Советую им внимательно ознакомиться с материалами уголовного дела Масимова (благо, у них есть доступ к документам с грифом «совершенно секретно»). Хотя, История учит тому, что ничему не учит и… только наказывает за незнание уроков.

Ельнур АЛИМОВА – «Приговор Масимову, неперевёрнутая страница Кровавого января и «прежний» Казахстан» — Поставил ли приговор бывшему руководителю спецслужбы Кариму Масимову точку под самым кровавым эпизодом в новейшей истории Казахстана? Насколько «новое» государство, о строительстве которого второй президент объявил после консолидации власти и ослабления предшественника, отличается от «старого»? Как система Касым-Жомарта Токаева реагирует на растущие внутренние вызовы и что происходит за кулисами межэлитной борьбы? Азаттык поговорил об этом с Лукой АНЧЕСКИ, исследователем Центральной Азии из Университета Глазго.

— Считать Карима Масимова одним из лидеров антитокаевской элитной группировки вполне уместно, но это необязательно означает, что он был вдохновителем и организатором Январских событий. Режим решил сохранить в секрете детали его дела, что ставит под вопрос не только соблюдение права Масимова на справедливый суд, но и не даёт нам достаточного представления о роли, которую он сыграл в тех событиях.

Масимова приговорили к длительному сроку, но это не позволяет режиму перевернуть страницу Кровавого января. Необходимо независимое расследование для установления обстоятельств, а также ответственных за многочисленные смерти в Алматы…

Я думаю, транзит был согласован между фракцией Назарбаева и фракцией Токаева. Тот факт, что один из влиятельных людей в Казахстане, Карим Масимов, сидит в тюрьме, означает, что часть старого режима сейчас находится под контролем Токаева. Своего рода чистку провели среди дальних родственников бывшего президента, но сама первая семья не была затронута. Даригу [Назарбаеву] это не задело.

Чтобы понять происходящее, нам нужно смотреть на десятилетнюю перспективу: Назарбаев собирался уйти, было сделано всё, чтобы сохранить режим, приведя к власти кого-то вроде Токаева. Токаев сам в этом смысле не новичок, но он позволил некоторым группам в элите сохранить связь с Назарбаевым, что дало искру для болезненных событий 2022 года. А потом случилось ускорение процессов деназарбаевизации, которые произошли бы так или иначе. Меня не удивляет, что первая семья остаётся неприкосновенной, поскольку, по-моему, между элитами и внутри элит со стороны Токаева и Назарбаева продолжаются переговоры…

На самом деле до выборов был предварительный отбор кандидатов и партий, которым разрешили баллотироваться. Все партии, которые участвовали в выборах, в значительной степени соответствовали политической линии, диктуемой Токаевым и его соратниками. В этом смысле не было альтернативы и подлинной оппозиции. Я не думаю, что даже тем немногим независимым кандидатам, которые избирались по одномандатным округам, действительно дали бы победить. То есть это придуманный плюрализм. Большое количество партий и наличие гендерных и возрастных квот не означает в действительности, что допускается несогласие…

Много внимания было уделено риторике, что «мы собираемся стать более справедливым Казахстаном, с перераспределением богатств», но этого не видно: средний класс исчезает, власти не в состоянии заключить новые экономические и социальные договоры с населением.

Данияр АШИМБАЕВ – «Вопросы по делу Масимова» — Итак, приговор по громкому и строго секретному делу состоялся. Экс-глава КНБ Масимов получил 18 лет, его бывшие замы Садыкулов, Ергожин и Осипов – соответственно, 16, 15 и 3 года лишения свободы.

Масимов и Садыкулов признаны виновными в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, Ергожин – в насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, Осипов – в превышении власти и должностных полномочий.

Таким образом, можно констатировать следующее. В заговоре был задействован только узкий круг руководящих работников КНБ (Масимов, Садыкулов, Ергожин). Данных о причастности других руководителей КНБ или иных силовых структур установить не удалось. Многие офицеры, судя по всему, использовались «втемную»…

В принципе, зная деловые и политические интересы Масимова указанную сторону достаточно легко вычислить, но по политическим соображениям Астана предпочитает оставлять эту информацию без огласки: ее обнародование (как и обнародование информации о заказчиках попытки покушения на президента Токаева) потребует принятия определенных мер, что тут же вовлечет Казахстан в нынешнее глобальное противостояние, чего руководство страны хотело бы избежать.

Зачем переворот нужен был Масимову? Его последнее премьерство закончилось фиаско, но он неожиданно для всех осенью 2016 г. был перемещен в КНБ, который стал тогда одним из механизмов политической борьбы. Контора активно занялась играми, от которых Абыкаев и Жумаканов старались держать ее подальше. Последовал ряд громких и странных уголовных дел и арестов (экс-глава КНБ Дутбаев, замрук АП Майлыбаев, банкир Амирханов, профессор Сыроежкин). Одновременно выстраивалась и новая бизнес-империя под патронажем Масимовым и с центром в виде банка «Жусан».

Анализируя постфактум многочисленные события последних лет, так или иначе связанные с Масимовым, то можно предположить, что в преддверии смены власти он активно пытался выбить с поля фигуры, которые могли бы ограничивать его влияние на ситуацию в стране. И в самом деле – вне указанных арестованных лиц – за несколько лет политический олимп покинули ряд тяжеловесов и причем не по своей воле.

Но после транзита стало достаточно ясно, что отношения главы КНБ и новым президентом не сложились. Масимов, конечно, бывал в Ак Орде на совещаниях, но приемы у президента явно избегал. С другой стороны, особо не было информации и о том был ли Масимов на приеме у председателя СБ Назарбаева (кроме заседаний самого Совета безопасности). Складывалось впечатление, что председатель КНБ последние годы занимался написанием книг (точнее, их презентацией). Летом 2019 г. после выборов он был переназначен на свой пост и одновременно «проглотил» службу внешней разведки «Сырбар», которая вернулась в ведение КНБ.

В 2021 г. свои посты последовательно потеряли глава Агентства по противодействию коррупции Шпекбаев (апрель), начальник СГО Касымов (июль) и министр обороны Ермекбаев (август). Было достаточно очевидно, что Масимов рано или поздно пополнит эту компанию, тем более что Назарбаев передал Токаеву АНК и анонсировал передачу ему партии «Нур Отан», а там и до Совета безопасности было недалеко. Это ставило крест на планах некоторых представителей старой гвардии, которые надеялись, что Назарбаев переиграет сценарий транзита и выдвинет кого-то из них на пост третьего президента. В конце декабря стало известно, что планируется смена правительства: Мамина должен был заменить Смаилов, всецело ориентированный на Токаева. Мамин – в принципе сам давно тяжеловес – в команду своего одноклассника Масимова не входил, но очередность кадровых решений была достаточно очевидной. Последним решением старого правительства должно было стать внедрение нового принципа ценообразования на сжиженный газ, которое и стало формальным поводом для январских событий.

Сценарий был достаточно прост: «традиционный протест в Жанаозене», который переходит в «мирные массовые митинги» по всей стране, «народ пытается взять власть в свои руки», полиция и Нацгвардия оказывают вооруженное сопротивление, что дает повод для перерастания «мирных митингов» в «народное восстание», в котором принимают участие несколько хорошо организованных волн, скоординированных офицерами КНБ и тесно с ними связанными религиозными экстремистами и оргпреступностью. МВД, Нацгвардия и СГО втягиваются в столкновения, которым тут же получают «жанаозенский эффект». Аким Алматы ожидаемо сбежит и в городе начнется хаос. КНБ оставляет поле боя «народу», а Минобороны окажется в стороне (тут скорее было не соучастие в заговоре, а знание яркой нерешительности соответствующего генералитета). Захват Алматинского аэропорта пресечен возможность переброски в город подкреплений. Другие силы будут задействованы для охраны столицы, а остальные будут блокированы в Мангистау, куда их начали стягивать с первых дней событий. Президент под давлением бежит, Елбасы по состоянию здоровья не может вмешаться (на мой взгляд, считать его бенефиациаром переворота достаточно глупо). Россия не сможет оказать помощь, поскольку все ее основные боевые силы к тому времени сосредоточены на границе с Украиной. Вмешательство же Китая на фоне активной антикитайской кампании последних лет может только усугубить ситуацию. И в этих условиях власть перейдет к тяжеловесу Масимову, которого быстро признает политическая и деловая элита страны и международное сообщество. За 20 лет его пребывания на высших постах в руководстве стране Масимов воспринимался всеми как начальство.

Международную поддержку обеспечит Запад, чьи интересы много лет Масимов обслуживал. Тем более что переворот явно осуществлялся в интересах Вашингтона – в преддверии войны с Россией на Украине и дальнейшей эскалации американо-китайского конфликта. Смена власти в Казахстане в случае удачного переворота и религиозно-гражданский конфликт в случае провала одинаково устраивал «стратегических партнеров», поскольку сильно бил по интересам Москвы и Пекина и давал перспективу для провоцирования конфликтов уже на их территории.

Основными причинами провала плана стало, в общем-то, то, что его готовили, во-первых, казахстанские госчиновники, чьей сильной стороной никогда не было качественное планирование и эффективное управление; во-вторых, тот факт, что основные организаторы – в общем-то, непрофессионалы. Масимов – банкир, Ергожин – экономист, а Садыкулов много лет работал в президентской охране и руководил спецназом; но этого, понятно, недостаточно для сложного политического сценария с большим количеством переменных. Очевидно, были и иностранные консультанты, но те генералы КНБ, которые могли бы разработать и реализовать эффективный сценарий, в заговоре не участвовали. В-третьих, организаторы не учли фактора Токаева, изначально заложив в основу плана гипотетическую слабость и нерешительность президента. Токаев, как мы знаем, приятно всех удивил, не только не убежав, но и возглавив контртеррористическую операцию, а заодно арестовав Масимова и его окружение и призвав на помощь россиян (т.е. миротворцев ОДКБ). А вот некоторые генералы и акимы, как известно, скрылись в неизвестном направлении.

Победа над заговорщиками позволила перезагрузить политическую систему страны («строительство Нового Казахстана»), перехватив при этом некоторые инициативы у побежденных и встроив их в общий курс. А вот тематика заговора вынужденно отошла на второй план: во-первых, в силу начала европейской войны, а во-вторых, в интересах политической консолидации – информационно-политическое давление со всех сторон с освобождением Алматы не прекратилось, и нужно было время, чтобы перестроить модель. Справедливости ради отметим, что Ак Орда справилась с этой задачей очень быстро, прочно завладев инициативой во внутриполитическом, внешнеполитическом и корпоративном секторах.

Январские события быстро обросли своей мифологией (точнее – мифологиями для разных общественных групп и даже регионов) и были практически встроены в обоснование нового курса, а также – против него.

Куда вели нити заговора – было достаточно очевидно практически всем, но дело в том, что полная картина не вписывалась ни в чьи планы. Поэтому для одних «трагический январь» был обоснован повышением цен на газ, для других – социально-политическим недовольством населения, для третьих – попыткой реванша старой гвардии. События обросли сложной цепочкой компромиссов и договоренностей, в том числе и внешнеполитических и корпоративных.

Основным итогом следует считать провал попытки государственного переворота и возможной гражданской войны. А политические оценки – традиционно – будут периодически меняться. На то они и политические.

Тогнияз КУЧУКОВ – «Заговор. Бессмысленный и беспощадный» — На длительные сроки уже осуждены экс-председатель КНБ Карим МАСИМОВ, его бывшие заместители Ануар САДЫКУЛОВ, Даулет ЕРГОЖИН, Марат ОСИПОВ. Получили свое и более мелкие чины спецслужбы: бывшие начальники департаментов нацбезопасности Алматы Нурлан МАЖИЛОВ, Алматинской и Кызылординской областей Сабит КУРМАНАЛИЕВ и Аслан РАХИМОВ. Эти люди фактически готовили госпереворот. Точка? Отнюдь. События прошлогоднего кровавого января до сих пор не дают покоя. И при этом многие казахстанцы задаются, пожалуй, главным вопросом: можно ли было их избежать?

Сразу после оглашения приговоров бывшим комитетчикам в соцсетях замелькала любопытная информация: Масимов и Садыкулов, еще обладая большой силой, якобы создали тайный вооруженный отряд “Спецрезерв”, который тщательно скрывали. Эта структура прикрывалась силами спецназначения “А”, которую курировал генерал-лейтенант КНБ Садыкулов. В предгорьях Алматы проводились полномасштабные войсковые закрытые учения, отрабатывались совместные действия сил “Спецрезерва” и службы спецназа “А”.

Мелькают сообщения и о том, что по заданию Масимова его заместитель Ергожин кроме экономической безопасности Казахстана курировал и один секретный спецпроект — социально-политические исследования в целях захвата власти. А когда всю верхушку спецслужбы арестовали, результаты исследований были удалены из компьютеров КНБ. Но некоторые детали все-таки просочились в соцсети.

А в конце прошлого года, как пишут в паб­ликах сведущие люди, было проведено несколько учебных тренировок по эвакуации Карима Кажимкановича на случай провала госпереворота.

Или вот еще новости из той же серии: во время обыска дома у Масимова помимо прочего, как выясняется сегодня, была изъята дорожная сумка с дипломатическими паспортами и документами прикрытия на его имя, 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро. К слову, ранее писали, что у Масимова нашли паспорт гражданина Венгрии.

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