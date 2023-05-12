Как поживает на Кипре олигарх Фельд, зачем из Нацфонда детям выдадут по $ 3,5 тыс., и кто купит часы «Richard Mille» за T392 млн?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Что только не обсуждали на этой неделе в Telegram и YouTube-каналах! Под занавес недели уставшие наблюдать за праздничными передвижениями Президента страны ТГ взорвала новость, которая войдет в анналы коррупционной летописи Казахстана — арест рекордсмена по взяткам экс-главы НПП «Атамекен» Аблая Мырзахметова. Шутка ли взять на «лапу» 30 млн долларов! А следом догнала отличная новость – с 2023 года государство намерено отчислять половину от ежегодного инвестдохода Нацфонда на накопительные счета детей до достижения ими 18-летия – на жилье или образование.

В органах внутренних дел началась «великая ротация». Доля казахов в этническом составе Казахстана достигла 70,65%. Президент уволил актюбинского судью-матерщинника. Лидером по уровню коррупции объявили Жамбылскую область, а второе место заняла Астана. В Атырау взорвали автомобиль известного журналиста Виктора Сутягина. Немного стихли темы об угрозах санкций. Но обострились споры о праздновании Великого Дня Победы. Одни считают, что эта дань победе над злом нацизма неизбежна, как схождение священного огня в Иерусалиме, другие все еще верят, что история их лишила дешевого баварского пива.

Ох, в непростые времена живем, вздыхают телеграмеры. Зато есть о чем задуматься!

***

«Я, Вань такие же хочу!»

PRO кадры KZ – 27 505 подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@prokadrykz

Помусолить любимую тему журналистов — про хлеб с маслом и зарплаты, предлагает агрегатор политических новостей Казахстана и мира. Telegram-канал дает ссылку на исследование: как за пять лет изменились зарплаты казахстанцев. В 2022 году — резкий рост до 308 033 тенге! Это данные Бюро нацстатистики. А пять лет назад было — 162 267 тенге. То есть наши зарплаты выросли на 89,8%.

Конечно, такая «лапша» на читательских ушах не продержится и секунды, если только не пояснить, что это усредненные данные, т.е. обобщённые. Тут нужно искать на каком нефтяном месторождении «собака зарыта» — где повысили долларовые зарплаты менеджерам, которые начинались, как известно, от 8-10 тыс. долларов месяц.

Найдете тут назначения, официальные встречи, фотографии, инфографику… И, конечно, тему коррупции, которая не сходит с казахстанских Telegram-каналов.

На фоне громкого ареста экс-председателя НПП «Атамекен» Мырзахметова, новый скандальчик с расследованием ряда уголовных дел в отношении руководителей управления архитектуры, градостроительства и земотношений Шымкента выглядит невинной шалостью. Руководителя управления подозревают во взятках — от 200 до 800 тысяч тенге, у начальников отделов за общее покровительство.

Долларами оценил услугу прокурора юрист одного из казино Акмолинской области, сообщает ТГ.

«2 мая приговором Бурабайского районного суда он осужден за дачу взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тыс. долларов и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере — 184,5 млн тенге», — пишет автор.

А вот история с носками министра юстиции стала фольклорным мемом недели. Телеграмер даже озаботился поиском, где бы купить носочки как у Азамата Ескараева — в ромбик. Он так ярко засветился в них на встрече с общественностью, что пришлось отвечать и на вопросы о своих носках. Видео — там же.

В агрегаторе найдете сообщение Минздрава Казахстана — об итогах коронавирусной пандемии COVID-19, которую ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Продлилась она 3 года 1 месяц и 24 дня. С 13 марта 2020 года по 5 мая 2023 года беда унесла жизни 13 848 казахстанцев.

Хорошая новость для сельчан: 3,7 млрд тенге выделено из резерва Правительства на обеспечение теплом и газом жителей Актау и близлежащих сел. Ну, и в продолжении темы модернизации Армии: казахстанским военным шьют новое современное обмундирование. Министр обороны сказал журналистам: одежда у всех теперь будет одинаковой.

Сказал и сделал

Данияр Ашимбаев – 7 432 (-9) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Замечания политолога о спорах вокруг поездки Президента Токаева на парад в Москву созвучно мнениям многих телеграмеров. Глава государства поступил по-мужски, приняв участие в традиционном Параде в честь Победы над фашизмом, заявил автор Telegram-канала.

«Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и его присутствие на военном параде на Красной площади, вызвал негативную реакцию у отдельных «либералов» в стране. В социальных сетях, в первую очередь в Facebook, где обитают сторонники прозападной идеологии и однополярного мира, начались демонстративные картинные заламывания рук и полились крокодильи слезы: «Ах, зачем он это сделал? Он ведь мог этого не делать! Стыдно теперь перед Украиной, да и вообще перед всем прогрессивным Западом» — и т. д., и т.п.». – телеграмер дает ссылку на газету «Время».

В интервью газете Ашимбаев подчеркивает: кампания (против поездки Президента и традиции праздновать День Победы — авт.) направлена не только на исключение Казахстана из общей с Россией и другими республиками истории, но и на разжигание розни в межгосударственных и межнациональных отношениях.

«… тот факт, что Токаев поехал в Россию и посетил мемориалы памяти казахстанским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, говорит о том, что он, вопреки давлению — как внешнему, так и внутреннему, совершил мудрый и политически символичный мужественный поступок, приняв участие в праздновании этого великого Дня. Да, у нас есть истерия вокруг этого праздника. И она нагнетается национал-популистскими и либеральными кругами, деятельность которых направлена на перевод Казахстана в подчинение западному вектору развития. В то же время мы все видели, сколько людей в разных уголках страны пришли 9 мая почтить память героев войны…», — говорит политолог.

А еще у нас есть внешний долг, напоминает телеграмер. Как относится цифрам внешнего долга Казахстана – плакать или смеяться? И как обстоит ситуация с этим делом в ряде других стран постсоветского пространства?

«… достигнутая Казахстаном сумма внешнего долга в 160,5 млрд долларов оказалась не сильно далека от суммарного внешнего долга образца третьего квартала 2022 года (по данным Всемирного банка), где она составляла 160,9 млрд долларов. Любопытна и прошлогодняя динамика внешнего долга РК в целом – 160,4 млрд долларов в первом квартале и уже 164,5 млрд долларов во втором….», — в ТГ расклад и выводы.

И повод для встреч

Нурсултанский соловей – 75 359 (+372) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Продолжает тему военного Парада: «Обращает на себя внимание то, насколько политически выверенным и корректным оказался проведенный в России военный парад, на котором впервые за долгое время присутствовали главы сразу нескольких государств».

Телеграмер замечает: несмотря на то, что торжественное мероприятие проходило на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта, в ходе парада не были задействованы те виды вооружений, которые в этом конфликте применяются.

«Это, очевидно, было одним из условий со стороны лидеров суверенных и независимых государств Центральной Азии и Южного Кавказа, придерживающихся в данном конфликте нейтралитета, несоблюдение которого обернулось бы как минимум дипломатическим скандалом. Также корректным по отношению к лидерам суверенных и независимых государств, не принимающих участия в российско-украинском конфликте, было и то, что президент России Владимир Путин в своей речи по случаю парада не стал отдельно акцентировать на нем свое внимание, более того, он даже упомянул роль западных союзников СССР в годы Великой Отечественной войны, чего в последние годы никогда не делал…», — пишет ТГ.

Телеграмер предлагает и такую версию. У основных партнеров Казахстана есть понимание, что в сложившихся обстоятельствах Президент Казахстана встречался с российским Президентом, чтобы воспользоваться возможностью пообщаться тет-а-тет, и донести что он, будучи, по сути, автором многовекторной внешней политики Казахстана, не собирается от нее отказываться.

«Более того, Токаеву, очевидно, придётся указать на то, что если Россия продолжит оказывать экономическое и идеологическое давление на Казахстан и не готова рассматривать казахстанскую сторону в качестве равноправного партнера, то Казахстан пойдет на политическую и экономическую интеграцию с другими, исторически и культурно более близкими государствами — входящими в Организацию тюркских государств (ОТГ), и тогда во внутренней и внешней политике Казахстан окончательно дистанцируется от России…», — пишет телеграмер.

Кипр, взрывы и ядовитое золото

Выход к правде – 83 699 ( -2133) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@ulysmediatg

Альтернативную точку зрения предлагает «медиа без запретных тем» под заголовком: «Цена победы: почему Сталин отменял праздник 9 мая».

«Победа во Второй мировой войне далеко не праздник. А скорее повод вспомнить о многочисленных жертвах. И отношение к ним было самым разным. Сразу после войны Сталин решил, что в годы войны погибло 7 миллионов советских граждан. …Редакция Ulysmedia.kz решила перелистать страницы истории», — приглашает к чтению телеграмер.

Только пронеслась по Telegram-каналам тема Имангали Тасмагамбетова в кресле Президента страны, как Спикер сената Маулен Ашимбаев заявил в кулуарах – необходимо готовить следующего кандидата в Президенты.

«Он высказался о возможности появления новых политических фигур в Казахстане. До следующих президентских выборов осталось всего шесть лет», — напоминает ТГ.

Переходим к коррупционным темам – в них тут нет отбоя.

«Январь 2022 кардинально поменял настроение, взгляды и информационные пристрастия. Читающая публика стала отдавать предпочтение тем, кто против всего старого — назарбаевского. Рекорды в топе новостей по откровенности побил сам Токаев – он со своей высокой трибуны неожиданно стал говорить о том, что до Кантара и на кухнях обсуждали с опаской. Его месседжи шли нарасхват, да и как можно пропустить слова Президента о том, что всеми богатствами в стране владеют всего 162 человека?», — заводит публику телеграмер.

https://ulysmedia.kz/analitika/13466-svoikh-ne-biom-kto-ne-popal-v-chiornye-spiski-erzhanova-i-abilova/

ТГ заявляет также, что 9 млрд долларов, которые государство вложило в спасение «Казкома», мигрировали на зарубежные счета олигархов.

«Известно, что казахстанский олигарх Евгений Фельд имеет родственные отношения с Булатом Абиловым. А Нуржан Субханбердин — бывший глава «Казкоммерцбанка», который в период банковского кризиса был не обделён госпомощью, получил её и покинул публичное поле. Деловые отношения связывают Фельда и Субханбердина с середины 90-х по линии банка, теперь — как основателей Meridian. Если судить по информации из открытых источников, бизнес-империя Фельда разрослась как раз на дешёвых и невозвратных кредитах «Казкома», после чего государство в несколько раундов спасало тонущий корабль Субханбердина на общую сумму в 8,9 млрд долларов», — напоминает ТГ.

Автор пишет: теперь олигарх Фельд и его большое семейство, имеют гражданство Кипра, владеют элитной недвижимостью и в других странах — есть квартира в Великобритании, стоимостью 21 млн фунтов стерлингов и вилла во Франции за 8 млн евро. У олигарха Субханбердина тоже есть дом в Лондоне за 14,5 млн фунтов стерлингов и поместье на Французской Ривьере с километровой прибрежной полосой, двумя виллами, несколькими пляжами и искусственными островами.

А говорят мафия — сугубо итальянское явление. Да Сицилия просто отдыхает! Но ссылок на источник — нет.

Между тем, свою борьбу ведут жители села Маралды в Восточном Казахстане, передает Telegram-канал, который ведёт хронологию «золотого» скандала. Сельчане не первый раз собираются, чтобы выступить против строительства завода вблизи их поселка — работа предприятия загубит местную природу и экологию. На встрече также присутствовали чиновники, но к компромиссу они не пришли.

В посёлке собираются открыть горнорудное предприятие по добыче и переработке окисленных золотосодержащих руд производительностью 250 тыс. тонн в год с применением цианида натрия. Будущая фабрика располагается рядом рекой Маралды, которая впадает в Курчум, а Курчум – в Иртыш.

А вот еще одна провокация. В Атырау взорвали автомобиль мирного журналиста Виктора Сутягина. По его словам, вечером он оставил автомашину около дома. Взрывы разбудили соседей. Полиция зарегистрировала факт умышленного уничтожения имущества.

«Сутягин работает собкором государственного СМИ, с прошлого года он состоит в общественном совете Атырауской области и ведёт страницу в Facebook», — пишет ТГ.

Блогер, чуешь ответственность?

За нами уже выехали – 69 284 ( -715) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@Zanamiviehali

Если другие ТГ сбавили темпы в цитировании креативных запросов и выступлений депутатов мажилиса и высокопоставленных чиновников, то этот Telegram-канал продолжает отслеживать выступления избранников народа. И правильно — слово-то не воробей… если что, можно и спросить.

Вот, например, депутат Анас Баккожаев предлагает взяться за блогеров:

«Мы превратились в страну блогеров, которые не отвечают за свои слова и поступки. …Это из-за того, что в нашем законодательстве не определен статус блогера. Для них не предусмотрено наказание за распространение в социальных сетях дезинформации, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан и организаций. Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощущать не только журналисты, но и блогеры».

А глава МИИР Марат Карабаев разочаровал.

«Открывать окно для заявок на льготные автокредиты теперь будут редко — может, два раза в год, а может и один раз. Министр пока сам не знает», — пишет ТГ.

Казахстанца приговорили к 13 годам тюрьмы за поджог военкомата в Омске.

По версии ФСБ в мае 2022 года два гражданина РК – Ансаган Молдахметов и Сеил Муратулы (второй в розыске) подожгли здание военкомата Омской области коктейлями Молотова. Задержан Молдахметов был в Челябинской области при выезде из России в Казахстан. ФСБ заявляют, что аноним в Телеграм предлагал Молдахметову 6 миллионов тенге за поджог здания. Цель, опять же, по версии российского следствия – дестабилизация деятельности органов исполнительной власти и срыв призывной кампании по набору добровольцев для участия в войне в Украине, сообщает далее телеграмер.

ТГ расскажет также, как тушили пожар на Медео, который продолжался более 16 часов: сбрасывали воду с вертолетов, на месте возгорания работали Ми-171 и Ми-8 с водно-сливными устройствами. Но произошла трагедия — погиб 26-летний сотрудник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Жолдасбекулы. Пожар был локализован вечером 8 мая.

«Аким Медеуского района Алматы Еркебулан Уразалин в эфире «Хабар 24» сказал, что причиной горного пожара в Иле-Алатауском национальном парке стал поджог. Были замечены двое молодых людей. Поиском этих людей мы занимаемся совместно с полицией», — цитирует слова акима ТГ.

11 мая, «телеги» активно постили фото Президента Токаева с военного парада в Москве – без георгиевской ленточки. Все прикрепили, а он нет. Почему? Не захотел и не повесил.

Да и вот еще: самокатчики смогут передвигаться по казахстанским дорогам только при наличии водительских прав и определенной скорости – МВД РК.

Золотые советы!

Черный лебедь, рак и щука – 1725 (+ 536) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@qara_aqqu

Telegram-канал предлагает погрузиться в тему «сельхозки» — непаханое поле для казахстанских телеграмеров, хотя сельская жизнь переживает не самые лучшие времена.

«Egov для коров, или как Минсельхоз Казахстана хочет оцифровать скот и дать возможность покупать согым напрямую у сельхозтоваропроизводителя», — анонсирует телеграмер.

Речь о том, что в Казахстане с 1 июня запускается мобильное приложение для владельцев сельхозживотных «TortTulik». Разработали его в Минсельхозе и аналитическом Центре экономической политики АПК. Оно поможет оцифровать скот, вести учет вакцинации, а также продавать мясо, не вывозя его на рынок.

Что это трата денег или польза реальная, будем ждать оценок сельских предпринимателей — за ними последнее слово. По подсчетам министерства, потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 млн владельцев скота по всему Казахстану.

И, если кто не знал, вот занимательная статистика: в среднем на одного жителя Казахстана приходится 1,13 барана, 2,44 птицы, 0,45 коровы и 0,19 коня.

Экономика всегда интересна, а если это касается твоего кармана или кошелька твоего растущего ребёнка, — то и подавно. И вот она – новость недели!

Государство со следующего года намерено отчислять половину от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18-летия. Накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Вы в это верите?

Черный лебедь, рак и щука предлагает поверить. ТГ рассмотрел несколько вариантов долгосрочных инвестиций для ребенка.

«В марте активы Нацфонда составляли $ 58,429 млрд. Счета на детей будут открываться автоматически, все данные поступят из Минюста. Поэтому уточните, зарегистрирован ли ваш ребенок в государственных базах. Если ребёнок только родился и будет находиться в этой системе до совершеннолетия, предполагается, что в 18 годиков он получит около $3,5 тыс, которые сможет потратить на обучение или покупку жилья. Цифра очень предварительная, так как «инвестиционный доход» может быть как доходом, так и убытком.В случае смены гражданства деньги останутся в Нацфонде», — пишет телеграмер.

Далее советы по грантам, их размерам и в целом много полезной информации.

Например, как хранить деньги. Не самое актуальное для казахстанцев, но верить-то надо в лучшее. Итак, предложение хранить «яйца в разных корзинах» по-прежнему актуально. Приобретение золота в слитках – один из вариантов. Средняя цена золота в 2005 году составляла $444,74 за 1 тройскую унцию или, если так удобнее $14,30 за 1 грамм.

«Если бы с дальним прицелом в тот год родители купили бы 10 граммов на $143, то в этом году для уже выросшего ребенка продали бы за $654,6. Криптовалюта – продукт рисковый. Советовать не будем, но по аналогии с золотом покажем: приобретение одного биткоина в октябре 2013 за $143 позволило бы продать его сейчас за около $28 тысяч», — пишет телеграмер.

А еще сходите на торги года! Всего 7 дней осталось до окончания приема заявок на участие в уникальных торгах, сообщает телеграмер.

«Департамент госимущества и приватизации Алматы выставил часы марки «Richard Mille» RM27-01CA47/50 Limited edition Rafael Nadal (помните, их хотело выкупить таинственное госучреждение? – авт.). Лимитированная 50-ю экземплярами коллекция вышла в 2013 году. «Эта поистине уникальная модель продемонстрировала экстремальные возможности в плане легкости и прочности… их вес составляет всего 18,83 грамма вместе с ремешком, причем ремешок является их самой тяжелой частью», — сообщается на официальном сайте. Оценочная стоимость часов 393 669 575 тг (чуть менее $900 тыс.)», — пишет ТГ.

Правда, кому принадлежали часы и как попали в департамент госимущества – все еще тайна.

***

Удачных всем выходных! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А читая Telegram-каналы и смотря YouTube, не забывайте: журналистика неотделима от политики. Читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. И напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать и через сервисы накрутки. Поэтому, имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.