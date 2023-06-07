«Через несколько дней исполнится четыре года с момента избрания Токаева на пост президента». «У нас так часто меняют законы, что граждане не успевают усваивать новые «правила игры». «За извращенную экономическую логику власти платит бизнес и население»

Сетевой Казахстан 7 июня 2023г.

QMONITOR . KZ . «Новая политическая реальность. Как президентские реформы меняют Казахстан?» — Через несколько дней исполнится четыре года с момента избрания Касым-Жомарта ТОКАЕВА на пост президента Казахстана. За столь непродолжительный срок страна под его руководством не только кардинально преобразилась, но и осуществила переход, по сути, в новую политическую формацию, в основу которой легли такие фундаментальные понятия, как закон и порядок, справедливость, а также защита прав и свобод граждан.

«Может, нужно начать с себя? Депутаты взялись спасать Арал – но не с того конца…» — Недавно, в 20-х числах мая, группа мажилисменов от партии «Аманат» обратилась в правительство с депутатским запросом относительно судьбы Северного Аральского моря (САМ), или, как его ещё называют, Малого Арала. Трудно не согласиться с высказанной ими обеспокоенностью по поводу будущего этого водоёма, имеющего жизненно важное значение для населения Приаралья. Но в то же время возникает целый ряд вопросов к тем, кто инициировал и подписал обращение.

365 INFO . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Годовщина конституционной реформы в Казахстане» — Ровно год назад в Казахстане был проведен республиканский референдум, по итогам которого были внесены 56 поправок в 33 статьи Конституции РК. Из 7,9 млн. принявших в нем участие граждан за данные поправки проголосовали 6,1 млн. человек (77,18%).

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Европа, влюбленная в Центральную Азию» — Судя по участившимся в последнее время саммитам с участием глав стран Центральной Азии, в мире наблюдается повышение интереса к нашему многострадальному региону. Прошедшие в южной столице, Москве, Сиане, Чолпан Ате встречи высокого уровня позволяют нам по-новому оценить перспективы взаимодействия стран ЦА с мировыми центрами влияния. Сразу же скажу, что эти самые центры сами переживают непростые времена.

TIME . KZ . «Ребята, стабильности нет!» — У нас так часто меняют законы, что граждане не успевают усваивать новые “правила игры”. Нормы, “изобретенные в кабинетах”, часто не дают результата, и через короткое время их снова корректируют. Вот в сенате и предложили ввести мораторий на правку действующих законов — Вы посмотрите: у нас кодексы не успеют просохнуть, не успеет начаться их применение, как туда уже вносится изменение! — перечислил недостатки законов бывший сенатор, а ныне директор Института парламентаризма Канатбек САФИНОВ. — Стабильности нет, а отсюда вытекает проблема в нормотворчестве, когда один закон противоречит другому закону. А законы у нас принимаются быстро.

«Хорошие, однако, виды» — Внутренняя потребность в зерне практически вдвое меньше объемов самого низкого урожая, который можно себе представить даже при самой неблагоприятной погоде. Это гарантирует продовольственную безопасность и возможность экспорта, утверждают в Минсельхозе. Нынешний полевой сезон обсудили во вторник на заседании правительства.

CARAVAN . KZ . «Рост бюджетных трат на военные нужды, усиленный набор призывников: к чему готовится армия Казахстана» — В прошлом году Казахстан выделил на сферу обороны страны один триллион тенге – что на 303,7 миллиарда больше, чем годом ранее. Плюс, несмотря на уменьшающееся ежегодно количество призывников, набор в армию для прохождения срочной службы был отмечен весьма жестким режимом. И, наконец, были внесены существенные изменения в военную доктрину республики. Что происходит? Независимые эксперты связывают все эти действия с январскими событиями и войной в Украине.

EXCLUSIVE . KZ . Максат НУРПЕИСОВ – «За извращенную экономическую логику власти платит бизнес и население» — Сегодня бизнесу выгоднее закрывать целые подразделения и держать эти средства на депозитах. Так они без особых усилий получают гарантированный доход от 15 процентов без необходимости платить зарплату сотрудникам и решать целый пласт проблем, связанных с производством. Именно это предпочитают делать все больше предпринимателей. И обвинять их в этом нельзя – вся экономическая политика правительства направлена не на стимулирование деловой активности, а стратегию «залечь на дно». Вместо того, чтобы мотивировать бизнес на развитие, оно практически парализует его, ставя перед сложным выбором – либо участвовать в государственных тендерах и бороться за субсидии, либо кредитоваться по запредельным кредитным ставкам. При этом оба варианта несут с собой больше рисков, чем возможностей.

NP . KZ . «Долгие каникулы опасны для детей?» — Казахстанские школьники отдыхают летом дольше других детей в мире: в их распоряжении целых 90 дней… Если сравнивать с советским прошлым, то на полях школьники давно не работают. Летних лагерей осталось мало, а путевки в них подорожали. Так что, в основном, летом дети безо всякого присмотра со стороны взрослых целыми днями болтаются на улице. Они могут там пристраститься к алкоголю и наркотикам, утонуть или же оказаться под колесами машины. Ну или сидят безвылазно за компьютером, разными гаджетами и телевизором. Кроме того, за три месяца школьники забывают все, что узнали в течение учебного года. После 1 сентября все это приходится восстанавливать и освежать, и так каждый год.

TURANPRESS . KZ . «Детки в чиновничьей клетке: Минпросвещения несет добро в школьные массы» — Чиновники от образования решили переплюнуть самих себя и разработали такой комплексный план по борьбе с детскими суицидами и насилием, что к 2025 году наказывать можно будет всех. Рождение этого документа, как это традиционно бывает в казахстанской практике, было продиктовано не желанием министерства повлиять на ухудшение статистики детских преступлений и преступлений против детей, а распоряжение президента. Его выполнили, придумав 80 целей и задач, из которых 40 требуют финансирования, то есть придуманы новые статьи расходов из бюджета.

AZATTYQ . ORG . «Каменные, бронзовые и прочие. Спрятанные подальше и оставшиеся на месте советские памятники в Казахстане» — Памятники советской эпохи есть в Казахстане по сей день, хотя и в меньшем количестве, чем десятилетия назад. Если одни считают, что стране нужно избавляться от таких монументов как символов тоталитаризма и колониализма, другие предлагают оставить их, чтобы будущие поколения помнили уроки истории.

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