Сетевые СМИ о проблемах с водоснабжением Астаны и не только

Лэйла ТАСТАНОВА – «Вода на исходе. Терпение тоже» — Астанчане, доведенные до отчаяния из-за постоянного отсутствия воды, в очередной раз перекрыли проезжую часть в час пик, создав пробку. Аким столицы Женис КАСЫМБЕК в экстренном видеообращении пообещал горожанам наладить водоснабжение в течение месяца.

Митинг отчаяния произошел в вечернее время на улице Нажимеденова. Толпа людей, дождавшись зеленого сигнала светофора, выстроилась в шеренгу прямо на дороге и не покидала ее, несмотря на загоревшийся красный свет и оглушительные сигналы автомобилей. В течение нескольких минут разъяренные жители не покидали дорогу, скандируя: “Вода!” и “Дайте воду!”

Это были жильцы ЖК “Браво”. По их словам, в их квартирах в вечернее время воды не было уже несколько месяцев. А последние восемь дней живительной влаги нет вообще. И это в 40-градусную жару!

Такая же проблема в большинстве домов левого и правого берегов столицы. Воду отключают без предупреждения в любое время суток. О напоре и говорить не приходится — астанчане уже забыли, когда в последний раз вода шла не тоненькой струйкой.

Охладить воспламенившихся горожан поспешил Женис Касымбек. Находясь в помещении насосно-фильтровальной станции, на фоне труб он записал короткое видео.

— В последнее время активно поднимаются вопросы, связанные с дефицитом питьевой воды в городе. Действительно, такая проблема есть. Во-первых, наш город растет, бурно развивается. Ежегодно прирост населения составляет 60-70 тысяч человек, это требует дополнительных объемов воды. Кроме того, идут поливные работы.

Для решения вопроса еще в 2020 году начались проектные работы по нескольким сооружениям в городе, в том числе это сооружение, где мы сейчас находимся, — насосно-фильтровальная станция. Здесь строительные работы подходят к завершению, — сказал градоначальник.

По его словам, первый этап работ завершится уже в этом месяце и мы получим тот необходимый объем, которого сейчас не хватает, — 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. А в августе завершится второй этап, и тогда город получит дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки. Этого объема будет достаточно, чтобы обеспечить Астану стабильным водоснабжением на ближайшие три-четыре года.

А пока астанчанам остается лишь запастись терпением и баклажками с водой на случай очередного непредвиденного отключения.

Диана МАТВЕЕВА – «Проблема с водоснабжением Астаны дошла до Токаева» — Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Астаны Жениса Касымбека. На встрече они обсудили проблему с водоснабжением столицы, передает Акорда.

Токаев заслушал доклад Касымбека о положении дел с водоснабжением Астаны.

«Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города», – заявили в пресс-службе Токаева.

В Акорде отметили, что Токаев поручил Администрации президента взять проблему на контроль.

Шестого июня «Курсив» писал, что астанчане с весны этого года жалуются на слабый напор или полное отсутствие питьевой воды в столице. В кулуарах правительства журналисты задали вопрос экс-акиму о том, кто должен нести ответственность за проблемы с водой в столице. Проблема не возникла за один день и налицо неверные расчеты столичной администрации прошлых лет по количеству жителей, а также по нагрузке на инфраструктуру. Отдельный вопрос к акимату связан с разрешениями застройщикам, которые выдавались без учета объемов воды.

Алтай Кульгинов заявил, что численность населения столицы растет в геометрической прогрессии. И прогнозы по количеству жителей были выполнены заранее. В первый генплан Астаны в начале 2000-х лег прогноз по 800 тыс. жителей Астаны. В 2010 году сделали новый прогноз, что в 2030 году в городе будут проживать 1,2 млн человек. Этого показателя столица достигла уже в 2020 году. В новый план вошел прогноз по 2,5 млн жителей до 2035 года.

Данияр АШИМБАЕВ – «К отставке Кульгинова» — Государству было очень неловко заниматься водным и строительным кризисом в столице пока её прежний аким пребывал на высокой должности.

Что можно сказать?

Во-первых, столичные проблемы генерировались много лет и виноваты в них не только один или даже несколько акимов. В конце концов в Астане проживает правительство, парламент, администрация, силовики и т.д., которые не могли не видеть ошибок и злоупотреблений.

Во-вторых, способность государства решать проблемы на системном уровне или хотя бы в антикризисном формате находится на очень низком уровне. Некомпетентность, нерешительность, безответственность являются базовыми признаками основной массы чиновничества. Никакие программы повышения лидерских качеств и коммуникативных навыков ситуацию не исправят.

Последние, думаю, развиваются только в формате «я вас услышал», в которой собеседник предполагает принятие каких-то мер, а говоривший имел в виду ровно то, что сказал.

В-третьих, думаю, что ситуация будет разворачиваться по традиционному для Казахстана сценарию: весь негатив будет персонифицирован в конкретном человеке, что позволит всем остальным делать вид, что они не причем.

В-четвертых, Кульгинов действительно от всей души постарался довести ситуацию в городе до полного абсурда. Особенно, это усилилось, когда он в качестве вице-премьера стал критиковать проблемы строительства в Астане.

Все понимают, что водный кризис в канун Астанинского форума явно вызвал наверху даже не раздражение, а бешенство. Не говоря уже о реакции жителей.

Назира АИДАРБЕК – «Дефицит воды в Астане может стать причиной вспышки инфекционных заболеваний» — Дефицит питьевой воды в столице может привести к вспышке острых инфекционных заболеваний. Об это корреспонденту «Голоса народа» рассказали врач-инфекционист и врач-эпидемиолог.

Перебои с подачей воды в столице начались еще в начале 2023 года, однако особенно остро проблема накалилась с наступлением аномальной жары. Жители столицы сетуют на то, что из-за проблем с водоснабжением у них не представляется возможности даже помыться.

Врач-инфекционист высшей категории Динагуль Баешева обеспокоена тем, что возможные отсутствие гигиены и антисанитария в сложившейся ситуации может привести к вспышке инфекционных заболеваний.

«Конечно, в условиях дефицита воды грозит рост инфекционных заболеваний. Большинство инфекций в летнее время передаются через продукты питания, грязные руки. Отсутствие воды очень опасно, может произойти вспышка всех острых кишечных инфекций. Дизентерия, сальмонеллез, энтеробиоз, энтеровирусные — это все болезни грязных рук», – обеспокоена Баешева.

Врач-эпидемиолог Айнагуль Мусина рассказала о том, каким образом дефицит водных ресурсов может повлиять на общественное здравоохранение.

«Кишечная инфекция — это заболевание с контактно-бытовым путем передачи, чтобы его прервать нужно хорошо помыть и продезинфицировать помещение. Если кто-то заболеет кишечной инфекцией и не будет достаточного количества воды, провести ту же влажную уборку, обработку, то это может привести к контактно-бытовой передаче заболеваний. Тогда количество инфекций может увеличиться. К примеру, если в кишечном очаге антисанитария, не могут помыть руки, посуду, то по контакту вся семья может заболеть. В таком случае количество заболеваний будет расти. И это будут энтериты, гастроэнтериты, колиты, энтероколиты. Если нет достаточного количества воды, то рекомендуется обрабатывать руки хотя бы антисептиком», – поделилась врач-эпидемиолог.

Тогжан ГАНИ – «Связанные водной проблемой» — Прошел Астанинский международный форум… «Водную тему» не обошел и глава Кыргызстана Садыр ЖАПАРОВ. Он подчеркнул, что устойчивое использование водных ресурсов – жизненно важная необходимость в Центральной Азии.

К слову, Бишкек сейчас испытывает проблему один в один схожую с Астаной: низкое давление воды в домах из-за увеличения потребления и высыхания подпитывающих водоемов. В столице Кыргызстана даже временно закрыли частные бани, автомойки и бассейны.

— Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обусловливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость сотрудничества в этой области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона, — подчеркнул Жапаров.

Но интересно, почувствовали ли высокие гости на себе низкое давление воды в казахстанской столице? Возможно, и нет. Жители с утра отмечали очень хороший напор, предполагая, что эта приятная неожиданность — как раз из-за саммита. По крайней мере, все вип-гости форума ни на что не жаловались, а наоборот — отмечали «великолепную организацию форума».

Юлия ЗЕНГ – «В сухом остатке» — Кризис с питьевой водой вплотную подбирается к Алматы. Теперь не только жители традиционно вододефицитных регионов таскают воду в баклажках и как манны небесной ждут приезда водовоза. Всего в шести километрах от мегаполиса воду населению отпускают по жесткому графику, который к тому же часто не соблюдается.

Жители многоэтажек микрорайонов “Водник-1”, “Водник-2” и “Водник-3”, расположенных в поселке Боралдай, часть которого уже город, а часть — Алматинская область, горько шутят: пора переименовываться. Название “Водник” было актуально при советской власти. А сейчас “Безводник” актуальнее. Когда люди стали выражать свое недовольство сложившейся ситуацией с безводицей, им предложили не гундеть, а думать глобальнее — кому-то же надо планету от засухи спасать.

Мы не утрируем: так жителей Илийского района увещевает ГКП на ПХВ “Iле су”. В одном из местных пабликов руководство данного предприятия напомнило о том, что запасы пресной воды в мире иссякают.

Жители “Водника” и рады бы мыслить “экологичнее”, но в их ситуации все происходит с точностью до наоборот: график отключения воды установили только для жителей пятиэтажек, а соседствующий с ними частный сектор поселка Боралдай и дачный массив, по их словам, недостатка в воде не испытывают. Все банально — оби­татели благоустроенных квартир платят за воду по счетчику, а дачники — с носа, то есть больше. Поэтому они в приоритете. А что делать в этой ситуации заложникам коммунального рая? Не колодцы же на детской площадке рыть!..

Как так вышло, что стратегический объект оказался в руках частника, да еще такого нерадивого, мы поинтересовались у акима поселка Боралдай Данияра КОНУРБАЕВА. Чиновник только руками развел — дела лихих 2000-х. До этого времени обслуживание водосетей, их ремонт и все текущие вопросы решало АО “Ремстройтехника”. Дома в микрорайоне были ведомственные, и вопросы с обслуживанием водосетей тоже тянуло на себе АО. А что сейчас?

— Скважины старые — на тот же “Водник” их только две. Микрорайон растет. Сети не чинят. Они сейчас вообще бесхозные. Вопрос еще и в мощности скважин — ее не хватает на растущие запросы по воде. ИП “Отыншиев” на безвозмездной основе передал государству три сотки земли на территории водозабора. В настоящий момент там идет бурение еще одной скважины. На это уйдет неделя. После этого давление должно нормализоваться, — не очень уверенно заверил нас аким поселка.

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