«К такому институту, как Курултай, претендующего на статус «национального», у меня отношение неоднозначное». «Экономика Казахстана остается в заложниках ошибок». «А.Смаилов и его правительство: что-то пошло не так». «Новые мифы о великих открытиях казахов»

Сетевой Казахстан 22 июня 2023г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Не тождественное собрание» — К такому институту, как Курултай, с претенциозным и амбициозным, претендующего на статус «национального», у меня отношение неоднозначное. С одной стороны, вроде надо приветствовать любую инициативу власти по созданию дополнительной публичной площадки, где представители различных слоев общества обсуждали бы актуальные вопросы с участием президента… С другой стороны — Национальный курултай (несмотря на громкое наименование) не имеет общественной репрезентативности, ибо в его составе нет реальных критиков власти. Здесь в основном собрали друзей президента и его вездесущей администрации. К тому же, если бы у нас был по-настоящему многопартийный парламент, то Курултай был бы не нужен.

IA — CENTR . RU . «Экономика Казахстана остается в заложниках ошибок» — Низкие доходы и закредитованность населения в Казахстане – это следствие неэффективной работы экономики. Бессмысленно работать с симптомами болезни – нужно устранять причины. О непростых, но необходимых мерах по оздоровлению системы страны в интервью Ia-centr.ru рассказал экономист Айдархан КУСАИНОВ.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «А.Смаилов и его правительство: что-то пошло не так (по итогам экспертной оценки деятельности)» — Таким образом, опрос показал накопление общего раздражения и недовольства в экспертной среде действиями правительства СМАИЛОВА. По существу, после январских событий, которые выявили очень высокие экономические и социальные ожидания в обществе, Смаилов и его правительство не смогло дать требуемых ответов о стратегических путях развития Казахстана, не найдя ничего лучшего, чем воспроизводить устаревшие методики ручного управления экономикой и демонстрировать имитацию реформ.

««Можно сразу увольнять»: на что надеяться жителям Абайской области?» — Надежды на возрождение региона грозят развеяться в дыму пожаров и скандалов… Когда загорелись леса в резервате Абайской области, выяснилось, что сотрудники не были готовы к борьбе со стихией, а акимат чрезвычайную ситуацию откровенно проспал. Прибывший на место президент ТОКАЕВ объявил выговор акиму УРАНХАЕВУ. Напомним, что главе государства пришлось из-за пожара с человеческими жертвами отменить зарубежный визит, то есть управление государством по-прежнему буксует без прямого вмешательства высшего должностного лица.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Бюджет Казахстана должны распределять не президент и правительство, а парламент» — Миннацэкономики разработало проект нового Бюджетного Кодекса Казахстана. Это необходимость, о которой неоднократно говорили, как международные организации, так и местные эксперты. Но, похоже, проект этого документа нельзя назвать кардинально другим. Когда речь идет о проблемах инфляции и процентных ставок в Казахстане, то мы не раз отмечали, что в таких нефтяных недиверсифицированных странах, как Казахстан контрцикличные бюджетные правила играют главную роль в макроэкономической политике государства. Поэтому мы ожидали, что новый кодекс уделит особое внимание этой проблеме, а также в целом начнет применять лучшие мировую практику. Однако, на данный момент этого не произошло.

QMONITOR . KZ . Женис БАЙХОЖА – «Учёных понесло… Новые мифы о великих открытиях казахов» — В последние годы появилось немало книг и статей, в которых утверждается, что несколько столетий назад наш народ шёл чуть ли не в авангарде развития мировой цивилизации, что казахская степь была местом, где совершались поистине революционные открытия, – просто остальной мир об этом не знал и не знает. Причём нередко такое пишут люди, обременённые научными званиями и степенями. Когда их спрашивают: «А где доказательства?», они парируют: «А вы докажите, что этого не было». Почти как в знаменитой «дискуссии» Остапа Бендера с ксёндзом. Ссылки же на здравый смысл в таких случаях бесполезны.

CARAVAN . KZ . «Почему сотовые операторы успешно наживаются за счет бесправных абонентов» — Сотовые операторы снова «осчастливили» своих абонентов, поставив их перед фактом повышения тарифов на оказываемые услуги. Что в очередной раз не могло не вызвать шквал недовольства в социальных сетях. Но и только…И каждый третий казахстанец готов поменять оператора, навязанный тариф, предъявить жалобу на качество связи и интернета. Не случайно на сегодняшний день обращения по этому поводу занимают вторую строчку в антирейтинге после количества жалоб на услуги медицины.

ZAKON . KZ . «Есть такая профессия – правила устанавливать: как в Казахстане появляются новые законы» — Писать законы – это наука. В том числе и поэтому в 2020 году при Парламенте РК была создана структура для повышения качества и эффективности нормативных правовых актов, рассказал изданию Zakon.kz директор Института парламентаризма, доктор юридических наук Канатбек САФИНОВ.

KP.KZ . «Ротация ­ не панацея!» — С первого сентября большинство директоров Алматы вынуждены будут уйти из школ, в которых проработали долгие годы и куда вложили всю душу. В начале июня они уже получили официальные уведомления от Департамента образования, что на период летних каникул занимают должность исполняющих обязанности, а с 1 сентября сложат свои полномочия. Узнав об этом, некоторые родители посчитали, что нововведение окончательно погубит и так слабую систему образования. Поэтому они решительно настроены отменить подобные распоряжения.

TIME . KZ . «Автостекло тает, человек превращается в пепел…» — Каждый раз после крупных лесных пожаров с жертвами чиновники обещают лесникам золотые горы. Так было и после пожара в бескарагайском лесничестве “Ертис орманы” 13 лет назад, который унес жизни семи человек. Чего только не обещали закупить в этот природный резерват! Новую технику, обмундирование, качественные средства защиты. Однако и по сей день работники Бескарагайского лесхоза ремонтируют старые пожарные машины…

«Почему акимат незаконные стройки не видел?» — В Атырау дольщики нескольких новостроек остались у разбитого корыта: жилья нет, денег нет. И управы на недобросовестных застройщиков у властей, кажется, тоже нет.

LITER . KZ . «И в огонь, и в воду: девушка-пожарный из Петропавловска покоряет Tik-Tok» — Работа пожарного входит в список самых рискованных профессий, однако не только мужчины рвутся бороться с огнем и спасать жизни, но и девушки. “И в огонь, и в воду” – так можно сказать о 17-летней Аружан КАЗКЕН, которая с самого детства мечтала носить форму и помогать людям. О своем выборе, учебе и Tik-Tok Аружан рассказала журналисту Liter.kz. Аружан Казкен учится в Кокшетауском высшем многопрофильном колледже гражданской защиты по специальности “техник пожарной безопасности”.

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