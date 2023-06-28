Война Миров. Бархатно-наждачный мятеж

Путь исправления ошибок тяжелый, как дорога к счастью

Марш на Москву организовали государственники. Можно спорить с их картиной мира, пониманием государства и видением приоритетов, но ломать Россию как государственную машину они не собирались и не хотели. Отдавали ли они себе отчет в том, что все, что можно сделать лучше – можно сделать хуже? Пожалуй, да. Но на тот момент пришли к выводу в пользу мятежа ЧВК «Вагнер» как наиболее надежного и действенного инструмента донесения своей политической позиции. На текущем этапе все обошлось с минимальными потерями, а что будет завтра-послезавтра жизнь покажет.

Когда начиналась СВО, то провалились все. ФСБ бездарно просадила миллиарды вечно зеленых баксов на олигархическое подполье «Русского мира». Одних подготовленных бойцов спецназа различных ведомств потеряли сотни убитыми и ранеными, поскольку в точках рандеву их ждали отнюдь не цветы и прокремлевски настроенные администрации.

Министерство обороны выделило ресурсы и спланировало операции таким образом, что при активном сопротивлении противника всего этого оказалось недостаточно. За компанию получила «звездюлей» и Росгвардия, хотя ее части «гуляли» чужую свадьбу и непосредственной вины росгвардейцев в сложившемся бардаке не было. Ну еще подготовленную пехоту ЛДНР в лобовых атаках на украинские укрепленные позиции положили сверх всякой меры.

К моменту военных провалов у Балаклеи, Изюма и сдачи Херсона все мундиры силового блока были в толстом слое грязи. ЧВК «Вагнер» по своей задумке должен работать за пределами Российской Федерации, а-ля французский Иностранный легион. Однако пехота начала войны была выбита, а частично мобилизованные не обучены, из-за чего с октября 2022-го по май 2023-го бои в районе Бахмута/Артемовска вели «музыканты».

По словам Евгения Пригожина, «оркестр» в тех сражениях потерял «двухсотыми» 10 тысяч обычных добровольцев и столько же из числа бывших заключенных. Цифры выглядят объективными с учетом украинских потерь. ВСУ лишились убитыми в районе 50 тысяч (вместе с бригадами территориальной обороны).

Соотношение вполне логичное, поскольку со стороны «Вагнера» очень умелый и опытный командный корпус. К тому же когда многоэтажки Бахмута принимали на себя 1500-кг авиабомбы, то естественным образом складывались с соответствующими потерями в живой силе. Как свидетельствуют украинские паблики, в тех боях отправилось на тот свет много опытных снайперов, которых потом ВСУ не хватило в ходе «контрнаступа».

В общем, «Вагнер» показал себя блестяще, решил стратегическую задачу, и кураторы «оркестра» рассчитывали на его расширение до 100 тысяч штыков минимум. Тем временем в Кремле было принято политическое решение возвращаться к принципам единоначалия, поскольку конгломератом разношерстных формирований в условиях войны сложно управлять.

Провальное контрнаступление Киева показало, что армия вспомнила, как надо воевать, а потому последовал приказ по линии Министерства обороны, согласно которому все добровольцы либо поступают в ведомство Сергея Шойгу, либо скатертью под зад.

ЧВК «Вагнер» – это не перекати-поле в системе российской государственности. У структуры есть свои кураторы по линии ГРУ, ФСБ и АП. Больше всего нововведение не понравилось «людям в штатском». Десятки тысяч вооруженных бойцов – это одновременно сила, власть, влияние и разнообразные бюджеты. Тем более во время войны.

На июнь месяц спецслужбы могли похвастать тем, что в их рядах воровать стали меньше, тогда как в МО коррупционные схемы продолжают носить брутальный характер. Накануне марша на Москву Сергей Кушнарев, экс-начальник отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны, получил за факт доказанного ущерба государству в 323,5 млн рублей 4 года лишения свободы условно. На эти деньги, например, можно купить 323 барражирующих боеприпаса «Ланцет».

В общем, ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным после серии громких медийных заявлений вошел в Ростов-на-Дону, а оттуда по федеральной трассе «музыканты» двинули на Москву.

Формально мероприятие было обставлено как силовая «челобитная» царю с жалобой на самоуправство бояр Шойгу и Герасимова. Проблема в том, что приказ Министерства обороны о переводе добровольческих формирований на контракт от 10 июня принимается не на уровне министра обороны и начальника генерального штаба. Это компетенция Владимира Путина как верховного главнокомандующего. Поэтому в какой-то момент хозяин Кремля назвал «вагнеров» мятежниками, которые наносят удар в спину Родине. Без конкретных фамилий, как он любит.

Члены «оркестра» показали себя людьми длинной воли. Даже зная о том, что президент прервал молчание и назвал их участниками мятежа, «вагнера» продолжали движение на Москву, сбивали атакующие их самолеты и вертолеты (по итогам «акции» 15 погибших членов воздушных экипажей).

Формально против мятежников можно бросить довольно многочисленные контингенты Росгвардии, гвардейская Кантемировская дивизия располагает полутысячей танков и САУ. Однако и на столицу двигались отнюдь не офисные работники, пусть и подуставшие после многосоткилометрового марша.

Уже по тому, как «музыканты» вошли в Ростов-на-Дону, было видно, что крови никто не хочет. Люди, стоящие за ЧВК «Вагнер», пытались решить проблему, а не создать еще большую. При этом надо понимать: в воюющей стране (пусть и коряво) конфликтные мероприятия с задействованием десятков тысяч вооруженных людей в любой момент могут выйти из-под контроля.

Александр Лукашенко в качестве «разводящего» пригодился очень кстати. Ему в свете проблем с оппозицией, Украиной, Литвой, Польшей и вообще Западом как таковым несколько тысяч «псов войны» будут только на пользу. Пригожину сообщили, что ЧВК «Вагнер» для действий на дальних рубежах остается. В том числе потому, что «оркестранты» наглядно продемонстрировали свой потенциал. Сказать таким «не нужны» когда ставки в противостоянии с геополитическими врагами только повышаются – это хуже, чем преступление, это ошибка.

Очень интересна серия телефонных звонков, которая последовала в Кремль от лидеров зарубежных государств. По большому счету, это как раз те люди, которым Россия в ее текущей роли критически важна. Взять хотя бы Реджепа Эрдогана. Турецкому лидеру Москва, способная держать западный удар, требуется для расширения пространства маневра в его собственных геополитических проектах (у него их сразу несколько). Практически все отметили, что г-н Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержку, хотя Анкара является членом НАТО. В общем, на Востоке все не так, как кажется.

Иран поставляет российским вооруженным силам дроны-камикадзе в промышленных масштабах вовсе не потому, что их некуда девать. Разумеется, среди друзей Тегерана значится Пекин, но выпадение Кремля из обоймы союзников ИРИ нечем заменить. Поэтому президент Ирана Эбрахим Раиси тоже продемонстрировал солидарность с российским лидером.

Есть свои соображения и у эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани. Газовый гигант слабоват в военном плане, поэтому геополитическая «крыша» от Москвы ему нужна не только для красоты. Опять же транспортный коридор «Север – Юг» постепенно набирает обороты.

Касым-Жомарт Токаев сделал звонок в дипломатическом стиле. Как союзник по ОДКБ и партнер по ЕАЭС он не мог не позвонить, но и помощи никакой не предложил. Звонок президента Узбекистана Шавката Мерзиёева связывают с благодарностью Владимиру Путину за поддержку в кейсе с Каракалпакстаном.

В разгоняемые вбросы, будто американская разведка о мятеже ЧВК «Вагнер» знала за две недели, поверить крайне трудно. Если знали, то почему не предупредили Киев, чтобы ВСУ скорректировали свой контрнаступ под это знание? Если не смогли организовать взаимодействие, то это очень плохо характеризует организационный ресурс. Если не захотели помогать Украине, тогда все еще хуже – Незалежной не дорожат даже в качестве расходного материала.

Во время войны силовая составляющая становится чрезвычайно важной, но и про другие аспекты не стоит забывать. Как показал мятеж ЧВК «Вагнер», президентом Путиным недовольны не только в либеральных кругах, но и в патриотических. Там, например, очень возмущены тем, что из-за деятельности экономического блока правительства и Центробанка у коллективного Запада не только есть возможность воевать против России за счет ее же ресурсов, но Вашингтону, Лондону и Брюсселю еще и на развитие от российских денег и поставок остается.

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