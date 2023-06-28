Почему в Казахстане творятся странные вещи, как Назарбаев вернется на президентский пост и сколько тратит США на создание «Фабрики фейков» в РК?

Обзор Telegram и Youtube каналов

На прошедших выходных казахстанская «Телега» прошла экзамен — стала самой информативной площадкой в час Х. С вечера 23 июня в большинстве ТГ местные новости практически исчезли. Главного ньюсмейкера этих дней — главу ЧВК «Вагнер» Пригожина, аплодисментами не одаривали, но и тухлыми яйцами не закидывали. После первого шока, появились первые вопросы: как повлияет на Казахстан мятеж Пригожина? Нас ожидает новый миграционный шок, рост цен на аренду и увеличение спроса на жилье? Дежавю с мигрантами — цены на авиабилеты из Москвы в Алматы подскочили до небес. В обменниках Казахстана подорожали доллар и евро, а рубль упал. Тут тумана напустил Президент Лукашенко, созвонившись с Назарбаевым и «обсудив международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения». А это делают только действующие Президенты – и вот все внимание телеграмеров на них.

Ша! Ша!… Уже никто никуда не идет! Все быстро закончилось, но стресс-то остался. В Telegram и YouTube-каналах по инерции задают один вопрос: а что это было?

Что еще в топлисте «Телеги» этих дней? Самый богатый казахстанец Владимир Ким купил британскую команду — она собирается в Формулу-1. Задержан бывший замдиректора «Озенмунайгаза» Ермек Карамурзаев — он подозревается в воспрепятствовании деятельности ТОО «КЕЗБИ», других подрядных организаций АО «Озенмунайгаз». Капитан финпола назначен акимом города Актобе. Работникам госСМИ Президент Токаев впервые подарил квартиры в Астане. Сфера образования названа самой коррумпированной в РК — осуждено 143 человека, ущерб государству оценивается в 11 млрд тенге. Военный суд Алматинского гарнизона приговорил к 7 годам колонии военнослужащего Егембаева, виновного в расстреле семьи — Нурболата Сейткулова, Алтынай Етаевой и их 15-летней дочери Нурай во время январских событий. А в США актриса Альмира Турсын завоевала второе место на конкурсе красоты Mrs Globe 2023.

Но есть в «Телеге» новости и покруче.

Мы тут

Нурсултанский соловей – 76 839 (+753) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@nursolovej

Пока все приходят в себя после похода Пригожина на Москву, почти сенсационное инсайдерское сообщение выкладывает Telegram-канал Нурсултанский соловей, открыто называя инициатором январских событий в Алматы Нурсултана Назарбаева. Как к этому относится, решайте сами — во всяком случае опровержений выкладкам «Телеги» пока не было.

«Назарбаев по-прежнему обладает амбициями и желает вернуться на ключевой, президентский пост в стране и события в России, продемонстрировавшие растерянность вертикали российской власти, не предпринимавшей активных шагов, которые могли бы остановить вооруженный мятеж, по всей видимости, натолкнули самого Назарбаева и его ближайшее окружение на мысль о том, что реванш в отношении властей «нового Казахстана» все еще возможен», — пишет ТГ.

Попытка вооруженного мятежа в России не была реализована лишь в силу переговоров и в силу того, что сами организаторы мятежа отказались от реализации задуманных ими планов, делает вывод автор.

«Инициатива возвращения Масимова на пост премьер-министра Казахстана с расширенными полномочиями и возвращения Назарбаева на пост Президента страны исходила от самого Назарбаева, который поручил действовать максимально решительно для смещения Токаева с президентского поста. Оставаясь на тот момент почетным сенатором, Назарбаев рассчитывал стать председателем Сената на короткое время, после чего, согласно нормам, содержащимся в конституции, возглавить страну взамен ушедшего в отставку Токаева», — заявляет тегерамер.

Конечно, ТГ не обошел сообщение о телефонных переговорах между Президентом Белоруссии Александром Лукашенко и первым Президентом Казахстана Нурсулатном Назарбаевым, которые состоялись по инициативе последнего, и в ходе которых, как официально утверждается, они обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения, пишет ТГ.

«Хотя очевидно, что на фоне попытки вооруженного мятежа, предпринятой в России, и неожиданными переговорами мятежников со все тем же Лукашенко, предмет разговора нынешнего лидера Белоруссии и бывшего президента Казахстана был совсем иным», — цитируем сообщение ТГ.

Автор добавляет: «целый ряд источников знакомых с содержанием беседы, утверждают, что Назарбаев поздравил своего давнего друга Лукашенко, который фактически спас Россию от кровопролития с успешной посреднической миссией. Назарбаев никогда не скрывал, что считает себя и Лукашенко наиболее опытными политиками на всем постсоветском пространстве».

«…Работа межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов будет активизирована…», — телеграмер рассказывает, по кому будет нанесен следующий удар.

«Фабрика фейков» — теперь и в Казахстане?

Злобная татешка – 95 801 (+ 6 452) подписчик на этой неделе

https://web.telegram.org/k/#@zlobtate

Казахстанская повестка дня «Телег» буквально оборвалась с вечера 23 июня — после первых сообщений о конфликте Пригожина и Шойгу. С ними конкурировала лишь женщина-дворник из Ростова – она покорила соцсети невозмутимой уборкой улицы на фоне проезжающих танков.

Злобная татешка, тем временем, выдала на-гора массу любопытной информации.

«Вместо Путина на Первом — то туристическая Чувашия, то фильм про дуэт двух хороших парней — разведчика и фсбшника», — не отрывалась телеграмерша от новостей.

Ну и дежавю, конечно же!

«Цены на авиабилеты из России кратно взлетели… Прямой билет до Еревана можно купить за 199 тысяч рублей, а с пересадками — за 30 тысяч. Аналогичная ситуация с Грузией — 149 тысяч и 53 тысячи соответственно. До Турции долететь можно за 127 тысяч или за 66. В Дубай теперь билеты стоят 355 тысяч и 51 тысячу (на прямые). … Ситуация на рынке жилья в Алматы… «Однушки» можно снять в пределах 200 тысяч тенге…», — сообщал ТГ.

Элита России покидает Москву на своих бизнес-джетах.., Ил-96 Путина вылетел из Москвы на северо-запад.., «ЧВК «Вагнер» подошли вплотную к Липецку»…

«Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве… Нашим тоже надо объявить выходным понедельник. Все равно все будут следить за новостями, никто не будет работать», — ухмыляется татешка.

Telegram-канал отслеживая «поход на Москву» бойцов Евгения Пригожина приводит аналогии, сравнения, выводы. Бои в Тбилиси и свержение Президента Грузии Звиада Гамсахурдии в конце 1991-начале 1992 года, марш на Баку полковника Сурета Гусейнова в Азербайджане в 1993 году и три антиправительственных мятежа во главе с полковником Махмудом Худойбердиевым в Таджикистане в 1996,1997 и 1998 годах….

«Как писали братья Стругацкие, ни одна сила не остается долго без хозяина. Поэтому первый урок для всего пост-СССР – равномерно распределять «яйца по корзинам» и развивать силовые структуры, чтобы они могли сдерживать друг друга» — пишет автор.

И что дальше? Один из вероятных ходов Ак орды после событий у северных соседей – технологическое и кадровое усиление «слабых звеньев» силового блока, считает телеграмерша.

«Возможно, дополнительное внимание будет уделено и КНБ, на котором не могли не сказаться кадровые чистки последних 1,5 лет. Может, не все согласятся, но для нас Россия, свалившаяся в хаос, была бы еще большей проблемой, чем для Запада. …Не ослабленная до предела, но более заинтересованная в нейтральных партнерах Москва – вполне подходящий сценарий для прагматичных интересов Казахстана», — рассуждает ТГ.

На фоне волнующих событий, ТГ предлагает порассуждать и над другой серьезной темой, очень кстати проявившейся к профессиональному празднику журналистов — зачем США озаботились «медиаграмотностью» в Казахстане?

Нет лучшего способа продвигать собственную пропаганду, чем под видом борьбы с чужой. Уж США-то об этом хорошо известно, — пишет ТГ.

«Поэтому, когда мы читаем в новостях, что американское Агентство по международному развитию (USAID) выделило первый транш в размере 12 млн долларов на повышение уровня «медиаграмотности» и борьбу с «дезинформацией» и «пропагандой», ясно насколько «объективной» будет такая «борьба». Ни для кого не секрет, что средства, выделяемые США по этой программе журналистам и блогерам из нашего региона, в итоге, станут еще одним «кирпичиком» для строительства «фабрики фейков» на пространстве Центральной Азии. Центром проамериканской пропаганды в нашей стране, по сути, давно стала НКО KazAID – главный партнер USAID в Казахстане», — заявляет автор.

Ей достался первый кусок 12-милионного «пирога» на «противодействие дезинформации», остальные крошки скоро будут рассыпаны по всему казахстанскому медиа-пространству, сообщает автор.

«В целом же, на финансирование этой организации в текущем году планируется выделить 50 млн долларов. Для сравнения: финансирование всех остальных гуманитарных программ этого американского агентства в Казахстане прошлом году составило «всего» 15 млн «зеленых»», — закидывает темы для размышления ТГ.

И еще адреналинчика:

«После кантарской попытки захвата власти в Казахстане творятся странные вещи. Крупные пожары с гибелью людей, резонансные аварии на ТЭЦ, регулярные задержки авиарейсов и поездов, нехватка грузовых вагонов, перебои с водой и светом стали обычным делом. Вновь поднимается вопрос Жанаозена. В различных локациях вспыхивают несанкционированные митинги, люди перекрывают дороги… Что это? Кризис власти? Фиаско правительства или просто совпадения?», — татешка предлагает свои ответы.

На десерт: как бывший сотрудник Финпола и брат Мухтара Джакишева Ермек Джакишев завладел недвижимостью в Чехии.

«Три принтера на сумму 32,1 млн тенге планировал закупить один из государственных детских садов Мангистауской области. То есть, один принтер обошелся бы за 10,7 млн тенге за счет налогоплательщиков. На эти деньги можно купить «однушку» без ремонта на окраине Алматы», — думаете шутка?

Это наши новости.

Ну, не в пятницу же!

Данияр Ашимбаев 7 455 (-1) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@dashimbayev

Если медиа-«Телеги» делали упор на хронику событий пригожинского бунта и гонялись за эксклюзивными деталями, то авторские каналы как-то пытались подняться над схваткой и осмыслить происходящее. Правда, проблему дефицита трезвых экспертных мнений паре-тройке каналов не решить. Но, посмотрим, что пишет политолог Ашимбаев.

«Алексей Чадаев с утра иронизировал: «Казаки со стрельцами ещё в 17 веке плохо ладили. Вот и сейчас. Хотели возвращения к истокам — так вот вам они». Что происходит?

Анализ военно-политической ситуации на украинском фронте позволяет с уверенностью предположить, что Россия в состоянии выиграть войну в течение одного-двух месяцев и выйти на западную границу Украины. Но и история, и геополитический расклад таков, что быстрая и решительная победа может спровоцировать военный конфликт с НАТО…», — рассуждает автор ТГ.

Россия явно пошла на затягивание конфликта, считает политолог. С одной стороны, будет вполне логично дождаться выборов в США, а с другой — РФ получила от санкционной войны множество плюсов — бегство «пятой колонны», остановку утечки капитала и выход из-под идеологии коллективного Запада. Даже бегство «релокантов» пошло в плюс, ибо уехали в ближайшее зарубежье не те, кто против войны, а те, кто лично не хочет в ней участвовать – цитируем ТГ.

«Вагнер» — не частный проект Пригожина. И ЧВК, и его шеф — проекты Кремля.

Понятно, что «Вагнер» за время войны оброс своей мифологией и политическими амбициями. И его руководство явно не очень довольно той ролью, которая ему отведена…», — полагает автор.

Быстрая и решительная победа объективно невыгодна на данном этапе, поскольку чревата Третьей мировой войной… Но политолог не исключает, что мятеж содержит элемент сценарности с целью спровоцировать внешних игроков или окончательно «оптимизировать» «Вагнер». «Адекватные решения редко принимаются в ночь с пятницы на субботу. Пригожин переоценил свою популярность и недовольство Министерством обороны в обществе. Так бывает, когда сидишь постоянно в соцсетях и не видишь, что творится на улице…», — пишет телеграмер.

Уроки для Казахстана? Не допускать ни частного, ни полного личного контроля первыми руководителями над спецслужбами и вооружёнными силами. Примеры? Алиев в 2001 и 2007, Тулешев в 2014, Масимов в 2022.

«Июньские события в России показали, на что способны застройщики, когда им не выделяют облюбованный участок 😉», — подробнее в ТГ.

Ну и о своих реалиях, на заметку: «С уходом на пенсию Даниала Ахметова самым опытным акимом стал 55-летний Нурлан Ногаев, а самым критикуемым — 58-летний Нурлан Уранхаев».

Частые изменения в законодательстве о госзакупках производят впечатление полной нестабильности законодательства, говорит эксперт.

«Если мы помним, впервые регулирование госзакупок было принято постановлением Правительства в 1996 году. Затем с 1997 в 2002, 2007, 2015 годах принимались законы о госзакупках. Причем в предыдущий закон поправки принимались два раза за год. В действующий закон поправки принимаются ежеквартально. Сейчас мы обсуждаем массу вопросов, но нет гарантий, что буквально через месяц-два появится законопроект, а потом будут инициированы очередные поправки. … со стороны это производит впечатление полной нестабильности законодательства», — ТГ анонсирует статью политолога.

Статья по ссылке.

https://www.inform.kz/ru/novyy-zakon-o-goszakupkah-obsudili-v-mazhilise_a4083209

«От «медноголовых» до кондотьеров»

Политпросвет. kz — 1 906 (+231) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@politprosvet_kz

Любое событие — это всегда повод чему-то поучиться. Телеграмеры Политпросвет. kz в хронологию последних событий полностью проваливаться не стали, но привнесли свое, оперативно потрудившись в сборе информации на тему «Вольные роты».

Что представляют из себя современные частные военные компании?

«Специализированные военные структуры, известные как частные военные компании (ЧВК), набирают все больший вес и влияние, выходящее за рамки вооруженных конфликтов», — пишут телеграмеры.

Автор ТГ Алькен Кенжебаев разбирался, как они формируются и могут ли сыграть значимую роль в современных и будущих военных действиях.

«Институт наемничества имеет длительную историю, уходящую своими корнями в середину III тысячелетия до н. э. Единого определения для такой структурно сложной и неоднородной в политическом аспекте организации как ЧВК не существует. Все зависит от понимания ее целей и задач», — пишет автор, приводя оценки экспертов.

А сколько стоят такие формирования?

«По подсчетам некоммерческой организации Waron Want, рынок услуг «военного консалтинга» имеет годовой оборот от 100 до 400 млрд долларов. Впрочем, любой риск должен быть оплачен, особенно риск для жизни. Так, сотрудники «Blackwater» во время своей командировки в Ирак получали от 500 до 2500 долларов США в день, в зависимости от квалификации. Гораздо менее ценит своих сотрудников ЧВК «Вагнер». По данным канала РБК, «вагнеровцы» зарабатывают в Украине по 240 тысяч рублей в месяц без учета премий», — сообщает ТГ.

Телеграмер рассказывает также, что «согласно нормам международного права, наемничество является незаконным и даже уголовно наказуемым деянием. В Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой в 1989 году, «вербовка, использование, финансирование и обучение наемников должны рассматриваться как преступления, вызывающие серьезную озабоченность всех государств, и что любое лицо, совершающее любое из таких преступлений, подлежит либо судебному преследованию, либо выдаче», — полностью статью можно почитать в ТГ.

Множество этнических казахов принимает участие в конфликте на Украине и со стороны вооруженных сил РФ и военных формирований ДНР и ЛНР, — переходит к казахстанской повестке новостей ТГ.

В Туркестанской области оштрафовали всех сельских акимов!

«С целью улучшения показателей по производству молока и мяса на селе акимы изменяли в статистических отчетах частного сектора количество животных крестьянских хозяйств. В итоге все 174 сельских акима были привлечены к адмответственности по статье 498 Кодекса РК об административных правонарушениях на 5 млн тенге. Статистику привели в соответствие, и реальная потребность в пастбищах по области снизилась с 2,1 млн га до 652 тыс. га», — сообщают телеграмеры.

Почти все Telegram-каналы освещают арест журналиста Думана Мухаметкарима на два месяца. Он проходит в качестве свидетеля с правом на защиту по уголовному делу по статье 405 УК РК, связанному с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым. Но в итоге Мухаметкарим оказался в статусе подозреваемого. Ему инкриминируют участие в экстремистской организации и финансирование экстремизма (статья 258 УК РК). Журналист этапирован в следственный изолятор Талдыкоргана.«В конце апреля Думан Мухаметкарим опубликовал видео о предстоящем митинге ДВК, за что был отправлен под арест на 25 суток. А 28 мая он снова был задержан, на этот раз за видео о планировавшемся митинге в честь Дня памяти жертв политических репрессий и голода, и получил аналогичное наказание. Вчера срок ареста истек, но на свободу журналист так и не вышел, отправившись, как уже было сказано, прямиком в суд, а затем в СИЗО», — сообщают телеграмеры.

Большой «шухер»

EImedia – 2 672 (-2) подписчика на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@elmedia_kz

Оппозиционный авторский Telegram-канал тоже пристально наблюдал за событиями воскресных дней — по его листу можно отследить всю хронологию с небольшими ремарками. «Добавим, что после обращения Путин провел совещание силовиков, на котором был впервые за последнее время замечен министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также сделать какие-то заявление обещал Александр Лукашенко, но перенес его… Борт Путина взлетал дважды. Москвичи не верили. Пригожина накажут…», — телеграмеры черпали информацию из своих источников, приправляя ее интригующими деталями.

На YouTube-канале Elmedia https://www.youtube.com/live/OrJu70IHfZA?feature=share

— оценки мятежа лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Что происходило в это время в Москве, какие настроения наблюдались в обществе, как вела себя правящая элита — об этом и другом в интервью с известным российским политическим обозревателем по Центральной Азии Аркадием Дубновым. По его мнению, это событие ощутимо повлияло на российскую общественность, которая задается многими вопросами, на которые власти до сих пор не дает ответов», — анонсирует передачу ТГ.

А как мировая общественность отреагировала на российский мятеж?

«Президент Токаев в выходной день провел экстренное заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в России. Как военный мятеж и подобные катаклизмы воюющего государства могут отразиться на нашей стране?», — это тоже тема отдельной передачи.

Есть и о приятном – к Дню журналистики. Впрочем, эту новость не обошел, кажется, ни один Telegram-канал.

Накануне дня журналистики Касым-Жомарт Токаев вручил именинникам гранты и премии (а до этого им еще ключи от квартир давали).

«Средствам массовой информации предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания, формировании нового качества нации», — цитирует Президента ТГ.

«Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года. Пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства», — еще цитата.

Их пострел везде поспел

ORDA – 127 783 (+ 1 689) подписчика на это неделе.

https://web.telegram.org/k/#@orda_kz

Orda.kz не отрываясь от сбора информации, собрала подборку комментариев. Telegram-канал спросил у российского политэмигранта, левого активиста и публициста Алексея Сахнина, почему колонна развернулась, не доходя 200 км до цели и при чём тут Лукашенко? По неофициальным данным, Пригожин в качестве российского предпринимателя, основателя парамилитарной группировки, имел близкий круг лиц, состоящий из российской элиты. По мнению активиста Сахнина, некоторые представители этого круга, буквально вчера покинули страну, оставив Пригожина одного без поддержки верхушки общества.

«В России полно спекуляций, что Пригожин был не один, а с большой неформальной коалицией чиновников и олигархов. Может быть это и есть причина внезапного краха его мятежа. Что его коалиция и друзья в элитах спасовали, проиграли аппаратную борьбу или же были из неё выведены», – говорит активист.

https://orda.kz/ne-dojdya-200-km-do-czeli-pochemu-kolonny-vagnerovczev-razvernulis-ne-dojdya-do-moskvy/

«Казахстанцы восприняли попытку мятежа с большой тревогой. …Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь», — заявил Токаев на вручении премии и грантов в области СМИ.

Жилой интерес: как поведёт себя рынок недвижимости на фоне событий в России?

После «марша справедливости» Евгения Пригожина и бойцов ЧВК «Вагнер» в казахстанском сегменте Интернета появились слухи о повышении цен на жильё.

Корреспондент Orda.kz поинтересовалась об этом у советника президента Ассоциации риелторов Нины Лукьяненко:

https://orda.kz/zhiloj-interes-kak-povedyot-sebya-rynok-nedvizhimosti-na-fone-sobytij-v-rossii/

Пора посмотреть какие новости принесли телеграмеры за эти дни.

Жителям Улытау могут запретить ходить в лес. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА».

Бензин АИ-95 может подорожать – Минэнерго.

Дефицита сахара не будет, но рост цен возможен.«Мы хотели ввести минимальный уровень оптовых цен на сахар, но пока остановили, поскольку идет подорожание сахара. Наш сахар дороже российского. Из тростника, к сожалению. Российский сахар пока дешевый, но мы решили пока эту ситуацию не торпедировать, сохранять», — ТГ цитирует министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина в кулуарах Правительства.

Возможный рост стоимости бензина марки АИ-95 прокомментировал в кулуарах Правительства глава минэнергетики Алмасадам Саткалиев.

В Казахстане появится ещё одна крупная авиакомпания.

Известный казахстанский штангист — участник пекинской Олимпиады 2008 года, четырехкратный чемпион Республики Казахстан по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил жизнь самоубийством.

«…Старший брат Владимира – Сергей Седов был тренером Федерации тяжелой атлетики Алматинской области, работал старшим тренером мужской сборной Казахстана по тяжелой атлетике. При нём в 2021 году совершил самоубийство другой штангист Альберт Линдер», — сообщает ТГ.

Расследование гибели экипажа Титана, за поиском которого следил весь мир, может затянуться на два года, пишут авторы.

«Правоохранительные органы Канады начали расследование обстоятельств гибели пяти человек при аварии батискафа «Титан», погружавшегося к затонувшему «Титанику», — цитирует ТГ агентство AFP dw.com.

Невероятная трагедия — 25 июня в Швеции сошёл с рельсов вагон «американских горок».

«В стокгольмском парке развлечений «Gröna Lund» из-за аварии на аттракционе «американские горки» погиб один человек и девять ранены, сообщил телеканал SVT.

Люди упали с высоты нескольких метров. В больницу доставлены как дети, так и взрослые. Трое пострадавших получили серьёзные травмы. По предварительной информации, механизм на аттракционе вышел из-под контроля, вагон застрял на высоте, из него начали выпадать пассажиры. Некоторые из них застряли на вершине горки. Чтобы снять людей, были вызваны пожарные», — рассказывает ТГ в международных новостях.

https://orda.kz/izvestnyj-kazahstanskij-shtangist-vladimir-sedov-pokonchil-zhizn-samoubijstvom/

Казахи, покорившие Америку: спецвыпуск из Кремниевой долины и Техаса.

«Наш большой спецвыпуск из США! Мы съездили в Америку. Побывали в Кремниевой долине. Именно здесь зародились такие техногиганты, как Microsoft, Facebook, Google. Здесь создаются стартапы, которые завтра могут изменить мир навсегда», — анонс ТГ.

Время праздника

BES.media – 39 577 (+31) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@bessimptomno

Перейдем сразу к казахстанской повестке дня. Тут есть о чем почитать.

Курбан айт – один из главных мусульманских праздников отмечают сегодня, 28 июня, через 70 дней после завершения священного месяца Рамазан. В переводе с арабского название праздника означает «Праздник жертвоприношения». Празднование Курбан айта длится три дня, напоминает ТГ.

«В эти дни мусульмане произносят молитвы благодарения Всевышнему, посещают мечеть, проводят обряд жертвоприношения и наносят визиты к близким», — телеграмеры рассказывают, как правильно отметить праздник.

В «Озенмунайгазе» не соблюдали правила, по которым протестовавшим нефтяникам отказывали в трудоустройстве в штат. В «дочке» нацкомпании «КазМунайГаз», ставшей одной из причин протеста жанаозенцев в апреле, нашли многочисленные нарушения, — канал собрал информацию о конфликте нефтянников.

В каких условиях будут содержаться осужденные вайнеры?

«Вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы по статье 217 (ч.3, п.2 — создание финансовой пирамиды с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере) и лишить права заниматься бизнесом на семь лет», — сообщает ТГ.

Содержание в учреждении минимальной безопасности отличается гораздо большей свободой от классической тюрьмы – нет охраны, можно пользоваться деньгами и видеться с близкими.

BES.media продолжает вести рубрику: «Задай свой вопрос чиновнику». Среди ответов комментарий министра юстиции Азамата Ескараева на горяченькую тему — работы ЧСИ: работе ЧСИ много нареканий и вопросов, и требуется хотя бы их корректировка.

«Сфера ЧСИ очень чувствительна у нас, приходит много жалоб. По итогам анализа поступивших жалоб и предложений, подготовили пакет законодательных поправок, в том числе и этого характера. Мы непременно запустим его на согласование в государственные органы», – сказал министр.

https://bes.media/voprosy-chinovnikam/voprosy-chinovnikam-ministr-yusticii-azamat-eskaraev-otvetil-na-voprosy-chitatelej-bes.media-1708

В каждой дороге закопаны государственные деньги. Госаудит выявил финансовые нарушения на 2,8 млрд при строительстве дорог в Астане. Члены семьи Назарбаевых отобрали у пайщиков земли – депутат мажилиса парламента Ермурат Бапи.

Все новости узнаете, заглянув в этот ТГ.

А вы про что?

Protenge – 20 049 (+40) подписчиков на этой неделе.

https://web.telegram.org/k/#@protenge

Ну, вы поверите?! Единственный медийный канал, который ни строчки не дал о событиях в России. Строго по теме — на что тратятся деньги налогоплательщиков. Пока Пригожин держал весь мир за одно, простите, место, в Туркестанской области стали покупать рекламу на зарубежном канале BBC World News — за 63,4 млн тенге.

«На эти деньги на канале BBC World News в Европе, Ближнем Востоке и Центральной Азии должны в течении двух недель показывать видеоролик про Туркестанскую область. Количество показов – не менее 50. В то же время на сайте BBC должен на месяц появиться рекламный баннер, который покажут не менее 300 000 раз», — сообщает ТГ.

По данным авторов, договор заключили между собой Управление туризма Туркестанской области и Туристский информационный центр «Open Turkistan и уже выплатили 44,4 млн тенге.

«Лето в самом разгаре, а значит можно проверить сколько цветов высадили на потраченные бюджетные деньги», — телеграмеры буквально с лупой полезли в городские газоны двух столиц. Они сообщают, что городские и районные власти ежегодно тратят миллиарды тенге на озеленение и подготовку городов к лету.

«Авторы телеграм-канала Shiskin-like подсчитали, что только в Астане на озеленение выделили 27,2 млрд тенге, а в Алматы — больше 2 млрд. В Инстаграм мы рассказывали историю, как жительница Талдыкоргана Сандугаш Дуйсенова решила проверить высадил ли подрядчик обещанные 350 тысяч цветочков в ее городе. Для этого она пошла и посчитала их вручную. И оказалось не зря: недостаток составил аж 282 тысячи цветков», — цитируют коллег телеграмеры. А вот фото Геннадия — он посчитал, что акимат Рудного тратит 10,8 млн тенге на побелку стволов деревьев, а на посадку молодых деревьев деньги не выделяют.

Геннадий Ипатов ведет Youtube-канал https://www.youtube.com/@Po_Ulitsam/videos

«Он ездит по разным городам нашей большой страны и рассказывает про их жизнь и городскую среду. Недавно, после годичного перерыва, он снова начал выпускать видео на своем канале. И первое видео он посвятил неразумным тратам бюджета Рудного», — ТГ предлагает оценить работу автора.

«Собираетесь в отпуск? Мы тоже! И поэтому изучили предложение от Kaztour. Они нас, если честно, очень удивили. Отдохнуть в Казахстане стоит дороже, чем в Чехии, Шри-Ланке и даже на Мальдивах. …Съездить отдохнуть на побережье Каспийского моря стоит дороже, чем полететь на Мальдивы или в Шри-Ланку. Погуглили предложения на Алаколе и Боровом — и там цены не обнадежили…», — руки с пульса финансовых дел лучше не отпускать, напоминают телеграмеры.

Уфф, после такого уикенда, отпуск всем бы не помешал!

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Успешной недели, а медийных телеграмеров — с профессиональным праздником! Помогайте друг другу, занимайтесь спортом, путешествуйте, будьте активными в жизненных процессах. А просматривая Telegram и YouTube-каналы, не забывайте: журналистика неотделима от политики. И читая медийные новости, следите, чтобы вам их не навязывали. Напоминаем: самый крутой ресурс не тот, где больше подписчиков — боты и «мертвые души» можно собрать через сервисы накрутки. Поэтому имейте критичный взгляд, чувство юмора и ищите только полезные и достоверные новости, а обзор «Zonakz» Вам в помощь!

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