Война Миров. Конец «Зерновой сделки»

По украинским черноморским портам снова можно наносить удары

Популярный анекдот накануне выхода Москвы из «Зерновой сделки»: «Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил глубокую озабоченность тем, что Россию обманывают чаще, чем один раз в неделю, нарушая ранее достигнутые договоренности». Информация о так называемой «Черноморской зерновой инициативе» в разных источниках противоречивая. Вместе с тем, совершенно понятно, почему Кремль из нее вышел. Больше вопросов зачем нужно было так долго тянуть?

Когда высокопоставленные российские государственные деятели возмущались тем, как коллективный Запад нарушает условия «Зерновой сделки», российские же эксперты оказывались в сложной ситуации. Как заметил экономист-практик Владимир Боглаев: «Я бы рад посочувствовать, но я не знаю о чем договорились в Стамбуле».

Теперь вроде бы выяснилось, что ответом на безопасный коридор для сухогрузов с зерном, подсолнечником, кукурузой, семенами рапса и другими продовольственными товарами из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул должен был стать доступ российских продовольствия и удобрений на мировой рынок. Включая возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Корабли в Босфор пошли, тогда как арест с российских зерновозов и кораблей с удобрениями в европейских портах не сняли. Исторически так сложилось, что всевозможные страховые платежи и прочая инфраструктура хождения российских судов в зарубежные порты обеспечивается соответствующими западными компаниями. Поэтому нет нужных бумаг – нет движения морского транспорта с продовольствием даже из российских гаваней.

Среди факторов, которые заставляли Кремль участвовать в «Зерновой сделке», была Турция. Анкара с началом СВО и введением новых пакетов западных санкций против России стала критически важными воротами для «параллельного импорта». Торговый оборот в 2022 году практически удвоился и составил более $69 млрд.

Когда Москва делала попытки выйти из «Инициативы», турецкая сторона начинала резко перекрывать транспортные потоки через свою территорию в Россию и «Зерновая сделка» продолжала функционировать в прежнем режиме. Из-за того, что в Турции проходили президентские выборы, Кремль тоже продлил время работы соглашения. Реджеп Эрдоган – это протурецкий политик, который преследует интересы собственного государства. Если бы к власти пришел прозападный Кемаль Кылычдароглу, то он стал бы проводить в жизнь прозападную повестку. «Зерновая сделка» объективно играла на усиление позиций президента Эрдогана и способствовала его победе.

Сложную игру Кремль вел в отношении государств Ближнего Востока и Африки. Теоретически перекрытие поставок дешевого зерна в эти страны, где хлеб является базовым продуктом питания, могло вызвать социальные протесты, смену режимов, хаос и массовые потоки беженцев в государства Европейского союза. С другой стороны, тот же Египет в обмен на продовольствие проводил пророссийскую внешнеполитическую линию. По-другому ее можно назвать многовекторной, но точно не антироссийской. Плюс ряд других африканских государств. В общем, Москва оказалась готовой нести экономические и военные издержки (из судов гуманитарного коридора осуществлялись атаки морских дронов на российские боевые корабли и морские объекты) ради политического влияния.

Еще одним бенефициаром «Зерновой сделки» выступал Китай. КНР – это крупнейший в мире импортер зерна. В условиях геополитической турбулентности резко взлетают цены на продовольствие. И хотя Поднебесная довольно богатое государство, даже в ее случае каждый миллион тонн пшеницы или подсолнечника имеет желательную цену, поскольку гигантские масштабы обязывают.

Правящим классом Российской Федерации остаются олигархи. У «партии мира/капитуляции» тесные связи с коллегами на Западе. 17 млн га сельскохозяйственных угодий Украины (40% общей площади) куплены американскими компаниями Cargill, Monsanto (сначала была немецко-австралийской фирмой) и Dupont. Возможно, разрешая компаниям из США вывозить их зерно из Незалежной, в Кремле рассчитывали, что Вашингтон притормозит с поставками тяжелых систем вооружений для Киева.

Ну а теперь о том, что заставило Москву выйти из «Зерновой сделки». Реджеп Эрдоган сохранил свой президентский пост. К тому же он выторговал для себя уступки со стороны США и Евросоюза за снятие возражений на вступление Швеции в НАТО. Разумеется, Вашингтон и Брюссель могут обмануть Анкару и с безвизом в ЕС, и с доступом турецких товаров на европейские рынки, и с поставками истребителей F-16. Так и президент Эрдоган пока не перекрыл России окно для «параллельного импорта». Разве что пять интернированных командиров «Азова» Владимиру Зеленскому вернул, но так это же не его вина, что их в Мариуполе не расстреляли, а передали под «честное турецкое».

Государства вроде Египта пополнили свои зерновые запасы и на перспективу логистика поставок в них российских продуктов питания как-то решена. С Ираном это вообще не вопрос, ибо существует Каспийское море и коридор «Север – Юг». Китай, скорее всего, вместо украинского зерна будет получать российское по сухопутным коридорам (за последние месяцы транспортные возможности в этом плане возросли).

Провал украинского «контрнаступа» следующим тактом войны предполагает российское наступление. А значит остающиеся под контролем Киева черноморские порты будут получать удары по своей инфраструктуре различными военными изделиями.

Заявления украинских властей о том, что они из «Зерновой сделки» не выходят и готовы продолжать отгрузку пшеницы, имеют значение только до той поря, пока порты и зерновые терминалы не выведены из строя, а акватории не забросаны морскими минами.

Пока все идет в русле российской управленческой практики периода войны на Украине, когда правильные решения принимаются поздно, зато принимаются. «Это огромные деньги, которые Россия потеряла, уже де-факто потеряла за время реализации этой сделки. Теперь хотя бы потери эти будут поменьше», – считает Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза. По его словам, «Зерновая сделка» нанесла отрасли ущерб свыше $1 млрд.

В Кремле не могли не знать о том, что отечественные зерновики сильно страдают от «Черноморской инициативы». Просто геополитические и военные соображения перевешивали интересы представителей АПК. Теперь конфигурация факторов изменилась и на очереди новые решения.

По подсчетам турецких журналистов, Украина из-за прекращения «Зерновой сделки» будет терять по $16 млн в сутки. Вроде бы не такие большие деньги на фоне размеров западного финансирования для Киева. Однако это та сумма, на которую у Владимира Зеленского сократится возможность геополитического маневра.

Ликвидация «Зерновой сделки» вызвала рост мировых цен на пшеницу и кукурузу. Правда, сама «Инициатива» всем наглядно показала, что наличие зерна на терминале и цена на него – это еще не гарантии возможности получить товар в свое распоряжение. Прежняя формула глобализации «заплатил – забыл» (только жди доставки в установленное время) теперь не работает. Как результат, резко актуализируется проблематика продовольственной безопасности. Индия, например, еще до официального расторжения «Инициативы» запретила экспорт всех сортов риса, кроме Басмати.

Очень удачно подоспел очередной теракт на Крымском мосту. Теперь по украинским портам, железнодорожной инфраструктуре и мостам можно «приложиться» от души с точки зрения информационной накачки. Правда, информационная составляющая гибридной войны России с Западом вызывает массу вопросов. Например, зачем было рассказывать сказки про «Замерзающую Европу» на фоне поставок в нее газа через территорию Украину? В итоге никто предсказуемо не замерз, пропагандисты стали выглядеть идиотами, но поменялась ли сама модель информационной работы – не понятно.

Факт того, что Белый дом требует от Москвы немедленно отменить свое решение о выходе из «Зерновой сделки», свидетельствует о правильном курсе российского руководства.

***

© ZONAkz, 2023г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.