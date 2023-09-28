Что волнует душу казаха в конце сентября

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Есть чемпион среди ютуберов…» — Немало наших обзоров, как в этом, так и в прошлых годах, было посвящено казахскоязычным youtube-каналам, точнее будет сказать их содержимому. И совсем недавно было отмечено, что среди них есть настолько могучие, которые на несколько десятков тысяч превосходят по числу своих подписчиков популярнейшие русскоязычные youtube-каналы (посвященные, прежде всего, общественно-политической и социально-экономической тематике – прим.). И вот, наконец, один такой youtube-канал, под названием «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» перешагнул исторический порог, т.е. первым в Казахстане перемахнув через историческую отметку в 500 000 подписчиков и, продолжает бодро мчаться во главе гонки. Самый последний, выпуск «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…» – на момент написания данного обзора как раз и был посвящен этому достижению. Каким образом?

Оказывается, Нурсеит Жылкышбай, создатель «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…», отметил это событие. Очень по-казахски и в то же время неординарно – он накрыл в одном южностоличных ресторанов роскошный дастархан. Там он собрал за накрытыми столами своих героев, с которыми делал свои забойные интервью, на основе которых придумал несколько номинаций от имени своего youtube-канала, выслушал тосты-пожелания, получил подарки, да и сам их вручал. Кстати, один из его знакомых, бизнесмен с которым он в свое время сделал программу от имени всех, с кем общался некогда тележурналист, а ныне – ютубер Нурсеит Жылкышбай, подарил хозяину собрания… джип по цене 40 000 000 тенге.

Другой бизнесмен отметив, что Нурсеиту по своим журналистским делам частенько бывает в столице и ему приходится жить в гостинице, подарил ему за его заслуги сертификат на квартиру. Вечер вел целый конферансье – его коллега, который обычно ведет вместе с Нурланом Коянбаевым телешоу «Тунгi студия» (аналог некогда знаменитого шоу россиянина Ивана Урганта). Но самое интересное – все это действо было выложено в Youtube! Из пролога к видео прошедшего банкета были выложены фотографии, отрывки из видеопрограмм Нурсеита. Довольно неожиданно и любопытно, что было несколько интервью, которые он провел… на русском языке.

Нурсеит, будучи полностью казахскоязычным журналистом и отнюдь не билингвом, смело записывал весьма интересные интервью с известными русскоязычными людьми из отечественной медиа-сферы – Арманжаном Байтасовым и Михаилом Козачковым. Берет интервью у знаменитых казахстанцев, которые ныне обретаются за океанами, как олимпийский чемпион и экс-чемпион мира по боксу среди профессионалов Валерий Жиров.

Кого только не было в числе приглашенных. От оппозиционных деятелей, таких как Жанболат Мамай с супругой, Рысбек Сарсенбаев, до представителей культурной элиты, известных казахских журналистов, как Асхат Асан, Канат Тлеухан, уже упоминавшегося А.Байтасова и др. Выступили многие фронтмены общественного мнения – от коуча Омара Жалела до Тик-Ток Имама (Нурлан-кажы). Открыл этот банкет своим традиционным напутствием (по-казахски – бата) народный артист РК Досхан Жолжаксынов. А заключительный бата в финале вечера произнес отец знаменитого Рыжего Алмаза – гремевшего в 90-ые годы криминального авторитета. В определенной степени можно сказать, что Нурсеит Жалкышбай своими интервью с самыми различными людьми казахского, казахскоязычного социума так или иначе дает оригинальный срез общественного мнения и теперь реально вырвался в лидеры этого ремесла.

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Если образно говорить, то русскоязычных видео-подкастов, относящихся к Казахстану, море. А казахскоязычных – океан. Тематики у всех разные, количество подписчиков тоже. Youtube-канал ADYRNA ULTTYQ PORTALY примерно в раз сто меньше подписчиков, чем «УАҚЫТ КӨРСЕТЕДІ…», но наблюдается рост; к тому же он приписан к довольно крепкому информационному порталу ADYRNA, где работает не один и не два журналиста, и это потенциально крепкая подмога. На это раз журналист Арман Аубакир поднял тему «Ұлттық сәулет саласына жаңа көзқарас қажет» – «Необходим новый подход к области национальной архитектуры». Его собеседником оказался этнодизайнер Ельзат Мукаш. По свидетельству последнего, разработки в именно этой области лично он и его единомышленники-коллеги делали и продолжают делать вот уже около 10 лет. Но разработки, увы, не находят воплощения.

Когда заходит речь о каком-то внедрении, что государство, что частники вдруг в последний момент обращаются к тем же зарубежным примерам. Даже не собственно к дизайнерам, а просто к какому то псевдо-стилю, как бы готовым, совершенно неоригинальным наработкам. В той же современной столичной архитектуре могут прослеживаться любые стили – от китайского до европейского. Но крайне мало своего, казахского. Есть такая проблема.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Почему живущие в Риддере казахи «чувствуют себя диаспорой»?» — В городе Риддер Восточно-Казахстанской области закрылась единственная казахская школа «Шаңырақ» — в ней учились около 550 детей, пишет Abai.kz. Дети временно переведены в школу №11, пока не будет построена новая школа по госпрограмме «Комфортные школы». Планируется, что ее строительство закончится в 2024 году.

По данным депутата мажилиса Казыбека Иса, в Риддере всего 16 школ, 12 из них – с обучением на русском, 3 – смешанные и всего одна – казахская. «Из-за нехватки казахских школ в городе происходит дискриминация казахских детей, в единственной казахской школе нет условий», — говорит он.

По словам Куралай Салдыковой, представителя ОО «Қазақ тілі», в Риддере сейчас около 60 тысяч населения, 80% из них – русские. «Поэтому риддерские казахи чувствуют себя диаспорой», — говорит она.

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Известный акын-айтыскер обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой остановить раздоры на тему ислама, пишет El.kz.

«В последние два года идет атака на нашу религию, как за пределами страны, так и внутри. В стране этим занимаются так называемые «тенгрианцы», атеисты, которые ничего не знают о религии, не признающие муфтият приверженцы нетрадиционных течений. Споры на тему хиджаба, духов предков, домбры, мошенничества и на другие [темы] разделили народ надвое. Разделение народа, государства – все это дело шайтана и врагов. Пусть ваши действия по объединению народа, ваш труд в этом остановит различных провокаторов», — написал он на своей странице в Instagram.

Акын также выразил президенту благодарность за то, что он «защитил Коран, ислам», на 78-й Ассамблее ООН.

Напомним, между депутатом Ринатом Заитовым и Балгынбеком Имашевым произошел публичный спор после того, как первый заявил, что «80% мошенничеств совершаются людьми, читающими намаз».

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В связи с недавними кадровыми назначениями портал Adyrna.kz сделал обзор, кто, когда и как выполнял обязанности пресс-секретаря президента Казахстана.

За годы независимости 17 человек занимали эту позицию.

Среди них: Гадилбек Шалахметов (1990-1991), Сейтказы Матаев (1991-1993), Нурлан Даненов (1993-1994), Дулат Куанышев (1994-1996), Кырымбек Кушербаев (1996-1997), Кайрат Сарыбай (1997-1998), Асылбек Бисенбаев (1998-2001), Жанай Омаров (2001-2004), Мухтар Қул-Мухаммед (2004-2006), Ерлан Байжанов (2007-2008), Бейбіт Исабаев (2008-2009), Баглан Майлыбаев (2009-2011), Даурен Абаев (2011-2016), Айдос Укибай (2016-2021), Берик Уали (2019-2022), Руслан Желдибай (2022-2023), Нурмухамед Байгараев (с 1-го по 7-е сентября 2023 года), Берик Уали (с 07.09.2023).

В основном пресс-секретари не задерживались на этой должности больше года.

Самый большой стаж — пять лет — у Айдоса Укибая и Даурена Абаева, которые были пресс-секретарями Нурсултана Назарбаева. Самый короткий получился у Нурмухамеда Байгараева, продержавшемся на посту пресс-секретаря Касым-Жомарта Токаева всего шесть дней.

По-разному складывалась их судьба. По крайней мере двое из списка – Майлыбаев и Матаев были осуждены и получили реальные сроки.

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Интернет-издание Qamshy.kz публикует дискуссию на тему строительства АЭС в Казахстане. Эксперты и общественные деятели, принявшие участие в опросе издания единодушны в одном, что при нынешней геополитической ситуации не стоит поднимать этот вопрос.

Особенно интересно мнение экономиста Максата Халык, который считает, что нельзя строительство АЭС отдавать России.

«Мы будем брать технику из той страны, которая ее построит, но это не должна быть Россия, иначе это усилит нашу зависимость от нее. Россияне будут полностью тогда контролировать АЭС и систему энергетики в Казахстане. Если все-таки примут решение о строительстве, лучше пусть построят Франция или Южная Корея», — считает он.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В Казахстане предложили принять закон «О национальных меньшинствах» по примеру Украины» — На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Қуаныша Еділхантегі о новом законе, принятом в украинской Верховной Раде. Автор отметил, что Верховная Рада Украины приняла закон «О национальных меньшинствах». По его мнению, необходимо принять такой же закон и в Казахстане.

«Прежде всего необходимо пересмотреть национальный состав Казахстана и положить конец клише про «130 наций». У нас нет такого большого количества национальностей. В крайнем случае, может, наберется около двадцати, количество других едва ли превысит тысячу. Я думаю, что в этом законе должно быть подчеркнуто, что казахская нация является государствообразующей нацией и что ей везде должно быть предоставлено преимущество (например, касательно языковых вопросов)», ― высказался автор.

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На портале Аdyrna.kz было опубликовано высказывание Ғани Назарбека о включении узбекистанской части плато Устюрт в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

«Братья-узбеки включили узбекистанскую часть плато Устюрт в список природного наследия ЮНЕСКО. Основная часть плато находится в Мангистауской области. Самое ценное находится на территории Казахстана», ― подчеркнул автор.

По его словам, вместо внесения своей части плато в список Всемирного природного наследия, казахстанцы занимаются его расхищением.

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На портале Zhasalash.kz было опубликовано интервью с известным журналистом и писателем Қайнар Олжаем.

«Наше общество боится правды. А общество, которое боится истины, никогда не будет развиваться. На свете огромное количество анекдотов про евреев, и большую их часть придумывают они сами. С помощью самоиронии и юмора они могут избавляться от своих недостатков и двигаться вперед. А ты попробуй подшутить хоть над одним недостатком казахов, сразу же появятся люди, которые начнут восклицать «зачем ты смеешься над нацией, да кто ты такой, что бы подшучивать над ней?». А евреи не стали бы так шуметь», ― высказался писатель.

По его мнению, казахстанцев «душит фальшивая честь». Также во время интервью он рассказал о своей карьере, писательстве и поделился своим мнением о современном Казахстане.

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Марина ЗАХАРОВА – «Идеология антиколониализма: почему Алматы перестала быть Алма-Атой» — Казахстанцы все чаще начали поднимать вопросы о деколонизации. Проявляется это явление не только в заботе о родном языке, но и в стремлении присвоить местам исторические названия.

Тем не менее некоторая часть населения страны и ряд СМИ, в частности российских, продолжают называть южную столицу старым именем, которое она получила еще во времена СССР. Почему бывшую Алма-Ату решили все-таки переименовать, рассказывает Masa.media.

Согласно постановлению Российской академии наук и Администрации Президента РФ от 17 августа 1995 года было предложено название «Алма-Ата» на русском языке. В связи с этим русскоязычные журналисты указывают название города именно так.

Корень слова и значение названия «Алматы» – «яблоко». На территории южной столицы когда-то был большой яблоневый сад, в честь которого и был назван город. «Алма-Ата» — это просто сочетание слов «яблоко» и «предок».

Некоторые думают, что «Алма-Ата» — это транслитерация казахского «Алматы», точно так же, как «Москва» по-казахски называется «Маскеу». Это неверное сравнение: «Алма-Ата» — это бессмысленное сочетание двух казахских слов, а не русских.

Начальник отдела архивного дела и развития документации Ахметова указала: «5 февраля 1921 года город был переименован из Верного в Алма-Ату».

Историческое название территории – «Алматы» изменено на «Алма-Ата». Название города было утверждено 3 марта 1921 года.

В 1991 году Казахстан стал независимым государством. Конституцией Республики Казахстан 28 февраля 1993 года город Алма-Ата был официально переименован в Алматы.

Поэтому сегодня нет ни оснований, ни смысла называть город старым именем: Советского Союза больше не существует, и поддерживать старое название равносильно присоединению Казахстана к СССР и России.

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««Я из рода конырат» — Элиша Феррейра о том, как стал казахом» — Недавно президент Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Сулеймана Демиреля. Встреча со студентами запомнилась необычной беседой главы государства с афроамериканцем, представившимся «коныратом». Студент 4-го курса Элиша Феррейра отличился своим безупречным знанием казахского языка, и даже впечатлил самого Токаева.

Во время беседы президент поддержал молодого парня и рассказал ему о своей поездке в Луанду, столицу Анголы. Ответ Элишы был очень остроумным, — он сказал главе государства, что не только считает себя казахом, но и принадлежит роду конырат. Газета Turkystan.kz узнала о жизни афроамериканца, а также спросила, почему он выбрал Казахстан и считает себя истинным казахом.

— В первый год я выучил казахский язык на базовом уровне. Потом каждый день разговаривал с друзьями на казахском языке, запоминал слова и совершенствовал свой уровень. Я смотрел много казахских фильмов, слушал музыку. Как видите, я открытый человек. Я общаюсь со многими людьми. В принципе, мне нравится изучать иностранные языки. Я полиглот. Я знаю английский, турецкий, казахский и русский языки, кроме африканского и португальского языков, на которых часто говорят в регионе, где я родился и вырос.

Я часто говорю, что казах и шучу таким образом в кругу друзей. Однажды они сказали: «Чтобы быть казахом, надо принадлежать к определенному племени». Недолго думая, я сказал: «Тогда я буду коныратом». Когда я впервые приехал сюда, мой учитель, который преподает физкультуру, сказал мне: «Ты будешь коныратом». Мне понравилась его шутка, с тех пор я продолжаю всем говорить, что принадлежу этому казахскому роду.

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«Молодая семья из Казахстана поделилась нюансами жизни в Сеуле» — В Южной Корее живут и трудятся немало граждан из Казахстана. Причем многие из приезжих туда занимаются тяжелым физическим трудом на стройке, заводах или в швейных мастерских. Massaget.kz поговорил с молодой парой из РК, которая рассказали порталу о преимуществах и недостатках жизни в Южной Корее.

Молодая пара из Алматы — Жаннур и Жанат живут в Корее почти год. По их словам, условия жизни в стране в некоторых случаях лучше чем в Казахстане. Например, корейцы могут без страха отправлять детей в детский сад, поскольку там созданы все условия для малышей.

«Прошло уже почти 10 месяцев, как мы приехали в Корею. Особенность жизни в этой стране в том, что у простых людей хорошие условия. Например, на улицах установлен бесплатный интернет. Очень много магазинов работает 24 часа в сутки. Также в детских садах созданы все условия для детей, не то, что в Казахстане. Один воспитатель занимается не более чем с пятью детьми», — рассказывает Жаннур.

Пара воспитывает двухгодовалую дочь, которая ходит в корейский садик. Казахстанцы отмечают, дошкольные образования в Южной Корее во многом отличается от казахстанского.

Один из минусов корейцев — это национализм. Жить среди тех, кто ставит свою нацию на первое место, не особо приятно, говорит Жаннур. Также у них своеобразный менталитет. К примеру, если в Казахстане плеваться запрещено законом, то на корейском полуострове это можно делать даже во время еды. И никто не будет реагировать негативно.

Ежемесячная зарплата женщин составляет в пределах 600-850 тысяч тенге, а мужчины могут зарабатывать до 1 000 000-1 500 000 тенге. Рабочий график составляет работодатель. Некоторые заводы работают по 12 часов в сутки.

«Жизнь в Корее не такая, как в кино. Нужно быть готовым ко всем ситуациям. Настоящая Корея все равно другая. Жизнь здесь трудная, работа тяжелая.

Также остерегайтесь людей, которые просят денег и говорят, что обеспечат работой или оформят ваши документы». Потому что нам в социальных сетях пишет очень много обманутых людей», — предупредил напоследок Жанат.

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