Почему Банки требуют документы у «иноагентов», зачем кошмарят людей мирным атомом и связан ли топливный кризис с Кулибаевым?

Обзор Telegram и Youtube каналов

Похоже, на этой неделе «телеги» не успевали давать оценку потокам почти сенсационных новостей и событий, меняющих всю геополитическую обстановку в мире. Не успели казахстанцы оценить внезапную любовь Америки, как появился список «иноагентов», а на горизонте замаячил знак равенства между этим понятием и «предателем Родины», и даже терроризмом. Не все еще верят, что американский лидер впервые за 32 года после распада Советского Союза решится приехать в Казахстан. Кто-то заявляет, что в стране готовят переворот и вкладываются в это все ресурсы. Польша выставила требования Украине признать Волынскую трагедию в годы Великой Отечественной войны и геноцид УПА. А зампред Европарламента Катарина Барли заявила: Украина не сможет стать членом Европейского союза до 2029 года — не соответствует необходимым критериям.

В топе новостей и аналитики казахстанских Telegram и YouTube-каналов репортажи с громких судебных процессов, ожидание дефицита топлива в октябре, телеграмеры ломают «копья» в споре о строительстве атомной электростанции, а мажилисмены никак не пробьют стену секретных Соглашений о Разделе Продукции с западными компаниями, разрабатывающими нефтегазоконденсатные месторождения страны. А сколько там еще ресурсов? Телеграмеры расскажут, где и что «плохо лежит», и как к этому относиться.

«Кто там критикует ЕАЭС?»

Байдильдинов. Нефть – 1 079 подписчиков на этой неделе.

С топливом и Кулибаевым в своем авторском Telegram-канале разбирался экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов — куда, откуда и что перетекает.

«Имеет ли Кулибаев отношение к распределению топлива?», – цитирует он вопрос журналиста UlysMedia вице-министру энергетики Ерлану Аккенженову, когда тот озвучивал прогноз по ситуации на топливном рынке после остановки на плановый ремонт Атырауского НПЗ с 1 октября по 3 ноября.

«Дефицита не будет, остатков топлива хватит на этот месяц, а будущий/возможный недостаток Аи-95 импортируем из РФ», — заверил Аккенженов.

«К сожалению, казахстанские журналисты редко читают аналитику и в погоне за сенсацией продолжают задавать одни и те же вопросы», — съязвил экономист, говоря «о любимой теме СМИ и роли Тимура Кулибаева».

Телеграмер взялся объяснить дилетантам как у нас функционирует топливный рынок. За то спасибо, потому что, как формируется и трансформируется это «поле чудес» порой одному Богу известно. Ну и экономистам. И то не всем.

Автор предлагает взять на заметку, что недропользователей обязывают поставлять нефть на внутренний рынок – но если у нефтяной компании, например, прописано 30% поставки на внутренний рынок, а 70% — на экспорт, то фактически все делается наоборот.

Далее: в Казахстане более 90 недропользователей, а 65% добываемой нефти приходится на иностранные консорциумы — Тенгиз, Карачаган и Кашаган. Но на внутренний казахстанский рынок они не поставляют. Тут нефть по $20-25 за баррель, а в Европе цены за $90 уходят? Еще нефтяные компании могут поставлять свою нефть на НПЗ, перерабатывать и продавать готовые нефтепродукты.

В рамках реформы топливного рынка сами НПЗ также могут покупать нефть, перерабатывать и продавать ГСМ. И все три крупные НПЗ принадлежат и контролируются «КМГ». Нефть могут покупать и трейдеры, поставляя ее затем на НПЗ.

80% оптового рынка нефтепродуктов — это «КазМунайГаз», включая долю в ТОО «PETROSUN» (СП китайской госкомпании и «КМГ»). Минэнерго утверждает План поставок, который размещается на официальном сайте ЦГО, объясняет телеграмер, утверждая – при таком раскладе влиять на распределение топлива один Тимур Кулибаев не может.

«В прошлом году в казахстанских СМИ, ТГ-каналах и у некоторых деятелей сформировалось розовое представление, что в результате санкций России некуда будет девать топливо, и они зальют всю Центральную Азию дешевым ГСМ. Помните такое? А сейчас мы наблюдаем дефицит топлива в РФ и запрет на экспорт в другие страны, исключая ЕАЭС. Кто там критикует ЕАЭС? Сейчас стояли бы в очередях за дефицитным топливом», — расширяет границы темы Байдильдинов.

Заодно о причинах дефицита в РФ: мировой спрос не пропал, российская нефть и нефтепродукты необходимы мировому рынку. На фоне запрета на экспорт из РФ, в Европе выросли цены на дизельное топливо. И еще один момент: трудности и рост цен на топливном рынке прогнозируют в Грузии и Турции — они импортируют ГСМ из России. Почему? Они не в составе ЕАЭС, поэтому поставки в эти страны под запретом.

Как горохом об стену!

Азат Перуашев – 2 344 подписчика на этой неделе.

Хроническая проблема сезонного дефицита топлива в Telegram-каналах продолжается темой борьбы за пересмотр и прозрачность сверхсекретного документа — ОСРП (Окончательное Соглашение о Разделе Продукции), заключенного с крупными западными нефтяными компаниями, разрабатывающими казахстанские нефтегазоконденсатные месторождения.

Председатель демпартии «Ак жол» и бессменный мажилисмен Азат Перуашев удачно оседлал эту тему и в своем ТГ публикует письмо в Конституционный суд, рассуждая о казахстанской доле-долюшке.

А нефтяная доля Казахстана в СРП, как хозяина, очень скромная. В обзорах мы уже писали об очередной попытке мажилисменов реанимировать обсуждение пересмотра ОСРП – закрытого документа, который, впрочем, хорошо знаком экологам, чиновникам высшего эшелона и который, по секрету давали полистать и журналистам, пишущим на тему нефтянки. То, что все социальные проекты инвесторов, это не благотворительность, а всего лишь заем из казахстанской доли продукции – это как раз сливы оттуда, из норм СРП.

И вот опять фиаско. Конституционный суд в очередной раз отказывает рассматривать требования демпартии «Ак жол» к Правительству о раскрытии условий СРП, как непробиваемая стена, защищающая интересы инвесторов. А наш-то, где интерес?

«Удивительно, что интересы миллионов сограждан, прямо прописанные в Конституции, никак не могут найти защиту в том самом органе, который и был создан для обеспечения их конституционных прав. Или уже пора перестать удивляться?», — интересно, что сам Перуашев не потерял эту способность.

Ну, и коротко о том, что, собственно, в депутатском запросе. Мажилисмены напомнили, что 5 июня 2022 года после республиканского референдума, в Конституцию РК были внесены изменения — в пункт 3, статьи 6. Теперь он гласит так: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу…». Реализуя эту норму, демпартия предложила пакет поправок в Закон «О недрах и недропользовании». Но Правительство «задвинуло» инициативу — западные инвесторы не хотят раскрывать конфиденциальность СРП и в целом поправки демпартии противоречат заключенным международным договорам. Фото 5

В ответ депутаты вытащили аргумент покрепче: пункт 3 статьи 4 Конституции РК гласит, что все международные договоры, ратифицированные Казахстаном, имеют приоритет перед законами нашей страны. Но ОСРП оказались не ратифицированными, а значит условия об их конфиденциальности не могут быть выше законов Казахстана. И это серьезный аргумент, поэтому Конституционный суд должен был разобраться в щекотливом вопросе.

Депутаты также просят дать «добро» на раскрытие содержания всех договоров на недропользование, а долю Казахстана в них увеличить до 51%. Но опять получили отказ.

Атомная сила!

«Злобная татешка» -90 025 подписчиков на этой неделе.

Вчера, 28 сентября отмечался профессиональный праздник работников атомной отрасли Казахстана. А это еще один повод поднять «атомную тему», которая вскоре будет в центре отечественной полит-повестки в свете референдума по строительству в стране АЭС, пишет Telegram-канал «Злобная татешка».

Следом после волны «сплетен в виде версий» про вероятность ядерной войны в роли «монстра под кроватью» выступил и мирный атом. Доводы противников атомного проекта общеизвестны — Чернобыль, Фукусима и Семипалатинский ядерный полигон.

Но если атомная энергетика столь опасна, почему в «клуб» держав с такими электростанциями постоянно «стучатся» новые страны, пишут телеграмеры.

Какие аргументы приводит ТГ? По данным ООН, на декабрь 2021 года в 32 странах действовали 443 ядерных реактора, а 55 таких реакторов находились на этапе строительства. Причем, в такой «клуб» входит и Франция, где доля ядерной энергетики составляет около 70%. А действующий Президент страны Эммануэль Макрон поставил пред страной цель построить 6 новых реакторов, которые должны быть запущены к 2035 году. Планы пользовались поддержкой рядовых французов — весной 2023 года 71% респондентов заявили, что поддерживают предложение ускорить строительство новых реакторов. Власти Японии, для которой «атомная тема» — весьма болезненная (трагедия городов Хиросимы и Нагасаки), в конце декабря 2022 года поставила цель к концу десятилетия утроить производство такой энергии.

Простой вопрос задает «Злобная татешка»: при каком сценарии независимость Казахстана в энергосфере будет выше — с АЭС или без нее? Учитывая, что наша страна — мировой лидер по добыче урана: в 2022 году на Казахстан приходилось около 40% соответствующих мировых объемов. Ответ очевиден: дешевая энергия может стать важнейшим конкурентным преимуществом нашей страны и, как минимум, существенно ограничить рост энерготарифов для населения.

«Так что строительство АЭС — это не только про большие инвестпроекты, это и про семейные бюджеты простых граждан тоже», — пишут телеграмеры.

А кто будет в первых рядах «антиатомного» протеста? Прежде всего те, кто стремится заработать политические очки или традиционные солдаты «медиа-войн», которые ухватятся за эту тему, действуя в интересах конкурирующих зарубежных корпораций, борющихся за получение этого выгодного подряда, отвечают авторы.

«Так что не удивляйтесь, если некоторые «ярые атомоненавистники» резко перекуются в «ядерных оптимистов». Если «АЭС — кого надо АЭС»», — язвит «татешка».

У Казахстана есть возможность выбрать проекты наиболее безопасные и проверенные в мировой практике. Тут ТГ присоединяется к большинству — к тем, кто доверяет технологиям «Росатома»: он строит около 50% всех реакторов мира.

«По сути, Казахстан сейчас находится на развилке. Либо успеть запрыгнуть в «вагон» держав с собственными атомными станциями сейчас. Либо тянуть время и наблюдать, как это конкурентное преимущество в экономике играет на руку тем, кто в этом «клубе» уже состоит», — заключают телеграмеры.

А куда нефть-то девать?

TENGENOMIKA – 71 527 подписчиков на этой неделе.

Насколько велики запасы нефти в Казахстане, разбирался Telegram- канал экономиста Галымжана Айтказина. Вопрос для Казахстана классический – никто не знает точно, что там под землей осталось и сколько еще лет можно беспечно жить за счет «проклятых» ресурсов. Но главным эксперты ставят сегодня другой вопрос: а нужна ли она в будущем?

Телеграмер берет данные с КазТАГ — со ссылкой на Минэнерго. Текущие подтвержденные запасы нефти в Казахстане оцениваются в 113,2 млрд баррелей или же 15,5 млрд тонн. Цифры озвучил вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на международной промышленной выставке «Иннопром» в Астане.

Много это или мало и насколько хватит нефти при текущих темпах добычи? Автор приводит и данные @NRG_monitor: Казахстан за годы независимости добыл 1,93 млрд тонн нефти, а с 2001 года нефтяниками перечислены в Нацфонд более 200 млрд USD.

«К текущим подтвержденным запасам нефти Казахстана в 15,5 млрд тонн доля добытого в 1,93 млрд тонн составляет всего 12,5%. Получается, что даже если Казахстан будет ежегодно добывать по 100 млн тонн нефти (пиковая годовая добыча 90,6 млн тонн в 2019 году), то текущих запасов хватит на 155 лет (!)», — ошарашивает цифрой телеграмер.

Но вот вопрос автора: будет ли мир нуждаться в нефти через лет 20 или 30, поскольку переход на возобновляемые источники энергии и их будущее удешевление может стать альтернативой для ископаемых видов топлива, как нефть и газ?

«Ключевым остаётся вопрос цены и будет ли выгодно добывать эту нефть в будущем? Это является большим риском, учитывая, что Казахстан пока топчется на месте и верит в наше все…», — предлагает задуматься эксперт.

А кто руководит-то?

Данияр Ашимбаев – 7 924 подписчика на это неделе.

Автор Telegram-канала предлагает поразмышлять об уровне современных руководителей-чиновников. Проблема актуальная, политолог Данияр Ашимбаев полагает, что сильных политических кадров в РК — по пальцам пересчитать. А обсуждал тему с журналистами сайта Еl.kz.

«…В начале 90-х набирали активную интеллигенцию во власть. В конце 90-х появилась мода на бизнесменов, банкиров. В середине нулевых годов — «болашакеров». С приходом Касым-Жомарта Токаева создали президентский молодежный кадровый резерв. Сейчас очередной набор его объявлен. Немало резервистов было выдвинуто. Я был наблюдателем в Национальной комиссии по отбору. Достаточно интересно было. Многие не знали зачем пришли, а у кого-то было желание приносить пользу на госслужбе. Кого-то отсеяли, немало резервистов получили продвижение, несколько дошли до министров…», — говорит автор.

Политолог предлагает разобраться: почему руководители и даже министры, сегодня опасаются брать на себя ответственность, не умеют принимать решения и контролировать их исполнение – сильных руководителей катастрофически мало. И даже образование, опыт работы не позволяют им вырабатывать лидерские качества. А с ответственностью вообще — большая проблема. Скоро выборы акимов городов районного и областного значения, но приведут ли они качественных людей в кресло акима, если даже дипломы об образовании находят покупные, сомневается политолог.

«Если мы посмотрим средний возраст руководящих работников, управляющей элиты страны – министров, акимов, руководства Администрации президента, силовых структур – мы увидим, что за 30 лет Независимости средний возраст практически не изменился. Это говорит о том, что идет постоянный приток молодежи. Глаза привыкают к одним и тем же лицам, включая старые кадры. А на самом деле доля ветеранов сокращается, приток молодежи идет регулярный. Сейчас вопрос в том, чтобы сделать этот приток качественным, а с этим проблемы», — отмечает Данияр Ашимбаев.

Издание El.kz сопроводило беседу справкой. В Соединенных Штатах средний возраст министров находится на более высоком уровне по сравнению с другими странами — 58 лет. В Германии средний возраст министров ниже 51 года. В Японии — 63 года, что может отражать более консервативный и стабильный характер японской политики. В Казахстане средний возраст министров находится на низком уровне — 49 лет, что может быть показателем стремления к обновлению и смене поколений в политике. Аналогичный молодой состав Правительства и у Сингапура. Причем эта страна уже давно возглавляет мировые рейтинги эффективности госуправления.

Тема качества современных управленцев, судя по всему, еще долго будет актуальной для обсуждения в Telegram-каналах. Заказ на ответственных и грамотных руководителей- патриотов в обществе-то созрел, но требования их получить еще слабые.

Продолжаем собирать реплики по поводу нашумевшей публикации списка «иноагентов». Припечатал#отрезвил возмущенных и политолог Ашимбаев:

«Интересно, что лица, финансируемые беглыми олигархами, пытаются закрепить за собой монополию на термин «оппозиция», называя конкурентов «ручной» или «карманной» оппозицией. А лица, финансируемые правительством США, хотят монополизировать право называть себя «гражданским обществом». Впрочем, первая и вторая группа персонально часто пересекаются. И очень обижаются, что их попытки навязать стране ненужные и невыгодные ей политику и взгляды оцениваются как экстремизм».

Началось: где взяли, куда потратили …

BES.media – 24 807 подписчиков на этой неделе.

Вот так новость! Telegram-канал сообщает, что банки стали требовать документы о целевом назначении денег у компаний из реестра «иноагентов». Финансовые институты объясняют это требованиями закона «О противодействии финансированию терроризма».

В Nurbank сообщили BES.media, что после официальной публикации Реестра лиц, получающих иностранное финансирование, были проведены работы «по загрузке данного справочника и анализу клиентов банка на принадлежность к данному списку».

И прецеденты уже есть.

«…В том числе был выявлен клиент — «Общественное объединение «Эхо», которое неоднократно осуществляло снятие денежных средств, поступающих из США. 25.09.2023 года при попытке очередного обналичивания денежных средств, Нурбанком в рамках требований установленных законом РК о ПОД/ФТ, были затребованы документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств, обналиченных ранее за 2023 год. Клиенту было вручен официальный запрос. По просьбе клиента текущая выдача была осуществлена под обещание предоставить подтверждающие документы при следующем его обращении…», — объяснили журналистам в банке.

BES.media приводит слова директор ОО «Эхо» Павла Лобачева, который рассказал, что 25 сентября, счета их организации были заблокированы, но после запроса о предоставлении оснований для блокировки ограничения сняли.

«Общественное объединение «Эхо» известно своей активной деятельностью в области защиты прав и свобод человека, продвижения гендерного равенства, общественного контроля над деятельностью госорганов и развития гражданского общества в Казахстане», — уточнил ТГ.

Напомним, 20 сентября КГД МФ опубликовал реестр физических и юридических лиц, получающих иностранное финансирование. В него вошли 240 компаний, в том числе СМИ и журналисты.

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