Записки неравнодушного XI

Nole confendere (подчиняюсь решению суда, но своей вины не признаю – один из базовых принципов отправления правосудия в цивилизованных странах)

«Трусость – вот главный порок, потому что от него идут все остальные»

М. А. Булгаков

Я исчерпал все возможности поиска правды, справедливости, решения вопроса по закону и совести в национальных структурах судебно-правовой системы и в структурах законодательной и исполнительной власти Казахстана.

Мои обращения в суды и органы прокуратуры по вопросам, связанным с существенным нарушением норм действующего уголовно-процессуального законодательства, были оставлены без рассмотрения. Причем без всякой мотивировки и опровержения моих доводов со ссылками на соответствующие нормативно-правовые акты.

Более того, я так и не смог добиться получения официально аргументированного, мотивированного и подписанного Генеральным прокурором (как того требует Закон) отказа в вынесении протеста на вступившие в законную силу судебные акты; ответа на мою жалобу на бездействие судов в связи с моим ходатайством об определении судом обоснованности отнесения сведений, содержащихся в вынесенных по моему уголовному делу судебных актах, к категории «государственные секреты»; ответа на мою жалобу на бездействие и формализм заместителя начальника 2-ой службы ГП РК г-жи Дубаевой Р.Т.

В лучшем случае все, что я получал, это отписки г-жи Дубаевой Р.Т. (включая и жалобу на ее бездействие и формализм) не только не по существу поставленного мною вопроса, но и содержащие заведомую ложь.

Как «глас вопиющего в пустыне» прозвучало мое обращение в Сенат и Мажилис Парламента РК по поводу наличия в уголовно-процессуальном законодательстве РК норм, противоречащих положениям Конституции РК и международным обязательствам Казахстана. Народных избранников эта проблема, по-видимому, не интересует.

Аналогичная судьба постигла мои обращения к руководителю Администрации президента и лично к президенту. До последнего они понятно не доходят, а сотрудники администрации, похоже, выше этих «мелочей».

Но самое парадоксальное, что не услышали мои обращения даже те структуры, прямой и главной обязанностью которых является с одной стороны защита гарантированных Конституцией и нарушенных в результате правового беспредела прав человека и гражданских свобод, а с другой – приведение законодательства Казахстана в точное соответствие с Конституцией и международными обязательствами.

Мое обращение к уполномоченному по правам человека Республики Казахстан с детальным описанием имеющих место в УПК РК норм, ущемляющих права и свободы человека и гражданина и противоречащих Конституции РК и международным обязательствам Казахстана, по сути были отправлены в мусорную корзину. Отсюда вопрос: зачем нужен довольно дорогостоящий институт, если он не выполняет даже своих прямых обязанностей?!

Еще парадоксальнее ситуация с Конституционным Судом. Честно говоря, я возлагал большие надежды на этот институт, а потому приветствовал решение о его возрождении и назначении председателем г-жи Азимовой Э.А.

Действительно, пункт 3 статьи 72 новой редакции Конституции РК звучит почти революционно: «Конституционный Суд по обращениям граждан рассматривает на соответствие Конституции Республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы, закрепленные Конституцией».

Заметьте, никаких ограничений ни по субъектам подачи обращений, ни по срокам их подачи. Поскольку преступления представителей власти, связанные с нарушением прав человека и гражданских свобод (а только власть может принять нормативно-правовые акты, прямо регламентирующие либо допускающие возможность такого рода действий) не имеют срока давности.

Однако реальность оказалась за рамками не только правовой логики, но и логики вообще.

Статья 45 КЗРК «О Конституционном Суде», регламентирующая порядок обращения граждан в Конституционный Суд, определила:

Пункт 2. Обращение граждан допускаются если:

1) Оспариваемый закон или нормативный правовой акт применен судом либо несправедливо затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием гражданина и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу.

2) Обращение подано в срок не позднее одного года после принятия судебного акта подпунктом 1 настоящего пункта.

Согласитесь, какая-то извращенная иезуитская логика, подать обращение в КС может лишь тот гражданин, в отношении которого вынесен вступивший в законную силу судебный акт, причем, сделать это он может не позднее года после вступления судебного акта в законную силу.

А как же десятки тысяч законопослушных граждан, обладающих высоким уровнем правосознания, видящих тот правовой беспредел, который имеет место в судебно-правовой системе РК и базируется на нормах права, противоречащих Конституции РК и международным обязательствам Казахстана; не желающих окончательного превращения Казахстана в полицейское государство, и поверивших в искренность намерений президента К.К. Токаева в строительстве Нового, Справедливого Казахстана, в котором нет места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и пристрастным судьям?!! Они что, по логике статьи 45 КЗРК «О Конституционном Суде» лишены права обращаться в КС, гарантированного статьей 72 Конституции РК?!!

Где здравый смысл и следование провозглашенному политическому курсу?!! В том числе в плане приведения действующего законодательства в точное соответствие с Конституцией РК и международными обязательствами Казахстана.

Я уже не говорю о том, чтобы разобраться в казуистике нашего уголовно-процессуального законодательства, заинтересованным и определенным ст. 45 КЗРК «О Конституционном Суде» гражданам (то есть самим осужденным и за редким исключением их адвокатам) года явно маловато. Даже при моем уровне знаний и опыте аналитической работы для этого понадобилось почти 3 года.

Отсюда неутешительный вывод: КС не заинтересован в рассмотрении обращений граждан (даже уже осужденных) и, следовательно, он не заинтересован в приведении законодательства РК в точное соответствие с Конституцией и международными обязательствами Казахстана, то есть в решении задачи, во имя которой этот институт и получил свое второе рождение.

Данный вывод напрашивается по той простой причине, что от других субъектов, наделенных правом обращения в Конституционный Суд (возможно, за исключением президента, да и то если соответствующий документ подготовит его администрация) ждать предложений об упразднении из действующего законодательства неконституционных норм не приходится. Рубить руку, которая их кормит, не в их интересах!!!

Короче говоря, вместо необходимого (особенно в контексте событий «января 2022 года») института мы получили еще одну синекуру.

Во всяком случае, мое обращение в КС, соответствующее всем критериям, прописанным в КЗРК «О Конституционном Суде», за исключением, естественно, подпункта 2 пункта 2 статьи 45, аппаратом Конституционного Суда было отвергнуто, а жалоба на формализм сотрудников аппарата оставлена не только без рассмотрения, но и без какого-либо ответа. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»!!!

Все вышесказанное привело меня грустному выводу о том, что опция «правосудие» в современном Казахстане отключена, если она вообще существует. За исключением президента К.К. Токаева, который хотя бы говорит об имеющих место проблемах и призывает их решать, всем остальным участникам процесса реформирования судебно-правовой системы Казахстана на его результативность, похоже, глубоко наплевать. В общем, как у дедушки Крылова, «а Васька слушает, да ест».

В надежде, что порядочных и болеющих за будущее страны граждан все-таки больше, чем окопавшихся подлецов, я придаю гласности свое обращение в Конституционный Суд РК (см. Приложение 1). Вдруг сам президент К.К. Токаев ознакомится с данным материалом, либо кто-то из неравнодушных граждан сможет достучаться до него. Мне, несмотря на мои неоднократные попытки, начиная с момента моего ареста в феврале 2019 года, этого так и не удалось.

По этой же причине я предаю гласности и подготовленное мною еще в сентябре 2023 года, но так пока и не отправленное адресату Ходатайство о помиловании.

Я отдаю себе отчет в том, что и его может ждать та же судьба, что и мои обращения в судебные инстанции, Генеральную прокуратуру, Сенат и Мажилис Парламента РК, Администрацию президента, уполномоченному по правам человека и Конституционный Суд РК, то есть формальная отписка, либо отказ в рассмотрении, подписанный не президентом.

К сожалению, в последнее время стало модно, когда решение принимает не то должностное лицо, которому это предписано Законом и Конституцией РК, а в лучшем случае руководитель аппарата, в худшем – ваше обращение (жалоба) вообще остается без ответа.

Вторая причина предания гласности Ходатайства о помиловании заключается в том, что я был и, насколько это возможно в условиях лишения свободы, остаюсь публичным человеком. А потому у меня много как друзей, так и «доброжелателей». И те, и другие не только имеют право знать, почему я обращаюсь к президенту с Ходатайством о помиловании, но, если пожелают, могут высказаться по этому поводу. Глядишь где-то истина и промелькнет. Мне, во всяком случае, скрывать нечего, а опасаться чего-то как-то поздно.

Приложения:

1. Обращение в Конституционный Суд РК от 11.09.2023 г.– 16 стр.

2. Ходатайство о помиловании – 7 стр.

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