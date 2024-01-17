Война Миров. Хуситский фронт

Красное море продолжает краснеть от крови

У формулы «береженого кольт бережет» помимо американского есть и хуситское прочтение. Сегодня две эти доктрины взгляда на мир через прорезь прицела выясняют отношения в акватории Красного миря и на земле Йемена. Формально соотношение сил в пользу коалиции во главе с США, да еще с тотальным перевесом. Однако у «Ансар Аллах» есть свои козыри, против которых авиационных и ракетных ударов с кораблей и самолетов недостаточно. Для полноценной победы западным державам нужна пехота. Свою Вашингтон и Лондон использовать не хотят, а Саудовская Аравия и Египет ее не дают из-за происходящего в Секторе Газа. Хуситы тем временем бьют ПКР (противокорабельные ракеты) как по кораблям ВМС противника, так и по торговым судам вражеских государств.

Во Всемирной паутине можно посмотреть видео боя американского эсминца типа «Арли Берк» с четырьмя катерами/лодками хуситов. У эсминца водоизмещение 7 тысяч тонн (крейсер «Варяг» в Русско-японскую войну 1904-05 гг. имел 6,6 тысяч тонн), а у каждой из хуситских лодок меньше 100 тонн точно. Правда, катера у йеменцев современные, скоростные и маневренные, но масштаб противников при этом понятен.

Фото/1lurer.am

Помимо ракет различных типов (включая «Томагавки») у американского эсминца артиллерия главного калибра и зенитная, система управления огнем «Иджис». При всем при этом противники ведут бой на полную катушку (без крылатых ракет, разумеется, потому что по лодкам они бесполезны) и «американец» три катера топит, а четвертый уходит.

Люди в теме объясняют такое поведение хуситов двумя факторами. Первый – это растение кат съедобный (можно просто кат) из рода бересклетовых. Одни ученые называют его психостимулятором, другие наркотиком. В любом случае хуситы употребляют кат постоянно и почти поголовно. Об уровне спроса можно судить уже по тому факту, что кат съедобный в горных районах Йемена сильно потеснил плантации кофе, хотя йеменский кофе – это старый уважаемый бренд и не испытывал проблем со сбытом на мировом рынке.

Второй момент: ислам шиитского толка. В зейдитском масхабе целостная, понятная и непротиворечивая концепция относительно числа гурий, которые встречают шахида на том свете. А что хуситы после боя с американским флотом попадают в рай – это вообще 100%-ая гарантия. Потому что они защищают мусульман в Секторе Газа, которых убивают израильтяне-иудеи. Американцы как союзники Тель-Авива являются друзьями врагов ислама, поэтому погибнуть в бою с ними – честь высшей категории для богобоязненного и благонравного хусита.

В 1972 году на экраны вышел советский истерн (жанр фильмов про борьбу с басмачами) «Седьмая пуля» режиссера Али Хамраева. Из картины киностудии «Узбекфильм» в народ ушла фраза «с нами Аллах и два пулемета». Нечто подобное в хуситском варианте будет звучать «с нами Аллах, противокорабельные ракеты и корпус гурий».

После того, как «Ансар Аллах» ввел свои санкции против Израиля, Вашингтон не мог спокойно смотреть на 15% мировой торговли, которые вместо Красного моря и Суэцкого канала пошли в обход Африки. Помимо удлинения сроков поставок, увеличения расходов топлива, а значит и стоимости перевозок грузов, страховки судов выросли сначала в два, а потом в три раза. К тому же Тель-Авив тратит на войну с ХАМАС $260 млн в день по информации Bloomberg. Как результат, создаваемые хуситами Израилю экономические проблемы опосредованно подрывают обороноспособность еврейского государства.

Как бы то ни было, 3 января западная коалиция во главе со Штатами предъявила хуситам ультиматум с требованием прекратить атаки на торговые суда. Те его само собой не выполнили (трудно представить что в принципе способно напугать таких людей) и 12 января США и Великобритания нанесли удары по серии объектов в Йемене. Поддержку Вашингтону и Лондону оказывают Австралия, Бахрейн, Канада, Новая Зеландия, Нидерланды и Южная Корея.

После первого удара йеменцы заявили о 5-ти погибших. Хотя ракеты и авиабомбы били по серьезным объектам вроде аэропортов в городах Абс, Ходейда, Таиз, по авиабазе рядом с Саной (столица страны). Судя по всему, хуситы и ВПС (Верховный политический совет) рассредоточили войска из мест постоянной дислокации, из-за чего погибли только оставшиеся присматривать за территорией сторожа. Горная местность помогает прятаться эффективно.

Эксперты в один голос отмечают сложность подавления «Ансар Аллах» с воздуха. В отличие от Ирака, Сербии или Ливии, в Йемене нет таких критических объектов, с уничтожением которых структуры повседневности подавляющей массы населения получили бы тяжелый удар (электричество, связь, водоснабжение, мосты, канализация, торговые сети, хлебозаводы).

ЦПРы (центры принятия решений) у хуситов носят децентрализованный сетевой характер. Поэтому если в трех-четырех племенах уничтожить всю управленческую верхушку, остальные продолжат боевые действия в режиме на усмотрение группы или самостоятельно.

Белый дом здесь не может реализовать стратегию а-ля Афганистан – 2001. Тогда американцы и их союзники осуществляли ракетно-бомбовые удары по талибам, а на суше в наступление шли войска Северного альянса, специально получившие для этого дополнительную бронетехнику из России.

Египту и Саудовской Аравии поступили предложения от США направить сухопутные силы для наземной операции против хуситов. Случись подобная заваруха на Красном море до 7 октября 2023 года, тогда Каир и Эр-Рияд с радостью предоставили бы наземные контингенты. Но в арабском и исламском мире все знают, что «Ансар Аллах» атакует торговые суда западных государств под лозунгом прекращения убийств мусульман в Секторе Газа, а потому правительства арабских стран бояться идти против своей улицы (кроме Бахрейна).

Понимая тупиковость ситуации, в Вашингтоне и Лондоне заявили, что удар по объектам в Йемене имел предупредительно-вразумительный характер и если хуситы прекратят вредить торговому судоходству, то и англосаксы военную операцию свернут. В ответ йеменцы попали ПКР в гражданское судно США «Gibraltar Eagle», тем самым дав ответ действием. Пишут, что судно серьезно не пострадало, но сам факт поражения ракетой подтверждается.

Фото/kommersant.ru

По американским заявлениям, эсминец «Лабун» (тип «Арли Берк») сбил отправленную ему силами «Ансар Аллах» ракету. При этом в Сети от 16 января есть видео, где что-то со взрывчаткой попадает то ли в сам боевой корабль, то ли рядом с ним, но точно взрывается. Был ли это «Лабун» или какой другой эсминец понять сложно – качество залитого видео плохое. Однако в любом случае «движуха» в Красном море набирает обороты.

Самыми опасными для кораблей США и Великобритании считаются «Ониксы». Эти противокорабельные ракеты разработаны еще при СССР и той же Сирии поставлялись точно (экспортное наименование «Яхонт»). Ценность данной ПКР в том, что она заточена на преодоление сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Война в Красном море стала продолжением войны в Секторе Газа. А нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года было спровоцировано тем, что Россия не была сокрушена коллективным Западом, как это было широковещательно обещано разнообразными политическими лидерами США и Европы после начала войны на Украине. Подозрения в том, что гегемон уже не тот, заставляют пассионарные круги активизироваться.

На днях украинцы (при помощи коллег из НАТО) сбили российский самолет-радар А-50 (очень важная в высокотехнологичной войне штука) и сильно повредили Ил-22М (летающий командный пункт). Скорее всего, была организована воздушная засада из средств ПВО, поскольку российское командование ВКС часто действует по шаблону, что в условиях войны наказывается.

В ответ на целенаправленные обстрелы гражданского населения Белгорода зенитными ракетами «Ольха» с кассетным боеприпасом (она специально переделана для ударов по наземным целям) российская сторона уничтожила завод КБ «Луч» в Киеве вместе с персоналом. Дело в том, что КБ «Луч» производил «Ольху». Теперь есть мнение, что за А-50 Кремль найдет способ как оперативно доставить «Ониксы» хуситам.

По логике вещей, англо-американская группировка должна столкнуться в первую очередь с иранскими ПКР, поскольку хуситы являются гибридом союзника и прокси Тегерана. К тому же на специальной башне в Куме вывешен флаг мести после теракта у могилы генерала Касема Сулеймани. Сам командующий подразделением «Кудс» (входит в КСИР – Корпус стражей исламской революции) был убит в Багдаде ракетой с американского беспилотника 3 января 2020 года. В ходе теракта на его могиле в Кермане 3 января 2024 года погибли по меньшей мере 94 человека.

Чем хуситы будут стрелять по боевым кораблям и торговым судам враждебных государств мы скоро узнаем. А пока иракские шииты устроили беспрецедентный налет дронами-камикадзе на американскую военную базу рядом с Эрбилем – административным центром Иракского Курдистана. Все указывает на то, что Красное море примет много крови в обозримой перспективе.

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