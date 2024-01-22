Токаев: «Считаю нужным установить на родине Зеке, в Кегенском районе Алматинской области, памятник в его честь»

Сетевые СМИ о реабилитации Нуркадилова

Асылхан МАМАШУЛЫ – ««Предупреждение Назарбаеву»? Почему Токаев вдруг решил поставить памятник Заманбеку Нуркадилову» — В Алматы прошло памятное мероприятие в честь 80-летия Заманбека НУРКАДИЛОВА, оппозиционного политика, погибшего в 2005 году. Он умер от трёх выстрелов в грудь и в голову, а следствие решило, что это самоубийство. Спустя 19 лет в Казахстане решили поставить ему памятник, и инициатором выступил не кто иной, как президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Что с этой новостью не так?

Поминальный обед в честь 80-летия оппозиционного политика Заманбека Нуркадилова в Алматы устроили его дети — Кайрат и Куралай Нуркадиловы. Главной новостью стало появление на мероприятии пресс-секретаря президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — Берика Уали. Он зачитал письмо от имени президента. В нём Токаев погибшего оппозиционного политика характеризует как «гражданина, который занимал множество ответственных постов на заре независимости».

«Почитать имена сынов народа и давать достойную оценку их труду — это долг потомков. В связи с этим считаю нужным установить на родине Зеке, в Кегенском районе Алматинской области, памятник в его честь, а в Алматы, на доме, в котором он жил, — мемориальную доску», — зачитал письмо Токаева его пресс-секретарь.

Бюст Заманбека Нуркадилова на кладбище «Кенсай-2»/Фото — Казис Тогузбаев/politic.kz

По словам депутата, официальное письмо от имени всех депутатов на поминальное мероприятие направили и председатели сената и мажилиса парламента Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.

На поминках также присутствовали заместителя акима города Алматы, представители власти Алматинской и Жетысуской областей, депутаты парламента и бывшие чиновники, руководившие Алматинской областью и районами ещё в «старом Казахстане».

Кого-то удивил тот факт, что представители высшей власти, молчавшие почти 20 лет, приняли участие в поминках и восхваляли Нуркадилова, резко критиковавшего в конце жизни режим Назарбаева, а другие назвали это «лицемерием».

«Никто из властей не пришёл на поминки, организованные по случаю 70-летия [Нуркадилова] в 2014 году! А сегодня многие из них заговорили о Заманбеке, некоторые пришли на поминки! Оказывается, режим влияет и на посещение поминок! И это лицемерие!» — написал в Facebook᾽а Ерканат Таукебаев.

Журналистка Мадия Торебаева считает, что на этих поминках Заманбек Нуркадилов «был, по сути, реабилитирован».

После Январских событий 2022 года Кайрат Нуркадилов обратился в Генеральную прокуратуру Казахстана с просьбой о возобновлении расследования уголовного дела, связанного со смертью его отца. Но получил ответ, что «оснований для пересмотра дела нет».

Именно тогда сын Нуркадилова открыто заявил, что не верит официальному заключению о том, что его отец «трижды выстрелил в себя», и что был вынужден согласиться с выводом следствия из-за давления властей. Теперь он надеется, что «после письма Токаева дело о смерти отца будет пересмотрено». Но конкретного ответа о том, что «дело вашего отца будет пересмотрено», от властей он пока не услышал.

Депутат Жанарбек Ашимжан ранее работал корреспондентом газеты «Жас Алаш». На своей странице в Facebook᾽е он сообщил, что в январе 2004 года он и его коллеги провели интервью с Заманбеком Нуркадиловым. По его словам, во время интервью журналисты спросили: «Есть ли сегодня человек, достойный президентского поста?» Нуркадилов ответил: «Почему нет? Есть! Например, сегодняшний министр иностранных дел Касым-Жомарт Токаев — единственный человек, достойный руководить государством! Ничем не запятнанный человек. Опытный, образованный, здравомыслящий политик. Большой дипломат».

По словам Жанарбека Ашимжана, эти слова Нуркадилова были вырезаны из интервью и не были опубликованы.

Через несколько месяцев после загадочной смерти Нуркадилова в горах близ Алматы были найдены тела ещё одного видного представителя оппозиции Алтынбека Сарсенбаева и двух его соратников. Они также были застрелены. За убийство политика суд осудил бывшего сотрудника КНБ, а за «заказ убийства» — бывшего чиновника.

Брат убитого политика Рысбек Сарсенбай считает, что «настоящие виновные не понесли наказания».

Казбек Бейсебаев, бывший сотрудник МИД Казахстана, присутствовавший на поминках Нуркадилова, считает знаковым событием тот факт, что на мероприятие пришли действующие и бывшие чиновники, и письма, присланные председателями сената и мажилиса.

— Люди, которые находятся у власти и были когда-то у власти, знают, откуда дует ветер. Они понимают, что отношение властей, которые лишь год назад говорили, что «нет оснований пересматривать дело Нуркадилова», изменилось, — говорит он.

Это мнение поддерживает и депутат мажилиса Ермурат Бапи. По его словам, с начала нового года Токаев второй раз делает намёк Назарбаеву.

— Первый раз он в своём интервью газете «Егемен Казахстан» сказал: «Уходя — уходи». Это было первое большое предостережение. Предложение установить памятник Нуркадилову — это второе предупреждение, — считает он.

По мнению политолога Шалкара Нурсеита, Токаев, изменивший Конституцию и адаптировавший политическую систему в течение последних двух лет, похоже, обрёл уверенность в себе. Теперь он, возможно, намерен нанести удар по репутации Назарбаева и ослабить клан Назарбаева в целом.

— Лишение Назарбаева статуса «елбасы», возвращение названия Астане, присвоение Капшагаю имени Кунаева, демонтаж памятника Назарбаеву перед Национальным университетом обороны и инициатива по установлению памятника Нуркадилову — всё это признаки того, что [Токаев] очень хорошо знает слабые стороны Назарбаева как личности и он начал эффективно этим пользоваться, — говорит он.

Амиржан КОСАНОВ, член Общественной палаты Мажилиса РК – «От хулы до хвалы» — Похоже, устроители Нового Казахстана где-то в глубине души (в своих политических технологиях и далеко идущих планах) осознают наиболее болезненные моменты старого Казахстана, с которыми как бы надо распрощаться.

И для создания толерантного, в политическом смысле, имиджа Акорды, выбраны вполне безобидные для самочувствия инициаторов Нового Казахстана темы, персоны и даты. Все эти начинания не касаются активно действующих персон и не представляют политической опасности для президента и его окружения, наоборот, приносят им определенные политические дивиденды, как радетелям Справедливости в отношение тех, кто пострадал от старого Казахстана.

Речь о политической (общественной, моральной) реабилитации известных персон, которые в свое время попали под жернова Системы, включая и тех, кто пал жертвой политических и иных, в том числе, и межклановых, интриг.

Полностью реабилитирован Динмухамед КУНАЕВ, бывший руководитель Казахской ССР (его именем назван город-спутник южной столицы), который, похоже, своим присутствием, в исторической памяти народа, мешал установлению культа личности Нурсултана Назарбаева.

На днях публично и торжественно отметили очередной юбилей Заманбека НУРКАДИЛОВА, бывшего видного государственного деятеля, который позже ушел в жесткую оппозицию Назарбаеву. Мероприятие письменно приветствовал сам президент, выступив, к тому же, инициатором установления памятника опальному акиму на его малой родине.

С точки зрения исторической памяти, все эти действия вполне уместны и ложатся в логику восстановления справедливости в новейшей истории, которая была исковеркана при Назарбаеве в угоду его корыстным целям: считалось, что в стране должен быть только один авторитет, а те, кто мог бы составить ему мало-мальскую конкуренцию должны быть вычеркнуты из страниц истории.

Будем откровенны. Тот же Кунаев был видным деятелем коммунистической эпохи, руководителем республиканской партийной организации всемогущей КПСС (в зародыше уничтожавшей любые формы инакомыслия), который реализовывал (разумеется, по поручению Кремля) идею создания единой советской нации в ущерб интересам казахской. Он, в отличии от лидеров Алаша, не выступал против этой политики унификации.

Да, он сделал не мало хорошего для страны. Но разве не при нем расцветали взяточничество и мздоимство? Возьмем тот же трайбализм в кадровой политике, когда представители других, не алматинских, регионов были в опале. Не он ли, в свое время, выдвинул Назарбаева в премьеры только из-за того, что тот был его земляком и из одного жуза?.

Нуркадилов долгое время тоже был ярким представителем старого Казахстана и верным соратником Назарбаева, выполняя его специфические поручения — например, разгон строптивого Верховного Совета.

Да, позже он ушел в оппозицию, выражал недовольство тогдашним положением дел. Был в составе нашего демократического движения «За справедливый Казахстан», где Ваш покорный слуга был генеральным секретарем. Честь и хвала ему за это гражданское мужество. Из-за этого и пострадал.

Но зачем лепить из этих деятелей идеальных руководителей, абсолютизировать их личности? Они же были плоть от плоти уродливых (и в СССР, и при елбасы) систем, которым они верой и правдой служили, и благодаря чему находились на хорошем счету у своих начальников и имели от них множество привилегий.

Происходят удивительные метаморфозы: те, кто вчера, при Назарбаеве, хулил этих государственных деятелей, сегодня их хвалят, произносят в их честь тосты. Неужели, чтобы говорить правду обязательно нужна отмашка из Акорды?

Максат НУРПЕИСОВ – «Токаев дал старт официальной реабилитации Заманбека Калабаевича. Это начало?» — Эту историю можно было начать с того, как первый президент Казахстана лет тридцать назад вдруг понял, что тогдашний председатель Алматинской городской администрации (мэр) начинает набирать популярность и может составить ему конкуренцию на выборах. Об этом мы, кстати, подробно рассказывали в нашем материале в июле прошлого года. Впрочем, надо отметить, что тогда, в 90-ые, на сторону Заманбека НУРКАДИЛОВА могли встать не только наивные избиратели, но и опытные политики. Достаточно сказать, что после его избрания в первый мажилис парламента его поддержали пенсионеры под предводительством Ирины Савостиной и казахская интеллигенция, в том числе, Мурат Ауэзов.

Мурат Мухтарович был и на прошедшем асе – это неудивительно. Немного странным выглядело то, что там были его старые или, правильнее будет сказать, бывшие друзья из старого Казахстана.

Не секрет, что даже после последней опалы (с марта 2004 года) многие из них в режиме секретности общались с Заманбеком Калабаевичем и даже иногда выполняли роль его посредников с режимом, никто из них не решился хотя бы намекнуть на абсурдность официальной версии тройного самоубийства.

Теперь говорили искренне и от души. Кто-то даже намекал, что «народ всегда и все знал», а другие подчеркивали, что «люди боялись и не говорили». Но и теперь никто (не считая товарищей по оппозиции и демократическим силам) не стал вслух говорить о заказе на устранение своенравного Нуркадилова и возможных заказчиках. И наконец, никто публично не попросил прощения у духа Заке, у его родных и соратников, которые никогда не верили в официальную версию. Все вели почти буднично, будто ежегодно собираются за поминальным столом, позируют на телекамеры и заявляют, что Заманбек Калабаевич был видным политиком и продолжателем дела «Алаша». И не было ни жестокой расправы, ни почти двух десятков лет официального молчания.

И тут начинается самое интересное. Мы не уйдем далеко от истины, предположив, что добрая половина гостей мероприятия не решились бы появится на этом мероприятии без негласного разрешения Акорды запустить процесс реабилитации имени Нуркадилова. Тем более, уверенно можно сказать, что другие «первые лица государства» направили обращения в адрес родных и близких Заманбека Калабаевича далеко не по личной инициативе. А это были действительно первые – спикеры сената и мажилиса являются вторым и третьим руководителями в табели о рангах, если с первым что-то (не дай бог) случится. Странно, что в общий хор не влился премьер-министр Алихан Смаилов. Тем более, что в год убийства Нуркадилова его никак нельзя было назвать «руководством страны». А вот Маулен Ашимбаев, между прочим, числился заместителем секретаря Совета безопасности.

Хотя стоит напомнить, что тогда, в ноябре 2005 года, сам секретарь Совбеза и по совместительству президент РК Нурсултан Назарбаев взял расследование под личный контроль и выразил соболезнования родным, заметив, что «светлая память о Заманбеке Калабаевиче Нуркадилове навсегда останется в сердцах тех, кто знал его и работал с ним». И вот теперь второй президент достал эту память. Официально. Как известно, он посчитал «нужным установить на родине Зеке, в Кегенском районе Алматинской области, памятник в его честь, а в Алматы, на доме, где он жил – мемориальную доску».

Действительно, слова Касым-Жомарта Токаева следует рассматривать именно как лицензию на восстановление честного имени Заманбека Нуркадилова. По крайней мере официального, поскольку «народ всегда и все знает». Напротив, с годами образ Заке, как прямой жертвы режима Назарбаева и его лично, только укреплялся.

Мы, безусловно, разделяем мнение родных и соратников Заманбека Калабаевича о том, что непроницаемая завеса вокруг его имени стала спадать. Также согласны с тем, что Токаев лично принял в этом участие, показав пример другим. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях.

Во-первых, как мы выше говорили, у спикеров юбилейного мероприятия не нашлось слов извинений перед родными, соратниками или хотя бы перед самим собой. Более того, сложилось мнение, что они в большей степени сами захотели реабилитироваться, появившись на асе. Во-вторых, пока трудно сказать, является ли этот очень грамотный ход Токаева предупредительной акцией Старому Казахстану или началом системного процесса политической реабилитации тех, кого Назарбаев филигранно вычистил из публичной политики?

И дело здесь не в названиях улиц. Мы с вами знаем, что улицы изменчивы и очень быстро могут менять свои названия. Да и памятники – сегодня они есть, а завтра пылятся на свалках. Но то, что Касым-Жомарт Кемелевич упомянул с десяток имен видных государственных и политических деятелей прошлого (и немного настоящего), включая прямых оппонентов первого президента на торжественном заседании в октябре для искушенных наблюдателей обо многом говорит?

Но и спешить с выводами не стоит. Половинчатость и полуправда – не самый лучший способ противостоять тому разочарованию, в которое погружается общество. В какой-то момент оно, как Заманбек Калабаевич, который не страдал двуликостью или желанием угодить всем – может просто встать и уйти из толерантности, громко хлопнув дверью.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.