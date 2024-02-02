Казахстан — наиболее привлекательная для инвестиций страна Евразийского региона

Обзор притока прямых иностранных инвестиций в мире: ситуация не из лучших, но есть исключения

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2023 году, составившие, по оценкам, 1,37 трлн долл. США, продемонстрировали незначительный рост (плюс 3%) по сравнению с 2022-м, превзойдя ожидания, поскольку опасения рецессии в начале года утихли, а финансовые рынки показали хорошие результаты. При этом общий рост был обусловлен в основном более высоким притоком только в нескольких европейских странах-получателях — без учёта этих каналов глобальные потоки ПИИ были на 18% меньше. Соответственно, при более детальном рассмотрении мы видим очередной спад притока инвестиций. Напомним: в 2022 году глобальные ПИИ в принципе сократились по сравнению с 2021-м.

В развитых странах ЕС ПИИ подскочили с отрицательных 150 млрд долл. США в 2022 году до положительных 141 млрд долл. США из-за сильного роста в Люксембурге и Нидерландах. За исключением этих двух стран, приток средств в остальную часть ЕС сократился на 23%. Приток инвестиций в другие развитые страны также стагнировал, при нулевом росте в Северной Америке и сокращении в других странах.

Потоки ПИИ в развивающиеся страны сократились на 9%, до 841 млрд долл. США, при этом показатели снижаются или стагнируют в большинстве регионов. ПИИ сократились на 12% в развивающихся странах Азии и на 1% — в Африке. В Латинской Америке и Карибском бассейне ситуация была стабильной.

Несмотря на сокращение притока ПИИ в мире, Казахстан в очередной раз демонстрирует рост показателей. Так, по итогам 2022 года валовой приток прямых иностранных инвестиций в РК увеличился на 17,7%, достигнув рекордного за последнее десятилетие значения в размере 28 млрд долл. США. В свою очередь, по итогам девяти месяцев 2023 года приток ПИИ составил почти 20 млрд долл. США. По оценке экспертов, за полный 2023-й приток ПИИ ожидается на уровне выше среднегодовых значений.

В разрезе отраслей экономики наибольший приток ПИИ традиционно пришёлся на горнодобывающую промышленность: 8,6 млрд долл. США за девять месяцев 2023 года.

Заметный объём был зафиксирован также в обрабатывающей промышленности (3,9 млрд долл. США), в секторе торговли (3,8 млрд долл. США), в отрасли транспорта и складирования (854,9 млн долл. США), в сфере финансовой и страховой деятельности (725,3 млн долл. США) и в секторе строительства (412,7 млн долл. США). Кроме того, существенный объём пришёлся и на отрасль информации и связи: 319,3 млн долл. США.

Что касается последнего сектора, очевидно, импульсом для капитализации отрасли связи в прошлом году послужил старт реализации масштабного и достаточно капиталоёмкого проекта — развёртывания сети 5G. При этом львиная доля инвестиций была сгенерирована за счёт внутренних ресурсов страны и крупнейших игроков рынка — в частности, АО «Казахтелеком». Только за девять месяцев 2023 года крупнейший телеком-оператор направил 342 млрд тг на развитие и модернизацию сети, строительство стандарта связи пятого поколения.

В разрезе стран-инвесторов наибольшие потоки ПИИ в Казахстан пришли из Нидерландов (4,6 млрд долл. США), Соединённых Штатов Америки (3,1 млрд долл. США), Швейцарии (1,9 млрд долл. США), России (1,8 млрд долл. США) и Китая (1,4 млрд долл. США). В числе лидеров также оказались Южная Корея, Бельгия, Франция, Германия и Великобритания.

Среди регионов страны наибольшую активность в привлечении ПИИ показали:

• Алматы — 6 млрд долл. США (рост на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года);

• Атырауская область — 5,5 млрд долл. США (снижение на 26,2%);

• ВКО — 1,6 млрд долл. США (снижение на 25,1%);

• Астана — 1,2 млрд долл. США (рост на 52,3%);

• ЗКО — 880,1 млн долл. США (рост на 4,4%).

Более подробная информация представлена ниже.

Высокая инвестиционная привлекательность РК подтверждается и международными институтами развития. К примеру, в докладе Евразийского банка развития (ЕАБР) «Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР — 2023» отмечается, что Казахстан — наиболее привлекательная для инвестиций страна в Евразийском регионе по показателю взаимных ПИИ.

Доля Казахстана как получателя взаимных ПИИ в Евразийском регионе увеличилась с 21,7% в 2017-м до 27,2% в 2023 году, что стало самым высоким показателем в регионе.

Далее расположились Узбекистан (с долей в 19,8%), Беларусь (12%), Россия (9,8%), Азербайджан (8,7%), Армения (6,8%), Грузия (6,1%) и Украина (3,7%).

Также был отмечен рост на 6% ПИИ в 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (LLDC), среди которых наибольший объём пришёлся на РК.

Кроме того, Казахстан занял лидирующую позицию по чистому притоку ПИИ среди 15 стран постсоветского пространства и Центральной Азии с долей в 61% (Узбекистан — 2,5 млрд долл. США, Литва — 2,2 млрд долл. США, Беларусь — 1,6 млрд долл. США, Латвия — 1,5 млрд долл. США, Эстония — 1,2 млрд долл. США, Туркменистан — 936 млн долл. США, Украина — 848 млн долл. США, Молдова — 587 млн долл. США, Армения — 998 млн долл. США, Кыргызстан — 291 млн долл. США, Таджикистан — 174 млн долл. США, Азербайджан — минус 4,4 млрд долл. США, Россия — минус 18,7 млрд долл. США, и т. д.).

Приток инвестиций в РК — стратегически важный момент. Для поддержки инвестиционной привлекательности республики предпринимается множество мер. Так, к примеру, 5 декабря 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны», сообщает Zakon.kz. В этом указе президент наделил Совет по привлечению инвестиций определёнными полномочиями.

Ранее, 17 ноября 2023 года, премьер-министр Алихан Смаилов выступил на Казахстанском круглом столе по глобальным инвестициям KGIR-2023, призвав иностранные компании активно вкладываться в экономику республики. Премьер-министр отметил, что, несмотря на текущие глобальные вызовы, экономика Казахстана стабильно растёт. На региональном уровне на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии.

Президент Токаев поставил перед правительством масштабную задачу по увеличению объёма экономики к 2029 году до 450 млрд долл. США, то есть в два раза. Привлечение инвестиций — ключевой фактор роста казахстанской экономики.

Всего до 2029 года страна намерена привлечь не менее 150 млрд долл. США иностранных инвестиций. Привлечению инвестиций способствует развитие новых технологий. Так, например, с прошлого года Altel активно строит сеть 5G. Уже сейчас зоны покрытия мобильной связью пятого поколения в сети этого оператора работают в 18 городах страны. Наиболее активно развёртывание сети 5G наблюдается в крупнейших мегаполисах страны — Астане (244 базовых станции), Алматы (284 базовых станции), Шымкенте (117 базовых станций). Всего в сети Altel уже запущено 853 базовых станции стандарта 5G.

Приток прямых иностранных инвестиций играет важную роль в экономическом развитии страны, предоставляя ряд выгод и стимулируя рост. Ниже отметим несколько ключевых аспектов, подчёркивающих важность притока ПИИ.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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