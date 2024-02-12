Медали казахстанских фехтовальщиков и конькобежцев на юниорских чемпионатах мира, ещё один титул Елены Рыбакиной, две олимпийские лицензии для Казахстана и антирекорды «Барыса»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: «серебро» и 5-е место в мировом рейтинге

Казахстанские шпажисты-юниоры стали серебряными призёрами в командном первенстве на втором подряд этапе Кубка мира. Но если месяц назад в столице Бахрейна среди их соперников не было фехтовальщиков из целого ряда стран, являющихся мировыми лидерами в этом виде спорта (в финале наши парни проиграли египтянам, которые в последнее время добились значительного прогресса именно в мужской шпаге и даже выиграли прошлогодний чемпионат мира), то теперь в швейцарский Базель приехали все сильнейшие. Тем ценнее успех казахстанских фехтовальщиков.

На снимке: казахстанская команда (трое слева) на пьедестале почёта. (Фото с сайта Федерации фехтования Базеля)

В стартовом круге Алексей Касаткин, Кирилл Проходов и Богдан Лукин взяли верх над поляками со счётом 45:38. Затем они уверенно победили хозяев турнира швейцарцев – 45:24. В полуфинале были повержены соперники из США – 45:40. Наконец, в поединке за «золото» наши ребята встретились с венграми, которые на предыдущих стадиях выбили из турнирной сетки французов и итальянцев (именно представители этих трёх стран имеют самые богатые традиции в фехтовании). Перед девятым, заключительным, раундом финального противостояния казахстанцы вели в счёте с преимуществом в один укол, однако 3-й номер мирового юниорского индивидуального рейтинга Соме Сомоди склонил чашу весов в пользу венгров. Итоговый результат – 41:45.

После этого «серебряного» достижения наша дружина шпажистов поднялась на 5-е место в мировом командном рейтинге. Выше располагаются только сборные Египта, США, Италии и Венгрии. Кстати, взрослая мужская дружина Казахстана в этом виде оружия тоже находится очень высоко в «табели о рангах» – на 6-й позиции.

Теннис: успех после неудачи на Australian Open

Елена Рыбакина выиграла турнир серии WTA-500 (третья по статусу категория после «Большого шлема» и «тысячников»), завершившийся вчера в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов. После этого успеха она поднялась с 5-й позиции в мировом рейтинге на 4-ю.

На снимке: Елена Рыбакина. (Фото с сайта WTA)

В стартовом круге Елена отдыхала, а затем не без проблем одолела опытную американку Даниэль Коллинз (71-я в текущем рейтинге WTA) – 4:6, 6:3, 6:3. Следующая победа над испанкой Кристиной Букша (60-я) далась ей легче – 6:1, 6:4. В полуфинале Рыбакина встретилась с очень неудобной для себя оппоненткой Людмилой Самсоновой (15-я). Ранее они четыре раза сходились на корте, и все четыре поединка завершились в пользу россиянки, которая, как и Елена, предпочитает силовой, агрессивный теннис с мощными подачами. Но теперь в стартовом сете наша теннисистка буквально сокрушила соперницу, не отдав ей ни одного гейма. Впрочем, во втором Самсонова пришла в себя и даже завершила его в свою пользу. Победительницу матча выявила лишь третья партия, которая закончилась победой Рыбакиной. В итоге – 6:0, 4:6, 6:2.

Вчера в финальном поединке Елене противостояла другая россиянка – Дарья Касаткина (14-я). Рыбакина уверенно взяла первый сет, а вот во втором теннисистка из РФ оказала ей упорное сопротивление. При равном счёте после восьми геймов Елена сделала брейк, после чего на своей подаче довела матч до победы – 6:1, 6:4.

Скоростной бег на коньках: два призовых места на юниорском ЧМ

В японском городе Хатинохе прошёл чемпионат мира среди юниоров. Наши девушки дважды поднимались на пьедестал почёта, и произошло это вчера, в последний день ЧМ. Сначала Кристина и Алина Шумековы вместе с Марией Деген завоевали «бронзу» в командной гонке преследования, которая является олимпийской дисциплиной. Быстрее пробежали только японки и голландки. А затем сёстры Шумековы теперь уже с Дарьей Гавриловой добыли «серебро» в командном спринте (он в программу Олимпиад не входит) – казахстанские конькобежки показали второе после голландок время.

На снимке: Кристина Шумекова. (Фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

А вот в индивидуальных дисциплинах их успехи скромнее. В прошлом году воспитанница столичного спортивного интерната олимпийского резерва Алина Дауранова на юниорском ЧМ была удостоена двух наград – серебряной на «тысяче» и бронзовой на «пятисотке». После этого она перешла во взрослую сборную. А среди её преемниц лучше других проявили себя Гаврилова и Кристина Шумекова, занявшие 8-е места на дистанциях соответственно 1000 и 1500 метров. По итогам забегов на 500 метров они замкнули десятку сильнейших.

Что касается парней, то можно отметить Андрея Семёнова – он стал 12 на «пятисотке» и 14-м на «тысяче».

Тяжёлая атлетика: даже в Азии нашим штангистам мало что «светит»

Ташкент принимал чемпионат Азии. Этот турнир, помимо прочего, давал участникам возможность показать результаты, которые могут пойти в зачёт отбора на Олимпиаду. А вот китайские штангисты, сильнейшие не только на Жёлтом континенте, но и в мире, по сути, обеспечившие себе завоевание максимально возможного количества путёвок на ОИ (каждая страна может рассчитывать не больше чем на четыре мужские и столько же женских) в столицу Узбекистана не приехали.

Из пяти казахстанцев-мужчин, выступивших в Ташкенте (после массовой дисквалификации лидеров сборной РК они получили статус первых номеров в нашей команде) двое стали призёрами, причём оба – серебряными. Правда, они показали не очень высокие результаты и довольно много проиграли чемпионам. Скажем, Акмолда Сайрамкез (до 67 кг) отстал от победителя из КНДР на 25 килограммов, а Александр Уваров (до 81 кг) недобрал до лучшей суммы, тоже набранной представителем Северной Кореи, 26 килограммов.

Что касается двух наших девушек, заявленных на континентальное первенство, то они остались за чертой призёров. Кстати, в отсутствие китаянок, обычно доминирующих на всех международных соревнованиях, всё женское «золото» отправилось на Корейской полуостров: в семи весовых категориях, включая самые лёгкие, победы одержали северянки, а в трёх самых тяжёлых – южанки. У мужчин четыре награды высшей пробы завоевали штангисты КНДР, две – узбеки, по одной – индонезиец, южный кореец, иранец и сириец. Сборная Узбекистана, помимо двух золотых медалей, завоевала пять серебряных и одну бронзовую.

Водные виды: две олимпийские лицензии и первое в истории «золото»

Количество путёвок на летнюю Олимпиаду-2024, завоёванных Казахстаном, достигло 20. На минувшей неделе две достались нашему дуэту в синхронном плавании. Причём выделили их за 3-е место на Азиаде, которая прошла полгода назад (тогда от нашей страны выступали Арина Пушкина и Ясмин Туякова). Дело в том, что на ней разыгрывалась одна парная квота, и её завоевали японки, ставшие серебряными призёрами (победившие тогда китаянки отобрались на Олимпиаду раньше). А теперь на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в эти дни в столице Катара, японки заняли место, позволяющее им попасть на ОИ через общемировую квалификацию, поэтому принадлежавшая им азиатская квота перешла к казахстанскому дуэту.

Другая наша пара на нынешнем ЧМ завоевала «золото», ставшее для Казахстана первым в этом виде спорта за всю историю. Правда, произошло это в неолимпийской дисциплине, которая лишь с недавних пор присутствует в программе мировых первенств: Наргиза Болатова и Эдуард Ким победили в соревнованиях смешанных дуэтов.

На групповом этапе женского ватерпольного турнира, проходящего в рамках чемпионата мира, сборная Казахстана одержала одну победу – над командой Бразилии – с минимальном перевесом 16:15. В двух других матчах наши девушки были разгромлены голландками и американками – соответственно 4:27 и 3:32. Тем не менее, они с 3-го места в квартете вышли в первый раунд «плэй-офф», где снова крупно проиграли, на сей раз гречанкам – 5:24. Теперь им предстоит борьба за 9-12 места с новозеландками, британками и китаянками.

Мужская команда Казахстана в своей группе без шансов проиграла и итальянцам (3:33), и румынам (3:25), и венграм (1:28). Понятно, что она осталась за бортом «плэй-офф» и примет участие в матчах за 13-16 места.

Вчера на чемпионате мира началось самое интересное – соревнования пловцов, которые закончатся 18 февраля.

Хоккей: «Барыс» продолжает бить антирекорды

Во всех трёх играх, проведённых на минувшей неделе, хоккеисты «Барыса» потерпели неудачи. Таким образом, они довели серию своих поражений до 10 матчей подряд. Это антирекорд лиги в нынешнем сезоне, да, и похоже, во всей истории участия казахстанского клуба в КХЛ, которая насчитывает полтора десятилетия. Заодно наша команда потеряла даже теоретические шансы на выход в «плэй-офф».

Во вторник она «всухую», со счётом 0:2, уступила на своём льду сражающемуся за попадание в топ-8 Восточной конференции хабаровскому «Амуру». Причём оба гола пропустила в заключительные пять минут матча. Спустя два дня в Астану наведался СКА из Санкт-Петербурга, занимающий первое место на «Западе». И опять первые два периода прошли без заброшенных шайб. Наконец, в начале третьего защитник Нельсон Ножье при игре в численном большинстве «распечатал» чужие ворота. Это преимущество «Барыс» сохранял до последней минуты основного времени. Казалось, он сумеет прервать серию поражений, но гости за 40 секунд до сирены сравняли счёт, а в серии буллитов вырвали победу.

В субботу казахстанский клуб принимал другого представителя Западной конференции – московский «Спартак», который входит там в лидирующую группу. В первом периоде хозяева пропустили две шайбы, в начале второго – ещё одну. Затем Кирилл Савицкий забил ответный гол, но последнее слово всё же осталось за гостями. Итоговый результат – 1:4.

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