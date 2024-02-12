Политика Токаева раздражает Запад, страна «летит» навстречу приключениям, куда пропали изъятые драгоценности на $230 млн

Обзор Telegram и Youtube каналов

И снова с Новым годом! Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил 10 февраля Си Цзиньпина с китайским Новым годом. Telegram и Youtube-каналы салютуют яркими роликами, но казахстанцам совсем не до фейерверков.

В одном конце страны — метели, в другом – паводок. Погода по-прежнему блокирует логистику. Движение на 17 участках республиканских трасс ограничили в девяти областях Казахстана, сообщают ТГ. Обстановка на казахстанских дорогах остаётся напряжённой из-за буранов и плохой видимости. Военные вновь и вновь эвакуируют людей из снежного плена, а в Атырауской области сёла оказались под угрозой подтопления — река Ногайты вышла из своего русла. В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области талые воды движутся с гор.

Телеграмеры, тем временем, не устают находить поводы для удивлений. Например, оказывается эскорт услуги в Казахстане легальны. При открытии ИП или ТОО можно выбрать ОКЭД 96090, куда входит социальная услуга — предоставление услуг эскорта. А вы не знали?

Вспомнили и про одноразовые маечки для казахстанский спортсменов на Азиатских играх. Под видом отечественной продукции обнаглевшие сотрудники дирекции развития спорта закупили самые дешевые китайские кроссовки и рюкзаки. По версии Антикора, в карман положили 383 млн тенге.

ТГ также сообщают, что минэнерго в рамках госаудита «проверит траты, выделенные ЗКО по Карачаганаку». КПО б.в., напомним, ежегодно выделяет области по 20 млн долларов на социальные проекты. Местная общественность много лет тщетно требует сделать этот процесс более прозрачным. И только в одном городе Казахстана большой праздник. Где, где, в Караганде! 10 февраля крупнейший индустриальный город страны отпраздновал 90-летие со дня основания. Поздравляем!

А в мажилисе масочный режим — опят коронавирус. Большие собрания и мероприятия теперь проводят только в онлайн-формате. То же рекомендовано центральным госорганам, физическим и юридическим лицам — независимо от формы собственности.

Ну, а эксперты-телеграмеры спорят: станет ли новое правительство антикризисным?

Не забыли, а «забили»!

«Данияр Ашимбаев» – 9 018 подписчиков на этой неделе

Поводов для критики, надо отметить, на прошедшей неделе эксперты нашли немало. Например, политолог Данияр Ашимбаев комментирует размышления экономиста Айдархана Кусаинова о национальном Плане Развития Казахстана до 2029 года.

Программный документ о том, как будем жить в ближайшие шесть лет.

Так вот, полистав план, эксперт глазам не поверил — там «вообще отсутствуют индикаторы хоть как-нибудь связанные с благосостоянием граждан. Например, «доходы населения и темпы их роста», «уровень неравенства по доходам», «доля оплаты труда в ВВП», «медианный доход населения» или какие-то иные, относящиеся к справедливости и благосостоянию населения». Есть только «медианная заработная плата».

«Это вообще не индикатор при доле наемных работников в населении страны около 30% и с учетом молодеющей демографии (дети же население, которое есть, но не работает).

К благосостоянию вообще удивительный подход: «существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении».

«Но ни тот, ни другой показатель вообще не про благосостояние. Ситуация не в том, что благосостояние людей забыли — не забыли, на него реально просто «забили», «прикрутив» к абсолютно не связанным с ним показателями», — возмутился Кусаинов.

Государство должно создавать комфортную среду для развития экономики — справедливые и стабильные законы, адекватные налоги и равный доступ к финансовым инструментам, соглашается Ашимбаев. Экономика должна создавать товары и рабочие места. Производство товаров и услуг закрывает спрос, а рабочие места способствуют росту доходов в зависимости от роста произвольности. Это во всех учебниках прописано.

«А у нас бюджет сразу идёт на борьбу с бедностью, повышение позиций в международных рейтингах и абстрактные «хотелки» госаппарата. И в новых программах одни и те же мантры — сократить зависимость от сырья и стать технологичными. Как в госспорте: зачем готовить детей и молодёжь, если можно сразу купить рейтингового легионера? Или вот в региональной политике: зачем развивать села, районы и области, если можно все свозить в мегаполисы, а там еще и воровать на строительстве и махинациях с землёй?», — пишет эксперт.

Кто инвестирует в раскручивание разного рода конфликтов в Казахстане? В каналах продолжаются также баталии в спорах о версиях организаторов известных январских событий.

«Истории от разных полковников и подполковников, тщательно тиражируемые прозападными и олигархическими СМИ, упорно атакуют официальную версию январских событий, пишет автор ТГ. Не менее яростно качается тематика «трагических судеб», так называемых, «мирных протестующих» и «репрессированных активистов». Целью всей этой кампании является попытка выставить президента Токаева то ли «кровавым диктатором», то ли «российской марионеткой», считает политолог.

И в этой кампании, пишет он, активно участвуют лица и структуры, из списка «иноагентов» — получателей зарубежного (преимущественно, западного) финансирования.

«…Политика Токаева вызывает раздражение на Западе и лишний раз доказывает, что за попыткой госпереворота стояли Вашингтон и Лондон. Запад активно инвестирует и в либеральный дискурс, и в националистический, и в религиозный, изо всех сил пытаясь спровоцировать конфликты в стране», — заявляет политолог.

А за кулисами кто?

«Злобная татешка» – 74 111 подписчиков на этой неделе

Отставка кабмина состоялась и многие ждут продолжения «концерта», еще более интересных «номеров»: от референдума по АЭС до «первых аккордов» подготовки внеочередных парламентских выборов, пишут авторы ТГ. В этих условиях «должны проснуться не только обитатели мажилиса, убеждены они, но и непарламентские силы – «как «старые звезды», так и «дебютанты сцены»».

«Конечно, наивно думать, что Демпартии или «Алға, Қазақстан!» выдадут билет в «легальное поле». Но не забываем про непарламентских игроков, не вызывающих острую аллергию у властей и поэтому ждущих, что и они когда-нибудь не будут «чужими на этом празднике жизни»», — рассуждают телеграмеры.

Они выделяют несколько «экологических ниш», где в ближайшей перспективе может быть востребован кто-то из старых непарламентских сил: «что за свадьба без баяна, а подготовка к референдуму по АЭС — без экологических партий?».

«Как только объявят референдум, почти все политигроки станут «немного экологами». Но есть и те, для кого выступать в таком амплуа — не «маскарадный костюм на один вечер», а вполне себе «рабочая спецовка» на каждый день», — пишут авторы.

Расклад ТГ такой: ««зеленая» партия «Байтак» после парламентской гонки выступала, скорее, в роли знаменитого суслика из фильма «ДМБ» — «мы не видим его, но он есть». Причем, «есть» не просто в виде «чучела», отправленного на полку до очередной парламентской кампании, а в качестве вполне живого и периодически выходящего из спячки организма. Несколько дней назад эта партия анонсировала «подготовку лидеров в области экологической политики» и создание целой «Академии политического менеджмента». А в ноябре прошлого года та же партия провела пресс-конференцию, где ее лидеры, подобно лягушке-путешественнице из советского мультфильма, пытались доказать, что это «мы, мы все придумали». В смысле, подали власти идею водного министерства и вообще «дополняем реформы»».

«Для широкой аудитории «Байтак» выглядит сейчас практически как Волдеморт после неудачного покушения на младенца Гарри Поттера — «меньше, чем самое захудалое привидение». Но как только «обретет плоть» решение о проведение атомного референдума, в его лучах тут же засияют разные экологические полит-проекты», — прогнозируют телеграмеры.

Возможно, и «Народный конгресс Казахстана» вновь «нарисуется», продолжают они. «Недаром неунывающий Олжас Сулемейнов недавно дал большое интервью для ютуб-канала Арманжана Байтасова. Кстати, и помимо «атомной темы» у полит-экологов найдется за что «вцепиться в волосы друг другу» в конкурентной борьбе. Критика президентом того же водного ведомства — большой задел для инфовойн между аппаратными группами на ближайшие месяцы.

В выступлении на расширенном заседании нового кабмина президент говорил и о градостроительной тематики — о борьбе с злоупотреблениями в этой сфере.

«Конечно, на этой «поляне» периодически пасутся и парламентские игроки. Например, ОСДП в начале февраля затрагивала тему о возвращении «Строительного кодекса» на доработку. Но переполох среди игроков стройотрасли по поводу того же профильного кодекса создает неплохую «кормовую базу» и для политиков, в парламент не попавших. Кстати, и для «атак» по акимам крупных городов эта тема весьма благодатная», — пишут ТГ.

И подзабытую идею «строительной партии» могут под такие темы с «антресолей» достать, замечают авторы. И «европейско-гендерно-молодежная» повестка периодически врывается в инфополе. Показательно, что, например, ОО «Жана адамдар» (молодежное движение) не уходят в спячку, а продолжает периодически напоминать о себе. Возможно, заявят о себе и новые игроки, например, какая-нибудь новая женская партия.

«…Пока парламентские партии только просыпаются, их непарламентские «младшие братья» могут начать веселить почтеннейшую публику куда активнее», — завершают телеграмеры краткий прогноз-анализ политического «концерта» этого сезона.

Страна летит навстречу приключениям

«Всемирное шежіре» – 20 753 подписчика на этой неделе

Главная задача правительства — надеяться и верить, в свою очередь заявляют авторы ТГ.

Все, кто комментировал отставку правительства и назначение нового, поторопились, считают они. Главным были не новые имена в кабмине, а детали выступления президента страны, которые остались не замеченными.

Итак, нового премьера — генерал-лейтенанта Олжаса Бектенова, поставили наводить порядок. Но не менее важны новые министры финансов — Мади Такиев (налоговик и бывший завотделом в администрации президента) и министр национальной экономики Нурлан Байбазаров (ранее возглавлял «Байтерек», Банк развития Казахстана и Фонд развития промышленности). Оба сугубо исполнители, характеризует новые фигуры ТГ. Следовательно, никаких новых концептуальных идей в экономике и финансах ожидать не стоит. Что, впрочем, подтвердил и Токаев, выступив после кадровых назначений.

« … При любом премьере перед правительством ставятся тактические цели. Вернее, одна — как-то доползти до заветной цифры 2029. И особой разницы между премьерами нет, от них не требуется каких-то талантов в экономической политике. Просто Смаилов обычный чиновник, который любит прикрыться бумагой, а Бектенов — служака, который может заставить людей хоть как-то работать. То, что в своих креслах осталось большинство министров, это подтверждает. Прорывов никто не ждет», — пишут телеграмеры.

Почему сохранили свои посты министр энергетики Алмасадам Саткалиев и первый вице-премьер Роман Скляр, «который выступал в роли специалиста по купированию последствия неаварий»? Их работа была признана, несмотря на серию происшествий, в целом, удовлетворительной.

«Иными словами, на быстрое исправление ситуации в энергетике Токаев и не рассчитывает», — считают телеграмеры.

Увольнение Ажар Гиният было прогнозируемым, а сенатор Акмарал Альназарова хоть и врач по образованию, но в центральном аппарате минздрава никогда не работала даже на уровне главы какого-нибудь комитета. А тут сразу министром. Значит, скамейка запасных короче, чем казалась, обращают внимание авторы.

«По удивительному совпадению Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) выдало проект Национального плана развития до 2029 года. Он должен быть претворен в жизнь, чтобы заложить «фундамент для реализации Видения-2050». Опытный бюрократ может сказать, что такая формулировка означает одно: никто ничего исполнять изначально не собирается. Светлое будущее можно строить вечно. Для этого надо только надеяться и верить. Так что в «новом» Казахстане все стабильно, он уверенно движется навстречу приключениям. А что касается кадров, то все ждут второй серии: перестановки акимов», — завершают анализ телеграмеры.

Почему население покупает еду в рассрочку, и кто ставит рекорды по долгам? — еще один интересный разбор ТГ. Авторы за основу взяли обзор канала «Казахстан и все-все-все» — там опубликована аналитическую справка о закредитованности населения.

Статданные демонстрируют, что часть населения даже еду покупает в рассрочку. Есть еще одна неприятная аналогия… Впрочем, обо всем по порядку. В октябре 2023-го на парламентских слушаниях председатель мажилиса Ерлан Кошанов сильно обеспокоился тем, что 84 % населения (или более 8,4 млн человек из объема рабочей силы примерно в 10 млн человек) имеют долги, из них проблемные на космическую сумму — 1,4 трлн. тенге.

Тогдашний вице-премьер и министр финансов Ерулан Жамаубаев подтвердил неработоспособность института банкротства физлиц — из более чем 69 тысяч заявлений на банкротство по 55 тысячам отказано из-за несоответствия критериям процедуры. Председатель Агентства по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова доложила, что за семь месяцев 2023 года объем потребительских микрокредитов в МФО увеличился на 11,6 % до 725 млрд тенге.

Известный эксперт и экс-депутат Юрий Ли заявил, что каждый второй выданный МФО заем является проблемным, есть даже факты оформления на одного заемщика свыше 100 займов на суммы от 2 до 15 млн тенге. Это при том, что недавно эффективную годовую ставку по кредитам МФО увеличили до 146% (банкиры выдают кредиты максимум под 56% в год). Однако 85,5% всех кредитов выданы банками, не МФО, а физлицам из них — только 52,6%. Остальное занял бизнес. В среднем, каждый заемщик должен 2,15 млн тенге, а общая задолженность составляет … 18 трлн тенге. Почти 18 % из всех физических заемщиков — группа, оформлявшая в кредит от 500 тысяч тенге до 1 млн. То есть явно не на глобальные цели типа покупки автомобиля или тем более жилья.

«Официальная статистика говорит, что в среднем ежемесячно семьи с кредитами тратят на их погашение 56,3 тысячи тенге. Эти займы взяты на покупку бытовой техники и неотложные нужды. Что в первую очередь свидетельствует об отсутствии у большинства граждан хоть каких-то накоплений на свое развитие — обучение, профилактику здоровья, полноценный отпуск. То есть все 8,5 млн заемщиков однозначно находятся в зависимости от стабильного дохода для покрытия финансовых обязательств. Многие должники имеют по несколько кредитов, причем только один из них взят с определенной целью, а остальными заемщики перекрывают старые займы. С накруткой процентов выходит, что домохозяйства оплачивают не условные 146% годовых, а все 700-800. И эта ситуация не меняется, а только осложняется — число МФО в Казахстане с 2014 года по июль 2023-го выросло в 50 раз – с 5 до 249», — сообщает ТГ.

Эти новости, продолжают телеграмеры, перекликаются с сообщениями Нацбанка, что в 2023 году правительство изъяло из Нацфонда одну из рекордных сумм в размере 5,3 трлн тенге.

«Это означает — государству не хватает доходов, чтобы перекрывать растущие расходы. Ничего не напоминает? Только малообеспеченный казахстанец идет в МФО, а чиновники пока располагают ресурсами Нацфонда», — пишут авторы.

Авторы цитируют главу Нацбанка Тимура Сулейменова:

«У нас рост экономики 4,9 %, но все равно нехватка налогов, то есть экономика растет, а налоги вот так идут, это говорит о том, что у нас много льгот. Экономика создает добавленную стоимость, но с этой добавленной стоимости налоги не платятся. Почему? Надо разбираться, садиться, смотреть, почему не платятся налоги. Вопрос с администрированием, или же это вопросы в том, что много дали льгот»,

Вопрос ТГ: «раз у вас все не бьется, то рост экономики в 4,9% реальный или правильный, чтобы смотрелось красиво?».

А где камни и ювелирные изделия?

«PROTENGE» – 26 998 подписчиков на этой неделе

А тем временем, телеграмеры «PROTENGE» продолжают неусыпно бдеть за государственными средствами. Бывший владелец эксклюзивных часов «Richard Mille» — крупный казахстанский бизнесмен, задержанный в Германии Бахыт Ибрагим, вышел на свободу. Об этом сообщает издание «Власть».

ТГ напоминает, что в ноябре 2020 года Ибрагим был признан виновным в хищении 144 млрд тенге из Bank RBK. Изначально он был осужден на 8 лет лишения свободы, затем после апелляционной жалобы срок сократили до 7 лет.

Пока бизнесмен отбывал наказание, с торгов продавали имущество, конфискованное у него в пользу государства.

«Так на аукционе и оказались эксклюзивные часы «Richard Mille» из лимитированной коллекции, стоимостью без малого 400 млн тенге, которые удалось продать только за половину их цены. Пока эти часы можно назвать самыми дорогими их тех, что попадали на торги, как конфискат», — сообщает ТГ.

На фоне новостей об изъятии у Кайрата Сатыбалды 44,6 млрд тенге по-прежнему актуальным остается вопрос прозрачности возврата активов в Казахстан, подчёркивают журналисты.

«Важно ведь не только вернуть, отрапортовать, но и до бюджета донести. Вспомните, как нам рассказывали про «эксклюзивные драгоценные камни и ювелирные изделия стоимостью свыше $230 млн». Их вроде как вернули из стран дальнего зарубежья еще в 2022 году и тоже по делу Сатыбалды. Что с этими камнями сейчас? Ноль информации», — ждут разъяснений от официальных лиц телеграмеры.

Так убивает коррупция

«PRESS.KZ» — 4 619 подписчиков на этой неделе

То, что члены погибшей во время оползня в Алматы семьи могли бы жить, понимают все. Но в другой реальности — в реальности, где слово Закон не пустой звук. Если бы власти не поменяли целевое назначение земельного участка, не было бы и злополучного ремонта коммуникаций рядом с рухнувшим домом.

Фото/informburo.kz

Телеграмеры приводят слова известного юриста по земельным вопросам, депутата мажилиса Бакытжана Базарбека, что целевое назначение участка, где сошел оползень было изменено при Бауыржане Байбеке в 2015 году, земельную комиссию тогда возглавлял Болат Сауранбаев. При этом еще в 2014 году было известно, что участок находится в пределах «красных линий». Под ним проходит тектонический разлом, и он целиком лежит в водоохранной зоне речки Терисбулак и на склонах возле оврага, где возможен оползень.

«Из открытых данных следует, что акимом Алматы, подписавшим это постановление был Байбек, заместителем акима города, руководителем земельной комиссии был Сауранбаев. Действия должностных лиц акимата Алматы, и его структурных подразделений должны быть подвергнуты тщательной проверке», — сообщил Базарбек.

Авторы ТГ замечают при этом, что журналист Михаил Козачков заметил в своем авторском ТГ, что если постановление подписано в апреле 2015 года, то акимом был Ахметжан Есимов, а Байбек занял пост в августе того же года.

Впрочем, авторы Telegram-каналов, которые обсуждают эту трагедию, сомневаются, что в этой истории будет определен виновный.

Телеграмеры цитируют далее заявление международного Комитета по защите журналистов: власти Казахстана должны провести полное расследование недавней волны кибератак на независимые СМИ и привлечь виновных к ответственности. С ноября 2023 года кибератаки со стороны неизвестных были направлены против как минимум девяти независимых редакций и нескольких журналистов в Казахстане.

«Продолжающаяся эпидемия кибератак на прессу в Казахстане представляет угрозу не только для отдельных СМИ, подвергшихся нападению, но и стала системной угрозой для СМИ страны и требует соответствующего ответа», – цитируют авторы Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии в Нью-Йорке.

Ну и о хлебе насущном, точнее о курицах и КРС. Целых 19 лет Китай запрещал ввоз мяса птицы из Казахстана и вот с 7 февраля запрет снят. Новость можно назвать экономическим событием — поставлять в Китай теперь можно не только птицеводческую продукцию из Казахстана, но и замороженную говядину, свинину. Спрос там, сами понимаете, — большой.

Президент уходит в отставку

«ИноСМИ» — 130 572 подписчика на этой неделе

ТГ рассказывает, что пишут на Западе об интервью Путина Карлсону.

Интервью Владимира Путина Карлсону. (Фото/bitnewstoday.ru)

The New York Times: «Путин предложил НАТО подумать над тем, как признать новые регионы России, чтобы это выглядело достойно».

CNN: «Это была крупная пропагандистская победа Путина, который теперь может и будет использовать эту встречу в своих целях».

Daily Mail: «Путин выступил с сенсационным заявлением, что мирное соглашение по Украине когда-то было почти достигнуто».

The Washington Post: «Украинцы были глубоко оскорблены интервью Карлсона».

The Wall Street Journal: «Это интервью дало Путину шанс повысить свой авторитет внутри страны».

Президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку. Об этом она заявила в эфире телеканала М1. Заявление последовало после того, как в Венгрии разгорелся скандал из-за того, что в апреле 2023 года Новак удовлетворила прошение о помиловании бывшего замглавы детского дома, который скрывал преступления, совершенные директором-педофилом. Сообщается, что это произошло перед визитом в Будапешт Папы Римского.

Она назвала свой поступок ошибкой.

США должны перевести всю помощь другим странам в формат займов.

«Средства для помощи другим странам должны предоставляться никак иначе, кроме как в виде займа, то есть не безвозмездно. Заем может быть на чрезвычайно льготных условиях — без процентов и на неограниченный срок, но тем не менее это должен быть заем», — написал Трамп в социальных сетях.

Идея была озвучена на фоне обсуждения в сенате законопроекта об ассигновании 95 млрд долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

«Нам больше не следует раздавать деньги без надежды на их возврат или без сопроводительных условий. США больше не должны быть глупыми», — написал в субботу Трамп в Truth Social.

Американский сенатор Майк Ли 4 часа выступал в Сенате с речью против выделения денег Украине.

«Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом? Я, должно быть, пропустил этот день», — сказал республиканец из Юты.

«США влили в эту поражённую коррупцией страну уже 12-значную сумму… Что будет, если добавить ещё $55-60 млрд? Даю намёк: лучше не станет», — цитируют сенатора зарубежные издания.

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