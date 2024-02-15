Что волнует душу казаха в середине февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Чем не угодил Кремлю Олжас Бектенов?» — Бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов якобы был пророссийским, а новый Олжас Бектенов – нет. Поэтому он с первого дня назначения попал под критику кремлевских пропагандистов, пишет Dalanews.kz.

Российские власти настраивают представителей «Старого Казахстана» против правительства Бектенова, разделив, таким образом, политическую элиту Казахстана они пытаются сохранить свое влияние, — считают авторы канала.

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Возбудят ли уголовное дело против Байбека? Возбудят, если найдут и доставят на родину, уверены в DALA INSIDE.

После того, как в результате оползня в Алматы погибла семья, власти заявили, что начали проверять, как строятся дома на склонах гор.

Согласно данным депутата Бакытжана Базарбека, решение об изменении целевого назначения земельного участка, где был построен оставшийся под грязевым потоком дом, подписано экс-акимом Алматы Бауыржаном Байбеком и его бывшим заместителем Болатом Сауранбаевым.

Теперь все решения Байбека в качестве акима Алматы будут пересмотрены, предполагают авторы DALA INSIDE. Планируется, что для этого якобы будут мобилизованы члены ревизионной комиссии и аудиторы.

Бывший министр юстиции Марат Бекетаев также дал следователям ценную информацию о Байбеке. Собрано много материалов, их достаточно чтобы возбудить уголовное дело, говорит источник DALA INSIDE. По его словам, сверху компетентным органам поручено поскорее «решить этот вопрос».

«Но прежде, чем возбудить уголовное дело против Бауыржана Байбека, решается вопрос: «возможна ли его экстрадиция?». Потому что «Новый Казахстан» не намерен судить людей заочно», — говорит источник канала.

Последний раз Бауыржан Байбек был замечен на Кипре и в Германии.

По словам одного источника, он был на Северном Кипре в декабре прошлого года. Северный Кипр – квазигосударство, не признанное ООН. Но вопрос экстрадиции можно решить через Турцию.

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Коллеги-артисты вступились за певца Бейбита Коргана, которого обвинили в непризнании ребенка и уклонении от выплаты алиментов, пишет Stan.kz.

Напомним, вот уже более двух месяцев на ток-шоу «Астарлы ақиқат» идет разбирательство дела Бейбита Коргана. В редакцию обратилась молодая женщина, которая утверждает, что родила от певца ребенка, но тот не хочет признать отцовство и платить алименты. И анализ на ДНК делает только под давлением судоисполнителей.

«Звезды» казахской эстрады считают это временными трудностями и испытаниями судьбы, свалившимися на Бейбита, и придерживаются позиции, что он ни в чем не виноват.

«Ну, Бейбит, наверное, не насиловал ее. Она же сама легла с ним в постель, верно? Зная, что у него есть семья, зная, что он артист, она пошла на это. Так возьми на себя ответственность. Эта женщина для себя же родила, могла бы и не рожать этого ребенка. Не подумала про семью Бейбита, про его детей. А теперь он на грани развода», — сказала певица Женис Искакова в защиту младшего коллеги.

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В кинотеатре Cinemax в ТРЦ «Достык Плаза» показывают рекламу фильма, пропагандирующего войну России против Украины, пишут авторы DALA INSIDE.

Рекламу крутили перед показом картины режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Многих зрителей реклама возмутила. Некоторые даже написали в соцсетях, что в следующий раз закидают экран яйцами.

Источник DALA INSIDE уверяет, что кинотеатр показывает эту рекламу не по собственной инициативе:

«Российская кинопрокатная компания записала рекламу вместе с «Мастером и Маргаритой». И там невозможно вырезать отдельно рекламу, проблема в этом».

Но если в кинотеатре не примут меры, бойкот может отрицательно сказаться на репутации и доходах заведения. Кассовые сборы могут упасть на 30 процентов, а кинотеатр получить звание «Z-кинотеатра», — считают авторы канала.

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Об очередных коррупционных скандалах в Жетысуской области сообщает портал Nege.kz со ссылкой на областную прокуратуру.

Как выяснилось, бухгалтер отдела образования Кербулакского района присвоил 34 млн тенге, фиктивно выплачивая повышенные зарплаты и отпускные, а также начисляя деньги людям, которые работали лишь на бумаге. На неустановленные туалеты в туристических местах сотрудники акимата Сарканского района «потратил» более 29 млн тенге, а средства присвоили себе.

«Управлением досудебного расследования прокуратуры Жетысуской области начало расследование по статье «хищение в особо крупных размерах». В случае доказательство вины предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — сообщает прокуратура Жетысуской области.

Почему так часто акимат Жетысуской области всплывает в коррупционной хронике? Авторы портала считают, что дело в «слабом» акиме, «Бейбит Исабаев слабый, и команда у него не единая, случайные люди».

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Главный имам мечети им. Ырыскельды кажы в Астане Нурлан Байжигитулы читал проповеди для кыргызов, узбеков, казахов — прихожан мечети Аль-Бухари в Филадельфии, пишет Sn.kz.

«После проповедей Нурлан-имам читал намаз вместе с прихожанами. После этой встречи также для молодой пары был совершен неке (обряд бракосочетания). Благодарим Нурлан-ага и Жулдызай-ханым за вклад в религиозную жизнь казахов Америки. Казахи Филадельфии и в целом США всегда ждут вас», — говорится в сообщении, опубликованном на странице в соцсетях Нурлана Байжигитулы.

В январе текущего года Нурлан имам, которого в народе называют «тиктокер-имам», был приглашен в США президентом Джо Байденом.

«Вообще, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и предыдущие лидеры приглашают из разных стран знаменитостей и глав государств на званый ужин. Это считается благотворительным ужином. На него из нашего государства, хвала Всевышнему, выбрали меня», — рассказывал Нурлан кажы Асанов.

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Народная артистка СССР Бибигуль Тулегенова впервые показала подарок, полученный от экс-президента Нурсултана Назарбаева, пишет Stan.kz.

По словам певицы, для нее это один самых ценных подарков.

«В 2019 году, когда он ушел с должности президента, я записалась к нему на прием. Тогда он еще сидел в Акорде. Мы беседовали. Тогда он спросил: «Бибигуль Ахметовна, у вас есть какая-нибудь просьба?». Я ответила, что у меня нет никакой просьбы, что просто хотела увидеться, поздороваться, поговорить, ведь столько лет мы работали рядом. Тогда он был очень доволен, сказал, что обычно к нему люди приходят в первую очередь с различными просьбами. Тогда я сказала, что мне ничего не нужно, у меня все есть: жилье, есть, что одеть и что поесть. Может быть, он не хотел меня отпускать с пустыми руками и подарил мне часы и свою новую книгу», — рассказала Бибигуль Тулегенова.

По словам народной артистки, она никогда не собирала «богатства».

«Сколько лет выступаю на сцене, но не нажила особо богатства. Все украшения, которые на мне, — это подарки. Сколько ездила на гастроли, поездки, всегда привозила домашним гостинцы, подарки. Мама все делила поровну на всех. Благодаря своему творчеству я никогда ни в чем не нуждалась. В Алматы сама купила квартиру, в Астане четырехкомнатную квартиру мне подарили», — рассказала также Бибигуль Тулегенова.

Напомним, в декабре прошлого года Народной артистке СССР и КазССР Бибигуль Ахметовне Тулегеновой исполнилось 94 года.

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Жертвы рекламы: четыре ребенка пострадали, один умер. Таков итог лечения детей в Центре педиатрии и детского массажа Qonzhyq в Алматы, чьи родители обратились в редакцию ток-шоу «Көреміз» на канале «Евразия».

В ходе передачи стало известно, что после неправильного лечения один ребенок умер и четверо пострадали. Однако в клинике не признают своих ошибок и вины.

В заведении работают вчерашние студенты, профессиональный опыт которых составляет от одного года до трех лет. При этом услуги в медицинском заведении недешевые, одна консультация врачей стоит 200 000 тенге.

Один из экспертов в студии семейный врач с большим опытом сказала, что дозы и назначения умершему мальчику не соответствовали его возрасту и диагнозу.

Между тем клиника, несмотря на то что из-за лечения в ней пострадали дети, один из которых умер, продолжает работать, и даже активно рекламироваться в Instagram, а главный врач начала новый обучающий курс детского массажа за 150 тысяч тенге.

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RATEL.KZ – «Чем Бектенов не угодил России» — Dalanews.kz: «Смайылов ресейшіл еді, енді қайттық…» Кремльдің жаңа премьерге көңілі толмай жатыр («Смаилов был пророссийским, что ж теперь делать…» Кремль разочарован новым премьером).

На портале Dalanews.kz были опубликована статья, где проанализировали реакцию российских телеграм каналов на назначение Олжаса БЕКТЕНОВА премьер-министром РК.

Согласно автору, каналы подотчетные Путину, начали судорожно писать о том, что Бектенов тот самый кадр, который вытеснит из вертикали власти людей экс-президента НАЗАРБАЕВА и дистанцирует столицу от Москвы.

«Таким образом, пропагандисты пытаются противопоставить представителей Старого Казахстана правительству Бектенова. Официальная Москва прилагает все усилия, чтобы сохранить политическое влияние в Казахстане, разделив политическую элиту страны на «старую, новую», — негодует автор.

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Halyq-uni.kz: «Тұншықтырып өлтірген»: Елді дүрліктірген оқиғаға қатысты жаңа дерек шықты («Задушила»: Стали известны новые подробности об убийстве, потрясшее всю страну).

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара ЗАКИЕВА сообщила, что женщина предупредила о том, что собирается убить своих детей.

Об этом пишет Halyq-uni.kz: «Известно, что уроженка Кызылординской области приехала в Туркестан и сняла квартиру, после чего сообщила своим родственникам, что собирается совершить убийство детей. Расследованием дела занимается полиция Туркестанской области», — написала Закиева на своей странице в Facebook.

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Подумали на русском и перевели на казахский»: как машинный перевод «убивает» язык» — На портале Qamshy.kz опубликовали отрезок из интервью ученого Әділета Ахмета журналисту Оразбеку Сапархану, о состояния современного казахского языка и его будущего.

Во время интервью эксперт также высказался о возможности избавиться от русской кальки в казахском языке.

Эксперт перечислил ошибки на подобие «Өзіңе», «Өзіңнен кері» на дверях, которые часто встречаются в повседневной жизни. На казахском же это должно быть «итер», «тарт».

«Получается, сначала подумали на русском, а позже просто перевели это слово. Сейчас в век развития интернета люди просто переводят то самое «От себя», и не задумываясь пишут это. Иногда в таких ситуациях людей поднимают на смех», ― рассуждает ученый.

Он подчеркнул, что не стоит переводить слова, полагаясь на интернет, и подражать языку, создавшему эти технологии. А для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, в первую очередь необходимо возвысить национальный дух.

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На портале Аdyrna.kz опубликовали текст с высказыванием Тұрарбека Құсайынова о том, что казахам необходимо закрепиться в странах Европы, США и развитой Восточной Азии. По мнению автора, вся казахская молодежь, не имеющая работы, не должна прожигать свои лучшие годы в нищете и бедности.

«Для этого необходимо как можно скорее переехать в прогрессивные страны, такие как Европа, Южная Корея, Япония, Канада или США и ассимилироваться там! Тогда в будущем они, уже вооруженные знаниями и опытом, смогут вернуться в страну», ― считает автор.

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На портале Аbai.kz было опубликовано высказывание Әбдірашита Бәкірұлы о языковой среде Казахстана.

«В любой среде язык, имеющий больше всего веса, поглощает все другие. У нас в Алматы, Павлодаре, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске и в городах Астана и Караганда «русский язык имеет больше веса». Поэтому эти города являются «опасной средой» для казахского языка… «Языковая конкуренция» в стране тоже не на равных условиях. Крупные «русскоязычные» города, ставшие производственными и бизнес-центрами, словно пылесос, засасывают носителей казахского языка, которые жили в невыгодной экономической среде», ― поделился автор.

Он подчеркнул, что единственная вещь, которая может противостоять этому, ― это национальное воспитание и укрепление национальных ценностей.

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