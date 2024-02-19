Приятные сюрпризы от биатлонистов, финальный матч Елены Рыбакиной с первой ракеткой мира на крупном турнире, казахстанские пловцы, конькобежцы и «настольные теннисисты» на мировых первенствах

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Биатлон: вполне успешный для казахстанцев чемпионат мира

Вчера в Нове Место (Словения) завершился чемпионат мира. Лучший личный результат в составе сборной Казахстана показала Галина Вишневская, которая лишь недавно вернулась в строй после полуторагодичного перерыва. Она хорошо провела индивидуальную гонку на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Это единственная дисциплина, где за каждый промах даётся не штрафной круг, на котором биатлонистки обычно теряют 22-24 секунды, а целая минута. То есть, снайперские качества здесь приобретают особо важное значение. Вишневская поразила все 20 мишеней и заняла в итоге 24-е место среди 92-х участниц. Подняться выше ей помешал недостаточно быстрый ход по лыжне. А вот в спринте она стала 43-й.

Лидер нашей мужской команды Александр Мухин, добившийся в нынешнем сезоне существенного прогресса, особенно в стрельбе, в ходе чемпионата был не столь точен. В спринте он занял 34-е место, а в индивидуальной гонке – лишь 81-е, проиграв в том числе другому казахстанцу Владиславу Кирееву, показавшему 47-й результат.

На снимке: Александр Мухин (фото Gettyimages)

Зато Мухин отлично проявил себя в эстафетах. В смешанной он бежал за сборную РК на первом этапе и закончил свой отрезок 5-м, опередив соперников из целого ряда ведущих биатлонных держав. Однако остальные казахстанские «стреляющие лыжники» не сумели поддержать его порыв.

В состоявшейся позавчера мужской эстафете Александр снова выступил в роли «забойщика» и завершил свою часть дистанции в составе четверки лидеров, которых друг от друга отделили всего 1,3 секунды. Бежавший следом Киреев тоже сумел удивить: после второй своей стрельбы он вывел нашу команду на второе место, однако невысокая относительно соперников скорость хода по лыжне отодвинула его на четвёртую позицию. Впрочем, и это было сенсацией. На следующих этапах от Казахстана бежали биатлонисты послабее (Асет Дюйсенов и Никита Акимов), а от большинства других стран – сильнейшие. В итоге наш квартет занял 10-е место, что, несомненно, можно расценить как успех. Ведь позади остались довольно сильные сборные Австрии, Словении, Украины, Швейцарии…

А вот наша женская команда в эстафете не порадовала. Уже на третьем этапе она допустила отставание от лидеров в один круг, после чего её, согласно правилам, сняли с гонки. В итоге только 18-е место.

Теннис: второй подряд финал и упущенная победа

Елена Рыбакина в течение пары недель приняла участие в двух крупных турнирах и оба раза дошла до финала. Но если в Абу-Даби она выиграла титул, то в Дохе, столице Катара, уступила его сильнейшей на данный момент теннисистке мира. Отличие было и в том, что если первый турнир входит в категорию WTA-500, то второй – в категорию WTA-1000 (победительнице начисляются 1000 баллов в зачёт рейтинга), которая по статусу идёт сразу после «Большого шлема».

Казахстанская теннисистка начала в Дохе с разгрома, устроенного китаянке Линь Жу (57-я в рейтинге WTA) – 6:2, 6:1. Затем был очень непростой матч с американкой Эммой Наварро (23-я), который продолжался все три сета – 6:1, 6:7, 6:4. Канадку Лейлу Фернандес (19-я) Рыбакина обыграла более уверенно – 6:4, 6:2. Почти такой же счёт был зафиксирован в её полуфинальной встрече с россиянкой Анастасией Павлюченко (37-я) – 6:2, 6:4.

А по другой половине турнирной сетке навстречу Елене двигалась первая ракетка мира полячка Ига Швёнтек. Полуфинальную стадию она прошла без борьбы, поскольку чешка Каролина Плишкова, тоже когда-то возглавлявшая женский рейтинг, не вышла на корт. То есть, к решающему поединку Швёнтек подошла более «свежей». Кроме того, в её пользу говорило то обстоятельство, что в предыдущие два года Ига становилась победительницей турнира в Дохе. Но, с другой стороны, счёт личных встреч с Рыбакиной был не в её пользу – 2:4.

Финальный матч поначалу складывался в пользу Елены. Она взяла четыре гейма из первых пяти, но потом получила небольшое повреждение. После медицинского перерыва Рыбакина позволила Швёнтек сравнять счёт, на тай-брейке не реализовала сетбол и в итоге отдала первую партию. А вторая прошла с преимуществом польской теннисистки. Окончательный результат – 6:7, 2:6.

Благодаря выходу Рыбакиной в финал и неудаче на этом же турнире 3-й ракетки мира американки Коко Гауфф разрыв между ними в рейтинге существенно сократился – с 1112 до 372-х очков. А первые два места по-прежнему занимают Швёнтек и Арина Соболенко из Беларуси.

Плавание: Адильбек Мусин – в одном шаге от топ-10 на ЧМ

Там же, в Дохе, вчера завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Его вторая неделя включала в себя соревнования пловцов. И на них некоторые из казахстанцев выступили очень даже неплохо.

Особо стоит отметить 24-летнего Адильбека Мусина, который добился лучшего результата в своей карьере. Он более чем уверенно прошёл в число 16 полуфиналистов на олимпийской дистанции 100 метров баттерфляем и стал на этой стадии 11-м.

На снимке: Адильбек Мусин (фото с сайта Национального олимпийского комитета)

А проплыви он со временем, которое секундомер зафиксировал в предварительном заплыве (51,75 – 4-й показатель среди всех 70 участников), быть бы ему среди восьми финалистов. Но в полуфинале Мусин проиграл самому же себе 0,31 секунды.

Пробилась во вторую стадию и Софья Сподаренко: уроженка Усть-Каменогорска, потом переехавшая в Россию, а в прошлом году вернувшаяся на родину, тоже специализируется на плавании баттерфляем. Правда, полуфиналисткой она стала на дистанции 50 метров, которая не входит в программу Олимпиад. Её итоговое место – 15-е. А вот на олимпийской 100-метровке она выступила менее успешно, заняв 24-е место. Стоит упомянуть также Диану Тасжанову, которая стала 23-й в заплывах на 400 и 800 метров вольным стилем.

Скоростной бег на коньках: лучшие результаты – в длинном спринте

Канадский Калгари, где находится один из самых быстрых на планете катков, стал местом проведения чемпионата мира на отдельных дистанциях. Количество его участников было ограничено: в большинстве индивидуальных дисциплин выступили по 24 спортсмена, отобранных по итогам этапов КМ, а на длинных дистанциях и того меньше. От Казахстана квалифицировались три девушки – Екатерина Айдова, Алина Дауранова и Инесса Шумекова, а мужскую сборную представлял только Виталий Щиголев.

В первый день чемпионата наше женское трио заняло 5-е место в командном спринте, пропустив вперёд себя американок, канадок, полячек и голландок. Впрочем, эта дисциплина не является олимпийской. Назавтра Айдова показала 19-е время на самой короткой дистанции 500 метров. А вот в забегах на 1000 метров приняли участие все три наши соотечественницы – для них эта дисциплина является любимой. Дауранова, ещё в прошлом сезоне выступавшая среди юниорок, с личным рекордом заняла 13-е место, сразу вслед за ней, на 14-м, расположилась Айдова, тогда как Шумекова показала 24-й результат.

Что касается Щиголева, то он бежал гонку с масс-старта, но в полуфинале заработал дисквалификацию и в решающий забег не попал.

Настольный теннис: шансы на выход в «плэй-офф» сохраняются

В Пусане (Южная Корея) проходит командный чемпионат мира. На него отобрались сорок мужских и столько же женских сборных.

У мужчин на предварительном этапе наша дружина, за которую выступают Кирилл Герасименко, Айдос Кенжегулов и совсем ещё юный Аян Курмангалиев, ярко проявивший себя на юниорском уровне, попала в одну компанию с командами Германии, Великобритании, США и Саудовской Аравии. В первом туре казахстанцы уверенно выиграли у саудитов – 3:0, но затем уступили британцам – 2:3 (опытный Герасименко выиграл оба своих матча, а вот его товарищи уступили соперникам). Вчера наши ребята встречались с немцами, до этого одержавшими две победы, и проиграли с таким же счётом, что и накануне, – 2:3. И снова обе выигранные встречи на счету Герасименко.

Вот как выглядит турнирное положение после вчерашнего дня: Германия – 3 победы (после 3-х матчей), США и Великобритания – по 1 (2), Казахстан – 1 (3), Саудовская Аравия – 0 (2). Чтобы выйти из группы, нашим теннисистам завтра необходимо одолеть американцев и пробиться в первую тройку. Согласно регламенту, победители всех восьми квинтетов попадут напрямую в 1/8 финала, а занявшие вторые и третьи места определят в стыковым матчах ещё восемь команд, которые продолжат борьбу за медали.

По аналогичной схеме проходит и женская часть чемпионата. Казахстанская команда в составе Зауреш Акашевой, Сарвиноз Миркадировой и Анастасии Лавровой в первый день одолела австралийскую – 3:2. А вчера наши девушки проиграли теннисисткам Австрии – 0:3. Теперь им предстоят встречи с соперницами из Гонконга и Португалии. Турнирное положение: Гонконг – 3 победы (после 3-х матчей), Казахстан и Португалия – по 1 (2), Австрия – 1 (3), Австралия – 0 (2).

Хоккей: дальневосточный вояж «Барыса»

На минувшей неделе «Барыс» совершил турне по Дальнему Востоку, где в течение пяти дней провёл четыре матча – по два раза встретился с «Адмиралом» во Владивостоке и с «Амуром» в Хабаровске.

В первой игре с «Адмиралом», занимающим предпоследнее место в Восточной конференции и тоже, как и «Барыс», потерявшим шансы на выход в «плэй-офф», казахстанская команда потерпела поражение (11-е подряд – новый антирекорд) со счётом 2:4, хотя после пропущенной шайбы в стартовом периоде Даниил Апальков и Джозеф Лабейт вывели её вперёд. А вот в следующем поединке подопечные Олега Болякина сумели взять реванш. «Дубль» в исполнении Евгения Рымарева и гол за авторством Энтони Камара позволили одержать победу, первую после затянувшейся серии неудач, – 3:2.

Через два дня «Барыс» гостил уже в Хабаровске у «Амура», который ведёт борьбу за выход в «плэй-офф». В стартовом периоде наша команда пропустила три безответные шайбы, а вскоре после начала второго – ещё одну. Лишь в середине заключительной трети матча всё тот же Рымарев «размочил» счёт – 1:4. Вчера в повторном поединке казахстанский клуб снова проиграл, но теперь с минимальной разницей – 1:2. Единственный ответный гол забил Лабейт.

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