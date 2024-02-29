Что волнует душу казаха в конце февраля

Сетевые СМИ о казахской прессе

RATEL.KZ. — «Кайрат Нуртас стал жертвой политической игры» — Dalanews.kz: Қайрат Нұртас саяси ойынның құрбаны болды (Кайрат НУРТАС стал жертвой политической игры)

Об этом пишет Dalanews.kz. «Сегодня в соцсети опубликовали домашнее видео певца Кайрата Нуртаса с полуобнаженной девушкой по имени Жанка… Кстати, в последнее время подобного рода видео, касающиеся личной жизни человека, как правило, распространяются во время шумных судебных заседаний… Сегодня проходит суд над журналистом Думаном МУХАМЕТКАРИМОМ», — отмечает автор.

«В свое время, в конце своего 30-летнего правления, НАЗАРБАЕВ искусственно «продлевал» свою власть, собирая подобные «компроматы» и распространяя их в сети с помощью определенных лиц. Мы считаем, что Новый Казахстан должен избегать такого старого подхода», — считает автор.

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Zhasalash.kz: Жалаңтөс баһадүр қазақ па, өзбек пе? (Жалантос-бахадур казах или узбек?)

Портал Zhasalash.kz задался вопросом касательно национальности Жалантос батыра. Напомним, по инициативе президента Республики Узбекистан, студия EZGU FILM совместно с агентством кинематографии при министерстве культуры и акиматом Самаркандской области сняли историко-художественный фильм «Баходир Ялангтош».

«Сразу после публикации первого тизера кинокартины между казахами и узбеками разгорелась борьба за национальность Жалантос — батыра. Узбекская сторона настаивает, что это их герой и что он узбек, казахи же утверждают, что Жалантос происходил из рода алшын», — пишет автор.

«Как бы узбеки ни старались, Жалантос не станет узбеком. В свое время они присвоили Толе би, дав ему прозвище Карлыгаш би. Но от этого ничего не изменилось. Присваивали и другие исторические личности. Жалантос хоть и управлял Самаркандом, но принадлежал казахскому роду. Жалантос внес свой вклад в установление дружеских отношений между узбеками и казахами», — считает историк Жарылкасын ЖАППАСОВ.

Историк Эльмира ТЕЛЕУОВА считает, что кино – это орудие пропаганды. Что данный фильм преследует цель объединить узбекское сообщество.

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Halyq-uni.kz: Қостанай жылқысы мен Кабирханды будандастыру ұсынылды (Предложена гибридизация Костанайской лошади и Кабирхана).

Halyq-uni.kz опубликовал предложение председателя правления НАО «Национальный аграрный научный образовательный центр» Бауыржана КАСЕНОВА по гибридизации Костанайской лошади и Кабирхана.

Автор отмечает, что страна находится на грани потери костанайской породы лошадей. По неофициальной информации, в стране осталось около 200 костанайских лошадей. 48 из них находятся в собственности ТОО «Қазақ тұлпары» в Костанайской области. Однако в последние годы поголовье животных не увеличилось, и даже жеребята были проданы по 1-1,5 млн тенге.

«Если мы увеличим количество Костанайской лошади, то мы также должны задуматься и над повышением ее качества. Мы только за, если владелец Кабирхана посодействует нам в этом направлении. Это научная работа. Он внесет неоценимый вклад в развитие казахской лошади, если поддержит данное предложение», — отметил Бауыржан Касенов.

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Abai.kz: Тәуелсіздік алғалы бері елде бірде-бір жаңа түрме салынған жоқ! (С момента обретения Независимости в стране не было построено ни одной новой тюрьмы!)

Abai.kz опубликовал высказывание депутата Мажилиса Абзала КУСПАНА о неудовлетворительном состоянии тюрем в Казахстане.

«Некоторые здания рушатся, под руинами погибают люди. Перед тем как обратиться с депутатским запросом, я побывал во многих тюрьмах Казахстана… Встречался с представителями местной уголовно-исполнительной системы. Была проделана совместная работа. Я оказался первым депутатом, обратившим внимание на их проблемы. Они с радостью поделились нужной информацией и раскрыли передо мной проблемы, связанные с материально-техническим состоянием объектов, подведомственных уголовно-исполнительной системе», — подчеркнул депутат.

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Назира ДАРИМБЕТ – «Сына известного в Казахстане певца уволили за домогательства» — Олжас Еспанов, сын известного певца Нурлана Еспанова, был уволен из университета имени Демиреля за интимные сообщения девушкам в сети, сообщает El.kz.

Блогер Олжас Еспанов, как отмечает издание, писал девушкам неприличные сообщения, склоняя их к интиму, после чего его страница в соцсетях была заблокирована.

Представители университета им. Сулеймана Демиреля, где работал Еспанов, выразили свою позицию по этому поводу.

«Олжас Еспанов работал сотрудником библиотеки вуза. Его поведение не соответствует внутренней дисциплине СДУ, поэтому трудовой договор с ним был расторгнут. Сожалеем, что такое поведение было допущено сотрудником вуза», — говорится в официальном пресс-релизе вуза.

Между тем Олжас Еспанов успел выпустить книгу «Ол — жас махаббат» на основе своей истории.

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Правительство Казахстана внесет изменения в правила захоронений в национальном пантеоне, теперь там будут хоронить меньше людей, без торжественной церемонии, пишет Stan.kz.

Ранее в правилах говорилось, что в пантеоне могут быть похоронены президенты Казахстана и члены их семей. Новые поправки не распространяются на членов семей глав государств. Кроме того, из списка были исключены госсекретари, а также председатели Конституционного совета.

В настоящее время право занять место на кладбище имеют граждане, награжденные тремя степенями орденами «Алтын Қыран», «Отан», «Первый президент Республики Казахстан — Нурсултан Назарбаев» и «Енбек Данқы». Предлагается из списка исключить обладателей ордена первого президента.

«В настоящее время на территории пантеона нет ни мемориального здания, ни мемориального музея. Разработка и строительство этих объектов не планируется. Соответственно, на это не предусмотрено выделение средств из бюджета в ближайшие годы», — сказал вице-министр информации и культуры Ербол Аликулов.

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Учительницы школы №250 в поселке Жосалы Кызылординской области, уволенные за посещение клуба трансвеститов в Стамбуле, рассказали всю правду о случившемся, пишет SkifNews.kz.

26-летняя преподавательница английского, классный руководитель 7-го класса Акерке Жумабаева работает в сфере образования 3,5 года. После распространения информации о том, что «ходят в Турции в гей-клубы», учительницы — она и ее коллега Фатима Скакова — оказались в центре скандала.

По словам Жумабаевой, администрация школы уволила их без предупреждения, при этом оскорбив их честь и достоинство.

«Мы извинились, сказали, что совершили ошибку. Мы не знали заранее, что это гей-клуб. Но директор школы довела меня при всем коллективе, оскорбляла, довела до слез, сказала, что «пошли туда искать волосатых мужчин». Мы отдыхали в Стамбуле, в последний день поездки решили побывать в месте, где никогда не были», — рассказала она в эфире ток-шоу «Астарлы ақиқат».

Она также объяснила, что не смогла выйти на работу 8 января, потому что отравилась перед вылетом из Турции и предоставила справку. Но в школе приняли это как прогул.

В клубе, где побывали казахстанские педагоги, в это же время находился известный трансвестит Амилай, мобилографы которого засняли на телефон и учительниц. После чего видео распространилось в Казнете.

Юрист Сержан Пиралиев считает увольнение учителей таким образом незаконным.

«В приказе об увольнении должна быть указана причина. В этом случае нет даже приказа. До этого в этой школе были случаи, когда учителя приходили на работу нетрезвыми, поднимали руку на детей. Но им просто сделали предупреждение. А здесь девушек сразу уволили. Какой вред нанесен детям от того, что девушки-учительницы пошли в ночной клуб, тем более там не было вывески «гей-клуб», — сказал он также в ходе эфира.

В ходе передачи также выяснилось, что история получила странное продолжение. Заместитель Кармакшинского отделения полиции Жандарбеков начал преследовать девушек, приглашая на свидания и обещая помочь разрешить ситуацию.

Мать Жумабаевой написала на него заявление в полицию. После обращения в полицию стали поступать угрозы в их адрес.

Ранее Министерство просвещения сообщало по этой ситуации, что учителя уволились «по собственному желанию», а бывший министр, ныне депутат Асхат Айтмагамбетов, выступил в защиту педагогов, сказав, что «нельзя ограничивать их в нерабочее время».

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«Почему Головкин, а не Турлыханов?» — Спортивный журналист Несип Жунисбаев выступил против назначения на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) казахстанского боксера Геннадия Головкина.

В своем обращении, опубликованном на портале Abai.kz, он объясняет свою позицию тем, что у Головкина нет опыта организатора и руководителя.

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В Сети распространилось видео, где дети якобы читают намаз в одной из казахстанских школ. На кадрах видно, что дети находятся в помещении, похожем на учебный класс: на заднем плане видны школьные парты. По этому поводу начата проверка, сообщает HalyqUni.kz.

Министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал это видео:

«Сейчас мы выясняем, где, в какой школе, в какой области это было. После выяснения подробностей будут приняты меры. Нужно дождаться выяснения полных деталей случившегося. Сначала надо выяснить, действительно ли это было в школе».

Бейсембаев также ответил на вопрос: нужна ли в школе молитвенная комната.

«Школа – очаг знаний и воспитания. Поэтому педагоги должны в обязательном порядке нацелены на то, чтобы давать знания детям. Мы всегда говорим про это. И придерживаемся этой позиции. Поэтому, думаю, больше нет необходимости поднимать этот вопрос», — сказал глава ведомства на брифинге после заседания правительства.

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В соцсетях запущена петиция против проведения в Казахстане концертов российского певца Владимира Преснякова. Они должны пройти 15 марта в Астане и 16 марта в Алматы, пишет Dalanews.kz. Билеты стоят от 15 до 60 тысяч тенге.

В 2022 году Пресняков заявлял, что перечислил доходы от концертов в помощь российской армии, а в 2023 году Украина внесла его в санкционные списки.

«Почему в Казахстане разрешены его концерты, а Максима Галкина не пустили?», «Зато едет теперь еще один оккупант», «Нельзя впускать в страну артиста из страны, которая по локоть в крови», — пишут казахстанцы в соцсетях.

В опросе казахстанских коллег Преснякова по этому поводу певец Медеу Арынбаев говорит, что далек от политики и не верит, что Пресняков будет поддерживать российскую армию:

«Его творчество на закате, и ему ничего не остается кроме как поддерживать политическую элиту. Не думаю, что он в состоянии отправлять средства на армию, он просто хочет заработать деньги в Казахстане».

Солист группы «Жігіттер» Айдар Тургамбек считает, что сейчас нужно быть разборчивее с теми, кто приезжает в страну с гастролями:

«Какого мнения Пресняков о Казахстане? Думаю, на это нужно обратить внимание. Сейчас много кто приезжает из России и других стран к нам с концертами. И надо быть аккуратнее с ними. Потому что это влияет на имидж Казахстана на международной арене».

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Ару ТЕНТЕКАЛИ – ««Раскол между тенгрианством и исламом»: в чем причины духовного упадка в Казахстане» — На портале Abai.kz была опубликована статья теолога и абаеведа Досыма Омарова о роли тенгрианства в Казахстане.

По словам автора, тенгрианство, сформировавшее национальную идентичность нашего народа, находится в упадке. В результате вековые традиции перестают быть опорой нации и даже оказывают свое негативное влияние, становясь причиной духовного упадка. Раскол между тенгрианством и исламом, который угрожает единству народа, является лишь одним из проявлений этого.

«Первобытное тенгрианство, которое изначально охватывало все сущее, нынче отвергает ислам и сопротивляется ему. На сегодняшний день очень актуальной проблемой является обращение внимания на восстановление национальной идентичности, в том числе на причины упадка тенгрианства», ― считает автор.

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На портале Zhasalash.kz было опубликовано высказывание культуролога Елдоса Өсербаева о выдающихся фигурах в истории.

По словам автора, в истории казахского народа есть много людей, которые вышли из Великой степи и прославили свое имя по всему миру. Такие исторические личности, как Аль-Фараби, султан Бейбарыс, внесли непосредственный вклад в развитие мировой культуры и цивилизации.

«Особое место в истории Казахстана занимает Жалаңтөс Баһадүр, который внес большой вклад в развитие тюркских народов и основал Самарканд. Эти исторические личности являются общими для тюркских народов и являются общим наследием. Но наша главная проблема в неумении отличать гордость от горделивости», ― пишет автор.

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На портале Zhasalash.kz была опубликована статья о положении российских беженцев в Казахстане. По словам автора, эмигранты заметили, что в стране преобладает русский язык.

Например, гражданин России, приехавший в Алматы, в интервью иностранному изданию заявил: «Найти работу для россиян не сложно, вакансий много. Более того, в большинстве городов Казахстана достаточно знания русского языка. Тем не менее приехавший в Казахстан человек должен выучить казахский язык. Можно работать и без казахского языка, но знание его ― увеличивает ваши шансы».

В статье отмечается, что в словах россиянина есть логика. Несмотря на то, что, по официальным подсчетам, доля казахов в стране превысила 70 процентов, а значение казахского языка в повседневной жизни стало выше, в стране по-прежнему преобладает русский язык. По словам автора, сейчас все же растет спрос на специалистов, владеющих двумя языками в сфере услуг и торговли.

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На портале Аdyrna.kz была опубликована статья о негативной реакции части общества на законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

По мнению некоторых казахстанцев, если будет принят данный законопроект, в стране может увеличиться число разводов. Такого же мнения придерживается депутат Мажилиса Ермұрат Бапи.

«Поскольку закон нацелен на противодействие насилию, то он в определенной степени ограничивает права граждан мужского пола. Поэтому я считаю, что в обществе необходимо поднять вопрос о пропаганде семейных, гражданских ценностей и роли отца», – считает депутат.

По мнению Бапи, следуя за тенденциями цивилизованного мира, мы можем разрушить наши национальные ценности.

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