«Считаю невозможным предложить главе государства на утверждение обсуждаемый проект Национального плана, как демонстративно игнорирующий обязательства президента, взятые им перед избирателями и страной в своей предвыборной программе»

Сетевые СМИ о проекте Нацплана - 2029

«Что не так в Национальном плане развития» — Казахстанские эксперты поделились своими мнениями о «Национальном плане развития Казахстана до 2029 года», который разработало Агентство по стратегическому развитию и реформам (АСПиР). Они также объяснили, зачем нужны национальные планы действий государству, бизнес-сообществу, населению и каким они должны быть.

Экономист Айдархан КУСАИНОВ отмечает в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан, что «Национальный план развития Казахстана до 2029 года» выглядит скорее как описание стремлений и намерений, чем план действий.

Согласно документу, результатами реализации Нацплана должны стать удвоение ВВП (до $450 млрд к 2029 году) и среднегодовой темп роста экономики на уровне 6–7%. Кроме того, увеличение ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

Экономист считает, что сегодня одной из важнейших задач для страны является повышение благосостояния населения и улучшение качества здравоохранения. Он подчеркивает, что при этом в Нацплане отсутствуют индикаторы, связанные с благосостоянием населения. Например, такие как «доходы населения и темпы их роста», «уровень неравенства по доходам», «доля оплаты труда в ВВП», «медианный доход населения», относящиеся к благосостоянию населения. Вместо этого в документе указана «медианная зарплата», которая, по мнению Кусаинова, не может быть параметром, учитывая молодеющую демографию Казахстана.

Нацплан изобилует мировыми рейтингами, отмечает Айдархан Кусаинов, тогда как целью должно быть улучшение качества жизни, а место в рейтинге – результатом работы.

Экономист считает, что Национальный план развития как план действий нужен не только чиновникам, но и в том числе бизнес-сообществу.

«Например, в прошлом году все ждали повышения НДС, а сейчас заявили, что повышения не будет, и если через год новое правительство уйдет, что делать бизнесу в такой ситуации?«.

Айдархан Кусаинов отмечает, что правительство может уйти в отставку или изменить существующую политику, но предполагается, что главные идеи и приоритеты экономического развития государства останутся неизменными. Технология исполнения может отличаться, но в течение следующих пяти лет, какое бы правительство ни пришло, должно делать, что приписано в Нацплане.

Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что в государстве должны присутствовать элементы плановой системы.

В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан он обратил внимание на исполнение таких документов.

Политолог отмечает, что в 2021 году в Казахстане приняли систему планирования, по которой были введены национальные проекты.

«В прошлом году было озвучено, что национальные планы, введенные всего лишь два года назад, отменяются. Только Высшая аудиторская палата официально подвела итоги, что они реализовывались неэффективно. Но мы помним, что некоторые министры заявили, что сами планы оказались неэффективными, то есть «это не мы неэффективно реализовали, а планы были неэффективными«, – сказал Данияр Ашимбаев.

Он отмечает, что на протяжении всего прошлого года Миннацэкономики и АСПиР пытались скорректировать базовые показатели, в результате Национальный проект был отменен, но появился новый «Национальный план развития до 2029 года».

По словам Данияра Ашимбаева, в Нацплане не прописан механизм реализации, нет анализа и оценки предыдущего плана. Политолог указывает, что в стране реализуются различные госпрограммы, планы развития, концепции, стратегии, но в целом нет отчетности о том, какая работа по ним проведена. Публикуются только цифры Высшей аудиторской палаты, а сами министерства оценок не дают.

«Национальный доклад по реформам должен был появляться регулярно, но никто его никогда не видел, если документ существует, то он засекречен. Это говорит о том, что планирование страдает недоработанностью, а исполнение страдает еще большей неэффективностью. Если не публикуются, значит результаты еще более плачевные, чем можно было себе представить«, – считает Данияр Ашимбаев.

Данияр АШИМБАЕВ – «Горизонт планирования» — Вернемся к базовой стратегии. В декабре 2012 г. НАЗАРБАЕВ провозгласил, что «Стратегия-2030 сработала», «по целому ряду параметров нам удалось выполнить досрочно» и выдвинул Стратегию «Казахстан-2050».

В рамках новой статегии в 2013 г. был актуализирован принятый в 2010 г. «Стратегический план развития до 2020 года», а в 2018 г. он был заменен «Стратегическим планом развития до 2025 г.», а последний, в свою очередь, в феврале 2021 г. заменили на «Национальный план развития до 2025 г.». Последнюю сейчас хотят заменить «Национальным планом развития до 2029 г.», проект которой подвергся жесткой критике.

Смена дат связана с тем, что текущим горизонтом госпланирования является 2029 г. — т.е. нынешний президентский срок.

Кроме того, с лета прошлого года активно говорят, что разрабатывается «Видение. Казахстан-2050», которая должна заменить Стратегию-2050 («вИдением» называются схожие документы в Турции и некоторых арабских странах, хотя кое-кто считает, что речь идет о «видЕнии» — тут надо постоянно акцентировать или подобрать менее двусмысленное выражение).

Новая «2050» у аппарата, как видно, не выходит. Да и «2029» не получилась — уныло, инфантильно, скомканно.

Жанель ЖАЗЕТОВА – «Чем «новый» Казахстан отличается от «старого». В Halyk Finance рассказали, что не так с государственными инициативами в экономике» — Halyk Finance раскритиковал проект «Национального плана развития Казахстана до 2029 года», который был опубликован в феврале на «Открытых НПА».

«Одной из ключевых проблем НПР является то, что этом документе нет критического анализа, почему все прошлые усилия властей по диверсификации и качественному росту экономики не привели к нужным результатам и чем «новые» планы властей кардинально отличаются от «старых». Если подготовить таблицу всех мер, которые предпринимались властями начиная с 2008 года, и сравнить их с «новыми» мерами, предложенными в НПР, то можно обнаружить, что все это уже было и не раз», – пишет Мурат ТЕМИРХАНОВ, советник председателя правления Halyk Finance.

Другая проблема, по мнению эксперта, – это отсутствие реалистичного налогово-бюджетного планирования до 2029 года. Из проекта непонятно, за счет чего будут профинансированы планы по очень большому росту государственных расходов и инвестиций на социальное и экономическое развитие страны в следующие 5 лет.

«Из-за отсутствия полноценной рыночной экономики рост частных инвестиций в экономику замедлился, и власти вынуждены заменять частные инвестиции государственными, используя Нацфонд, ЕНПФ, прибыль «Самрук-Казыны», а также другие внебюджетные государственные фонды и средства», – заметили в Halyk Finance.

В плане развития говорится, что экономика страны ежегодно должна расти на 6-7%, согласно поручению президента. Это возможно за счет кратного увеличения инвестиций в основной капитал и производительности труда.

«Непонятно, каким образом правительство сможет резко нарастить инвестиции в Казахстане. Инвестиции в основные фонды в Казахстане в последние годы падали (в % к ВВП). Если инвестиции «Самрук-Казыны» и других государственных компаний считать не частными (как учитывает статистика), а государственными, то окажется, что большая часть инвестиций производилась за счет государственного и квазигосударственного, а не за счет частного сектора. И снова нет критического анализа того, почему частные инвестиции (внутренние и иностранные) замедляются в Казахстане», – заметил Мурат Темирханов.

Эксперт добавил, чтобы увеличить производительность и эффективность экономики Казахстана, Всемирный банк и Международный валютный фонд рекомендуют проводить приватизацию и строить полноценную рыночную экономику.

В Halyk Finance рассказали, что в 2006 году государство приняло «популистское» решение о кардинальном снижении ставок налогов. Однако эта мера не привела к выходу бизнеса из «тени» и диверсификации экономики, но сильно подорвала устойчивость госбюджета.

«Мы считаем, что правительство должно вернуть большинство ставок налогов до уровня, какими они были до 2007 года. Однако перед этим власти должны провести ряд серьезных мер, к которым относятся: кардинальная бюджетная реформа, глубокий анализ и отмена нерыночных и неэффективных налоговых льгот и реальное улучшение налогового администрирования. То, что сейчас правительство решило не повышать ставку НДС, снова является популистским решением, которое только усугубит проблемы бюджетного дефицита», – считает Мурат Темирханов.

Эксперт подчеркнул, что инвесторы не вкладывают в развитие новых месторождений нефти из-за требования к недропользователям направлять определенную долю добытой нефти на внутренний рынок по низким внутренним ценам.

«Те же самые проблемы есть в электроэнергетической, водной и железнодорожной отраслях. Это тоже базовые инфраструктурные отрасли Казахстана с регулируемыми низкими тарифами. И снова из-за низких внутренних цен в этих отраслях частные инвестиции не идут в них. И опять тот же вопрос – откуда правительство возьмет столько денег, чтобы покрыть быстрорастущий спрос на дешевые электричество, воду, ж/д перевозки и уменьшить очень высокий износ оборудования и инфраструктуры?», – задается вопросом Темирханов.

Шолпан ЖАБАЕВА – «Национальный план развития 2029 раскритиковали казахстанцы и эксперты» — В Казахстанском институте стратегических исследований обсудили проект национального плана развития «Казахстан-2029», размещенного не так давно на открытых НПА. В обсуждении важного для страны документа приняли участие депутаты мажилиса, глава национального банка РК, а также представители аналитических и консалтинговых центров, известные экономисты страны. В материале «Голос народа» подробнее, что говорят о национальном плане и будут ли его переделывать?

Председатель попечительского совета Центра прикладных исследований TALAP Рахим ОШАКБАЕВ подверг критике проект за нехватку показателей в нацплане по повышению качества жизни в стране.

«Можно взять в расчет методику индекса, по которому замеряются 37 стран. Основная претензия – инклюзивность экономического роста, она не просматривается. Удвоение ВВП, а где человек?!», — сказал эксперт.

Депутат мажилиса Альберт РАУ остановился на вопросе доходов населения:

«Главная цель, которую определил Президент, – рост экономики и адекватный рост благосостояния населения. Нужно понять, как удвоение ВВП будет соотноситься с ростом доходов населения», — отметил Рау.

Директор консалтинговой компании Ulagat Consulting Group Марат КАИРЛЕНОВ, считает, что нужно отменить утилизационный сбор.

«У нас есть ряд предложений по пересмотру инвестиционной политики. Индикаторы не отражают ситуацию в Казахстане, так арестованные счета выросли в пять раз, необходимо активно создавать рабочие места. Одной из мер может стать отмена утилизационного сбора для автомобилистов», — сказал Каирленов.

Получается, что на экспертном обсуждении, большинство проголосовали за доработку Национального плана. Многие считают, что далеко не все индикаторы развития включены в новый план, нужно четко определить доходно-расходную часть до 2029 года, а инвестиции пересмотреть и расставлять по приоритетам, исходя из проблемных отраслей в стране.

Национальный план развития на 2029 год не оставил равнодушным и казахстанскую общественность. За меньше, чем три недели на странице проекта в НПА появилось рекордное количество просмотров и комментариев – более 8000 просмотров и почти 400 комментариев.

При этом, более половины комментариев принадлежат членам экспертного совета. Возможно причина в том, что им не дали права высказаться на обсуждении нацплана в КИСИ и не услышали до публикации?

В комментариях к НПР эксперты совсем не церемонятся и открыто критикуют составленный план, сравнивая это со студенческой работой.

«НПР (ред. национальный план развития) — такое мощное поручение президента, такое мощное название и такое откровенно слабое содержание. План носит исключительно описательный характер на уровне реферата студента погуглившего просторы интернета и историю подобных документов в РК. Для меня очевидно, что реальные эксперты от бизнес-сообщества не привлекались, а такой механизм написания проектов, обречен», — высказался председатель ассоциации Республиканского союза промышленников вторичной металлургии Владимир ДВОРЕЦКИЙ.

Общественный деятель, член координационного совета Альянса предпринимателей «Парасат» Петр СВОИК также оставил свой комментарий под публикацией национального плана развития.

«Считаю невозможным предложить главе государства на утверждение обсуждаемый проект Национального плана, как демонстративно игнорирующий обязательства президента, взятые им перед избирателями и страной в своей предвыборной программе в октябре 2022 года, и его целеполагания в уже озвученных посланиях народу. Президент обещал избирателям, что мы кардинально изменим модель развития экономики. Государство покончит с монополиями, загнавшими граждан в «ловушку бедности», обеспечит справедливое распределение доходов. Каждый, кто хочет и может трудиться, найдет достойную работу. Каждому, кто нуждается в помощи, будет оказана поддержка государства и общества. Эффективность экономической политики будет оцениваться не только по росту ВВП, но и по созданию качественных рабочих мест, увеличению реальных доходов граждан, повышению уровня образования, обеспечению услугами здравоохранения … Президентские обязательства перед гражданами Казахстана и целеуказания правительству должны были быть положены в основу Национального плана развития до 2029 года, однако ответственные за разработку вынесенного на обсуждение проекта об этом демонстративно «забыли», — написал Петр Своик.

И почти все не верят в такие высокие показатели ВВП страны, которые мы должны достигнуть к 2029 году – 450 млрд долларов.

«Если уж взялись что-то удваивать, загляните в историю. ФРГ, за десять лет с 1951 года по 1961, при ежегодном росте ВВП на 8%, удвоила ВВП, а наше Правительство при росте в 6-7% обещает тоже самое удвоение за 7 лет. Неужели не смущает? Или у нашего правительства другая система координат, где нет обычной арифметики? Наверное, не случайно они в описательной части плана говорят, что повысят локализацию путем пересмотра методики ее расчета», — говорится в одном из комментариев под проектом нацплана в НПА.

Куат АКИЖАНОВ, PhD, экономист – ««Удвоение ВВП Казахстана» – плод воображения ортодоксов неолиберальной теории» — Что двигало отечественными чиновниками, когда они подсунули президенту страны идею о двукратном увеличении казахстанской экономики за пять лет, для многих остается загадкой. Но у меня есть объяснения на сей счет. Это пресловутая некомпетентность и пребывание в плену господствующей неолиберальной идеологии, которой, часто сами того не подозревая, руководствуются технократы из финансово-экономического блока.

Спрашивается, а университетское образование человеку зачем? Этот вопрос как раз касается первой причины (некомпетентности). Непрофессионализм и слабая экспертная база наших мандаринов подтверждается и заодно скрывается постоянными ссылками на доктрины и тезисы неоклассической экономики, которая, в свою очередь, используется в качестве светской научной дисциплины, легитимизирующей неолиберальную идеологию. Это, мол, не мы так решили; это наука. «Свободная торговля делает всех богатыми», «иностранные инвестиции модернизируют страну», «либерализация финансовых рынков раскроет потенциал экономики», «удвоение ВВП поднимет благосостояние всех».

Если бы наши эксперты изучали практику и историю недавнего экономического развития других стран, а также теории экономических школ, не относящихся к мейнстриму неоклассической доктрины, то они бы осознавали, что в экономической теории, которая относится к социальным наукам, а не к точным, нет единого правильного ответа…

Несмотря на все эти доводы, наш финансово-экономический блок с неистовством религиозного фанатика продолжает руководствоваться положениями из учебников по мейнстримной экономической теории, которая проповедует эффективность ничем не ограниченных рынков. А помогают нашим экспертам, как и тридцать лет назад «помогали» советами младореформаторам, иностранные консультанты. Только теперь это целая отдельная индустрия. Под нее предусматриваются десятки и сотни миллионов денег налогоплательщиков. Индустрия консалтинга настолько разрослась, что стала вытеснять правительственных экспертов даже в развитых странах, в чью непогрешимость мы обычно верим.

В Казахстане же сложился замкнутый круг: вице/министры и руководители госкомпаний прикрывают свои купленные дипломы и липовые степени отсылками к «авторитетному мнению международного консультанта»; те продвигают неолиберальную повестку, выгодную транснациональному капиталу, а отечественные технократы на низовом уровне, индоктринированные в неолиберальную ортодоксию и служащие классу плутократии, принимаются за реализацию всех этих «войти в пятидесятку самых-самых».

Всё, что нужно, – это не хватающие звезд с неба, но компетентные госслужащие, руководствующиеся не узкими классовыми интересами плутократии, а народными.

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