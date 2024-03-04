Теннисист из Казахстана впервые в топ-20 мужского рейтинга, победа нашего гимнаста на этапе Кубка мира, успех баскетбольной сборной РК, спор боксёров за путёвки на Олимпиаду и старт чемпионата страны по футболу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Спортивная гимнастика: казахстанец – на коне!

После двух этапов Кубка мира из четырёх казахстанец Нариман Курбанов имеет хорошие шансы на завоевание олимпийской путёвки. Здесь следует сказать, что на каждом из шести гимнастических снарядов так называемым «узким» специалистам выделены по две квоты (они борются за право поехать в Париж отдельно от многоборцев).

На снимке: Нариман Курбанов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

На первом турнире, который принимала египетская столица, Курбанов, считающийся одним из лучших на планете в упражнениях на гимнастическом коне, выступил ниже своих возможностей и стал 5-м. Зато его юный товарищ по сборной РК Зейнулла Идрисов занял призовое 3-е место (к слову, на прошлогоднем молодёжном чемпионате мира он тоже завоевал «бронзу»). Победу же одержал медалист двух последних мировых первенств на этом снаряде иорданец Ахмад Абу Аль-Сауд, «серебро» досталось корейцу Хё-Вунгу.

А вот на этапе КМ в Коттбусе (Германия) Курбанов сполна реабилитировался, выиграв финальные соревнования с результатом 15,433 и опередив иорданца с корейцем, получившим от судей одинаковую оценку, на 0,133 балла. Сразу после них в итоговом протоколе расположился украинец Илья Ковтун, серебряный призёр прошлогоднего чемпионата мира в многоборье. Но он уже отобрался на Олимпиаду, поэтому его можно не брать в учёт. А Идрисов, показав на квалификационной стадии 12-й результат, не попал в число восьми финалистов.

После двух этапов Аль-Сауд, Хё-Вунг и Курбанов являются главными претендентами на две квоты в упражнениях на коне. Оставшиеся турниры пройдут на следующей неделе в Баку и в середине следующего месяца в Дохе.

Теннис: историческое достижение

Впервые в истории представитель Казахстана пробился в топ-20 рейтинга мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Этот рубеж покорился 26-летнему Александру Бублику благодаря успешному выступлению на турнире серии АТР-500 (третьей по статусу после «Большого шлема» и АТР-1000), который прошёл в Дубае, крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов.

Первые два соперника оказались для казахстанца очень крепкими орешками. В матче с чехом Томашем Махачем (65-й в рейтинге) он взял в стартовом сете лишь два гейма, выиграл следующую партию, а в решающей третьей с большим трудом одержал победу на тай-брейке – 2:6, 6:3, 7:6. Поединок с голландцем Таллоном Грикспуром (28-й) ограничился двумя сетами, но в обоих дело снова дошло до дополнительных укороченных геймов – 7:6, 7:6. И только третьего своего оппонента чех Иржи Легечку наш теннисист прошёл довольно легко – 6:4, 6:1.

Так он добрался до полуфинала, где его поджидал россиянин Андрей Рублёв, 5-й номер рейтинга АТР. Матч получился чрезвычайно упорным, напряжённым и даже нервным. В первых двух партиях победителя пришлось выявлять на тай-брейках: сначала более удачливым оказался российский теннисист, а потом казахстанский. Причём и тот, и другой часто выражали недовольство то своей игрой, бросая ракетки оземь, то решениями судьи. В третьем сете Бублик выигрывал 6:5, и в этот момент линейный арбитр сообщил главному, что расслышал, будто Рублёв грубо оскорбил его. Последний тут же был дисквалифицирован за неуважение к судье, а Бублик объявлен победителем – 6:7, 7:6, 6:5.

В другом полуфинале ещё один россиянин, входящий в мировую элиту, Даниил Медведев (4-й в рейтинге АТР), проиграл французу Уго Умберу (18-й) – 5:7, 3:6. Кстати, ранее, в стартовом круге, Медведеву уступил недавно получивший казахстанское гражданство Александр Шевченко (47-й). Поединок с Умбером для Бублика не сложился – 4:6, 3:6. Тем не менее, благодаря выходу в финал крупного турнира он поднялся с 23-й строчки рейтинга на 19-ю.

Лёгкая атлетика: выше головы не прыгнули

Столица Шотландии стала в минувший уик-энд местом проведения чемпионата мира в закрытых помещениях. Пройти отбор на него смогли лишь два казахстанских спортсмена – прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая и бегун-барьерист Давид Ефремов.

На снимке: Надежда Дубовицкая (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Первая, показав не лучший для себя результат 1 метр 88 сантиметров, заняла 8-е место. А основная борьба за чемпионство разгорелась между двумя медалистками последней Олимпиады – австралийкой Николя Олисагерс и украинкой Ярославой Магучих, которые тогда завоевали соответственно «серебро» и «бронзу» (выигравшая на тех Играх Мария Ласицкене, как и другие россияне, отстранена от участия в международных соревнованиях). «Высотница» с Зелёного континента, прыгнув на 1.99, стала чемпионкой мира, а украинка остановилась на 1.97 и заняла второе место. Замкнула тройку призёров словенка Лия Апостоловски (1.95).

Что касается Ефремова, то он в предварительных забегах на 60 метров с барьерами показал неплохой результат (7,64 секунды) и с 12-м временем попал в число 24-х полуфиналистов. Но там пробежал чуть медленнее (7,68) и стал в итоге 16-м. А в финальную стадию прошли восемь сильнейших.

Бокс: кому достанутся олимпийские лицензии?

Вчера в Италии начался первый из двух мировых квалификационных турниров, по итогам которых будет сформирован окончательный список участников боксёрского турнира ОИ-2024. Международная федерация этого вида спорта отстранена от их проведения, и они состоятся под эгидой МОК.

На сегодня около половины выделенных боксу олимпийских квот уже обрели своих владельцев – они определились в ходе соревнований, организованных в прошлом году в рамках континентальных Игр: Азиатских, Европейских, Панамериканских и т.д. У Казахстана пока лишь две лицензии, завоёванные на Азиаде супертяжем Камшыбеком Кункабаевым (свыше 91 кг) и Кариной Ибрагимовой (до 57 кг). В остальных тринадцати весовых категориях – шести мужских и пяти женских – за них ещё предстоит побороться.

Вот кто включён в заявку на предстоящий турнир от нашей страны у мужчин: до 51 кг – Сакен Бибосынов, до 57 кг – Махмуд Сабырхан, до 63,5 кг – Мухаммедсабыр Базарбайулы, до 71 кг – Асланбек Шымбергенов, до 80 кг – Нурбек Оралбай, до 92 кг – Айбек Оралбай. Четверо из названных шести становились чемпионами мира либо в 2021-м, либо в 2023-м. Состав женской команды: до 50 кг – Алуа Балкыбекова, до 54 кг – Жайна Шекербекова, до 60 кг – Римма Волосенко, до 66 кг – Наталья Богданова, до 75 кг – Валентина Хальзова.

Во всех мужских и в большинстве женских весовых категорий будут разыграны по четыре лицензии. А там, где выступит Богданова, на кону стоят три квоты.

Второй, он же заключительный, квалификационный турнир запланирован на конец мая.

Дзюдо: единственная медаль на всех

В Ташкент, где прошёл турнир «Большого шлема», поехали 26 казахстанских дзюдоистов (14 мужчин и 12 женщин), в том числе едва ли не все первые номера национальной сборной. Но вернулись они оттуда с одной-единственной медалью: как это часто случается в последнее время, её завоевала Абиба Абужакынова, выступавшая в самом лёгком женском весе до 48 кг. Она одолела соперниц из Туркменистана, Израиля, США и Швеции, но в финале проиграла россиянке Сабине Гилязовой и получила «серебро».

Что касается нашей мужской команды, то ближе других к пьедесталу почёта подобрались – но не добрались до него – Данияр Шамшаев (до 73 кг) и Абылайхан Жубаназар (до 81 кг). В схватках за «бронзу» они уступили соответственно узбеку и японцу. К слову, в ходе ташкентского турнира четыре казахстанца встретились в очных поединках с дзюдоистами Узбекистана, и все ушли с татами побеждёнными. Проиграли наши соотечественники и в «микроматче» с кыргызами (1:2).

Самый титулованный в сборной РК Елдос Сметов, выступавший в самой лёгкой у мужчин весовой категории до 60 кг, после двух успешных для себя схваток на старте уступил грузину Георгию Сардалашвили, причём заработал ещё и дисквалификацию за запрещённый приём. Его отстранили от участия в утешительных раундах, где можно было побороться за бронзовую медаль.

Баскетбол: второй матч – вторая победа

Мужская сборная Казахстана провела второй свой матч в квалификации Кубка Азии и снова выиграла. Причём если в первом случае победа в домашней игре с индусами в общем-то ожидалась, то успех в выездном поединке со сборной Катара был под большим вопросом, особенно если учесть, что тремя днями ранее последняя оказала упорное сопротивление иранцам, которых считают фаворитами группы «Е», уступив им лишь два очка.

Матч в Дохе проходил как на качелях. Сначала отрыв создали наши баскетболисты, закончившую стартовую четверть с преимуществом в «плюс 7». Но во второй хозяева не только ликвидировали эту разницу, но и вышли вперёд на 4 очка. Третья десятиминутка получилась равной, а в заключительной казахстанцы сумели склонить чашу весов в свою пользу – 73:68. Наиболее результативными среди них стали Вадим Щербак – 19 очков, Рустам Мурзагалиев – 17 (плюс 5 передач партнёрам под точные броски), Антон Быков – 14, Максим Марчук – 13 (плюс 10 подборов).

В этот же день иранцы в гостях, в Нью-Дели, разгромили индусов со счётом 86:53. Таким образом, сборные Казахстана и Ирана создали себе хороший задел в борьбе за прямые путёвки в финальный турнир Кубка Азии. Напомним, их получат две сильнейшие в группе команды, а та, что станет третьей, примет участие в стыковом раунде.

Футбол: в первом туре без сенсаций

В минувшие выходные начался новый чемпионат Казахстана. В нём принимают участие не 14 клубов, как планировалось, а 13. Дело в том, что «Мактаарал» из Южно-Казахстанской области не был допущен к первенству из-за несоответствия требованиям, касающимся лицензирования. Заменить его было предложено целому ряду других клубов, либо выбывшим из высшего дивизиона по итогам прошлого года, либо занявшим более или менее высокие места в первой лиге. Но многие отказались, и только «Аксу» из Павлодарской области дал своё согласие. Но потом и его руководство «пошло в отказ», сославшись на финансовые затруднения.

Чемпионат начался матчем двух столичных команд – титулованной «Астаны» и «Жениса». Первая победила со счётом 2:0. Выигравший прошлогоднее первенство шымкентский «Ордабасы» разгромил карагандинский «Шахтёр» – 5:0, «Актобе» выиграл в гостях у кызылординского «Кайсара» – 3:1. Успешно сложился первый тур и для алматинского «Кайрата» с костанайским «Тоболом», которые взяли верх соответственно над петропавловским «Кызылжаром» (2:1) и туркестанским «Тураном» (2:0). Наконец, вернувшийся в элитный дивизион после очень долгого перерыва семипалатинский «Елимай» разошёлся миром с «Атырау» – 0:0. Словом, никаких неожиданностей.

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