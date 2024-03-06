Война Миров. Путин показывает зубы (ядерные)

Россия не пускает НАТО на Восток, Европа противодействует движению Москвы на Запад

Даже загнанный в угол заяц идет в атаку (и не всегда она для него смертельная), а Кремль – это все-таки хищник с не до конца понятным местом в геополитической пищевой цепочке. И еще у него есть ядерные клыки. Проблема в том, что реально крупные политики западного мира ушли в тень и не хотят прикладывать усилия к предотвращению катастрофы. Они строят планы на будущий мир после катаклизма. Россия же в силу весовой категории является заложником гравитации происходящих процессов и событий. Оборотная сторона такой ситуации: невозможность предсказать масштаб потенциальной бойни, а значит и ее совокупный разрушительный эффект для планеты.

Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию – 2024 не назовешь лаконичным. Российский лидер вообще любит многослойные обтекаемые конструкции-ребусы. Сами по себе эти ребусы не сложные, но требуют определенного бюджета времени для прослушивания и расшифровки. Про угрозу применения ядерного оружия – в случае чего – все поняли сразу.

Сначала президент Путин заявил, что все слухи про планы России по нападению на Европу – чушь. И тут же, не сбавляя темпа, стал рассказывать про мощное оружие, которым располагает Москва. Если возникнет необходимость, то его применят по Вашингтону, Лондону, Берлину и Брюсселю не дрогнувшей рукой.

Примечательно здесь то, что хозяин Кремля подобное предупреждение озвучивает впервые. До конца февраля високосного года такие вещи артикулировали фигуры меньшего политического масштаба.

Заявление Владимира Путина логически вытекает из намерения президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на Украину. Ситуация с этими планами резидента Елисейского дворца несколько запутанная. Дело в том, что военные инструкторы Парижа давно действуют на территории Незалежной. Несколько французских офицеров были наказаны за недогляд, когда украинцы в июле 2022 года продали россиянам по сходной цене САУ «Цезарь» и она отправилась на «Уралвагонзавод». Артиллерийская система при этом не только дорогая, но и с многочисленными передовыми решениями. Кое-кто из французских командировочных погиб от ракетных ударов по украинским штабам и тылам.

Однако одно дело сотни специалистов и совсем другое – десятки тысяч военнослужащих. Французские вооруженные силы насчитывают чуть более 200 тысяч человек личного состава, из которых потенциально на театр военных действий можно бросить 75 тысяч штыков. Армия при этом профессиональная, хорошо вооруженная, но со слабым тыловым обеспечением. Специалисты полагают, что при гипотетическом сценарии отправки экспедиционного корпуса прямо сейчас, французы не смогут вернуть под контроль Киева даже Авдеевку. Потому что у Парижа нет опыта ведения современной масштабной войны высокой интенсивности против мощного противника.

Тот факт, что слова Макрона начали опровергать его же министры и генералы, лишний раз свидетельствует о невысокой популярности идеи главы государства. По опросам общественного мнения около 70% граждан Франции против отправки войск на Украину. Большинство европейских союзников Парижа по НАТО «заманчивую» идею тоже не поддержали.

Весьма показательно, что против отправки сил НАТО на Украину выступили даже представители Великобритании, хотя Лондон сегодня очень активно проводит организационную и информационно-психологическую операцию по принуждению участников Североатлантического альянса к военным поставкам для Киева.

Здесь очень показательна история с 800 тысячами снарядов, которые президент Чехии Петр Павел собрал для Украины. 500 тысяч боеприпасов калибра 155-мм (натовский стандарт) и 300 тысяч 122-мм (советско-российский стандарт) Прага сформировала и просила $2 млрд, чтобы их отправить в Незалежную.

Берлин и Париж выступили против, так как на эти деньги хотели загрузить собственные военные предприятия, а когда уже они выпустят продукцию, то отправить Киеву. Тогда чешский президент вынес обсуждение снарядной проблемы на площадку Мюнхенской конференции по безопасности.

Дальше пошла мелочная торговля. 800 тысяч снарядов за два «ярда» означают $2500 за штуку. Фактически Чехия предлагает снаряды по демпинговым ценам. До войны в Восточной Европе 155-мм фугасный снаряд стоил в коридоре $1600 – 2000 в зависимости от различных моментов. Теперь его продают за $6000 – 8000. Поэтому политическое руководство Германии и Франции хотело раздать подряды своим оружейным баронам по $8 тысяч за штуку. Но британцы развернули бурную дипломатическую и информационную активность, много стыдили Берлин и Париж за скаредность и в конце концов добились подвижек.

В конце марта Украина получит первые партии из чешского снарядного массива. После того, как Нидерланды проплатили первый транш за чешские снаряды для Киева, Германия и Франция приняли политические решения по своим финансовым взносам.

Во время контранступа летом 2023 года ВСУ расходовали по 10 тысяч артиллерийских снарядов в сутки. Сейчас ими выпускается 1 тысяча, тогда как с российской стороны прилетает 10-12 тысяч. А есть еще управляемые авиабомбы по тонне-полторы, которые плотно утюжат украинские позиции. Исходя из этого 800 тысяч снарядов от Чехии – это очень серьезная поддержка. Россия за весь 2023-ий год произвела 2,4 млн снарядов, а в планах на 2024-ый – 4,6 млн. Правда, у Кремля еще действует северокорейский безлимит боеприпасов от Ким Чен Ына.

Для Берлина во всех этих раскладах проблема еще и в том, что являясь вторым по значимости военным и экономическим донором Киева, он практически никаких германоориентированных политиков на Украине не имеет. Все сколько-нибудь весовые фигуры поделены между Вашингтоном и Лондоном. Даже королевский дом Нидерландов прикупил себе обширные земельные угодья на востоке Незалежной, из-за чего имеет материальные стимулы платить за те же чешские снаряды, а вот Германия постоянно пролетает мимо кассы, да еще в прицеле английских обвинений за политическую трусость и экономическую жадность.

Формируемый Великобританией балтийско-черноморский кордон из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины формально выглядит как буфер против России. Но одновременно с этим он же закрывает для Берлина дорогу на восток в случае успешного для Запада развития событий на российском направлении. Все это бесит немецкого канцлера Олафа Шольца и фактически приводит к нервным срывам, что проявляется в открытой неприязни к Эммануэлю Макрону и озвучивании информации, которую английские спецслужбы считают чувствительной и не подлежащей выносу в публичное пространство.

Европейская помощь Украине сильно зависит от внутриполитических раскладов в США. Если по Китаю в истеблишменте демократов и республиканцев действует консенсус, то с «русским вопросом» однозначности нет. Самая непрогнозируемая и непредсказуемая фигура в этом раскладе Дональд Трамп, который может предложить любую стратегию в отношении Москвы.

Эммануэль Макрон существенно взвинтил геополитические ставки в борьбе Запада против России. В ответ российский экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что «Украина – это, безусловно, Россия». Таким образом, обрисованные Владимиром Путиным в интервью Такеру Карлсону контуры российских территориальных претензий в отношении Незалежной признаны устаревшими и выдвинута новая – более жесткая – переговорная позиция в торгах с Западом.

Президент Путин не самодержец, а фронтмен высшего слоя российской правящей элиты. Отсюда и его пространные обтекаемо-ребусовые формулировки в большинстве публичных выступлений. Такая форма высказываний позволяет легче перемещать среднюю результирующую точку в раскладах сдержек и противовесов главных элитариев Российской Федерации.

В последний день февраля можно зафиксировать, что до держателей контрольного пакета акций мегахолдинга Россия дошло: Запад ведет против них войну на уничтожение. Такой формат никакого полюбовного мира не подразумевает, зато возможно вооруженное перемирие вдоль линий разграничения. Обещание социальных лифтов для активных участников СВО на боевом и трудовом фронте тоже из этой серии. Для действий в новой осознанной реальности нужны новые люди.

Ресурсы эти новые люди получат у олигархов-предателей, которые не доказали верности Кремлю в критический для него момент. В то самое время, когда Владимир Путин выступал с обращением к Федеральному собранию, два фигуранта списка «Форбс» Андрей Баронов и Ратмир Тимашев оформили процедуры выхода из российского гражданства в посольстве РФ на Кипре.

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